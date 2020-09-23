Мене викликали повісткою на допит в СБУ у справі вагнерівців, але потім слідчий зателефонував і сказав, що справу передали в ДБР, - Ар'єв
Народний депутат України Володимир Ар'єв оприлюднив інформацію про те, що його викликали повісткою на допит в СБУ у справі про спецоперацію з вагнерівцями. Однак, потім подзвонив слідчий і заявив, що на допит можна не приходити, оскільки справу передано в ДБР.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ар'єв написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Мене на завтра викликали в СБУ по справі вагнерівців. Але подзвонив слідчий і сказав, що я можу не приходити, бо справу передали в ДБР. Передали ручним опричникам Банкової, яка от щойно кричала про те, що вся спецоперація - фейк. І тепер за "фейк" всім, хто казав про зрадників в офісі президента, хочуть впаяти розголошення таємної інформації! Хоч би логіку якусь включили, ні? Але не будемо обговорювати ті якості, яких у Зеленського не мають. Завтра викладу документ, який посадить їх у калюжу. Сюрприз!"
Раніше нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив матеріали у "справі вагнерівців": "Усе доводить цинічну брехню влади". Він вимагає створити в Раді ТСК у цій справі. Тим часом фракція "Слуга народу" блокує створення ТСК у "справі вагнерівців".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А они вообще у него присутствутю, хоть какие то?
так возьми перечень смертных и прочих грехов и по списку )))
тебе надо.
Це робиться тихенько..
😎
Слава дебілам!
Ти ж клон була три тижні тому..
І не з Кременчука!!
Можу виложити Ваші пости..
))
представительница прессы https://hvylya.net/news/216009-zhurnalistka-zayavila-chto-ermak-slil-cemaha-rossii-za-40-millionov Любовь Величко раскрыла новые данные об "измене" главы Офиса президента . Согласно ее мнению, Андрей Ермак Ермак якобы получил из России - 40 миллионов долларов - за то, чтобы помочь Кремлю в деле Владимира Цемаха.
Ссылка https://hvylya.net/news/216063-ermak-otvetil-na-obvinenie-v-poluchenii-vzyatki-iz-za-cemaha
Более того, Госдеп заявил, что обладает всеми фамилиями агентов ФСБ, засевших в коридорах украинской власти.
Просто факт: Андрей Ермак, сын сотрудника ГРУ РФ, работает Главой офиса президента Украины.
Так вляпаться мог только истинный "янелох".
Вы себе не представляете, сколько сил и средств было вложено в операцию по "Вагнеровцам"!
И просто отмахнуться и сказать, что это чьи-то выдумки, не получится. Церберы из ЦРУ не позволят спустить эту тему на тормозах.
Наоборот, в нужное время разгонят до максимальной скорости и направят в кремлевскую стену.
За слив подобных операций - наказывают.
И наказывают жестко.
Так что встрял "наш" бубочка по самое не балуй, а мог бы сейчас шутки шутить и горя не знать