Жителів Криму змушують позбуватися українських паспортів, - представник Києва в ООН Кислиця
В окупованому Росією Криму переслідують власників українських паспортів і чинять на них тиск, щоб жителі півострова позбувалися українських документів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
"Те, що власників українських паспортів у Криму переслідують - це факт. Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбулися цих паспортів - це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає з наявності паспорта. Це паспорт отримують на підставі того, що ви вже громадянка чи громадянин України. Тому навіть якщо окупанти змусять українців або кримських татар порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України", - зазначив Кислиця.
Співробітники прикордонної служби ФСБ РФ вимагають від кримчан пред'являти російський паспорт при перетині адміністративного кордону з окупованого Росією Криму на материкову частину України, повідомляли в липні в Кримській правозахисній групі. Тим, у кого паспорт РФ відсутній, окупанти виписують штрафи.
У МЗС України зазначили, що громадян України, які проживають у Криму, не будуть позбавляти українського громадянства за примусове отримання російського паспорта.
кацапи отдадут распоряжения, чтоби работники частних и бюджетних сфер сдали украинские паспорта в отдели кадров.
не сдадут - увольнение.
Путин обвинил Запад в хамстве из-за МС-21.
Президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин назвал хамством тот факт, что западные партнеры прекратили поставки композитных материалов для российского самолета МС-21. Его слова приводит http://tass.ru/ ТАСС .
«Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», - обвинил глава государства.»
ви спираєтесь на побрехеньки російської пропаганди?
ще раз - які у вас докази, що Порошенко російський шпигун?
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
Порошенко не ідеальний Президент.
Але армію зробив з нуля, мацклєй зупинив, безвіз добув, Томос добув.
Те, що ви зробили для себе такі висновки - це ваше право.
За 5 років позбутися повністю совка не можливо - його би просто вбили.
Про таке ви не думали.
Головне, що він поставив Україну на ноги після ублюдка януковоча і втримав Країну.
Це головне.
І останнє, про вибори: "коней на переправе не меняют."
чотаржу))
кацапи самі закриють крим і даунбац.
Те, що нам і потрібно.
Особенно обидно за крымских татар. Никому они не нужны - ни Украине, ни тем более России. Погибают пачками, обрусевают.. а Киев ничем не помогает, говорильня одна, такая же как в ООН по поводу самой Украины.
==
по крайней мере фуями не крыть как ты это делаешь.Такой же как ты Кличко блокировал операцию спецназа на СНБО за свои портфели в Раде. И он не один был, целый кагал таких умников, виновных в сдаче Крыма.
Украинских пенсионеров в Крыму полно, и не тебе о всех отчитываться.
==
Тебе надо ты и пиши, я пишу про пожилых украинцев которых ты с говном мешаешь.
хотя судя по количеству идиотов, стране уже конец. Если даже патриоты - дебил на дебиле..
Дай бог, Вам. Когда в 14-ом Коломойский предлагал 10 штук за пленного человечка мы, тогда ещё Донецкие, предлагали дешевле, но по "запчастям" Никто не ответил.
В то время база гильзотеки для Донбасса осталась открытой.
1. Именно спецназовца, именно ГРУ России. Другие (сиволапая пяхота) не канали.
2. Самое тяжелое - ЖИВЬЁМ.
В советское время на Дальнем на работу принимали с аккордной оплатой порядка 1000 рублей + премия + питание и проживание. Работа в экологически чистых условиях, на свежем воздухе. В тайге для зоопарков уссурийских тигров живьём ловить.
6 лет они работают на рашку, платят налоги, содержат армию оккупната.
нормальние украинци уже ВСЕ виехали из крима.
остались те, кто вижидал кто же победит.
вот и довижидались.
пусть сидят на криме. никаких паспортов.
жестяк.
Крайне наивно считать, что Крым вот-вот вернётся и все будет как до 2014-го. Там уже десятки, если не сотни тысяч понаехавших кацапов. Плюс важно учитывать фактор воспитания - в этом и следующем году там в школы пойдут дети, которые родились уже при оккупации. А те, которые в 2014-м пошли в первый класс, в следующем году заканчивают среднюю школу. Представляете, как им там мозги промыли за эти годы?
Надеяться повторить опыт судетских немцев тоже не стоит - сейчас не середина 20-го века, гипертолерастная Европа взвоет только при намеке на депортации и фильтрационные лагеря.