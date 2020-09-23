Суд звільнив від покарання засудженого у "справі рюкзаків для МВС" Литвина "у зв'язку із закінченням випробувального терміну"

Червонозаводський районний суд Харкова звільнив від покарання Володимира Литвина - підприємця, який взяв на себе провину у "справі рюкзаків Авакова".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду від 17 вересня.

У документі наголошується, що рішення прийнято за поданням заступника начальника Основ'янського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" у Харківській області.

Литвина звільнено "від відбування покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, призначеного вироком Червонозаводського районного суду Харкова від 11 вересня 2018 року, у зв'язку з закінченням іспитового терміну".

Тепер судимість Володимира Литвина вважається погашеною. Рішення суду може бути оскаржене впродовж тижня.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У лютому 2017 року було опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина голови МВС Арсена Авакова Олександра обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чоботаря поставку партії рюкзаків для підрозділів відомства за завищеною ціною.

Діалог на відео датований груднем 2014 року, а вже в лютому 2015 року МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкидав будь-які звинувачення в причетності його родини до закупівлі рюкзаків. У МВС дії НАБУ назвали політичними і юридично необґрунтованими.

Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру трьом фігурантам "справи про рюкзаки". 1 листопада Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід фігуранту "справи рюкзаків" - синові глави МВС Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов'язання. Екс-заступника міністра МВС Чеботаря також відпустили під особисте зобов'язання. Також суд відпустив під особисте зобов'язання третього фігуранта "справи про рюкзаки". Пізніше Солом'янський районний суд Києва повернув Олександру Авакову закордонний паспорт і скасував зобов'язання носити електронний браслет, а САП дозволила полетіти в Італію. Також суд двічі скасовував арешт нерухомості Олександра Авакова.

6 квітня 2018 року НАБУ повідомило, що розслідування "справи про рюкзаки" завершено. 12 липня стало відомо про закриття так званої "справи рюкзаків". У САП повідомили, що фігурант справи Литвин визнав одноосібну вину, а докази причетності інших підозрюваних відсутні.

Литвин підписав угоду про покарання і був засуджений до ув'язнення терміном на 5 років з випробувальним терміном на два роки.