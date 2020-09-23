УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7759 відвідувачів онлайн
Новини
8 864 28

32 діючі мери різних міст ідуть на вибори як нові обличчя "Слуг народу", - Філатов

32 діючі мери різних міст ідуть на вибори як нові обличчя

Від партії "Слуга народу" на місцевих виборах балотується 32 діючі мери в різних містах України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Олександрович запропонував соратникам по боротьбі "обнулити "сірі еліти на місцях" і "подолати важкий спротив регіональних мафій". А за підсумком від партії "Слуга Народу" тільки на сьогодні на місцевих виборах балотуються діючі мери таких територіальних громад:

Арциз, Бершадь, Буча, Вараш, Вишневе, Володимирівка, Ворожба, Заставна, Ізмаїл, Іллінці, Казанка, Козятин, Калуш, Корюківка, Костопіль, Коцюбинське, Кролевець, Люботин, Нова Каховка, Нововолинськ, Новоселиця, Новий Буг, Обухів, Овруч, Очаків, Покров, Рогатин, Сквира, Теплодар, Чернеччина, Чугуїв, Південне, Яготин", - написав Філатов.

Читайте також: Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков

Він підкреслив, що ці кандидати "перебувають у владі, як правило, вже не по одній каденції і дуже мило перебували в "Партії регіонів" чи "Нашому Краї". "Я вже не кажу про діючих депутатів від БПП, які йдуть у мери Дніпра і всяких інших товаришів, яких, схоже, збирали пилотягом на політичних смітниках", - додав Філатов.

Мер Дніпра зазначив, що не засуджує колег, які вимушено це зробили під тиском силовиків і адмінресурсу.

"Адже так виходить, що якщо ти - діючий мер або депутат і йдеш на вибори сам або зі своєю партією, то ти - "регіональна мафія". А якщо ти - старий мер або депутат, але йдеш від "Слуги народу", то вже - не "мафія", а "нове обличчя", - написав Філатов.

32 діючі мери різних міст ідуть на вибори як нові обличчя Слуг народу, - Філатов 01
32 діючі мери різних міст ідуть на вибори як нові обличчя Слуг народу, - Філатов 02
32 діючі мери різних міст ідуть на вибори як нові обличчя Слуг народу, - Філатов 03

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) місцеві вибори (1367) мер (511) Філатов Борис (468) Слуга народу (2844)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Писают в лицо своему лохторату.
А мы должны все это терпеть.
Когда уже Порошенко вернется?
Теряем страну, как потеряли ее Беларусы...
показати весь коментар
23.09.2020 22:42 Відповісти
+13
Все как обычно.
показати весь коментар
23.09.2020 22:36 Відповісти
+13
32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица "Слуг народа", - Филатов - Цензор.НЕТ 2245
показати весь коментар
23.09.2020 22:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все как обычно.
показати весь коментар
23.09.2020 22:36 Відповісти
Не ну а что? У нас 80-ти летний богуслаев презентовал партию "Новая политика".
показати весь коментар
23.09.2020 23:22 Відповісти
ХАМелеони, до корита хавало готове..
))
показати весь коментар
23.09.2020 22:38 Відповісти
ого это сколько же стадионов надо найти чтобы втюхать на местном уровне местного разлива туфту если не Слуги то Барыга всех скушает....
показати весь коментар
23.09.2020 22:44 Відповісти
Не. Ну а сколько меров встречали бы хлебом-солью Вову Пу? Все пошли к Бубочке.
показати весь коментар
23.09.2020 22:41 Відповісти
Писают в лицо своему лохторату.
А мы должны все это терпеть.
Когда уже Порошенко вернется?
Теряем страну, как потеряли ее Беларусы...
показати весь коментар
23.09.2020 22:42 Відповісти
Сперва такую махинацию испробовали на Молдове. Там были свои "антико-ко-ко-ррупционеры", которые сбрасывали барыг "евроворов". Выбрали додона, сделали себя вместе.
Уже который раз быдлу рассказывают про сказочные пенсии, зарплаты по $4000, низкие тарифы, отнять у капиталистов буржуев барыг и поделить, как быдло готово голосовать за черта лысого. Молдова, Крым, Донбас, президентские выборы 2019, выборы в ВР 2019... Всё за одним и тем же сценарием.
показати весь коментар
24.09.2020 04:14 Відповісти
В спаме сиди, гиена смердящая
показати весь коментар
23.09.2020 23:00 Відповісти
ну,если там нормальные меры-то они потом еще раз сорентируются
показати весь коментар
23.09.2020 22:52 Відповісти
Хіба нормальна людина захоче маратися об партію "слуг"?
показати весь коментар
23.09.2020 23:28 Відповісти
32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица "Слуг народа", - Филатов - Цензор.НЕТ 2245
показати весь коментар
23.09.2020 22:56 Відповісти
Что же это получается? Начальник фракции "Слуга народа" Арахамия советует не участвовать в местных выборах (чтобы потом не отвечать), а мэры не прислушиваются?
показати весь коментар
23.09.2020 23:10 Відповісти
Контекст опять изменился, понимать надо.
показати весь коментар
23.09.2020 23:17 Відповісти
ригоЗебіли це і є політичний смітник антиукраїнського, малоросського непотріба.
показати весь коментар
23.09.2020 23:10 Відповісти
32 діючі мери різних міст ідуть на вибори як нові обличчя "Слуг народу", - Філатов - Цензор.НЕТ 5673
показати весь коментар
23.09.2020 23:18 Відповісти
лица мэрские над городом кружатся,
с матом шепотом, под ноги к зе ложатся
показати весь коментар
23.09.2020 23:20 Відповісти
"Політичне Шапіто Слуга Народу" - ця назва пасує їм якнайкраще. А слово "партія" до слуг прошу не вживати, бо це ніяка не партія, це якийсь "сбор блатных и шайка нищих".
показати весь коментар
23.09.2020 23:22 Відповісти
Поменять систему мы не можем не разбираемся и разбироться не хочем. Старые новые лица
что нанайские мальчики кто их поймет . Но критерий свой чужой есть это вопрос ковида, лакмусовая бумажка этой братии. Если за ковид то беззастенчивый шарлатан если против то у него хоч дух противостояния есть. Так шо выбирайте среди противников ковида хороших черт больше. А то вакцинируют а потом продадут и снова украдут 100%.
показати весь коментар
24.09.2020 05:52 Відповісти
Ну ось був в нас ХОРОШИЙ мер(Покров),наділи наручники,Філатов за нього мазду тягнув,майже половина готова була голосувать за нього,а тепер!!!! Пішов від Зе-клоуна,син від жопоблока,ось тепер і думаю,що КОРИТИ ГОЛОВНЕ!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.09.2020 08:34 Відповісти
пойти от дегенератов слуг сброда это как надо себя не уважать хотя о чем это я. бабло и власть для гнид политических это главное. ни совести ни морали.
показати весь коментар
24.09.2020 11:05 Відповісти
холуй меняет партии и лозунги лишь бы остаться у корыта, а овцы, населяющее страну, хавают.
показати весь коментар
24.09.2020 12:37 Відповісти
холуй меняет партии и лозунги лишь бы остаться у корыта, а овцы, населяющее страну, хавают.
показати весь коментар
24.09.2020 12:38 Відповісти
 
 