Кандидат у мери Світловодська за 10 тис. грн найняв двійника-однофамільця проти конкурента, - СБУ. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали одного з кандидатів у мери Світловодська Кіровоградської області, який найняв "двійника" проти свого конкурента.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"За попередніми даними слідства встановлено, що один із діючих депутатів Кіровоградської обласної ради спільно зі своїм помічником організували схему перетягування голосів виборців на "липового" кандидата. За неправомірну вигоду технічний кандидат із таким самим прізвищем, як в одного з конкурентів на виборах, повинен був зареєструватися для зменшення голосів під час виборчого процесу. Для здійснення підкупу депутат залучив свого помічника", - сказано в повідомленні.
У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, обох фігурантів справи після передачі 10 тис. гривень.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця, учасника референдуму).
