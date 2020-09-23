Стратегія нацбезпеки Зеленського - це набір популістських гасел, ще й украй небезпечних за своєю суттю, - Жорін

Нова "Стратегія національної безпеки", затверджена нещодавно президентом Зеленським, не виконує ті завдання, які стоять перед таким стратегічно важливим документом, що формує політику в цій сфері на довгі роки вперед.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у своєму блозі екскомандир полку "Азов", керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

На думку Жоріна, представлена ​​Стратегія декларує принципи забезпечення своїх інтересів шляхом переговорів і закладає відверто пасивні основи для побудови політики безпеки та оборони. "В умовах агресії РФ на Сході, окупації Криму, такий підхід - це відверта здача національних інтересів, а не їхнє забезпечення", - заявив експерт.

Екскомандир "Азова" також зазначив, що за "дивним збігом обставин" відразу після затвердження Стратегії, стало відомо про масштабні скорочення в ЗСУ (за різними даними від 20 до 80 тисяч посад). При цьому, відповідно до одного з варіантів зменшення чисельності армії, начальник Генштабу Корнійчук називає скорочення артилерійський батарей і танкових рот. Озброєння, яке виведуть, повинні поставити на збереження.

"Бойові підрозділи, в міру своїх можливостей, збудували структури у відповідь на виклики російсько-української війни. Тепер вважається, що це вже не потрібно. У нас закінчилася війна? Чи РФ зникла з карти країн світу?", - переймається питанням Максим Жорін. Він вважає, що можливі наслідки реалізації Стратегії Зеленського будуть "катастрофічними" для безпеки України.