32 діючі мери різних міст ідуть на вибори як нові обличчя "Слуг народу", - Філатов

Від партії "Слуга народу" на місцевих виборах балотується 32 діючі мери в різних містах України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Олександрович запропонував соратникам по боротьбі "обнулити "сірі еліти на місцях" і "подолати важкий спротив регіональних мафій". А за підсумком від партії "Слуга Народу" тільки на сьогодні на місцевих виборах балотуються діючі мери таких територіальних громад:

Арциз, Бершадь, Буча, Вараш, Вишневе, Володимирівка, Ворожба, Заставна, Ізмаїл, Іллінці, Казанка, Козятин, Калуш, Корюківка, Костопіль, Коцюбинське, Кролевець, Люботин, Нова Каховка, Нововолинськ, Новоселиця, Новий Буг, Обухів, Овруч, Очаків, Покров, Рогатин, Сквира, Теплодар, Чернеччина, Чугуїв, Південне, Яготин", - написав Філатов.

Він підкреслив, що ці кандидати "перебувають у владі, як правило, вже не по одній каденції і дуже мило перебували в "Партії регіонів" чи "Нашому Краї". "Я вже не кажу про діючих депутатів від БПП, які йдуть у мери Дніпра і всяких інших товаришів, яких, схоже, збирали пилотягом на політичних смітниках", - додав Філатов.

Мер Дніпра зазначив, що не засуджує колег, які вимушено це зробили під тиском силовиків і адмінресурсу.

"Адже так виходить, що якщо ти - діючий мер або депутат і йдеш на вибори сам або зі своєю партією, то ти - "регіональна мафія". А якщо ти - старий мер або депутат, але йдеш від "Слуги народу", то вже - не "мафія", а "нове обличчя", - написав Філатов.





