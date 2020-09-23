СБУ в суді підтвердила, що займалася найманцями ПВК Вагнера перед їх затриманням у Білорусі. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України офіційно підтвердила в суді, що незадовго перед затриманням російських бойовиків у Білорусі збирала щодо них докази. Раніше спецслужби заперечували підготовку операції стосовно "вагнерівців".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішенні Київського апеляційного суду; документи, що є в розпорядженні "Української правди"

Український суд заочно заарештував "вагнерівців" наприкінці липня. Жодне з цих рішень досі не оприлюднено.

Водночас, у публічному реєстрі з’явились два рішення із засідань, де адвокати бойовиків намагались оскаржити арешт. В одному із цих документів містяться деталі справи, які підтверджують, що СБУ працювало над доказами проти "вагнерівців" перед самим їх затриманням у Білорусі.

Це рішення стосується уродженця російського селища Ільїнка, який має сина 2007 року народження. Згідно з документами, які є в розпорядженні УП, такі дані має один із "вагнерівців" Денис Харитонов.

У рішенні сказано, що підозру чоловікові оголосили 29 липня – в день, коли стало відомо про затримання бойовиків у Білорусі. Наступного дня підозрюваного оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували в суді.



