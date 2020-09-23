В районі Водяного приглушено 2 ворожі безпілотники, порушень режиму тиші від початку доби не було, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4", які перетнули лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби радіоканали БПЛА ворога було приглушено, що унеможливило їх подальше застосування.

Порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було.

Читайте також: Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої біля Пісків, обох госпіталізовано, - ОТУ "Схід"

У районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Підсумки за минулу добу

Минулої доби, 22 вересня, порушень домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано не було. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 79 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5197 транспортних засобів та 5064 особи. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1405 осіб, у зворотному напрямку – 1416 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Мар’їнка" не функціонували.

Читайте також: Українські воїни приглушили безпілотник найманців РФ, який порушив домовленості поблизу Водяного, - Міноборони. ВIДЕО