39 021 273

Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін

Ватажок донецьких терористів Пушилін висловився про мінські угоди і про відносини з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ слова терориста опублікував користувач твіттера Necro Mancer.

Зокрема Пушилін заявив: "Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам свої умови. Наш курс на об'єднання з РФ залишається незмінним з 14-го року, з мінськими угодами чи без них".

#Пушилин: Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам свои условия. Наш курс на объединение с РФ неизменен с 14-го года, с минскими соглашениями или без них https://t.co/G98vSrILrz pic.twitter.com/j8DuepFizD

— Necro Mancer (@666_mancer) September 23, 2020

Автор: 

мінські угоди (2231) Пушилін Денис (135)
Топ коментарі
+92
Собственно, это именно то, чего добился ЗЕ за 1,5 года - Украина стала проигравшей стороной.
23.09.2020 18:15 Відповісти
+51
Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін - Цензор.НЕТ 4219
23.09.2020 18:43 Відповісти
+44
Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам условия. Курс на объединение с РФ неизменен, - главарь террористов Пушилин - Цензор.НЕТ 5894
23.09.2020 18:29 Відповісти
Сторінка 3 з 3
пушилин харкнул в зе
23.09.2020 21:03 Відповісти
Понятно что вся эта пурга рассчитана на народдамбаса с IQ от 15 до 20,5. Но вот интересно, сам-то он понимает? - что когда "этот неизменный курс" будет достигнут, то он в лучшем случае, если ему конечно повезет, некоторое время еще побудет мэром Юзовки, ну или может Сталино, Ростовской области. А так-то - ну нафига, спрашивается, кремлёвским нужен такой мэр, который на столько посвящен в детали их "юго-восточной геополитики", что если его срочно не начинить какими-нибудь хорошими токсинами, то он сам будет для них очень токсичен?
23.09.2020 21:09 Відповісти
Это не кадры из научно-фантастического фильма. Это НАТО на страже столицы Украины - Киева, сегодня...
Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін - Цензор.НЕТ 9250
23.09.2020 21:11 Відповісти
Зелоха....обосрали !!!!! дождался !!!!!
23.09.2020 21:14 Відповісти
в 1920 году Молотов вместе со Сталиным носились с идеей автономизации, Ленин поддакивал. Троцкий опоздал на Политбюро, спросил у Молотова кто он по национальности. Я русский, ответил Молотов. Какой ты русский, ты мордвин. Молотов глубоко оскорбился и в 1930 году поделил вотяков на марийцев (мари Ел) и мордву наделили их автономиями. Так и появились на свет божий великие мордвины - Гиркин, Пургин (Пушилин), Патриарх Кирилл 9наследник приснопамятного патриарха Никона), Костя Малофеев и прочие "православные".Объявили себя русскими, язык предков забыли, освоили чуждую им письменность и стали проповедниками "русского мира". Кстати, чуваши во все времена крайне негативно относятся к народностям Верхней Волги, считают их андрофагами. А у нас еще голову подымают ребята з "берегов реки Селенга" (улус Фокина, Шойгу) - клич "хохлы! сдавайтесь". А ОПУ все спрашивает " где оружие складывать, где будем "брататься", назовите место ". Но мордва выкопала топор войны и бьет в бубен - мы выиграли войну.
23.09.2020 21:19 Відповісти
а также рыжий Моторола туда же.
23.09.2020 22:16 Відповісти
Експонат майбутнього музею деокупації.Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін - Цензор.НЕТ 3708
23.09.2020 21:21 Відповісти
Клас. Тепер пенсії гандонам платити не треба.
23.09.2020 21:33 Відповісти
А Пушилин по другому и думать не может, ведь при всех остальных вариантах ему кранты. На петлю подонок уже надзявкал, лиш дело времени.
23.09.2020 21:46 Відповісти
"Да ведь казнили Ваньку - разбойника Пушилина намедни, повесили на собственных воротах третьего дня по приказу Царя Пу." Будет примерно так как в этом кино.
23.09.2020 21:48 Відповісти
Украина как раз выиграла лишившись опухолей в виде крысчан и даунбасят которые все время голосовали то за комуняк то за ПР.
23.09.2020 21:50 Відповісти
И ЗА КОЛБАСУ.
23.09.2020 22:13 Відповісти
А смачно Пушок післав ЗЄлю - "вєличайшего, мудрейшего, самого хитро..ного ...". Оркі ще в 15 році при Сурку вили що "Дамбас нє Украина", коли +уйло почав пропихати "особий статус в составе Украини"
23.09.2020 21:58 Відповісти
а что этому **************** (с пассивным уклоном) недоумку ответила Украина?
23.09.2020 22:19 Відповісти
Что бы там не изрыгал петушилин, по моему мнению, реинтеграция лугандона, гораздо большее зло, для Украины, чем его отторжение. И все эти блеяния, о возврате Крыма, "оооо а как же тогда мы будем Крым возвращать?", пустой звук. Пока это ублюдочное, смердячее и лживое кацапское образование существует, в сегодняшней его форме, Крым нам не вернуть.
23.09.2020 22:20 Відповісти
На видео сепар какой то, не?
23.09.2020 22:27 Відповісти
Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін - Цензор.НЕТ 1922
23.09.2020 22:38 Відповісти
Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін - Цензор.НЕТ 3156
23.09.2020 22:40 Відповісти
если скрестить чепушилу и петушару - получится пушилин
23.09.2020 22:46 Відповісти
Зебіли! Як вам ця хохмочка?
23.09.2020 22:49 Відповісти
Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін - Цензор.НЕТ 4378
23.09.2020 22:51 Відповісти
Хто розбирається в іконостасах на шкурах цих тварин - кого з них чпокают а хто відсмоктуючий ?
23.09.2020 23:52 Відповісти
Ламброзо вертится в гробу как пропеллер от этой фото...)))
24.09.2020 10:54 Відповісти
Фу-фу! Яка кацапська гадість! Гомосекі !!!
24.09.2020 12:00 Відповісти
А кто на фото - Атошники или сепары????
24.09.2020 12:23 Відповісти
Кокошники
24.09.2020 15:46 Відповісти
ЦЯ сявота- це кістяк роSSійської армії. Нажруться бояри, курнуть якоїсь гидоти,- і все рівно куди перти, кого вбивать і як .
24.09.2020 12:25 Відповісти
а хо хо не хохо хрен на воротник скоро пыхнешь как моторола в лифте
23.09.2020 23:44 Відповісти
Чепушила может говорить что в голову сбредёт - он ведь не жилец. Обязательно грохнут его и не важно кто - Украина, "свои" или московиты. С какой стати слушать его?.
24.09.2020 00:05 Відповісти
С какой стати слушать его?.

Та да, временно живой покойник...
24.09.2020 17:03 Відповісти
много знаешь, а это очень опасно
и говоришь много
24.09.2020 00:27 Відповісти
ХАХАХАХАХА!!! ПЄНІС ДУШІЛІн подав голос.... СРЕМЛЬ пару копійок підкинув?
24.09.2020 00:40 Відповісти
покойный курощуп Зэхер ужэ зовет МММщика чиПущылу к себе. очень зовет. прямо стоит такой в красных труселях, и манит его к себе. манит....
24.09.2020 00:50 Відповісти
Не сцы чипушила, твой чиринок уже ждеть тибе.
24.09.2020 00:58 Відповісти
Ишь ты, "пАлитик"...а кто тебе,пушилин, сказал что Украина проиграла? международным сообществом введены санкции которые,как камень на дно, тянут расеюшку вниз....Упали цены на газ и нефть, скорее всего не будет достроен СВ--2..Так что дальше,где то в обозримом будущем, развал....росии а не Украины...так почему же Украина проиграла?
24.09.2020 01:20 Відповісти
РАЗПУШИЛСЯ ПЕТУШОК )))
Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін - Цензор.НЕТ 4930
24.09.2020 04:27 Відповісти
Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін - Цензор.НЕТ 4558
25.09.2020 07:22 Відповісти
Строитель собиратель Мавзолейный из бункера Путлер прорубил коридор от Харькова до Одессы...Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін - Цензор.НЕТ 3669 Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам умови. Курс на об'єднання з РФ залишається незмінним, - ватажок терористів Пушилін - Цензор.НЕТ 3833 крысы позорные
24.09.2020 08:08 Відповісти
ой. а шо такое? ***** начал денюшку за газ и э/э требовать? платить нечем, значит, чтобы остаться в живых, нужно лизать с тройным усердием?
24.09.2020 08:20 Відповісти
Ой, Пушок голос подал. Да вы россии на хер не нужны,также как и крымчане в Крыму. Крым забрали только ради военных баз.
24.09.2020 09:02 Відповісти
Допримирялись короче с террористами, что аж проигравшими стали
24.09.2020 09:07 Відповісти
Скрепна промокашка,то чому, твоя кремлівська мафія боїться признатись в своєму нападі на суверену Україну?Як почали все трощити з 1917 року,навіть, роснаселення умертвили більше 10 млн ,"разрушим все до основанья" так тепер продовжують їх внуки-свіжі манкрути.У України достатньо сил і світової підпримки ,щоб вас недоумків, знести з лиця землі але ж порядність,лояльність мішає...а треба було б пальнути (наши мальчіки воюют)нема вже там населення:є сволочі...які тепер тихенько робчуть і ждуть пенсій українських (переселенці -голодранці -їх сволочні діти та онуки зі сраної росії в хати заморених голодом українців).
24.09.2020 09:08 Відповісти
Бійся,срань,бо вас звідти пора витравлювати:порядних людей там ноль,навіть ,ваші беззубі,запухші,засцяні бомжі повтікали...а залишились діти мародерів з рашки та їх тупі онуки...
24.09.2020 09:15 Відповісти
Реально, ОРДЛО створене кремлядью, як засіб маніпуляції українською політикою. Доки воно виконує свою роль, ***** буде його використовувати. Потім, все буде залежати від дій України. Якщо, Україна капітулює то, ОРДЛО буде використовуватися, як окупаційна адміністрація, яка контролює життя в Україні. Якщо Україну не вдасться зламати то, ОРДЛО буде анексовано, як Крим. Не тому що, ОРДЛО потрібно *****, а для приниження Києва. Це, стандартна процедура.
24.09.2020 09:24 Відповісти
Ну окупували Крим і Донбас....ну ПОКА НЕ ПЕРЕМОГЛИ... Ти непереймайся Пушило винесем і тебе і ХЛА і всіх інших халуїв з території неньки ногами вперед і втопим в кацапському смердючому болоті.
24.09.2020 09:28 Відповісти
В свій час Німеччина оккуповала всю Європу і що ?То не показник . Що було далі всі знають .
24.09.2020 15:50 Відповісти
Покійник скрєпний-готуй білі ласти..."Кто был никем,тот стал ничем"
24.09.2020 09:44 Відповісти
ти главарь днр пушка ,обьеденяйся с р ф , так они же тебя и на хер не хотят,о ми тебя также нехотим, ствоим продажним народом,у вас настоящих украинцев нет , они переехали к нам ,а с предателями нам не по пути, павда унас есть такие депутати , которие хотят соединения с тобой они,просто хотятсоединится с путиним ,править вднр а тебя ,отправить к бившему , то есть устранить ,,усек,,,,
24.09.2020 09:45 Відповісти
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. .. .

.
24.09.2020 10:18 Відповісти
Прочитайте ватні хахли та запам'ятайте що вас чекає,коли в вашу хату
прийде так званий "брат". Бачу вам наука не на користь! А таких в Україні
багато!!!
24.09.2020 12:10 Відповісти
в силу християнських чеснот,

Священослужители - правая рука власти. Любой. И чем большн религиозности, тем более нищий, глупый и порабощенный народ.
24.09.2020 17:11 Відповісти
да нахер вы нужны со своим домбасом и **********!
24.09.2020 12:26 Відповісти
так за что мы воюем тогда??? Насколько я понимаю главная цель сегодняшней войны. вернуть Донбасс под контроль Украины. Или я не прав???
24.09.2020 12:54 Відповісти
Тут ви праві, повернути суверенітет над власними територіями це, обов'язок держави. Інакше її в світі вважатимуть нікчемною.
24.09.2020 15:07 Відповісти
Німеччина отримала східну свою частину через 50 років . Нічого страшного..
24.09.2020 15:52 Відповісти
Цікава штука відбувається. Чепушило каже, що вони Зливаються з московською підірацією, а якого ж біса вони так прагнуть виборів, щоб бути частиною України? Дуже хочеться одним гузном одразу два стільця обпаскудити?
Ідіть нах*** в госдуру і хай вони чують голос Бомбасу.
24.09.2020 12:56 Відповісти
Пєтушілін може й хотів би щоб реефія їх до себе приєднала але кремлядь для них має інші плани- ятрити рану України. А якщо повезе то, впихнути їх, як окупаційну адміністрацію та смотрящими від ***** в український політикум. І тут нікуди не дінешся бо, можна в ліфті прокататися чи в Вєтєрку пообідати. Одна справа, власні бажання, інша справа воля їх боха. Тому, єдина їх надія це, сильна Україна. Тоді є шанс що, заради приниження Києва, який не вдається зламати, ***** їх анексує.
24.09.2020 14:49 Відповісти
«Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам условия. Курс на объединение с РФ неизменен», - главарь террористов Пушилин
Гимн СССР, правоприемником которого в настоящее время является РФ, начинается со слов: «Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь». На поверку же, как показало время, так называемая «Великая Русь» - это фейк мирового масштаба. Ибо ложь, какой бы она не была правдоподобной - это явление временное. Истина же вечна. Поэтому Пушилину и его подручным, можно только пожелать попутного ветра в никуда.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
24.09.2020 13:56 Відповісти
Мне кажется Денис Пушилин говорит некоректно. На данный момент расстановка сил ничейная. С позиции силы не может говорить ниодна сторона, война позиционнная, как на дипломатическом уровне так и на полевом. Это как в большом теннисе, каждый игрок держит свою подачу и игра уверенно движется к тайбрейку, а кто победит на тайбрейке покажет время. Все 50 на 50
24.09.2020 14:25 Відповісти
На данний момент розклад сил на користь *****. Хіба що, ви вважаєте що, Україна воює з шахтьорами та трактористами. Вся ситуація утримується виключно на ГеБешному плані управління жертвою через погрози більших збитків та волею Трампа не дати ерефії стати великою знову. На жаль, зараз для Америки більшу загрозу чинить Китай і ввязуватися в серьйозну боротьбу з кремлядью їм не з руки. Для них було б краще аби Китай остаточно вирішив проблему кацапстана.
На жаль Україна з слабкою, корумпованою владою та інфантильною більшістю народу серьйозної загрози нікому не чинить. В будь який момент, ерефія може ввести десяток БТГ щоб нейтралізувати потуги ЗСУ. ***** не військовий, а гебня, він не вірить в успіх грубої сили і звик діяти по-бандитськи. Когось підстрелити, отруїти чи підірвати це, його. На наше щастя більшого ***** не здатен зробити. Бо сам має не кращу армію та командування і вести повномаштабну затяжну війну в умовах санкцій для нього буде проблематично.
24.09.2020 15:06 Відповісти
Бо сам має не кращу армію та командування

Давеча СУ-35 подстрелил на учениях СУ-30. Обошлось без жертв ,но СУ-30 (50млн долл.) разбился...
24.09.2020 17:17 Відповісти
Щось дуже вже зажилося на цьому світі це чепушило.
24.09.2020 15:19 Відповісти
Пушилин - говорящая попа путина.
24.09.2020 15:38 Відповісти
Розійшовся і розходився пєтушилін не на жарт. Видно, йому гарну дурь підігнали .
24.09.2020 15:54 Відповісти
Жмурик заговорил
24.09.2020 18:32 Відповісти
Хе-хе, потенційний...
24.09.2020 21:18 Відповісти
Батько Єрмака - співробітник ГРУ РФ . -

-
https://siver.com.ua/news/batko_ermaka_spivrobitnik_gru_rf/2020-09-22-26846

..
.
24.09.2020 18:40 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 