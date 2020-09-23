СБУ за минулий місяць не впустила в країну 41 іноземця, причетного до екстремізму
Служба безпеки України (СБУ) не пустила в Україну 41 іноземця, причетного до екстремістських угруповань. Вони могли бути небезпечні для українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
41 чоловік не був допущений на територію України в серпні-вересні цього року. Також було здійснено дев'ять демаршів щодо офіційних представників інших держав за антиукраїнську діяльність, в тому числі і Росії.
Минулого тижня СБУ розкрила діяльність антиукраїнських інтернет-пропагандистів. Вони в соцмережах публікували антиукраїнські матеріали із закликами до сепаратизму.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар23.09.2020 16:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Mihal Titarchuk
показати весь коментар23.09.2020 16:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
dd13
показати весь коментар23.09.2020 16:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
молодой рабочий
показати весь коментар23.09.2020 16:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Романчук #468605
показати весь коментар23.09.2020 17:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Joshua Merlin
показати весь коментар23.09.2020 22:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль