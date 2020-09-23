Кабмін виділив 5,6 млн грн на ремонт Національного художнього музею, в якому почав обвалюватися портик

Кабінет Міністрів виділив 5,6 млн грн на невідкладний ремонт Національного художнього музею України в Києві.

Таке рішення ухвалено на засіданні 23 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив: "Кошти будуть спрямовані на реставрацію скульптурних композицій головного фасаду та даху (1,983 млн грн) ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду та приямків (3,617 млн грн)".

За словами Ткаченка, загальна ж вартість проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного художнього музею становить 68 млн грн. Таке фінансування можливе, зокрема, за умови участі закладу у проєкті "Велика реставрація".

Читайте також: Кабмін вирішив надати Музею космонавтики імені Корольова статус національного, - Немчінов

Міністерство культури і інформаційної політики ініціювало розгляд цього питання урядом після того, як 8 серпня Національний художній музей заявив, що тимчасово зупиняє роботу у зв’язку з обвалом портика. Тоді міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що буде залучено весь потрібний ресурс, аби найближчим часом музей знову відкрився для відвідувачів.