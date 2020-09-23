Ткаченко пропонує Кабміну запровадити санкції проти онлайн-сервісів, що пропагують російську продукцію. ВIДЕО

У Кабміні пропонують запровадити санкції проти російських онлайн-сервісів.

Про це під час засідання Кабміну заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглянути можливість застосування спеціальних, економічних та інших обмежень до онлайн-сервісів, які пропагують і пропонують продукцію і контент російського виробництва в розрізі продуктів і російських серіалів, які заборонені законом, типу сервісів IVI.ru або Wildberries.ru", - зазначив Ткаченко.

Також міністр запропонував доручити Міністерству тимчасово окупованих територій і Міністерству культури та інформаційної політики розробити відповідні пропозиції в установленому законодавством порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що онлайн-ритейлер з РФ почне продавати одяг в Україні. Зокрема в асортименті магазину футболки з Путіним, набір для вишивання з Путіним і футболки Поліція Росії.