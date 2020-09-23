До кінця 2022 року МОЗ має намір повністю перевести систему охорони здоров'я України в електронний формат

УКР
Новини
Міністерство охорони здоров'я України має намір до кінця 2022 року повністю перевести в електронний формат національну систему охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської бізнес асоціації, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ході Global Outlook.

"Пріоритетним для Міністерства також є напрям цифрової трансформації. Очікується, що в кінці 2022 року національна система охорони здоров'я буде повністю переведена в електронний формат. Йдеться, зокрема, про дистанційну торгівлю ліками і видачі електронних рецептів", - йдеться в повідомленні.

За словами Степанова, при розробці законодавчої бази з регулювання дистанційної торгівлі лікарськими засобами будуть враховані відповідні директиви Європейського Союзу, в яких питання безпеки ставиться на перше місце. Також поступово будуть реалізувати впровадження системи електронних рецептів. У 2021 року стане можливим отримання електронних рецептів на інсулін, імуносупресивні і наркотичні засоби, а вже 2022 в цей перелік будуть додані антибіотики.

По электронным рецептам можно будет приобретать электронные горчичники.
показати весь коментар
23.09.2020 17:16 Відповісти
І консультацію гугла
показати весь коментар
23.09.2020 17:20 Відповісти
А электронная медсестра сделает электронную прививку.
показати весь коментар
23.09.2020 17:25 Відповісти
По электронным рецептам можно будет приобретать электронные горчичники.
показати весь коментар
23.09.2020 17:16 Відповісти
А электронная медсестра сделает электронную прививку.
показати весь коментар
23.09.2020 17:25 Відповісти
а электронный хирург оттяпает аппендикс ))) ну или проконсультирует как это сделать самому)))
и выставит счет на карточку)))
показати весь коментар
23.09.2020 17:32 Відповісти
А если хакнут сайт может оттяпать и не аппендикс.
показати весь коментар
23.09.2020 17:33 Відповісти
ну и ладно...там столько запчастей...в конце концов трансплантолог (настоящий) должен обрадоваться)))
(тьху, тьху.....не дай Бог)
показати весь коментар
23.09.2020 17:38 Відповісти
І консультації гугла
показати весь коментар
24.09.2020 08:19 Відповісти
І консультацію гугла
показати весь коментар
23.09.2020 17:20 Відповісти
***
- доктор, ну и как там моя фигня?
- посидите тихо минуточку, я сейчас пошарюсь в интернете
- тю.. так я и сам могу там пошариться
- я вас умоляю! вот только не надо никакого самолечения !!!
показати весь коментар
23.09.2020 17:30 Відповісти
Медицина у нас уже рухнула на самое дно и от туда хитро подмигивает. Если у тебя нет денег, то лечить тебя никто не будет. Сдыхай "в своё удовольствие".
Шо вы ещё хотите от нашей медицины? Шобы даже за деньги вылечиться в нашей стране было невозможно?! Однако вы стратеги!
показати весь коментар
23.09.2020 17:36 Відповісти
Ага і всі лікарі почнуть видавати квитанції за свої послуги.
Всі і відразу...
А то зараз такса сьала 500 за любу консультацію, не всі звісно, але...
показати весь коментар
23.09.2020 17:53 Відповісти
Реформа медицины сводится к тому, чтобы медики максимально вытягивали деньги с пациента...Таким образом государство толкает врачей на преступление, заставляя их "зарабатывать" на себя, средний персонал и венедиктовых с их дачами....Может пожарников посадим на такую систему оплаты: сами будут подпаливать и сами тушить...Налоговиков: сколько уменьшили дыру в бюджете , столько и получите сотых %....Министров: падает промпроизводство, падает и зарплата....
показати весь коментар
23.09.2020 17:58 Відповісти
учитесь, *****...До кінця 2022 року МОЗ має намір повністю перевести систему охорони здоров'я України в електронний формат - Цензор.НЕТ 4665
показати весь коментар
23.09.2020 19:10 Відповісти
 
 