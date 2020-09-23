Попри зростання захворюваності COVID-19 можемо собі дозволити не вводити жорсткі карантинні обмеження, - "слуга народу" Радуцький
Україна готова до боротьби з можливою другою хвилею епідемії COVID-19 без посилення карантинних обмежень.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив голова комітету Верховної Ради здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"При збільшенні кількості хворих ми можемо собі дозволити не вводити максимально жорсткі карантинні обмеження. Використовуються більш гнучкі програми адаптивного карантину, які точково гасять спалахи інфекції в регіонах", - написав народний депутат.
Радуцький повідомив, що Україна суттєво збільшила кількість медиків, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19. "На початку квітня медичну допомогу інфекційним хворим надавали 1,2 тис. лікарів, в даний час - майже 17 тис. За необхідності можуть бути сформовані додаткові медичні бригади, для цього в резерві маємо 12,3 тис. лікарів", - написав він.
За даними Радуцького, наразі в лікарнях першої хвилі є 29 тис. ліжок, зокрема понад 9 тис. із централізованим постачанням кисню. У резерві - ще більш ніж 6 тис. ліжок, що сумарно створює загальний фонд майже 36 тис. ліжок, із яких 10,5 тис. мають централізоване підключення до кисню.
"Кількість реанімаційних ліжок збільшено до 3,200 тис. Для порівняння: на початку пандемії кількість реанімаційних ліжок в інфекційних стаціонарах України становило трохи більше 300", - написав глава парламентського комітету.
Радуцький також підкреслив: "Створена система фінансування, яка дозволяє повністю задовольняти потреби інфекційних лікарень". Зокрема, Національна служба здоров'я України здійснює оплати за чотирма пакетами, пов'язаними з наданням медичної допомоги при COVID-19, за якими НСЗУ вже виплатила майже 3,5 млрд грн.
Водночас Радуцький зазначив, що на сьогодні серед лікарень навіть занадто багато охочих відкрити "ковідні" відділення, оскільки пакет медичних гарантій для лікування хворих на COVID-19 прораховано дуже добре і повністю покриває всі витрати медустанови. При цьому нардеп зазначив, що питання оперативності проведення тестів залишається актуальним.
Глава профільного комітету прогнозує, що Україні вдасться уникнути локдауна економіки і спокійно дочекатися появи вакцини за умов дотримання населенням протиепідемічних заходів.
"Значний відсоток українців продовжує не вірити в реальність загрози і не дотримується елементарних правил захисту. І це на сьогодні - головна проблема, яку я бачу", - резюмував Радуцький.
