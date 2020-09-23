Жителів Криму змушують позбуватися українських паспортів, - представник Києва в ООН Кислиця

В окупованому Росією Криму переслідують власників українських паспортів і чинять на них тиск, щоб жителі півострова позбувалися українських документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Те, що власників українських паспортів у Криму переслідують - це факт. Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбулися цих паспортів - це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає з наявності паспорта. Це паспорт отримують на підставі того, що ви вже громадянка чи громадянин України. Тому навіть якщо окупанти змусять українців або кримських татар порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України", - зазначив Кислиця.

Співробітники прикордонної служби ФСБ РФ вимагають від кримчан пред'являти російський паспорт при перетині адміністративного кордону з окупованого Росією Криму на материкову частину України, повідомляли в липні в Кримській правозахисній групі. Тим, у кого паспорт РФ відсутній, окупанти виписують штрафи.

У МЗС України зазначили, що громадян України, які проживають у Криму, не будуть позбавляти українського громадянства за примусове отримання російського паспорта.

Читайте також: На адмінмежі з окупованим Кримом виявили громадянку РФ з підробленим українським паспортом, - Держприкордонслужба. ФОТО