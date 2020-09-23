УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12292 відвідувача онлайн
Новини
1 668 14

Ткаченко пропонує Кабміну запровадити санкції проти онлайн-сервісів, що пропагують російську продукцію. ВIДЕО

У Кабміні пропонують запровадити санкції проти російських онлайн-сервісів.

Про це під час засідання Кабміну заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглянути можливість застосування спеціальних, економічних та інших обмежень до онлайн-сервісів, які пропагують і пропонують продукцію і контент російського виробництва в розрізі продуктів і російських серіалів, які заборонені законом, типу сервісів IVI.ru або Wildberries.ru", - зазначив Ткаченко.

Також міністр запропонував доручити Міністерству тимчасово окупованих територій і Міністерству культури та інформаційної політики розробити відповідні пропозиції в установленому законодавством порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що онлайн-ритейлер з РФ почне продавати одяг в Україні. Зокрема в асортименті магазину футболки з Путіним, набір для вишивання з Путіним і футболки Поліція Росії.

Автор: 

Кабмін (14309) росія (67242) санкції (12573) Ткаченко Олександр (509)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ткаченко предлагает Кабмину ввести санкции .- Изображает озабоченность вор государственного значения из кодлана Коломойского. Укравший Одесскую киностудию.
показати весь коментар
23.09.2020 15:57 Відповісти
+1
А начинать нужно с запрета Ютуба!

Там и рашка-новости и сериалы ...
показати весь коментар
23.09.2020 15:57 Відповісти
+1
так на козломордии их и не блокировали
показати весь коментар
23.09.2020 16:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тим часом, в мене чомусь vk та Яндекс розблоковані.
показати весь коментар
23.09.2020 15:51 Відповісти
так на козломордии их и не блокировали
показати весь коментар
23.09.2020 16:03 Відповісти
Я видалив давно яндекс та vk, але вони потім самі вилазять.
показати весь коментар
23.09.2020 16:13 Відповісти
М. Київ, провайдер - Proline. Додаю скріншот з вирубленим VPNом, спеціально для таких деб*лів як ти.
Ткаченко пропонує Кабміну запровадити санкції проти онлайн-сервісів, що пропагують російську продукцію - Цензор.НЕТ 7356
показати весь коментар
23.09.2020 16:15 Відповісти
Це yandex.ua, а не yandex.ru
показати весь коментар
23.09.2020 17:23 Відповісти
А воно автоматично на .ua домен перекидує, і раніше не працювало. Це я пам'ятаю, тому що один з ігрових аккаунтів на яндекс пошту був прив'язаний і потрібно було ВПН юзати щоб зайти. Також зараз vk працює i інтернет-магазин ozon.ru.
показати весь коментар
23.09.2020 18:38 Відповісти
Тепер вже й білоруську. Її теж давно вже пора було.
показати весь коментар
23.09.2020 15:54 Відповісти
А начинать нужно с запрета Ютуба!

Там и рашка-новости и сериалы ...
показати весь коментар
23.09.2020 15:57 Відповісти
Ткаченко предлагает Кабмину ввести санкции .- Изображает озабоченность вор государственного значения из кодлана Коломойского. Укравший Одесскую киностудию.
показати весь коментар
23.09.2020 15:57 Відповісти
25 мая, 2020, 20:40 Второй за полгода: "95 квартал" продал еще один сериал в Россию
Детектор Медиа Российский телеканал "СТС" купил восьмисерийный сериал "Родственнички" производства студии "Квартал 95", одним из владельцев которой был действующий президент Украины Владимир Зеленский. Он же является продюсером сериала. Трансляция сериала на телеканале началась 18 мая.
показати весь коментар
23.09.2020 16:05 Відповісти
Пане Ткаченко, при покупці в українських інтернет-магазинах пишу назву свого міста українською мовою і мене відшивають - "город не найден".
показати весь коментар
23.09.2020 16:09 Відповісти
Вперед, блокируйте Ютуб.
На сервисах типа ivi.ru российские фильмы никто не смотрит - там это платно. На них подписываются чтобы смотреть лицензированные западные фильмы.
Российские сетиалы и фильмы все смотрят бесплатно в Ютубе.
показати весь коментар
23.09.2020 16:15 Відповісти
Красава,я бы добавил лишение украинского гражданства всех тех,кто инвестировал украинские средства в российскую экономику,например кто строил там заводы и покупал в тольяттинском тазе машинокомплекты для продажи в Украине.
показати весь коментар
23.09.2020 16:40 Відповісти
 
 