До першої десятки рейтингу шкіл за результатами ЗНО-2020 потрапили навчальні заклади Львова, Києва та Житомира. ТАБЛИЦЯ

Загалом до рейтингу, складеного за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, потрапили 200 закладів загальної середньої освіти України.

Склав список інформаційний ресурс Освіта.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Перші дві позиції посіли минулорічні лідери - Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка та київський ліцей "Інтелект". До першої десятки потрапили ще 7 шкіл столиці та одна - Житомира.

Так, на третій позиції - Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, четвертий - технічний ліцей НТУУ "Київський політехнічний інститут", п'ятий - приватний київський ліцей "Екологія і культура".

До першої десятки рейтингу шкіл за результатами ЗНО-2020 потрапили навчальні заклади Львова, Києва та Житомира 01

До двадцятки найкращих навчальних закладів України за результатами ЗНО також увійшли школи Дніпра, Харкова та Івано-Франківська.

"Як вихідні дані для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році. Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи", - йдеться в публікації.

Крім основного рейтингу шкіл України, на сайті опубліковані рейтинги шкіл усіх обласних центрів і областей України, а також рейтинги шкіл з окремих предметів зовнішнього незалежного оцінювання.

Лідером рейтингу за результатами ЗНО серед областей стала Львівщина. Друге і третє місця посіли Сумська та Тернопільській області відповідно.

До першої десятки рейтингу шкіл за результатами ЗНО-2020 потрапили навчальні заклади Львова, Києва та Житомира 02

Лузеров накажут за то, что портят наших детей?
23.09.2020 15:12 Відповісти
Номера 3 и 8 вызывают удивление.
Номер 3 - это кабы школа-интернат в Феофании, а номер 8 - это то, что написано в названии номера 3.
Ну, не стоит сильно брать в голову.
Ничего это не значит.
Из тех, кто учился а этих вузах редко получаются нормальные студенты.
Им на первом курсе учится настолько легко, что они приучаются разгильдяйничать и к выпуску уже значительно отстают от учившихся в обычной школе.
Более того. Феофания - кузница кадров проституток и прочей шелупони.
23.09.2020 15:21 Відповісти
школы-интерната "в Феофании" нет уже 30+ лет, долбодятел. УФМЛ находится по адресу пр-т Академка Глушкова, 6. Это возле корпусов физического, радиофизического, механико-математического и кибернетического факультетов, которые в свою очередь находятся прямо напротив центрального входа ВДНХ.

Если бы ты хоть иногда отвлекался от сосания в своём борделе, тля, то мог бы иногда и гуглить, что и где находится.
23.09.2020 21:20 Відповісти
по ссылке https://osvita.ua/school/rating/76202/ Освіта.ua ,
Помилка 404. Сторінку не знайдено.
23.09.2020 15:45 Відповісти
http://osvita.ua/school/rating/
24.09.2020 00:47 Відповісти
В Ліцеї "Інтеллект" примусово записують на вивчення другої іноземної - російської. Якщо ви не згодні, то починають валити. Про побори і взагалі можна не говорити. Директор - сепаратюга та шахрай.
23.09.2020 16:10 Відповісти
Почитал отзывы.
Большинство негативные
Уровень достигается платным принудительным репетиторством.
В положительных отзывах столько ошибок, наверное, уборщиц заставили писать
23.09.2020 16:51 Відповісти
Сумно - Івано-Франківська гімназія, яка останні 3 роки була в двадцятці цьогоріч не потрапила в цей список(22).
Ну а Львівський фіз-мат ліцей вчергове дивує - останні чотири роки на першій сходинці! Молодці.
Та й взагалі, Львів прогресивне місто зі здібною молоддю. Маючи в два рази менше населення ніж Харків, у першого 18 шкіл в топ-200, у другого - 13.
А Одеса й Дніпро зі своїми 8 і 6 представниками навіть вкупі не можуть тягатися зі Львовом. Хоча у Львова 725 тис. населення, а у О. і Д. приблизно по 1 млн.
Тепер мені зрозуміло, чому Львів другий після Києва в ІТ сфері. А якщо брати кількість айтішників на душу населення, то й Київ йому не конкурент.
24.09.2020 00:45 Відповісти
 
 