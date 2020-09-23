Кабмін виділив 5,6 млн грн на ремонт Національного художнього музею, в якому почав обвалюватися портик
Кабінет Міністрів виділив 5,6 млн грн на невідкладний ремонт Національного художнього музею України в Києві.
Таке рішення ухвалено на засіданні 23 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив: "Кошти будуть спрямовані на реставрацію скульптурних композицій головного фасаду та даху (1,983 млн грн) ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду та приямків (3,617 млн грн)".
За словами Ткаченка, загальна ж вартість проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного художнього музею становить 68 млн грн. Таке фінансування можливе, зокрема, за умови участі закладу у проєкті "Велика реставрація".
Міністерство культури і інформаційної політики ініціювало розгляд цього питання урядом після того, як 8 серпня Національний художній музей заявив, що тимчасово зупиняє роботу у зв’язку з обвалом портика. Тоді міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що буде залучено весь потрібний ресурс, аби найближчим часом музей знову відкрився для відвідувачів.
Я понимаю, шо многочисленные прё...ы и воровство предыдущих(и новых) властей невозможно отремонтировать за один день. Но должны же у государства существовать некие приоритеты: шо делать в первую очередь, а шо - во-вторую?! Боюсь, шо мы, простые смертные, с нашими хрущёвками и блочками, даже не стоим в очереди. Нас заранее выкинули их очереди нх и послали на мороз.
Обидно, конечно, но на ус мы себе их "заботу" о нас намотаем.