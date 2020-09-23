УКР
СБУ за минулий місяць не впустила в країну 41 іноземця, причетного до екстремізму

Служба безпеки України (СБУ) не пустила в Україну 41 іноземця, причетного до екстремістських угруповань. Вони могли бути небезпечні для українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

41 чоловік не був допущений на територію України в серпні-вересні цього року. Також було здійснено дев'ять демаршів щодо офіційних представників інших держав за антиукраїнську діяльність, в тому числі і Росії.

Минулого тижня СБУ розкрила діяльність антиукраїнських інтернет-пропагандистів. Вони в соцмережах публікували антиукраїнські матеріали із закликами до сепаратизму.

33х вагнеровцов так точно не впустили, спасибо Дерьмаку
23.09.2020 16:40 Відповісти
а мне казалось, что за зафиксировнные действия против государства нужно задерживать и сажать
23.09.2020 16:42 Відповісти
А 42-го, ЗЕ, почему впустили???? Он хуже террориста!
23.09.2020 16:45 Відповісти
Российский малый противолодочный корабль «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном под флагом Маршалловых островов Ice Rose в Балтийском флоте, сообщили в пресс-службе Балтфлота. Корабль РФ получил пробоину выше ватерлинии. Представители Дании и Швеции заявили, что «Казанец» не использовал автоматическую идентификационную систему.
23.09.2020 16:49 Відповісти
Я просто гублюсь в догадках,що це за "екстремісти" такі...Коли квінтесенція екстремізму - Майдан - введений в ранг революціі,та ще й гідности,коли по нашим вулицям шастають тисячі бойовиків в уніформі,ладні за гроші хоч кому хоч шо - то ким мають бути ті сорок "екстремістів",яких до нас не пустили?..
23.09.2020 17:07 Відповісти
и... просто не впустила? а нафига быканофф бабло получает и за што? или голубовский его так проинструктировал...
показати весь коментар
