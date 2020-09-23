До кінця 2022 року МОЗ має намір повністю перевести систему охорони здоров'я України в електронний формат
Міністерство охорони здоров'я України має намір до кінця 2022 року повністю перевести в електронний формат національну систему охорони здоров'я.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської бізнес асоціації, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ході Global Outlook.
"Пріоритетним для Міністерства також є напрям цифрової трансформації. Очікується, що в кінці 2022 року національна система охорони здоров'я буде повністю переведена в електронний формат. Йдеться, зокрема, про дистанційну торгівлю ліками і видачі електронних рецептів", - йдеться в повідомленні.
За словами Степанова, при розробці законодавчої бази з регулювання дистанційної торгівлі лікарськими засобами будуть враховані відповідні директиви Європейського Союзу, в яких питання безпеки ставиться на перше місце. Також поступово будуть реалізувати впровадження системи електронних рецептів. У 2021 року стане можливим отримання електронних рецептів на інсулін, імуносупресивні і наркотичні засоби, а вже 2022 в цей перелік будуть додані антибіотики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и выставит счет на карточку)))
(тьху, тьху.....не дай Бог)
- доктор, ну и как там моя фигня?
- посидите тихо минуточку, я сейчас пошарюсь в интернете
- тю.. так я и сам могу там пошариться
- я вас умоляю! вот только не надо никакого самолечения !!!
Шо вы ещё хотите от нашей медицины? Шобы даже за деньги вылечиться в нашей стране было невозможно?! Однако вы стратеги!
Всі і відразу...
А то зараз такса сьала 500 за любу консультацію, не всі звісно, але...