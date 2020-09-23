Україна пропонує розмістити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, - Зеленський

Україна готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України підкреслив, що наша планета не така велика, і більше немає поняття чужої війни. Тому потрібно враховувати інформаційні загрози миру, коли дезінформація і фейк-ньюз можуть впливати на світові ринки, біржі і навіть виборчий процес.

"Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді й інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", - сказав Зеленський.

