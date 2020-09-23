УКР
Жителів Криму змушують позбуватися українських паспортів, - представник Києва в ООН Кислиця

В окупованому Росією Криму переслідують власників українських паспортів і чинять на них тиск, щоб жителі півострова позбувалися українських документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Те, що власників українських паспортів у Криму переслідують - це факт. Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбулися цих паспортів - це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає з наявності паспорта. Це паспорт отримують на підставі того, що ви вже громадянка чи громадянин України. Тому навіть якщо окупанти змусять українців або кримських татар порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України", - зазначив Кислиця.

Співробітники прикордонної служби ФСБ РФ вимагають від кримчан пред'являти російський паспорт при перетині адміністративного кордону з окупованого Росією Криму на материкову частину України, повідомляли в липні в Кримській правозахисній групі. Тим, у кого паспорт РФ відсутній, окупанти виписують штрафи.

У МЗС України зазначили, що громадян України, які проживають у Криму, не будуть позбавляти українського громадянства за примусове отримання російського паспорта.

Читайте також: На адмінмежі з окупованим Кримом виявили громадянку РФ з підробленим українським паспортом, - Держприкордонслужба. ФОТО

Хунта дай вади!!!!!!!

Е ні. А як же їздити до біндер за калбасой?
это просто праздник, какой то.
Честно скажем, наши "братишки" в Крыму хотят и из российского корыта полакать и украинский паспорт иметь на всякий случай и европаспорт приобрести с прицелом на будущее
Ваши братишки завезенные в Крим кацапы, что ли?
Как меня могут заставить избавиться от паспорта???
Усипіть, оглушить...ну і в конце концов с трупа. Ну я думаю, что до етого нє дойдьот.
на кримє раз плюнуть.
кацапи отдадут распоряжения, чтоби работники частних и бюджетних сфер сдали украинские паспорта в отдели кадров.
не сдадут - увольнение.
С таким же успехом можно с них требовать сдать и американские, и японские паспорта.
угрозами вашим детям или родителям.
пусть жрут гавно расейскае.
«23 сентября 2020
Путин обвинил Запад в хамстве из-за МС-21.

Президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин назвал хамством тот факт, что западные партнеры прекратили поставки композитных материалов для российского самолета МС-21. Его слова приводит http://tass.ru/ ТАСС .
«Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», - обвинил глава государства.»
Истерика от путена - ето хорошо.
Шпигунська дінастія
За яку ти голосував.
Я за російського шпигуна Порошенка не голосував.
а які у вас є докази тому?
ви спираєтесь на побрехеньки російської пропаганди?
Які докази, що я за російського шпигуна Порошенка не голосував? Та вірте на слово!
ваша відповідь дуже дивна.
ще раз - які у вас докази, що Порошенко російський шпигун?
Думав, що Пєця просто пройдисвіт і прохвос, але після Іловайська зрозумів, що він ще й шпигун. А після того, як Пєця привів Зєлю, то він ще й головний шпигун.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
ну це ваші логічні висновки на події.
Порошенко не ідеальний Президент.
Але армію зробив з нуля, мацклєй зупинив, безвіз добув, Томос добув.
Те, що ви зробили для себе такі висновки - це ваше право.
Ну з нуля, так з нуля. Але навіщо було висаджувати в повітря 70% українських арсеналів на 100 млрд. дол.? Це Пєця хотів до нуля дійти? Для чистоти експеремента? І де хоч один завод набоїв за 5 років? І чому британський полковник Глен Гранд у 2018му році казав, що укрармія як була совковою, так і залишилась. І в такому стані вона на 100% програє такій самій совковій, але більшій армії Раші.
я ж казав - він не ідеальний Президент.
За 5 років позбутися повністю совка не можливо - його би просто вбили.
Про таке ви не думали.
Головне, що він поставив Україну на ноги після ублюдка януковоча і втримав Країну.
Це головне.

І останнє, про вибори: "коней на переправе не меняют."
Та да. Україна за Пєці посіла перше місце в Європі по корупції. Треба Пєцє дати мєдалю за це. А про коней на переправі, то міняють. Якщо цей кінь - троянський. Запорожці тупо рубали голову нафіг навіть в поході. Бородавку, наприклад. У 1622му на Хотині. Обрали знову Сагайдачного і турка забили. Місяць бились і турок втік з Європи.
а до Порошенко у нас тут был рай земной, свободный от коррупции))
чотаржу))
ну смешного тут мало что страной руководит кацапский агент который всей своей деятельностью это доказывает
А ось це приємна несподіванка. Нєфіг шастать.
Знаю одну особу , - живёт и работает в крыму , состоит в партии " единая росия " , является членом одного из избирательных участков . И свободно регулярно ездит в Украину к родителям . ((
Ну ка кинь установочные данные. Плииз. Потружусь .
Это жительница Харьковской обл . , ездит свободно по Украинскому паспорту . Не могу сказать фамилию , т , к . выходила замуж .
Уточню фамилию , скину .
Та нехай, главное пусть мочу пьют 😈😈😈
А они поди отказываются и рвут рузькие?
Почалося.
кацапи самі закриють крим і даунбац.
Те, що нам і потрібно.
Нічого. Нові отримають. Зелені ж за подвійне громадянство. БубАчка- зшивач советскіх земель, ще перед новим роком вніс цей закон у ВР.
Им же хуже. Практически харакири
Правильно!Нефиг быть хитрожопыми,хотели в Рашу?Вот пусть там и сидят.
Наших в Крыму нет. За шесть лет оккупации даже самые робкие украинцы с Крыма свалили. Так что мы только "за". А то что там какой-то прокацапленный "зеленый" жидобольшевик сегодня говорит что отказ от украинского паспорта и получение кацапского оккупационного аусвайса "не имеет никакого значения" и это все равно "наши люди", то "зеленым чертям недолго осталось и все что они вякают не имеет никакого значения. Крымчане уже предатели. А завтра, с неизбежностью станут дважды предателями. И как к ним относиться? Понятно - как к дважды дерьму...
Ты за всех не отчитывыайся. Пожилые украинцы никуда не свалили и не поедут. Доживёшь до их века и поймёшь.
Уже дожил. И потому купил карабин, оптику, глушитель и научился стрелять. Стрелок с меня никакой (зрение) но с 300 метров в спичечную коробку попадаю, а в кацапского оккупанта хрен промахнусь ( в условиях города самое то). Жду не дождусь отмашки на отстрел кацапья...
тем более
Каждому свое. Но при кацапах можна лишиться даже права носить порванные джинсы...
При кацапах такой же умный как ты скажет что ты не "наш" а наши все свалили.
Я служил в Рыбинске в начале 80-х. И у меня за два года образовалась стойкая аллергия на все что связано с ***********. С тех пор я там не был. Ни разу. И даже на конференции отказывался ездить. Принципиально. Учиться у них нечему. Живут как сволочи. И что удивительно - чем богаче тем сволочнее, а чем беднее тем стервознее... Жить в ********** это проклятие. Хуже каторги.
А кто тебя слушать будет? Ты кого то слушаешь?
Конечно же слушаю. А как иначе? Я ж не всевидящий и всезнающий.
Ты уже своё мнение высказал. И оно противоречит слову "слушаю", а точнее тебе пофер на тех кто там остался. А этим украинцам уже по 80 лет и никуда они ехать не могут, которые приезжали туда строить Крымский канал и поднимать Крым, они 40-50 годов рождения. И ты всё равно сейчас будешь им глупые претензии строить, балаболить что "они могли бы".
Я их собственными глазами видел, в Феодосии. Говорят по украински дома.
К тем кому за 80 вообще никаких претензий. Но таких то единицы! А те черти которые ездят оформлять загранпаспорта к нам - молодые, здоровые как кони с красными мордами? Кто эти твари в очередях? А те кто два раза в день работает "осликом" - тягает через границу мешок с 70 килограмами колбаски для спекуляции в Крыму? Это украинцы? И таких я тоже собственными глазами видел! И их "двуликих" и "двоежопых" куда больше...
Абсолютно правильно!
Что ты мелешь, большинство рождения сороковых годов живы и здоровы.Единица это ты, которая не понимает что их там полно.
Не рассказывай сказок о "большинстве". Выжившие это совсем не те кто строил канал! Выжившие это военные пенсионеры из РФ, где вершиной военной карьеры 50 лет считалось "дембельнуться в Крым" на все готовое и построенное Украиной для "защитников Родины". Именно их дети и внуки выросли паразитами с уверенностью что им "Украина недодает" благ и ништяков. Ну вот теперь ***** им "додает"! Мало? Конечно же мало. Всегда мало кацапам! И халявы, и вяличия и чужого добра. Нация татей и холуев...
глупости. И в Крыму есть проукраински настроенные, и их немало. Но вот такие как ты и другие полезные идиоты отталкивают их руками и ногами от Украины.
Особенно обидно за крымских татар. Никому они не нужны - ни Украине, ни тем более России. Погибают пачками, обрусевают.. а Киев ничем не помогает, говорильня одна, такая же как в ООН по поводу самой Украины.
А что? Посылки с тушенкой им посылать? Или пенсии и детские за размножение? Сидят там значит "окацапливаются". И на фига нам этот кацапский гемор? Один хрен после освобождения придется депортировать тех кто переживет войну. И не думай что Крым можно освободить говорильней. Крым будет освобожден военным путем. Всему свое время.
А что? Посылки с тушенкой им посылать?

==
по крайней мере фуями не крыть как ты это делаешь.Такой же как ты Кличко блокировал операцию спецназа на СНБО за свои портфели в Раде. И он не один был, целый кагал таких умников, виновных в сдаче Крыма.
Кличко не такой как я! Я не сын советского генерала и еврейки по фамилии Этинзон! И в бригаде уголовника Рыбки я "быком" не трудился! Да и мэром Фирташ меня не назначал! Так что к "кагальным умникам" я отношения не имею. С самого начала появления "зеленых человечков" я требовал стрелять на поражение! ...
А сейчас ты бред несёшь про "единицы" и татар. Ничем не лучше Кличко.
Ты не мешай мух и котлеты, большинство имелось ввиду среди УКРАИНЦЕВ, посланных крым восстанавливать, а не понаехов из РФ..
Таких ветеранов, образно говоря, уже по пальцам можна пересчитать.
Ты там был? Ты количество их видел? Языком только чешешь.
Канал закончили строить в 1972 году. Допустим что активним строителям было в том момент около 30 лет. Отсюда сейчас им должно быть не менее 80 лет. «Согласно отчету ВОЗ, продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года, а средний показатель для обоих полов - 72,5 года. При этом средняя продолжительность здоровой жизни в Украине оценена на уровне 64 лет, в том числе 60,3 года для мужчин и 67,6 года для женщин.15 трав. 2020 р.» Из другоих источников следует напомнить что наиболее низкая продолжительность жизни в Украине у мужчин строителей (54 года) и шахтеров - 52,5 года. Особняком и феноменом является продолжительность жизни шахтеров шахты им. Засядько под руководством Фими Звягильского - 36 лет... В Крыму до 2008 года семья снимала домик на сезон - с мая по октябрь на протяжении более 40 лет. Так что Крым я прошел пешком и знаю о чем говорю - занимаясь горным туризмом и скалолазанием с 11 лет я успел даже несколько раз залезть на Чертов Палец на Карадаге до его превращения в заповедник. Подвалы Нового Света я знаю как свой дом и выпил там за двадцать лет дружбы с главным инженером завода (светлая ему память!) ох много Брюта...
Хватит брехню нести. В "средних" 67,6 лет умирают дети и внуки приезжих городских кацапов с украинским паспортом, которые всю жизнь бухали, курили и матерились. Зайди в любой сельский загс и убедись, что сейчас умирают украинцы в основном тридцатых годов выпуска.
Украинских пенсионеров в Крыму полно, и не тебе о всех отчитываться.
Население Крыма в 2020 составляет по данным оккупантов 2 361 760 из них 15,8% это украинцы и 2% татары. С каждым днем % украинцев в Крыму меньше. Старики вымерли почти поголовно а считать оставшихся в Крыму кацапоязычных аборигенов "украинцами" уже не получается. Они как бы ущербные - и здесь "козлы" и там "потенциальные козлы" то есть "хахлы". Их устраивает презрительное отношение ну так и "флаг им в руки"...
меня не интересуют "данные оккупантов".Что там у тебя "считать не получается" тоже не интересно, а по факту не получается у тебя быть человеком к старшим.
Знаем уже мы эти "понты". Проходили. Ты еще про "гуманитарную катастрофу" в которой виновны укробандеровцы напиши, про крымских украинских мальчиков которым воды не хватает для помывки танков, про нищих стариков Крыма на фоне разжиревших и опухших от сала пенсов Украины. А потом "гвоздем в крышку гроба" - мы ж с кацапами-убийцами братья... чего ж делить?! и вообще "какая разница" лишь бы фонари ночью светили и по "дорогам" велики ездили...
напиши, про

==
Тебе надо ты и пиши, я пишу про пожилых украинцев которых ты с говном мешаешь.
А ты предлагаешь что? Изменить политику Украины дабы старым украинцам в Крыму стало в оккупации жить и доживать хорошо, то есть богато, сытно и комфортно? Чем они заслужили к себе исключительное отношение? Может их вообще на "госдотацию" предлагаешь "посадить"? А что ж тогда нашим останется, тем которые с пенсий на защиту страны от оккупантов отдавали последнее? Наши пенсы воспитали ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ. А пенсы Крыма воспитали ПРЕДАТЕЛЕЙ. ... Мне мои ближе.
Я тебе уже говорил что - не тебе судить за всех кто там остался.
Це емоції. Один у полі не воїн. Більше одного(прицільного) пострілу пан не зробить. Цапи вміють мститись і під тортури підуть спочатку його рідні, потім сусіди...
Я що маю обісратися?... Мститися вміємо ми... Коли почав їздити на стрільбище познайомився з групою дідів відставників. Так от ці діди їздять в експедиції на Донбас, де полюють на кацапів та сепаратистів. І я так розумію, що така група не одна в Києві...
Українська перемога - зберегти побільше українців(не манкуртів). Особливо молоді. А дати цапам по зубам є кому і є чим і без українців. Навколо мене живуть сусіди, які мріють, щоб Цапія прийшла. Я маю їх стріляти? Чи вони мене?
Навколо мене також є прокацапські совкодрочери. Як тільки почнеться "піду по списку". Бо якщо я їх вчасно не ліквідую, то вони ліквідують і мене і Україну. Маємо вже історичний досвід... Можна виховувати дітей, але перевиховувати совкодрочерів, особливо кацапського розливу, абсолютно марудна і безнадійна справа...
Краще онуків під піхву і тікати на захід. Цапи довго тут бикувати не будуть. Потім можна буде повертатись на місячний краєвид, загроз вже не буде. Але чи буде кому повертатись???
Я нікуди звідси не поїду. Я вже там був і не для того повернувся! Дочок відішлю, а "дєдушка старий ему всьо равно". Потім для мене не наступить - винищу стільки скільки встигну.
ой я вас умоляю, отстреливатель)) ну отстрелишь пару человек пока тебя самого не положат - УКРАИНЕ как стране какая от этого польза? стратегическая?
хотя судя по количеству идиотов, стране уже конец. Если даже патриоты - дебил на дебиле..
На Західній Україні кацапи не могли пересуватись з настанням темряви до 1961 року... Яка користь? Просто обовязок. Кожний український чоловік для повного знищення ********** має вбити (з урахуванням втрат) 2,8 кацапа. І ********* зникне з карти планети. Тому чим більше вбємо ми тут тим менше моїм дітям та внукам добивати доведеться...
а в кацапского оккупанта хрен промахнусь ( в условиях города самое то). Жду не дождусь отмашки на отстрел кацапья...
Дай бог, Вам. Когда в 14-ом Коломойский предлагал 10 штук за пленного человечка мы, тогда ещё Донецкие, предлагали дешевле, но по "запчастям" Никто не ответил.
В то время база гильзотеки для Донбасса осталась открытой.
Сейчас решаю вопрос со сменными стволами. Это дешевле и безопаснее. Уверен что все данные по регистрации уже проданы кацапам..
Ця Бєніна замануха зробила свою справу. З українського Донбасу масово почали ломитись іхтамнєти в Рашу. Був у 2014му епізод, коли через адмін кордон з Рашою виламлювалась на авторанспорті група озброєних іхтамнетів. Російські погранці їх тупо перестріляли нафіг. Отак стало страшно іхтамнетам в українському Донбасі. І це лише пропозиція Бєні дати за іхтамнєта десять зелених косарєй.
Да не. Беня того и богатый шо деньги даром не давал. Там было два условия которые эту замануу превращали в несбыточную.
1. Именно спецназовца, именно ГРУ России. Другие (сиволапая пяхота) не канали.
2. Самое тяжелое - ЖИВЬЁМ.
В советское время на Дальнем на работу принимали с аккордной оплатой порядка 1000 рублей + премия + питание и проживание. Работа в экологически чистых условиях, на свежем воздухе. В тайге для зоопарков уссурийских тигров живьём ловить.
Тут ефект був в закидоні. До Дніпра поперли дамбаси з мішками з іхтамнетами міняти на бабло. Кожен боєць у двох мішках. Ще не сапаковані іхтамнєти це швидко вкурили і почали рвати кігті. Що і треба було довести.
+100% правильно!
Нужно дать возможность тем, у кого забирают принудительно в процессе выдачи двуглавой курицы, получить украинский паспорт снова на материковой части.
а ви уверени, что они не работают на фсб рашки?
6 лет они работают на рашку, платят налоги, содержат армию оккупната.
нормальние украинци уже ВСЕ виехали из крима.
остались те, кто вижидал кто же победит.
вот и довижидались.
пусть сидят на криме. никаких паспортов.
Ты доживи до 70-80 лет и попробуй "виехать", умник, а потом будешь фантазировать за всех. Ты у всех дома был, проверял? А я их живьём видел, тех кто Крым подымал и они говорят дома по украински. Довижидались - балабол ты у которого зад вместо головы.
где тебя научили "за всех" отчитывыаться? ты царь и авторитет блатной?В приличном обществе это признак дурного тона.
хорошо что в руководстве страны так не думают и паспорта выдают по-новой. Хотя судя по количеству дебилов, это вопрос времени... отбиваются руками и ногами и от крымчан, и от жителей Донбасса - все у них сплошь сепары. ну ну.. типа в остальной Украине все капец патриоты - выбрали Зеленского. капец просто, еще других поучают как быть патриотами Украины.
жестяк.
от паспорта избавляйся-не избавляйся - один хрен по кацапской роже бить будем !
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО КАК ГОВНО )))
Тут говорят, мол, "пожилые не могут или не хотят выехать, хоть они и за Украину". Бесспорно, такое есть. Но, как бы цинично это не звучало, таких пожилых с годами оккупации становится все меньше. Единственным достойным поводом получения доков с курицей-мутантом я считаю необходимость продать имущество - недвижимость и транспорт - перед отъездом, ибо с украинскими документами это не получится, а бросать все просто так - глупо. Получили доку, продали, выехали из Крыма и порвали эту бумажку.
Крайне наивно считать, что Крым вот-вот вернётся и все будет как до 2014-го. Там уже десятки, если не сотни тысяч понаехавших кацапов. Плюс важно учитывать фактор воспитания - в этом и следующем году там в школы пойдут дети, которые родились уже при оккупации. А те, которые в 2014-м пошли в первый класс, в следующем году заканчивают среднюю школу. Представляете, как им там мозги промыли за эти годы?
Надеяться повторить опыт судетских немцев тоже не стоит - сейчас не середина 20-го века, гипертолерастная Европа взвоет только при намеке на депортации и фильтрационные лагеря.
Без украинцев Крым зачахнет. И это было уже не раз в истории. А те кто там "пошли в школы" после школы свою жизнь с Крымом вообще не связывают и уезжают.Кто на Запад, кто на материк.
И сильно нам будет легче, если эти "после школы", поедут на материк в Украину? И уж верх наивности полагать, что 100% учеников Крыма в итоге уедет
