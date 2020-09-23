УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7759 відвідувачів онлайн
Новини
1 934 45

Україна пропонує розмістити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, - Зеленський

Україна пропонує розмістити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, - Зеленський

Україна готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України підкреслив, що наша планета не така велика, і більше немає поняття чужої війни. Тому потрібно враховувати інформаційні загрози миру, коли дезінформація і фейк-ньюз можуть впливати на світові ринки, біржі і навіть виборчий процес.

"Україна як одна з держав, яка з 2014 року активно протидіє пропаганді й інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) ООН (3418) пропаганда (2850)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Сьогоднішня влада в Україні прийшла через дезінформацію.
показати весь коментар
23.09.2020 23:33 Відповісти
+18
Чета ржу.
Медведчук скупил почти все инфоканалы и сделал их прокацапскими помойками под самым, а это чудо предлагает международные штабы по противодействию пропаганде размещать)
Заберите у него кокс и отправьте обратно и на Марс)
показати весь коментар
23.09.2020 23:39 Відповісти
+14
штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде возглавят медведчук и рабинович..
показати весь коментар
23.09.2020 23:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та на стадионе и размести
показати весь коментар
23.09.2020 23:30 Відповісти
а Бигуса директором
показати весь коментар
23.09.2020 23:45 Відповісти
Сьогоднішня влада в Україні прийшла через дезінформацію.
показати весь коментар
23.09.2020 23:33 Відповісти
штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде возглавят медведчук и рабинович..
показати весь коментар
23.09.2020 23:35 Відповісти
Потерпілому дедалі гірше...
показати весь коментар
23.09.2020 23:37 Відповісти
Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, – Зеленский - Цензор.НЕТ 3909

Сидю в кукурузі, щось буркоче у пузі.
показати весь коментар
23.09.2020 23:46 Відповісти
Чета ржу.
Медведчук скупил почти все инфоканалы и сделал их прокацапскими помойками под самым, а это чудо предлагает международные штабы по противодействию пропаганде размещать)
Заберите у него кокс и отправьте обратно и на Марс)
показати весь коментар
23.09.2020 23:39 Відповісти
носом
показати весь коментар
23.09.2020 23:40 Відповісти
Ермак с Фокиным будут "противодействовать"?
показати весь коментар
23.09.2020 23:40 Відповісти
Мысль хорошая.Особенно когда на РАБссии работают ******** Сикелев и прочая пропагандонская шушера за 3 тысчи долларов в час...
показати весь коментар
23.09.2020 23:40 Відповісти
Мона, канешна. А то, инвестиционных нянь наплодили, а девать их некуда. Из инвесторов- токо казах-рейдер приехал. Вот пусть няни этот будущий охвис и окучивают.
показати весь коментар
23.09.2020 23:41 Відповісти
Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8291
показати весь коментар
23.09.2020 23:42 Відповісти
Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, – Зеленский - Цензор.НЕТ 4697
показати весь коментар
23.09.2020 23:44 Відповісти
іх єсть у нас
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3102410-vijna-za-pravdu-10-knig-so-navcat-informacijnoi-samooboroni.html
показати весь коментар
23.09.2020 23:44 Відповісти
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



Киев омолодили на 1500 лет В учебниках по истории для 3 класса указано, что нынешнюю столицу основали в 19 веке. Вместе с Киевом больше 1000 лет скинули Софийскому собору и Киево-Печерской лавре.

Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1837
показати весь коментар
23.09.2020 23:44 Відповісти
Та хрен там. На мокшании по жизни свиньи жили
показати весь коментар
24.09.2020 00:02 Відповісти
1 перед 9 помилково поставили.
показати весь коментар
24.09.2020 01:26 Відповісти
зеЛенін - "Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде."

Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, – Зеленский - Цензор.НЕТ 4823

Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде, – Зеленский - Цензор.НЕТ 3815
показати весь коментар
23.09.2020 23:45 Відповісти
я уже запутался в аббревиатурах: ОПЗЖ - "охвис призедента зеленского", - а "Ж" - не могу вспомнить, Конечно, нужен еще один офис для противодействия брехне этого "охвиса".
показати весь коментар
23.09.2020 23:47 Відповісти
Це перемога?
показати весь коментар
23.09.2020 23:48 Відповісти
зеЛенін - "Украина предлагает разместить в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде."

Україна пропонує розмістити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4055
показати весь коментар
23.09.2020 23:48 Відповісти
Перемоги очевидны - кацапское дерьмо щемят уже всем миром.
показати весь коментар
24.09.2020 00:04 Відповісти
Есть в Ютьбе блогер История Руси,каждые неделю вбрасывает древние карты разных стран Мира.Меня заинтеровали лишь две.Карта 1711 года и 1871 года,странно что забугорные картографы не указали на них РАБссию....написано Московия....
показати весь коментар
23.09.2020 23:49 Відповісти
я на него подписался..
показати весь коментар
23.09.2020 23:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wMCcT7lZ8VE карты россии 1711 и 1700 годов - YouTube

14 бер. 2019 р. - Автор відео История Руси
показати весь коментар
23.09.2020 23:53 Відповісти
Видел.Спасибо.
показати весь коментар
23.09.2020 23:57 Відповісти
Україна пропонує розмістити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3087
показати весь коментар
23.09.2020 23:57 Відповісти
..и директором офиса, конечно, назначить выдатного квартал-овца.. Зеля очень хочет понравиться зрителю
показати весь коментар
23.09.2020 23:51 Відповісти
Киевское Динамо победило в Лиге чемпионов на выезде бельгийский Гент 2:1.С победой чуваки
показати весь коментар
23.09.2020 23:56 Відповісти
Быдло Мавзолейное... вбрось видос как вы Чечню брали 2 раза или Беслан Шакал обосцанный
показати весь коментар
24.09.2020 00:01 Відповісти
Привет моторыле, он тебя заждался
показати весь коментар
24.09.2020 00:06 Відповісти
Так сам Зе как президент возник при помощи пропаганды и дезинформации.
Прямо хоть вводи единицу дезы и пропаганды - "1ЗЕ" или "один ЗЮ"

А штаб-квартира международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде
должна в первый же день своей работы же отменить ЗЕ как преза, на основаеии фильма о Галабародьке
показати весь коментар
24.09.2020 00:01 Відповісти
зеля как накурится, так и фонтанирует идеями, то офис по феншуй, то дачу деткам, а на деле пшик как его попускает
показати весь коментар
24.09.2020 00:07 Відповісти
хм.. я тока за штаб квартиру НАТО в Киеве и пару тройку ее баз в Украине, а Зеклоуна - в Гуантанамо
показати весь коментар
24.09.2020 00:16 Відповісти
штаб-квартиры международного офиса по противодействию

отмыванию денег украинскими олигархами не надо?
ЗЕгенерат иди НА#УЙ!!!
показати весь коментар
24.09.2020 00:23 Відповісти
Пчёлы против меда?!)))
показати весь коментар
24.09.2020 00:52 Відповісти
А порохоботи-проти!
показати весь коментар
24.09.2020 05:17 Відповісти
Так міжнародного, чи міжгалактичного офісу?
Схоже до ОП надійшла цікава посилочка, що з'явилась така активність. І головне, що поки що жодного слова про вангерівців. А там проглядається недвозначна зрада. А це вже імпічмент. Ну і, звісно, довічне з конфіскацією, Вова. Мені навіть вже нема бажання тебе критикувати, і навіть трохи шкода. Поважаю критнікив. Або полосатиків. Але на криткє кокса точно не буде, Вовік.
показати весь коментар
24.09.2020 05:52 Відповісти
РОССИЮ НЕОБХОДИМО ДЛЯ НАЧАЛА ЗА КОСЫ ОТТАСКАТЬ !)
показати весь коментар
24.09.2020 06:31 Відповісти
Бендер нервно курит в сторонке.
показати весь коментар
24.09.2020 07:11 Відповісти
Прежде, чем противодействовать дезинформации в мировом масштабе, пусть для начала устранит источники дезинформации в ОП, и сам перестанет врать.
показати весь коментар
24.09.2020 08:45 Відповісти
 
 