Мене викликали повісткою на допит в СБУ у справі вагнерівців, але потім слідчий зателефонував і сказав, що справу передали в ДБР, - Ар'єв

Народний депутат України Володимир Ар'єв оприлюднив інформацію про те, що його викликали повісткою на допит в СБУ у справі про спецоперацію з вагнерівцями. Однак, потім подзвонив слідчий і заявив, що на допит можна не приходити, оскільки справу передано в ДБР.

Він зазначив: "Мене на завтра викликали в СБУ по справі вагнерівців. Але подзвонив слідчий і сказав, що я можу не приходити, бо справу передали в ДБР. Передали ручним опричникам Банкової, яка от щойно кричала про те, що вся спецоперація - фейк. І тепер за "фейк" всім, хто казав про зрадників в офісі президента, хочуть впаяти розголошення таємної інформації! Хоч би логіку якусь включили, ні? Але не будемо обговорювати ті якості, яких у Зеленського не мають. Завтра викладу документ, який посадить їх у калюжу. Сюрприз!"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

