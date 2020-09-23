Дані про інтернет-покриття в розрізі кожного населеного пункту України будуть відкритими, - Мінцифри
Згідно з нинішнім рішенням Кабміну регулятор ринку телекомунікацій - НКРЗІ - оприлюднюватиме у форматі відкритих даних інформацію про інтернет-покриття в розрізі кожного населеного пункту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
Зараз в Україні немає жодного офіційного джерела інформації про діяльність операторів і провайдерів у конкретному населеному пункті, кількість абонентів тощо.
У Мінцифри зазначають, що відкритий доступ до цієї інформації дозволить:
- Громадянам - вибрати провайдера, який справді може забезпечити потреби в швидкості і якості інтернету
- Провайдерам та операторам - підвищити ефективність свого бізнесу
- Державі - якісніше планувати бюджетне фінансування покриття швидкісним інтернетом.
Відкриття офіційної звітності операторів також зменшує ризики подвійного фінансування з боку держави підключення до інтернету соціальних об'єктів.
І як це зробити,якщо наприклад того провайдера що я хочу,в моєму місті його немає?
Якщо держава вмішується в приватні організації,добра не буде.