УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10384 відвідувача онлайн
Новини
18 203 99

СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України офіційно підтвердила в суді, що незадовго перед затриманням російських терористів у Білорусі негласно знімала інформацію з їх електронної пошти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішенні Київського апеляційного суду, документ якого є в розпорядженні Української правди.

У суді СБУ посилалась на низку доказів, отриманих у період 13-25 липня.

Це, зокрема, повідомлення оперативного підрозділу, датовані 13.07.2020 року та 21.07.2020 року. У цих повідомленнях йшлось, що "починаючи з 2020 року на території Російської Федерації створено незаконне збройне формування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в суді підтвердила, що займалася найманцями ПВК Вагнера перед їх затриманням у Білорусі. ДОКУМЕНТ

Крім того, серед доказів є протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.07.2020 року, а також протокол огляду від 25.07.2020 року. Останній документ, за твердженням СБУ, підтверджує участь Харитонова у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.

Також серед доказів значиться протокол огляду сторінок підозрюваного у соцмережах, однак його дата не вказана.

СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду 01
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду 02
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду 03
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду 04

Автор: 

СБУ (13255) ПВК Вагнер (1546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Але спецоперації не було, бо так абхаз сказав з подачі Найпотужнішого Турбореформованого Володимира Єрмаковича Зелінськи)))
показати весь коментар
23.09.2020 20:41 Відповісти
+23
Та вони відомі вже півтора року як...
показати весь коментар
23.09.2020 20:43 Відповісти
+20
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали «Комсомольскую правду» (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком «сливе» какой-то там операции», - сказал Зеленский.

Хотелось бы еще раз послушать бубачку. Только теперь в суде.
показати весь коментар
23.09.2020 21:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але спецоперації не було, бо так абхаз сказав з подачі Найпотужнішого Турбореформованого Володимира Єрмаковича Зелінськи)))
показати весь коментар
23.09.2020 20:41 Відповісти
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали «Комсомольскую правду» (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком «сливе» какой-то там операции», - сказал Зеленский.

Хотелось бы еще раз послушать бубачку. Только теперь в суде.
показати весь коментар
23.09.2020 21:26 Відповісти
быстрее находите крысу и скунса... и прищимите им хвосты!!!
показати весь коментар
23.09.2020 20:41 Відповісти
Та вони відомі вже півтора року як...
показати весь коментар
23.09.2020 20:43 Відповісти
не-не! відомі - то мало! надо на свет вытащить и рылом в дерьмо натыкать - чтоб не брехали - первое и не предавали - второе (а за второе и срок бы не условный) и суд открытый ..
ибо так подставлять страну - так брехать в глаза и заставлять брехать министров...это уже та красная линия которая должна свиться если не в петлю (фигурально)...то в реальный срок и статью в УК У... эх! зная наших судей-******... как-то не вериться.. но...черт их задери - хочется!
показати весь коментар
23.09.2020 20:52 Відповісти
какой условный ,за измену Родины - пожизненное.
показати весь коментар
23.09.2020 21:17 Відповісти
в идеале - да...
показати весь коментар
23.09.2020 21:23 Відповісти
В идеале во время войны за измену должен быть расстрел.
показати весь коментар
24.09.2020 08:17 Відповісти
Нідерланди викривають зраду Єрмака. Ціна зради - $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення "вагнерівської" спецоперації та до чого тут Єрмак https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
показати весь коментар
24.09.2020 08:07 Відповісти
кто искать будет ,сам себя?
показати весь коментар
23.09.2020 21:16 Відповісти
раз вылезло наружу... то скорее всего и крысоловы найдутся...
показати весь коментар
23.09.2020 21:24 Відповісти
Похоже, что Ермака будут увольнять.
показати весь коментар
23.09.2020 20:44 Відповісти
Мабуть.
Андрію Йосиповичу вже набридли ті шмоки.
показати весь коментар
23.09.2020 20:46 Відповісти
Бажано, щоб і Андрія Йосиповича за Єрмаком відправили.
показати весь коментар
23.09.2020 20:49 Відповісти
Щаз. Єрмак зараз тримає зєлю за фаберже так, що той навіть відосики не може зняти для своїх інфантильних фанатиків і фанаточок. Скоріше зєлю звільнять, бо єрмак там надовго.
показати весь коментар
23.09.2020 20:47 Відповісти
Відверто кажучи, фіг його знає.
все можливо.
показати весь коментар
23.09.2020 20:53 Відповісти
То нехай забирається сам і забирає ті фаберже з собою...
показати весь коментар
23.09.2020 21:09 Відповісти
А може краще не звільняти а зразу на гіляку?
показати весь коментар
23.09.2020 21:52 Відповісти
Все жду когда уже зюзики обьявят шо спецоперацию слил Порошенко)
показати весь коментар
23.09.2020 20:46 Відповісти
Що воно тільки не злило за пять років *************..А по великому рахунку- за всі роки при владі...
))
показати весь коментар
23.09.2020 21:00 Відповісти
"Слуги народа" собираются ввести ответственность за отрицание оккупации РФ"

Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которых такие известные политики, как Никита Потураев, Галина Третьякова и Елизавета Богуцкая, а также нардеп Сергей Соболев из "Батькивщины" внесли в Верховную Раду законопроект №4136, который вводит ответственность за отрицание агрессии РФ в Украине.

https://focus.ua/politics/463733-verkhovnaia_rada_budet_golosovat_za_vvedenie_otvetstvennosti_pri_otritsanii_okkupatsii_rf

Что-то начало меняться.
показати весь коментар
23.09.2020 20:47 Відповісти
Я за. Бо дістало вже деяким довбням це доводити.
показати весь коментар
23.09.2020 20:48 Відповісти
ровно на месяц они решили поиграть в проукраинскую партию... до выборов .. рейтинг то таво ... вот зеля и ездяет по учениям и тд ... пиариццаа .. наверное в кремле добро дали все же .. в кремле то дела то совсем не совсем
показати весь коментар
23.09.2020 20:49 Відповісти
хорошая версия.
у меня несколько другая - наконец-то США договорились с Коломойским.
показати весь коментар
23.09.2020 20:51 Відповісти
Мне кажется что Вы сильно преувеличиваете значимость фигуры этой бородатой бабушки.
показати весь коментар
23.09.2020 20:53 Відповісти
Я отталкиваюсь от того известного интерв'ю Коломоского кацапцким журналистам.
Так все идет так, как он и говорил тогда.
Но ви прави, преувеличивать не надо. Согласен.
показати весь коментар
23.09.2020 20:56 Відповісти
Америка с Коломойским никогда не договорится - это не их "сукин сын".
показати весь коментар
24.09.2020 08:20 Відповісти
ну оптимистическая версия что США защиту и преференции ишаку оманскому .. потому как тот пытался посидеть на 3х стульях .. 1) беня 2) раха 3) и бочком так Украина - ну шоб не снесли. А США решило увеличить свое влияние именно у нас - по своим то причинам .. наверное под влиянием Метиса. Но есть еще и 3я версия - у рахи дела на столько плохи, что они (насмотревшись на учения и свой собственный пипец - прогуляв резервный фонд и фонд национального благосостояния, который засекретили .. а также набравшись внешних долгов) .. решили обменять воду в крым на ордло (где то писали что раха с банановых республик решила стребовать оплату за газ с 2016) и соответственно там скоро олигархи начнут войну за оставшиеся ресурсы .. не зря пнх уныло плачется что "снимите санкции" ... я бы сильно не доверял в любом случае зеленым ... но есть подозрение что мордор уже фсе
показати весь коментар
23.09.2020 21:07 Відповісти
Дай то Бог!
показати весь коментар
23.09.2020 21:10 Відповісти
Предмет договора? О чем? Кто?
показати весь коментар
23.09.2020 21:17 Відповісти
уголовние дела в США на Коломойского.
показати весь коментар
23.09.2020 21:22 Відповісти
Ну и о чем с Беней по этим делам в США договорились? И кто? Как ты себе этот договор представляешь, если ты о нем говоришь?
показати весь коментар
23.09.2020 21:29 Відповісти
Я не могу вам пересказивать все интерв'ю Коломойского. Их два било, если не ошибаюсь. Да, значимих било два.

Найдите в инете, почитайте, сопоставьте собития, уголовние дела и делайте виводи.
показати весь коментар
23.09.2020 21:56 Відповісти
Значить твое заявление о договоренностях Бени и США это просто слова ни о чем.
показати весь коментар
23.09.2020 22:01 Відповісти
А ето как хочешь так и понимай.
Но мне понравилось "заявление"
показати весь коментар
23.09.2020 22:06 Відповісти
не о чем
показати весь коментар
23.09.2020 22:11 Відповісти
самокритично
показати весь коментар
23.09.2020 22:12 Відповісти
это про тебя мамкин аналитик
показати весь коментар
23.09.2020 22:15 Відповісти
мне на ваше мнение, откровенно насрать.
извините, но ви тупой.
показати весь коментар
23.09.2020 22:17 Відповісти
Ви просто балабол да еще к тому же ви безграмотный балабол и еще ви безграмотный умничающий балабол. Так кстати в интервью написано Колосмойского. Их два было.
показати весь коментар
23.09.2020 22:24 Відповісти
Плюсую. Обычная игра в "для всех своих". Не ведитесь дурачки.
показати весь коментар
23.09.2020 21:02 Відповісти
ДОБРО ТО ДОБРО А ДЖЕВЕЛІН НЕ ПОЛЕТІВ.
показати весь коментар
23.09.2020 22:50 Відповісти
то просто зелю убрать и полетит ... карма у него такая .. он куда не приедет - все ломается ... у нас он ишак оманский ... а в мировом эстеблишменте "дабл трабл"
показати весь коментар
23.09.2020 23:02 Відповісти
ага, а зеля даст добро, это же обидит его партнера
показати весь коментар
23.09.2020 20:55 Відповісти
похоже, что зеля ничего не решает и не решал.
показати весь коментар
23.09.2020 20:58 Відповісти
Думаю, чогось злякалися.
Хоча, взагалі, Потураєв - один з небагатьох в СН, хто адекватний.
Хоча і професійний політтехнолог за іазом
показати весь коментар
23.09.2020 23:17 Відповісти
Та понятно что контролировали, вели, знали, явки, пароли---задним числом и я в своих табелях переправил 3 на 8 и 9. Что бы внуки не смеялись над дедушкой. Они ведь не знают что тогда не 12 бальной системы оценок. Отакие знатоки!
показати весь коментар
23.09.2020 20:48 Відповісти
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду - Цензор.НЕТ 3246
показати весь коментар
23.09.2020 20:54 Відповісти
похожий тип у нас все клумбы перекопал
показати весь коментар
23.09.2020 21:19 Відповісти
шукав закладку.
показати весь коментар
23.09.2020 21:22 Відповісти
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду - Цензор.НЕТ 1168
показати весь коментар
23.09.2020 20:56 Відповісти
Многа ходов очка *****...)))
😎
показати весь коментар
23.09.2020 20:57 Відповісти
Ти це серьйозно?
показати весь коментар
23.09.2020 21:00 Відповісти
Она под коксом как и ее трусливый дезертир клоун
показати весь коментар
23.09.2020 21:05 Відповісти
ахахахаха)))))))))))))))
показати весь коментар
23.09.2020 21:04 Відповісти
Кто кем жертвовал, зюзик? Нормальная операция - про захват заложников чушь собачья, -. почему они не захватили заложников в белорусском отеле?
И как бы они их захватили - кулаками? Вышли бы в терминал и их по одному, после паспортного контроля, приняли б точно так же как сделали белоруси
показати весь коментар
23.09.2020 21:06 Відповісти
После какого паспортного контроля,им не открывают границу,а держат в отстойнике.
показати весь коментар
24.09.2020 08:22 Відповісти
Ти йо-нута на всю голову. І не ззаперечуй. Тут діагноз.
показати весь коментар
24.09.2020 10:28 Відповісти
Вова с Ермаком попали на госизмену. В нормальной стране за такой был бы импичмент и вся страна была бы на ушах.
показати весь коментар
23.09.2020 21:00 Відповісти
Єрмак назвав "австралійським фейком" інформацію про "хабар від росіян за Цемаха"

Іноземні журналісти,на відміну від наших,свою репутацію бережуть,і сподіваюся, подадуть до суду)
показати весь коментар
23.09.2020 21:03 Відповісти
после аркашки бабченко любая спецоперация сбу это верх гениальности
показати весь коментар
23.09.2020 21:07 Відповісти
Украинцы народ изобретательный. Недаром у нас дофига юмористов всегда было. И не таких унылых как Зеленский. Юмор признак острой смекалки.
показати весь коментар
23.09.2020 21:12 Відповісти
твое фесебе рукосракое вообще своими зашкварами весь мир задолбало )как не спецоперация -сразу санкции свинособакам
показати весь коментар
23.09.2020 21:13 Відповісти
Да русские никогда не были сильны операциями. Просто в мире полно идиотов, которых Россия покупала. Вот и всё.
показати весь коментар
23.09.2020 21:14 Відповісти
Поки при владі клоуни---нічого не буде,але,ДАЙ БОЖЕ,якщо прийдуть знову патріотично налаштовані,тоді мало не буде!!! І такі ЛАЙФИ,будуть вже строчити--- НЕ МОЖЕ БУТИ!!! А може,Єрмак--злочинець і зрадник,достатньо біографії його і татка,Пальчевський,Добкін з Кернесом,які продали Україну(НЕВДАЛО,прийшлось грошенята повернути),а скільки ще спливе!!!!!
показати весь коментар
23.09.2020 21:11 Відповісти
СБУ проявило разумную дальновидность. Какие претензии и при чем здесь Ермак? И с каких пор снятие почты террористов называется "спецоперацией"? Это рутинная операция обеспечения безопасности.
показати весь коментар
23.09.2020 21:14 Відповісти
Служба безопасности Украины официально подтвердила в суде, что незадолго перед задержанием российских террористов в Беларуси собирала по ним доказательства. Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по "вагнеровцам".
Как передает https://censor.net/ об этом говрится в решении Киевского апелляционного суда, документы, которого есть в распоряжении https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/23/7267446/ Украинской правды.
Украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля. Ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.
В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты террористов пытались обжаловать арест. В одном из этих документов содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед самым их задержанием в Беларуси.Источник: https://censor.net/ru/n3220945
показати весь коментар
23.09.2020 21:25 Відповісти
ермак предатель и ответит за это .Цемах раз ,вагнеровцы- два ,Фокина- предателя назначил три.
показати весь коментар
23.09.2020 21:22 Відповісти
Заради цікавості рекомендую прочитати біографію Єрмака-старшого.
показати весь коментар
23.09.2020 21:58 Відповісти
Спасибо за рекомендацию, но читать не буду, у меня и так времени не хватает, чтобы я еще читал семейные хроники третьестепенных личностей.
показати весь коментар
23.09.2020 23:22 Відповісти
Спец операції Ніколи не стають обговоренням та звинуваченнями любої влади, тим паче охлосу..Поки не
мають багато відліку жертв, наслідком непрофесионалізму..
Це завжди так...
😎
показати весь коментар
23.09.2020 21:30 Відповісти
Хана толстому
показати весь коментар
23.09.2020 21:32 Відповісти
Які ще потрібні докази, що операція української розвідки мала місце бути?
Які ще потрібні докази, що вона була злита?
Які ще потрібні докази необхідності парламентської ТСК?
показати весь коментар
23.09.2020 21:35 Відповісти
Нет никаких доказательств, все на уровне базарных слухов и фейков, типа "одна сволочь в очереди за спиной говорила"
показати весь коментар
23.09.2020 21:53 Відповісти
Все, что нам нужно знать про наши славные спецслужбы, так это то, что даже на 7м году войны, СБУ не удосужилось подать в розыск на самого Вагнера (Василия Уткина), который в 16 году спокойно приехал в Украину из лично забрал свою мать в Уйлостан.
А тут типа 33 вагнеровца они завербовали и вели. А Гиркин, что в 14м лично расстрелял ваших коллег, спокойно раздает интервью! Были ли такие, как тут их преподносят, так Стрелков уже давно был бы на кладбище!
показати весь коментар
23.09.2020 21:54 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d1%83-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d1%82%d0%be.html Отец Ермака - экс-сотрудник ГРУ РФ! Кто-то еще не верит в слив вагнеровской операции? Сентябрь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d1%83-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d1%82%d0%be.html#comments Комментарии: 7 https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d1%83-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d1%82%d0%be.html СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду - Цензор.НЕТ 8480 С 1999 года бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин Российской Федерации (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Рахама Емануилов, а директором компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак. Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Борис Ермак.https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d1%83-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d1%82%d0%be.html#more-113576 Читать далее
показати весь коментар
23.09.2020 22:09 Відповісти
Зеля, сколь верёвочке не виться...
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду - Цензор.НЕТ 9438
показати весь коментар
23.09.2020 22:17 Відповісти
поплутали контроль над емейлом з спецоперацією по захопленню терористів!!!

ржунємагу... Арьєв, Кутусов і "Комсомольська правда" розвели всіх як котят.......
показати весь коментар
23.09.2020 22:37 Відповісти
Ермака нужно сажать. есть все основания задержать его прямо в офисе президента. любой руководитель, который сделает это, получит кучу плюшек. Сытник, Аваков, замгенпрокурора с группой СБУ, Ермака нужно брать
показати весь коментар
24.09.2020 00:23 Відповісти
собирали инфо - хорошо.
вы докажите, то хотели и могли посадить в Киеве турецкий самолёт и вынуть оттуда 30 убийц без риска для гражданских. и главное, что был слив от агента. предъявите агента.
показати весь коментар
24.09.2020 02:55 Відповісти
Самолёт с Навальным сел же в Томске, Почему этот не мог в Киеве сесть? А может их в Стамбуле взяли бы. А агента тебе в кремле предъявят, если сильно попросишь...
показати весь коментар
24.09.2020 09:10 Відповісти
конечно мог бы, мог бы и не сесть, а 30 головорезов могли его и захватить.
А агента не мне, а тебе в кремле предъявят, если сильно попросишь...
показати весь коментар
24.09.2020 21:53 Відповісти
Зеленского и Ермака должны вывести в наручниках с АП!!!
показати весь коментар
24.09.2020 02:57 Відповісти
У сбу є можливість заарештувати путінського холуя - Медведчука, Кернеса, Рабиновича, закрити сепарськи телеканали, знищити всi проросійські партії і так далі. Чому вони не роблять цього ??
показати весь коментар
24.09.2020 10:09 Відповісти
Тому що вони холуї холуїв.
показати весь коментар
24.09.2020 10:30 Відповісти
СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду - Цензор.НЕТ 9717
показати весь коментар
24.09.2020 11:35 Відповісти
никакой спец.операции небыло, так сказала хриплая крыса, агент фсб и по совместительству - секретарша хриплого, торговец специями и арестович.

никого не забыл? толкьо по одному этому уже можно понимать где враг, явный или скрытый.
показати весь коментар
24.09.2020 12:06 Відповісти
... и последнему я даже в момент поверил... вскрылась консерва.
показати весь коментар
24.09.2020 12:07 Відповісти
Банда зедерастов.
показати весь коментар
24.09.2020 15:55 Відповісти
Докази операції є, а під час влади зермака докази - це не докази.
показати весь коментар
25.09.2020 21:45 Відповісти
 
 