20 539 117

Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі, - міністр закордонних справ Кулеба

Інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії в Білорусі і подальші події, нинішня "інавгурація" О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - написав Кулеба в Twitter.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Білорусь (8028) Лукашенко Олександр (2686) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+51
Вот какая должна быть твоя настоящая инаугурация.
"Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси, - глава МИД Украины Кулеба - Цензор.НЕТ 6960
23.09.2020 23:01 Відповісти
+49
Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі - міністр закордонних справ Кулеба - Цензор.НЕТ 833
23.09.2020 23:14 Відповісти
+42
Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі - міністр закордонних справ Кулеба - Цензор.НЕТ 6356
23.09.2020 23:15 Відповісти
почему придурок зеленский собирается в белорусию? извиняться за своего премьера? который объявил что не признает лукашенко....
24.09.2020 09:33 Відповісти
почему кидала ездит без защитной маски
24.09.2020 09:36 Відповісти
В тексте Кулебы нет четкого, артикулированного: "Украина не признаёт... "
Двусмысленное заявление.
24.09.2020 09:55 Відповісти
самозванец!
24.09.2020 10:10 Відповісти
Наши заявляют, что не будут вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но это явное вмешательство. И здесь обманывают свой народ как и во всем.
24.09.2020 10:45 Відповісти
Ваши власти молятся об отмене санкций
24.09.2020 13:28 Відповісти
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. В обеих интеллект ноль.
24.09.2020 10:47 Відповісти
А ***** таки прахфеСсор
24.09.2020 13:28 Відповісти
Это к чему было сказано? Новость о другом.
24.09.2020 15:00 Відповісти
Так и у тебя интеллекта не больше
24.09.2020 20:40 Відповісти
А у тебя за какие заслуги Нобелевская премия ?
24.09.2020 22:02 Відповісти
https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2713171-echo/ Он заперся, замок изнутри навертел, повесил, погасил свет, поднатужился - и, не снимая штанов, совершил акт влажной инаугурации. И, как я понимаю, даже не спустил воду…

https://www.youtube.com/watch?v=2uchaalvZDI&feature=emb_logo
24.09.2020 12:20 Відповісти
Человеческая суть устроена таким образом, что человек, который отстаивает свои интересы, по сути же, отстаивает интересы других. Или же, если человек отстаивает интересы других, он, по сути, отстаивает интересы свои. Поэтому, если человек решился отстаивать свои интересы в многолюдных акциях протеста против верховной власти, ему следует задуматься над тем, чьи же, всё-таки, интересы он будет отстаивать на самом-то деле? Ведь многочисленные акты протеста против верховной власти - это не спонтанное явление, а тщательно спланированная акция, направленная на свержение кому то неугодную верховную власть. Основой же движущей силой в таких акций протеста, является невежество её исполнителей.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
24.09.2020 15:00 Відповісти
Буба снова ведет себя как таки настоящий преЗЕдент, презИдент, нашел бы слова и сказал что-то сам, как это делают страны балтии и остальная европа. Моника-же не нашла ни слов ни времени, потому как ссытся, послал МИД говорить, ну да , а вдрух **** не понравится, всегда можно сказать "....дык я-ж ничего, это в МИДе че-та напутали, я признаю, зуб *** даю....."
24.09.2020 16:50 Відповісти
Два брата акробата...
Подельники "Обнуленный" и "Секретный"
24.09.2020 20:33 Відповісти
