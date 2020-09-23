УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10443 відвідувача онлайн
Новини
5 464 38

Стратегія нацбезпеки Зеленського - це набір популістських гасел, ще й украй небезпечних за своєю суттю, - Жорін

Стратегія нацбезпеки Зеленського - це набір популістських гасел, ще й украй небезпечних за своєю суттю, - Жорін

Нова "Стратегія національної безпеки", затверджена нещодавно президентом Зеленським, не виконує ті завдання, які стоять перед таким стратегічно важливим документом, що формує політику в цій сфері на довгі роки вперед.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у своєму блозі екскомандир полку "Азов", керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

На думку Жоріна, представлена ​​Стратегія декларує принципи забезпечення своїх інтересів шляхом переговорів і закладає відверто пасивні основи для побудови політики безпеки та оборони. "В умовах агресії РФ на Сході, окупації Криму, такий підхід - це відверта здача національних інтересів, а не їхнє забезпечення", - заявив експерт.

Екскомандир "Азова" також зазначив, що за "дивним збігом обставин" відразу після затвердження Стратегії, стало відомо про масштабні скорочення в ЗСУ (за різними даними від 20 до 80 тисяч посад). При цьому, відповідно до одного з варіантів зменшення чисельності армії, начальник Генштабу Корнійчук називає скорочення артилерійський батарей і танкових рот. Озброєння, яке виведуть, повинні поставити на збереження.

Читайте також: Сьогодні стоїть питання існування самої української держави, - Жорін про діяльність п'ятої колони в Україні

"Бойові підрозділи, в міру своїх можливостей, збудували структури у відповідь на виклики російсько-української війни. Тепер вважається, що це вже не потрібно. У нас закінчилася війна? Чи РФ зникла з карти країн світу?", - переймається питанням Максим Жорін. Він вважає, що можливі наслідки реалізації Стратегії Зеленського будуть "катастрофічними" для безпеки України.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) нацбезпека (163) Жорін Максим (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Жорин все правильно пишет. Только чутка забув шо "зробив це разом"
показати весь коментар
23.09.2020 18:45 Відповісти
+27
Я не понимаю. Всем нормальным людям еще с квартала было понятно, шо зе- идиот! А вы шо, только это осознали?! Ну шо, сочувствую вам ...
показати весь коментар
23.09.2020 18:45 Відповісти
+17
Стратегия нацбезопасности Зеленского - это набор популистских лозунгов, еще и крайне опасных по своей сути, - Жорин - Цензор.НЕТ 4640
показати весь коментар
23.09.2020 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що може бути в голові у дровиняки? О, згадав. Пустота. Чувак на самокаті підтвердить.
показати весь коментар
23.09.2020 18:39 Відповісти
Она не по нац.признаку а по понятиям и по "папе"

Стратегия нацбезопасности Зеленского - это набор популистских лозунгов, еще и крайне опасных по своей сути, - Жорин - Цензор.НЕТ 1401
показати весь коментар
23.09.2020 19:37 Відповісти
Жорин все правильно пишет. Только чутка забув шо "зробив це разом"
показати весь коментар
23.09.2020 18:45 Відповісти
Какая стратеги от кого убогого дурачка еврейского типа полено не ставшего даже Бурратино?? я вас прошу... оно даже стратегию безопасности собственной оппы не может написать.... а вы его стратегом назвали..да оно же простое из народу НУЛЬ...
показати весь коментар
23.09.2020 18:57 Відповісти
Я не понимаю. Всем нормальным людям еще с квартала было понятно, шо зе- идиот! А вы шо, только это осознали?! Ну шо, сочувствую вам ...
показати весь коментар
23.09.2020 18:45 Відповісти
дело не в зе,а в том (тех),кто его держат..
показати весь коментар
23.09.2020 18:49 Відповісти
тех кто за него голосует
показати весь коментар
23.09.2020 18:51 Відповісти
Таки да

Стратегія нацбезпеки Зеленського - це набір популістських гасел, ще й украй небезпечних за своєю суттю, - Жорін - Цензор.НЕТ 992
показати весь коментар
23.09.2020 19:46 Відповісти
И тех, кто его содержат. Т.е., ахметка, каломойша, фирташ и прочие *уйлы.
показати весь коментар
23.09.2020 19:31 Відповісти
по странному стечению обстоятельств не вспомнить ли разговор в блиндаже между порохом и азовцем?как раз перед выборами президента...
показати весь коментар
23.09.2020 18:45 Відповісти
+100%
показати весь коментар
23.09.2020 18:49 Відповісти
Сделать из Донбасса украинское Приднестровье-цель буратины Коломойского.
показати весь коментар
23.09.2020 18:52 Відповісти
а цель Жорина была сделать Зеленского президентом.

Жорин достиг цели.

К кому у него претензии в том, что он победил ?
показати весь коментар
23.09.2020 18:54 Відповісти
Земрази активно ищут виновных в своей победе.
показати весь коментар
23.09.2020 19:48 Відповісти
Жорин, ты сам сделал президентом Зеленского, который сделал такую стратегию безопасности.

К кому у тебя претензии ?
показати весь коментар
23.09.2020 18:52 Відповісти
На жаль прозріння ще не настало для зедауніа
показати весь коментар
23.09.2020 18:53 Відповісти
Я бы сказал, что его политика, это набор из предательства, воровства в особо крупных размерах, тотальной коррупции, паскудства, сцикливости, тупости, популизма и украинофобства. Вот такой ЗЕленый микс от писианиста и муда...ка с плохим средним, криворожским образованием.
показати весь коментар
23.09.2020 18:59 Відповісти
Стратегия нацбезопасности Зеленского - это набор популистских лозунгов, еще и крайне опасных по своей сути, - Жорин - Цензор.НЕТ 4640
показати весь коментар
23.09.2020 19:00 Відповісти
Почему вы оскорбляете клоунов?
показати весь коментар
23.09.2020 19:15 Відповісти
Я і зєбілів аскарбляю, хоча вони є громадянами України.
показати весь коментар
23.09.2020 19:35 Відповісти
насєлєнієм вони є, а не громадянами
показати весь коментар
23.09.2020 20:58 Відповісти
Це буде точніше, згоден на всі 100%
показати весь коментар
23.09.2020 21:00 Відповісти
Стратегия нацбезопасности Зеленского - это набор популистских лозунгов, еще и крайне опасных по своей сути, - Жорин - Цензор.НЕТ 1597
показати весь коментар
23.09.2020 19:03 Відповісти
Азов прямо кремлёвскому окурку озвучивает намерения ГШ,Молодцы. Президент не такой,тхне их арийскому нюху.Ведь у них идейный вдохновитель и вождь печально знаменитый Тесак.Они даже баннеры с ним в Харькове вывешивали на поминках.А сокращают некомплект ,для укрепления оставшихся войск.
показати весь коментар
23.09.2020 19:03 Відповісти
Кумарит?
показати весь коментар
23.09.2020 19:49 Відповісти
Стратегия нацбезопасности Зеленского - это набор популистских лозунгов, еще и крайне опасных по своей сути, - Жорин - Цензор.НЕТ 1196

"закладывает откровенно пассивные основы"
Який сам, такі і основи.
показати весь коментар
23.09.2020 19:04 Відповісти
Ты уже выбрал ***********, жри полной ложкой.
показати весь коментар
23.09.2020 19:50 Відповісти
Абыр...Абыр...Абырвалг!
показати весь коментар
23.09.2020 20:05 Відповісти
Если посмотреть на кадровую политику, то блазня уже пора выносить, откровенно антиукраинские креатуры, у него других и нету, круг общения другой, а он сам дремучий совок, вырос в комуняцкой семье, деньги делал в парРаше, букет не для украинского преза, его сбило с толку 73% быдла, но он не учел, что они все ведомые и полез не в свои сани.
показати весь коментар
23.09.2020 20:06 Відповісти
********** , что можно взять членограя? обычный тупой дегенерат .как было чмо квартальное так и осталось. как по мне, даешь импичмент и внеочередные выборы.
обгадилась вся эта срань зеленая по самые не балуй.
показати весь коментар
23.09.2020 20:27 Відповісти
Стратегія нацбезпеки Зеленського - це набір популістських гасел, ще й украй небезпечних за своєю суттю, - Жорін - Цензор.НЕТ 7684
показати весь коментар
23.09.2020 21:21 Відповісти
Популист Жорин, популист Порошенко, - поэтому они навсегда БЫВШИЕ!)
показати весь коментар
23.09.2020 21:40 Відповісти
Гена, обобщать по кацапски и совдеповски не нужно.
показати весь коментар
24.09.2020 11:23 Відповісти
 
 