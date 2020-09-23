До першої десятки рейтингу шкіл за результатами ЗНО-2020 потрапили навчальні заклади Львова, Києва та Житомира. ТАБЛИЦЯ

Загалом до рейтингу, складеного за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, потрапили 200 закладів загальної середньої освіти України.

Склав список інформаційний ресурс Освіта.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Перші дві позиції посіли минулорічні лідери - Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка та київський ліцей "Інтелект". До першої десятки потрапили ще 7 шкіл столиці та одна - Житомира.

Так, на третій позиції - Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, четвертий - технічний ліцей НТУУ "Київський політехнічний інститут", п'ятий - приватний київський ліцей "Екологія і культура".

До двадцятки найкращих навчальних закладів України за результатами ЗНО також увійшли школи Дніпра, Харкова та Івано-Франківська.

"Як вихідні дані для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році. Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи", - йдеться в публікації.

Крім основного рейтингу шкіл України, на сайті опубліковані рейтинги шкіл усіх обласних центрів і областей України, а також рейтинги шкіл з окремих предметів зовнішнього незалежного оцінювання.

Лідером рейтингу за результатами ЗНО серед областей стала Львівщина. Друге і третє місця посіли Сумська та Тернопільській області відповідно.