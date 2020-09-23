СБУ за минулий місяць не впустила в країну 41 іноземця, причетного до екстремізму

Служба безпеки України (СБУ) не пустила в Україну 41 іноземця, причетного до екстремістських угруповань. Вони могли бути небезпечні для українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

41 чоловік не був допущений на територію України в серпні-вересні цього року. Також було здійснено дев'ять демаршів щодо офіційних представників інших держав за антиукраїнську діяльність, в тому числі і Росії.

Минулого тижня СБУ розкрила діяльність антиукраїнських інтернет-пропагандистів. Вони в соцмережах публікували антиукраїнські матеріали із закликами до сепаратизму.

