Кабмін і я особисто залишаємося під дією обмеження зарплати в розмірі не більш ніж 5 середніх зарплат в Україні, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що він і члени Кабінету Міністрів залишаються під дією обмеження заробітної плати в розмірі не більш ніж 5 середніх зарплат в Україні.

Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу наголосити: з ухваленням рішення Конституційним судом щодо заробітних плат чиновників і державних службовців Кабінет Міністрів і я особисто залишаємося під дією постанови №304, в якій заробітні плати міністрів обмеженні розміром не більш ніж 5 середніх заробітних плат в Україні", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, це принципова позиція Кабміну.

