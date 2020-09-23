УКР
Новини
7 372 17

Кандидат у мери Світловодська за 10 тис. грн найняв двійника-однофамільця проти конкурента, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали одного з кандидатів у мери Світловодська Кіровоградської області, який найняв "двійника" проти свого конкурента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Кандидат у мери Світловодська за 10 тис. грн найняв двійника-однофамільця проти конкурента, - СБУ 01

"За попередніми даними слідства встановлено, що один із діючих депутатів Кіровоградської обласної ради спільно зі своїм помічником організували схему перетягування голосів виборців на "липового" кандидата. За неправомірну вигоду технічний кандидат із таким самим прізвищем, як в одного з конкурентів на виборах, повинен був зареєструватися для зменшення голосів під час виборчого процесу. Для здійснення підкупу депутат залучив свого помічника", - сказано в повідомленні.

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, обох фігурантів справи після передачі 10 тис. гривень.

Кандидат у мери Світловодська за 10 тис. грн найняв двійника-однофамільця проти конкурента, - СБУ 02

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця, учасника референдуму).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці відкрили справу через підкуп виборців у Запоріжжі

Автор: 

місцеві вибори (1367) підкуп (279) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13255) силовики (2516) Кіровоградська область (602)
Топ коментарі
+11
https://www.facebook.com/elen.rifenschtal?__cft__[0]=AZWN6O0TCYcIZPv5Kqja4cCd5oxMxtaeGRR70DyowQbE2jwEJokbKgOlTQAuFXZkrFtq2bjjwi1Gr2qkvyYBrX-plaQZdJlj--EJJh9CM0X60CPi8f8aJff84vWPhLMeyWM&__tn__=-UC%2CP-R Elena Rifenschtal

А ведь это не юмореска, которую запросто мог читать на концертах Михаил Задорнов, а последние новости Костромской губернии:

«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить»: в Костромской области уборщица стала главой поселения.

Марина Удгодская рассказала изданию «Подъём», что до вступления в должность продолжит убирать здание администрации.
«Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич (прежний глава). Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева - 46 где-то.
1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела».

Удгодская также призналась, что не знает ни количество деревень в поселении, ни число жителей.

Кандидат в мэры Светловодска за 10 тыс. грн нанял двойника-однофамильца против конкурента, - СБУ - Цензор.НЕТ 2743
показати весь коментар
23.09.2020 21:10 Відповісти
+11
Зато к откровенной предательнице, сепарше неле Штепе у СБУ, Гпу, претензий нет! Нонсенс.
прогнившее СБУ.
показати весь коментар
23.09.2020 21:31 Відповісти
+5
Як корито солодке манить..))
показати весь коментар
23.09.2020 20:54 Відповісти
Коментувати
10к? Це що, жарт якийсь?))
показати весь коментар
23.09.2020 20:51 Відповісти
Не, не хохма,откат на спецоперации рулит...
показати весь коментар
23.09.2020 20:55 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2020 20:58 Відповісти
Як корито солодке манить..))
показати весь коментар
23.09.2020 20:54 Відповісти
Насиров насторожился
показати весь коментар
23.09.2020 21:01 Відповісти
предвыборные технологии рулят, обидно, шо витале двойника не подберешь
показати весь коментар
23.09.2020 21:05 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2020 21:10 Відповісти
а может он всерйоз на мэра , а ?
показати весь коментар
23.09.2020 21:30 Відповісти
Зато к откровенной предательнице, сепарше неле Штепе у СБУ, Гпу, претензий нет! Нонсенс.
прогнившее СБУ.
показати весь коментар
23.09.2020 21:31 Відповісти
А в чём криминал? Это запрещено законом?
Или я чего то не понимаю?
показати весь коментар
23.09.2020 21:36 Відповісти
Где подкуп избирателя?
Заплачено чтобы он пошёл в кандидаты.
В этой ******* совковой системе кто что хочет то и вертит. А вот СБУ только тем и занимается что вопреки законодательству отрабатывает забаганки властьимущих.
показати весь коментар
23.09.2020 21:40 Відповісти
По этой логике ишак с Каломойским должны уже 10 сроков мотать...
... и 8/10 Верховной Зрады вместе с ними...
показати весь коментар
23.09.2020 21:45 Відповісти
А "мальчик" быстро учится и боюсь, что лукашенковские выборы могут оказаться идеальными в сравнении с нашими предстоящими. И заверения араХамии, что им, якобы, лучше проиграть эту гонку,- брехня чистой воды. Иначе, как объяснить тот факт, что они повсеместно нагибают перспективных успешных мэров идти на выборы под их брендом
показати весь коментар
24.09.2020 08:38 Відповісти
 
 