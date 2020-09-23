УКР
Новини Агресія Росії проти України
В районі Водяного приглушено 2 ворожі безпілотники, порушень режиму тиші від початку доби не було, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4", які перетнули лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби радіоканали БПЛА ворога було приглушено, що унеможливило їх подальше застосування.

Порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було.

Читайте також: Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої біля Пісків, обох госпіталізовано, - ОТУ "Схід"

У районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. 

Підсумки за минулу добу

Минулої доби, 22 вересня, порушень домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано не було. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 79 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5197 транспортних засобів та 5064 особи. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1405 осіб, у зворотному напрямку – 1416 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Мар’їнка" не функціонували.

Читайте також: Українські воїни приглушили безпілотник найманців РФ, який порушив домовленості поблизу Водяного, - Міноборони. ВIДЕО

безпілотник (4722) Донбас (22360) перемир’я (1004) операція Об’єднаних сил (6725)
В районе Водяного подавлены 2 вражеских беспилотника, нарушений режима тишины с начала суток не было, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4947
А скільки разів тими беспілотниками бомбардували наші бліндажі.
Звідти і підриви на невстановлених пристроях, ага...
Поранено двоє воїнів. Зрозуміло, що не на своїх мінах підірвались. Кацапське ДРГ. Це "режим тиші"?
"Два вражеских беспилотника"- порушення домовленностей. І воно відбувається постійно.

Що робить "укранська сторона"? Фіксує? Що й для чого?
А скільки разів тими беспілотниками бомбардували наші бліндажі.
Звідти і підриви на невстановлених пристроях, ага...
Справа рук Пороха, незабаром почнуть і сєпарню мочить.
Поранено двоє воїнів. Зрозуміло, що не на своїх мінах підірвались. Кацапське ДРГ. Це "режим тиші"?
"Два вражеских беспилотника"- порушення домовленностей. І воно відбувається постійно.

Що робить "укранська сторона"? Фіксує? Що й для чого?
Навальный сам съел новичок, Немцов выстрелил себе в спину четырежды,
Крым прибило течением
А подрыв на неизвестном устройстве и ранения это не нарушение тишины?взрыв без звука?
Враньё.
А беспилотники сепаров - ЭТО НАРУШЕНИЕ ПЕРЕМИРИЯ? Или нет ? Посему тогда ВСУ не может свои беспилотники запускать ?
Із зелі вже навіть сепарня насміхається.
Мне , лично , понравилось как он сегодня потребовал принять Украину в ЕС , Это по нашему - по одесски 😀😀😀
Человек спросил у них - НУ , И ШО ? И КОГДА МЫ БУДЕМ В ЕС ???? Даже Беню переплюнул 😀😀😀
Типу квадрокоптер і фантом-4 )))))
Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть.(с)
Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение.Источник: https://censor.net/ru/n3220921

Це як подавили ? ЗЕгенерали шапками чи позолоченими паркерами кидали в москальські БПЛА. Шостий раз цю абракадабру пишуть, але не кажуть чи впали чи не впали, чи москальський оператор помітив сигнал глушіння і повів їх на "ту сторону" (с)
