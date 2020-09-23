УКР
Кабмін направить 14,5 млн грн, "зекономлених" у програмі боротьби з ВІЛ, на протидію COVID-19

Кабінет Міністрів перенаправить 14,5 мільйона гривень із програми боротьби з ВІЛ на протидію епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пояснювальну записку до розпорядження.

"Проєктом акта пропонується здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерством охорони здоров'я на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою "Громадське здоров'я і заходи боротьби з епідеміями", - сказано в документі.

Зазначається, що за програмами профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ та догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, утворилася економія коштів у сумі 14,5 мільйона гривень.

Через швидке поширення коронавірусу уряд вирішив перенаправити заощаджені кошти на боротьбу з COVID-19.

уже антиковидный фонд растащили ушлые зеленые ребятки. скоты до вич-фонда добрались
23.09.2020 16:54 Відповісти
в смысле"сэкономленных на ВИЧ" ???? теперь следующие на экономию онкобольные ???
а ковидный фонд? приказал долго жить? только ж недавно заявляли что только треть фонда израсходовали...а остальное???? дороги-откаты-офшоры????
23.09.2020 16:56 Відповісти
Дійсно,пояснення досить дивне...Все можна зрозуміти,не можна зрозуміти лишень одне - чому гроші,забрані з програми по боротьбі зі СНІДом називають "зекономленими"?..
23.09.2020 16:59 Відповісти
тут важно взагалі знайти якусь логіку... спочатку, з переляку, зі всіх статей держбюджету познімали в ковідний фонд...тоді почали з відтіля хапати на дороги "бааальшой стройки" і інші халепи...а тепер вже знову "економять" на тому, на чому ні в якому разі не можна, бо там і так порожньо...шахер-махер-мамахер!
23.09.2020 17:05 Відповісти
программа по работе с вич-инфицированными работала в Украине очень неплохо. что же произошло за год, что эти деньги не израсходованы? или никто нихрена не закупал для этих пациентов или прямо все внезапно исцелились? похоже, что зеленые щупальца лезут дальше, чем мы предполагали
23.09.2020 17:05 Відповісти
Хорошая компенсация 36 миллиардов, изъятых Зевламтью на дорожный распил на...
23.09.2020 17:04 Відповісти
Хорошая компенсация 36 миллиардов, изъятых Зевластью на дорожный распил...
https://censor.net/ru/comments/locate/3220884/019214b8-7489-71dc-8b40-b8124c19448b
23.09.2020 17:05 Відповісти
Як шість років тому. Пахло. Овоч. Ручне управління економікою.
https://www.unian.ua/politics/1818471-pislya-vtechi-yanukovicha-v-skarbnitsi-ukrajini-zalishalosya-trohi-bilshe-108-tisyach-griven-dokument.html Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося трохи більше 108 тисяч гривень (документ)

23.09.2020 17:06 Відповісти
А шо ВИЧ мы уже побороли? Мы вроде до сих пор на первых местах по инфицированным ВИЧ в Европе.
Или вы стягиваете одеяло с ног одних нуждающихся и пытаетесь прикрыть его кусочком ноги других нуждающихся? На всё тело, как у нас водится, не хватает ни одним, ни другим. Капец...
23.09.2020 18:07 Відповісти
 
 