УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7759 відвідувачів онлайн
Новини
1 461 13

Дані про інтернет-покриття в розрізі кожного населеного пункту України будуть відкритими, - Мінцифри

Дані про інтернет-покриття в розрізі кожного населеного пункту України будуть відкритими, - Мінцифри

Згідно з нинішнім рішенням Кабміну регулятор ринку телекомунікацій - НКРЗІ - оприлюднюватиме у форматі відкритих даних інформацію про інтернет-покриття в розрізі кожного населеного пункту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Зараз в Україні немає жодного офіційного джерела інформації про діяльність операторів і провайдерів у конкретному населеному пункті, кількість абонентів тощо.

У Мінцифри зазначають, що відкритий доступ до цієї інформації дозволить:

  • Громадянам - вибрати провайдера, який справді може забезпечити потреби в швидкості і якості інтернету
  • Провайдерам та операторам - підвищити ефективність свого бізнесу
  • Державі - якісніше планувати бюджетне фінансування покриття швидкісним інтернетом.

Відкриття офіційної звітності операторів також зменшує ризики подвійного фінансування з боку держави підключення до інтернету соціальних об'єктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 6 тис. шкіл в Україні не підключені до оптичного інтернету, 2 тис. шкіл - взагалі не підключені, - Мінцифри

Автор: 

інтернет (2061) Мінцифри (1232)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
данные о покрытии телевизионным сигналом лучше проанализируйте...бо простой нарит телевизеру верит,а не тырнетам бесовским.
показати весь коментар
23.09.2020 17:48 Відповісти
+2
https://censor.net/ru/user/40719 Та ні,інтернетам.Але в інтернеті дивляться г+г.
показати весь коментар
23.09.2020 17:56 Відповісти
+1
Гражданам - выбрать провайдера, который действительно может обеспечить потребности в скорости и качества интернетаИсточник: https://censor.net/ru/n3220903

І як це зробити,якщо наприклад того провайдера що я хочу,в моєму місті його немає?

Якщо держава вмішується в приватні організації,добра не буде.
показати весь коментар
23.09.2020 17:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гражданам - выбрать провайдера, который действительно может обеспечить потребности в скорости и качества интернетаИсточник: https://censor.net/ru/n3220903

І як це зробити,якщо наприклад того провайдера що я хочу,в моєму місті його немає?

Якщо держава вмішується в приватні організації,добра не буде.
показати весь коментар
23.09.2020 17:47 Відповісти
Значить ви хочете х і р н ю . Хочіть щось якісне і розумне
показати весь коментар
23.09.2020 23:53 Відповісти
https://censor.net/ua/user/455835 З чого ви це взяли?
показати весь коментар
23.09.2020 23:54 Відповісти
данные о покрытии телевизионным сигналом лучше проанализируйте...бо простой нарит телевизеру верит,а не тырнетам бесовским.
показати весь коментар
23.09.2020 17:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 Та ні,інтернетам.Але в інтернеті дивляться г+г.
показати весь коментар
23.09.2020 17:56 Відповісти
Не нужОн он нам , ваш интьернет!
показати весь коментар
23.09.2020 17:58 Відповісти
"Насмотрятся своих инторнетов, а потом ... ну вы в курсе" (С)
показати весь коментар
23.09.2020 18:08 Відповісти
Ммммм ....даже не знаю, стоит ли эту иныормацию делать открытой???!!!
показати весь коментар
23.09.2020 18:22 Відповісти
То что информация будет открыта это хорошо, вопрос в другом - будет ли она правдивая?
показати весь коментар
23.09.2020 18:44 Відповісти
Я живу в 20км от города покрытие 4G не устойчивое.Нужно искать место во дворе где есть сигнал....шаг влево,шаг вправо-нет соединения.
показати весь коментар
23.09.2020 19:32 Відповісти
Поставь на крышу, под крышу, роутер вай-фай -4Жи, подведи к нему 220, карточку росклонируй у оператора на 2(или новую карту, под тырнет ) , одна будет в телефоне для разговоров, другая в роутере. И будет тырнет хороший и везде. Посмотри как на соте антены 4 жи стоят, такие квадратные чемоданчики, добейся как то чтоб их повернули строго "на тебя" , может они там они вообще не "светят на тебя"
показати весь коментар
24.09.2020 03:44 Відповісти
Это настолько важно?
показати весь коментар
23.09.2020 19:37 Відповісти
Да что ж вы творите,изверги!
показати весь коментар
23.09.2020 20:17 Відповісти
 
 