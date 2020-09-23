Кабмін направить 14,5 млн грн, "зекономлених" у програмі боротьби з ВІЛ, на протидію COVID-19

Кабінет Міністрів перенаправить 14,5 мільйона гривень із програми боротьби з ВІЛ на протидію епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пояснювальну записку до розпорядження.

"Проєктом акта пропонується здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерством охорони здоров'я на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою "Громадське здоров'я і заходи боротьби з епідеміями", - сказано в документі.

Зазначається, що за програмами профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ та догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, утворилася економія коштів у сумі 14,5 мільйона гривень.

Через швидке поширення коронавірусу уряд вирішив перенаправити заощаджені кошти на боротьбу з COVID-19.

