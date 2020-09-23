Кабмін направить 14,5 млн грн, "зекономлених" у програмі боротьби з ВІЛ, на протидію COVID-19
Кабінет Міністрів перенаправить 14,5 мільйона гривень із програми боротьби з ВІЛ на протидію епідемії коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пояснювальну записку до розпорядження.
"Проєктом акта пропонується здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерством охорони здоров'я на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою "Громадське здоров'я і заходи боротьби з епідеміями", - сказано в документі.
Зазначається, що за програмами профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ та догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, утворилася економія коштів у сумі 14,5 мільйона гривень.
Через швидке поширення коронавірусу уряд вирішив перенаправити заощаджені кошти на боротьбу з COVID-19.
а ковидный фонд? приказал долго жить? только ж недавно заявляли что только треть фонда израсходовали...а остальное???? дороги-откаты-офшоры????
Или вы стягиваете одеяло с ног одних нуждающихся и пытаетесь прикрыть его кусочком ноги других нуждающихся? На всё тело, как у нас водится, не хватает ни одним, ни другим. Капец...