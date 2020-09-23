Україна пропонує розмістити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, - Зеленський
Україна готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент України підкреслив, що наша планета не така велика, і більше немає поняття чужої війни. Тому потрібно враховувати інформаційні загрози миру, коли дезінформація і фейк-ньюз можуть впливати на світові ринки, біржі і навіть виборчий процес.
"Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді й інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", - сказав Зеленський.
Сидю в кукурузі, щось буркоче у пузі.
Медведчук скупил почти все инфоканалы и сделал их прокацапскими помойками под самым, а это чудо предлагает международные штабы по противодействию пропаганде размещать)
Заберите у него кокс и отправьте обратно и на Марс)
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3102410-vijna-za-pravdu-10-knig-so-navcat-informacijnoi-samooboroni.html
https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко
Киев омолодили на 1500 лет В учебниках по истории для 3 класса указано, что нынешнюю столицу основали в 19 веке. Вместе с Киевом больше 1000 лет скинули Софийскому собору и Киево-Печерской лавре.
14 бер. 2019 р. - Автор відео История Руси
Прямо хоть вводи единицу дезы и пропаганды - "1ЗЕ" или "один ЗЮ"
А штаб-квартира международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде
должна в первый же день своей работы же отменить ЗЕ как преза, на основаеии фильма о Галабародьке
отмыванию денег украинскими олигархами не надо?
ЗЕгенерат иди НА#УЙ!!!
Схоже до ОП надійшла цікава посилочка, що з'явилась така активність. І головне, що поки що жодного слова про вангерівців. А там проглядається недвозначна зрада. А це вже імпічмент. Ну і, звісно, довічне з конфіскацією, Вова. Мені навіть вже нема бажання тебе критикувати, і навіть трохи шкода. Поважаю критнікив. Або полосатиків. Але на криткє кокса точно не буде, Вовік.