32 діючі мери різних міст ідуть на вибори як нові обличчя "Слуг народу", - Філатов
Від партії "Слуга народу" на місцевих виборах балотується 32 діючі мери в різних містах України.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимир Олександрович запропонував соратникам по боротьбі "обнулити "сірі еліти на місцях" і "подолати важкий спротив регіональних мафій". А за підсумком від партії "Слуга Народу" тільки на сьогодні на місцевих виборах балотуються діючі мери таких територіальних громад:
Арциз, Бершадь, Буча, Вараш, Вишневе, Володимирівка, Ворожба, Заставна, Ізмаїл, Іллінці, Казанка, Козятин, Калуш, Корюківка, Костопіль, Коцюбинське, Кролевець, Люботин, Нова Каховка, Нововолинськ, Новоселиця, Новий Буг, Обухів, Овруч, Очаків, Покров, Рогатин, Сквира, Теплодар, Чернеччина, Чугуїв, Південне, Яготин", - написав Філатов.
Він підкреслив, що ці кандидати "перебувають у владі, як правило, вже не по одній каденції і дуже мило перебували в "Партії регіонів" чи "Нашому Краї". "Я вже не кажу про діючих депутатів від БПП, які йдуть у мери Дніпра і всяких інших товаришів, яких, схоже, збирали пилотягом на політичних смітниках", - додав Філатов.
Мер Дніпра зазначив, що не засуджує колег, які вимушено це зробили під тиском силовиків і адмінресурсу.
"Адже так виходить, що якщо ти - діючий мер або депутат і йдеш на вибори сам або зі своєю партією, то ти - "регіональна мафія". А якщо ти - старий мер або депутат, але йдеш від "Слуги народу", то вже - не "мафія", а "нове обличчя", - написав Філатов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
))
А мы должны все это терпеть.
Когда уже Порошенко вернется?
Теряем страну, как потеряли ее Беларусы...
барыг"евроворов". Выбрали додона, сделали себя вместе.
Уже который раз быдлу рассказывают про сказочные пенсии, зарплаты по $4000, низкие тарифы, отнять у
капиталистов буржуевбарыг и поделить, как быдло готово голосовать за черта лысого. Молдова, Крым, Донбас, президентские выборы 2019, выборы в ВР 2019... Всё за одним и тем же сценарием.
с матом шепотом, под ноги к зе ложатся
что нанайские мальчики кто их поймет . Но критерий свой чужой есть это вопрос ковида, лакмусовая бумажка этой братии. Если за ковид то беззастенчивый шарлатан если против то у него хоч дух противостояния есть. Так шо выбирайте среди противников ковида хороших черт больше. А то вакцинируют а потом продадут и снова украдут 100%.