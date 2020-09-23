Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін

Ватажок донецьких терористів Пушилін висловився про мінські угоди і про відносини з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ слова терориста опублікував користувач твіттера Necro Mancer.

Зокрема Пушилін заявив: "Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам свої умови. Наш курс на об'єднання з РФ залишається незмінним з 14-го року, з мінськими угодами чи без них".