СБУ в суді підтвердила, що займалася найманцями ПВК Вагнера перед їх затриманням у Білорусі. ДОКУМЕНТ
Служба безпеки України офіційно підтвердила в суді, що незадовго перед затриманням російських бойовиків у Білорусі збирала щодо них докази. Раніше спецслужби заперечували підготовку операції стосовно "вагнерівців".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішенні Київського апеляційного суду; документи, що є в розпорядженні "Української правди"
Український суд заочно заарештував "вагнерівців" наприкінці липня. Жодне з цих рішень досі не оприлюднено.
Водночас, у публічному реєстрі з’явились два рішення із засідань, де адвокати бойовиків намагались оскаржити арешт. В одному із цих документів містяться деталі справи, які підтверджують, що СБУ працювало над доказами проти "вагнерівців" перед самим їх затриманням у Білорусі.
Це рішення стосується уродженця російського селища Ільїнка, який має сина 2007 року народження. Згідно з документами, які є в розпорядженні УП, такі дані має один із "вагнерівців" Денис Харитонов.
У рішенні сказано, що підозру чоловікові оголосили 29 липня – в день, коли стало відомо про затримання бойовиків у Білорусі. Наступного дня підозрюваного оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували в суді.
Йозеф Кнехт:
Батько Єрмака співробітник ГУР рф. Брат дружини Бігуса співробітник спецслужб рф. А ми сидимо і думаємо, чому ж ми програли вибори в 2020. Нас обклали кротами з усіх сторін.
Просто факт, син співробітника ГУР рф возив президента України до Оману на зустріч з Патрушевим та ввів до складу ТКГ сепара Фокіна. Ми просто летим у прірву.
И напомните для чего спецслужбы обычно "собирают информацию" про разыскиваемым в стране преступникам? От нечего делать?! Или может все таки для последующего проведения спецопераций?!!!
_____________________________________________
збирати інформацію і готовити операцію............ ви серйозно!!!! тобто збирали інформацію... і всьо??? а де ж операція по захопленню? зняли з емейла інформацію і подали в суд на арешт... Штепа йде повторно ціла і пухнаста на міського голову, а ви думаєте наші специ мали розібратись з вбивцями??? вони не можуть бабу посадити!!
Главная проблема страны, это люди вроде тебя.
вы докажите, то хотели и могли посадить в Киеве турецкий самолёт и вынуть оттуда 30 убийц без риска для гражданских.
дЄрьмак та шмаркля,з манатками на вихід!
Как передает https://censor.net/, об этом президент заявилhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-vagner/30794144.html?fbclid=IwAR1wHoQciaNJVqIP6wxy3pIKGynbULqb3UF4i2FN_zjUG6LS34XVSebVMik в комментарии Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3215044
В связи с этим вспомнился старый анекдот.
Ваня пришел домой и застал свою жену в постели с незнакомцем.
В ответ на возмущенный возглас из непечатных слов жена говорит: Ваня, кому ты веришь, своим паршивым глазам или мне?!
Вопрос: зебилы, кому вы верите, своим паршивым глазам или бубочке?!
По-этому "Дело Вагнеровцев" должно стать приговором для зеленого торчка-наркомана и его секты конченных ватных имбицилов.