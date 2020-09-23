СБУ контролювала пошту, через яку вагнерівців виманили в Білорусь, - матеріали суду. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України офіційно підтвердила в суді, що незадовго перед затриманням російських терористів у Білорусі негласно знімала інформацію з їх електронної пошти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішенні Київського апеляційного суду, документ якого є в розпорядженні Української правди.

У суді СБУ посилалась на низку доказів, отриманих у період 13-25 липня.

Це, зокрема, повідомлення оперативного підрозділу, датовані 13.07.2020 року та 21.07.2020 року. У цих повідомленнях йшлось, що "починаючи з 2020 року на території Російської Федерації створено незаконне збройне формування".

Крім того, серед доказів є протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.07.2020 року, а також протокол огляду від 25.07.2020 року. Останній документ, за твердженням СБУ, підтверджує участь Харитонова у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.

Також серед доказів значиться протокол огляду сторінок підозрюваного у соцмережах, однак його дата не вказана.







