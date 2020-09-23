До кінця 2022 року МОЗ має намір повністю перевести систему охорони здоров'я України в електронний формат

Міністерство охорони здоров'я України має намір до кінця 2022 року повністю перевести в електронний формат національну систему охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської бізнес асоціації, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ході Global Outlook.

"Пріоритетним для Міністерства також є напрям цифрової трансформації. Очікується, що в кінці 2022 року національна система охорони здоров'я буде повністю переведена в електронний формат. Йдеться, зокрема, про дистанційну торгівлю ліками і видачі електронних рецептів", - йдеться в повідомленні.

За словами Степанова, при розробці законодавчої бази з регулювання дистанційної торгівлі лікарськими засобами будуть враховані відповідні директиви Європейського Союзу, в яких питання безпеки ставиться на перше місце. Також поступово будуть реалізувати впровадження системи електронних рецептів. У 2021 року стане можливим отримання електронних рецептів на інсулін, імуносупресивні і наркотичні засоби, а вже 2022 в цей перелік будуть додані антибіотики.

Також читайте: Максимальна кількість ліжок у лікарнях для інфікованих коронавірусом не перевищує 52 тисячі, - Степанов