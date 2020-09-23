Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі, - міністр закордонних справ Кулеба

Інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії в Білорусі і подальші події, нинішня "інавгурація" О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - написав Кулеба в Twitter.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Читайте також: Лінкявічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом: Його нелегітимність - факт