Ткаченко пропонує Кабміну запровадити санкції проти онлайн-сервісів, що пропагують російську продукцію. ВIДЕО
У Кабміні пропонують запровадити санкції проти російських онлайн-сервісів.
Про це під час засідання Кабміну заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Розглянути можливість застосування спеціальних, економічних та інших обмежень до онлайн-сервісів, які пропагують і пропонують продукцію і контент російського виробництва в розрізі продуктів і російських серіалів, які заборонені законом, типу сервісів IVI.ru або Wildberries.ru", - зазначив Ткаченко.
Також міністр запропонував доручити Міністерству тимчасово окупованих територій і Міністерству культури та інформаційної політики розробити відповідні пропозиції в установленому законодавством порядку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що онлайн-ритейлер з РФ почне продавати одяг в Україні. Зокрема в асортименті магазину футболки з Путіним, набір для вишивання з Путіним і футболки Поліція Росії.
Там и рашка-новости и сериалы ...
Детектор Медиа Российский телеканал "СТС" купил восьмисерийный сериал "Родственнички" производства студии "Квартал 95", одним из владельцев которой был действующий президент Украины Владимир Зеленский. Он же является продюсером сериала. Трансляция сериала на телеканале началась 18 мая.
На сервисах типа ivi.ru российские фильмы никто не смотрит - там это платно. На них подписываются чтобы смотреть лицензированные западные фильмы.
Российские сетиалы и фильмы все смотрят бесплатно в Ютубе.