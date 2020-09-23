Апеляційна скарга у справі генерала Назарова буде розглянута 24 вересня, - адвокат родичів загиблих десантників Погосян

Адвокат родичів загиблих у луганському аеропорту в 2014 році десантників Віталій Погосян оприлюднив інформацію, що 24 вересня відбудеться розгляд апеляційної скарги генерала Назарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Погосян зазначив: "24.09.2020 року о 14-30 в залі №4 Дніпровського апеляційного суду відбудеться розгляд апеляційної скарги обвинуваченого Назарова В.М.

Вже закінчено з’ясування обставин та перевірка їх доказами, завтра відбудуться судові дебати.

Подивимося, що скаже обвинувачений в судових дебатах та останньому слові, хоча ілюзій немає: невинуватий, не було відповідного законодавства, не призначений, а визначений, літак приземлявся з вогнями та інше. Завтра вирішальний день".

Подивимося, що скаже обвинувачений в судових дебатах та останньому слові, хоча ілюзій немає: невинуватий, не було відповідного законодавства, не призначений, а визначений, літак приземлявся з вогнями та інше. Завтра вирішальний день".

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

