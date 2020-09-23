Дані про інтернет-покриття в розрізі кожного населеного пункту України будуть відкритими, - Мінцифри

Згідно з нинішнім рішенням Кабміну регулятор ринку телекомунікацій - НКРЗІ - оприлюднюватиме у форматі відкритих даних інформацію про інтернет-покриття в розрізі кожного населеного пункту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Зараз в Україні немає жодного офіційного джерела інформації про діяльність операторів і провайдерів у конкретному населеному пункті, кількість абонентів тощо.

У Мінцифри зазначають, що відкритий доступ до цієї інформації дозволить:

Громадянам - вибрати провайдера, який справді може забезпечити потреби в швидкості і якості інтернету

Провайдерам та операторам - підвищити ефективність свого бізнесу

Державі - якісніше планувати бюджетне фінансування покриття швидкісним інтернетом.

Відкриття офіційної звітності операторів також зменшує ризики подвійного фінансування з боку держави підключення до інтернету соціальних об'єктів.

