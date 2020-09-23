УКР
Зеленський про врегулювання на Донбасі: Наступними кроками мають стати виведення НЗФ і повернення контролю України над держкордоном

Україна за останній рік довела своє прагнення до встановлення миру на Донбасі і сподівається на подальшу єдність та підтримку міжнародної спільноти на шляху мирного врегулювання цього конфлікту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зауважив, що 27 липня на Донбасі розпочався режим всеосяжного припинення вогню, який, попри спроби зриву, дає надію на досягнення стабільної "тиші". А вона вкрай необхідна для продовження руху до миру.

"Наступними кроками на цьому шляху мають стати: виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і, врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", – сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед росіян, - Волкер

Зеленський наголосив, що за останній рік Україна довела своє прагнення до миру. "Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн Нормандського формату, досягли суттєвого прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб", – зауважив він.

"Упевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею – й авторитету міжнародного права важливу роль має відігравати саме ООН", – додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія

Зеленський Володимир (25185) ООН (3418) Донбас (22360)
+19
А ***** это знает? Или это он только для украинского зелёного лохтората заявляет?
24.09.2020 00:01 Відповісти
+17
Грізна заява. Пеніс Душилін напудить си у гузичник і побіжить на кацапстан, а за ним уся бавовна разом з їхтамнетами. Інфа сотка, зуб даю.
23.09.2020 23:58 Відповісти
+15
Кто-то верит хоть одному слову этого поца!? я нет...слова-слова..... !!!
24.09.2020 00:12 Відповісти
шаги-то должны,

а ты лично что должен сделать ?
23.09.2020 23:56 Відповісти
Грізна заява. Пеніс Душилін напудить си у гузичник і побіжить на кацапстан, а за ним уся бавовна разом з їхтамнетами. Інфа сотка, зуб даю.
23.09.2020 23:58 Відповісти
А прикиньте, ***** раз и по приказу бубочки все выполнило... Дурак или притворяется???
23.09.2020 23:59 Відповісти
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
24.09.2020 07:26 Відповісти
Уже) Как-то на Прямом на одной из передач зелёный шепелявый политолог,не помню фамилию, сказал , что путин боится и уважает зеленского, что даже конституцию из-за зеленского изменил. Было весело, ржали все.
24.09.2020 14:41 Відповісти
Да ты шо, откуда в Лугандонии мозги, они и дальше хуълу жопу лизать будут 🤣
24.09.2020 00:03 Відповісти
Зеленский про урегулирование на Донбассе: Следующими шагами должны стать вывод НЗФ и возвращение контроля Украины над госграницей - Цензор.НЕТ 3701
24.09.2020 00:00 Відповісти
А ***** это знает? Или это он только для украинского зелёного лохтората заявляет?
24.09.2020 00:01 Відповісти
Он вроде как это в ООН заявляет. Как думаете - ***** знает то, о чем выступают в ООН?
24.09.2020 07:42 Відповісти
Не дай-Бог кадырка узнает! Снова опу надерёт!
24.09.2020 09:54 Відповісти
это после того как его душилин попускает, отвод формирований... ну-ну
и кстати отвод тяжелых вооружений одно из условий зелемирия, уже как отвели?
24.09.2020 00:03 Відповісти
Загляни в глаза фюреру..
24.09.2020 00:05 Відповісти
Следующими шагами ДОЛЖНЫ стать вывод НЗФ и возвращение контроля Украины над госграницей.

Зюзя, как ты говормл, что ты никому ничего не должен, так и тебе никто ничего не должен.
Ты главнокомандующий ? Вот и возвращай контроль над госграницей
24.09.2020 00:07 Відповісти
Пусть только Зеля почитает минские соглашения, в которых отвод НВФ стоит после особенного статуса и выборов и низко поклонится Пете.
24.09.2020 00:09 Відповісти
брешеш
24.09.2020 00:38 Відповісти
https://postimg.cc/9wQ6zrjJ

Зеленський про врегулювання на Донбасі: Наступними кроками мають стати виведення НЗФ і повернення контролю України над держкордоном - Цензор.НЕТ 8567
24.09.2020 00:10 Відповісти
США построят ОСНОВНУЮ базу НАТО в Украине
24.09.2020 00:12 Відповісти
Кто-то верит хоть одному слову этого поца!? я нет...слова-слова..... !!!
24.09.2020 00:12 Відповісти
і коли перестав вірити? Минулого року (і весною цього, пригадую) такого за тобою не водилось.
24.09.2020 00:39 Відповісти
блин.. я в СОТЫЙ раз тут повторяю и скажу еще тебе - я голосовал за Тимошеко, во втором туре я не голосовал вообще !!! я против Зепоца был еще тогда когда оно просто в Квартале юморило и не был кандидатом в презы.. я его не перевариваю на физическом уровне !! как кста и пЭтю..
24.09.2020 00:44 Відповісти
так і я про що: нагаласував ти, на всі 73/43%
24.09.2020 00:46 Відповісти
Это бесполезно. Для этой секты - если ты не голосовал за их мессию - все, на тебе штамп, ибо "только светлоликий сывочолый гетьман способен спасти Украину от всего".
24.09.2020 07:44 Відповісти
Вы поступили как человек, который любит один определенный сорт хлеба, приходит в магазин и если его нет, уходит домой с пустыми руками, а потом просит соседа купить что-то на его вкус.
24.09.2020 10:41 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/
24.09.2020 00:13 Відповісти
Меркель отказалась быть основной базой НАТО в Европе....Спасибо Германия!!!!
24.09.2020 00:16 Відповісти
Авиация НАТО в Украине или встреча с послами ЕС вдохновила Бубочку на правильные речи?)))
24.09.2020 00:21 Відповісти
В тому то і справа що це лише "правильные речи".
24.09.2020 00:23 Відповісти
Розумію, це більше стьоб
24.09.2020 00:25 Відповісти
******* не мішки тягати, спина не болить.
Втім, лохотрат хаває, отже піхдіж працює
24.09.2020 00:22 Відповісти
Лежить Зеленський під яблунею й каже. Оце дивіться як я стараюсь - вже другий рік лежу. Лишилося лише трохи - яблуко поцілить мені в лоба, і я, по закону Ньютона, всіх ощасливлю.
24.09.2020 00:35 Відповісти
24.09.2020 01:00 Відповісти
Декларации Зе согласованы с свинособаками на период предвыборный.
24.09.2020 00:51 Відповісти
Зеленський про врегулювання на Донбасі: Наступними кроками мають стати виведення НЗФ і повернення контролю України над держкордоном - Цензор.НЕТ 6204
24.09.2020 00:55 Відповісти
Я хлопець простий: бачу кицюню - одразу вподобайка :3
24.09.2020 06:06 Відповісти
Єврея Зеленського ви називаєте свинею? Потужно.
І так, я повністю з вами згоден.
24.09.2020 06:08 Відповісти
але ж, але ж.... ПЄНІС ДУШІЛІн сказав, що Україна програла і курс на КАЦАПІЮ для них незмінний??? невже ПЄНІС ДУШІЛІн бреше своїм "виборцям" так само, як і В.А.ЗЕЛЕН-ий??? це просто неможливо ПЄНІС ДУШІЛІн найправдивіший лідер народу Донбасу! УГА ТАВАГІШЧІ!
24.09.2020 01:15 Відповісти
Зеленский рассуждает как порохобот.
Он же уже согласился на формулу Штайнмайера где сначала проводятся местные выборы.
Или он уже забыл
24.09.2020 01:19 Відповісти
А Я служив офіцером на БПК "КРАСНИЙ КРИМ" в 70-роках..ну і що??
24.09.2020 01:39 Відповісти
Це означає, зо ти пенсіонер. Отже у тебе потрібно забрати паспорт, щоб ти не ходив на голосування, бо "і сам не жив, і дітям та онукам не даєш")))
Жартую, це я по дружньому)))
24.09.2020 05:48 Відповісти
А що робити??
))
24.09.2020 09:02 Відповісти
так це просто зробити- назвати НЗФ народною міліцією України та віддати їй кордони. Така задумка?
24.09.2020 02:17 Відповісти
https://ord-ua.com/2020/09/23/k-priezdu-zelenskogo-na-manevry-v-hersonskoj-oblasti-u-oficerov-otobrali-lichnoe-oruzhie/ К приезду Зеленского на маневры в Херсонской области у офицеров отобрали личное оружие
Об этом https://dumskaya.net/news/obedinennye-usiliya-2020-pered-priezdom-zelensko-127258/ «Думской» сообщили на условии анонимности военнослужащие одной из частей, принимающих участие в маневрах.

Они говорят, что на их памяти подобное происходит впервые.
24.09.2020 02:35 Відповісти
верно сказал.
ну и зрадулька, конечно же.
24.09.2020 03:01 Відповісти
Пусть Зеля почитает минские соглашения, в которых отвод НВФ стоит после особенного статуса и выборов и низко поклонится Пете. Админ давай, отмечай снова как спам. Не нравится правда последователям святого Петра.
24.09.2020 07:16 Відповісти
Может ещё почитать Будапештский меморандум, где Россия гарантировала нам территориальную неприкосновенность. Какой привет, такой и ответ.
24.09.2020 07:28 Відповісти
Только Московия не признает себя стороной конфликта и, значит, по ее мнению, ничего не нарушала.
24.09.2020 17:00 Відповісти
Она и Крым не анексировала, вообще "не при делах", За что только ей санкции за Крым и Донбасс, такой "миролюбивой" стране.
25.09.2020 18:04 Відповісти
А НВФ в ответ на этот "пламенный" призыв продолжают рыть траншеи в нашу сторону, "отжимая серую зону". И на деле не они, а мы отошли назад от линии фронта, Складывается впечатление, что быстрее мы отдамо им админграницы Донецкой и Луганской областей, чем они их границы с Россией.
24.09.2020 07:25 Відповісти
Следующим шагом должен быть ЗАКОН.
По которому, все налоги в Украине платятся по месту производства и реализации товаров. 10-15% перечисляются в госбюджет.
И пусть "кормильцы" сами себя восстанавливают.
24.09.2020 08:57 Відповісти
Не понял ,так некто гондон Фокин ,говорил недавно ,что это (повстанцы) а сейчас уже НВФ , а почему не сказать прямо войска РФ 🤫😡
24.09.2020 09:29 Відповісти
С этого надо было начинать полтора года назад, а не толкать предательское "Надо перестать стрелять!" Только импичмент поддерживаемый Майданом спасёт эту страну!
24.09.2020 09:44 Відповісти
Не понял ,так некто гондон Фокин ,говорил недавно ,что это (повстанцы) а сейчас уже НВФ , а почему не сказать прямо войска РФ 🤫😡
24.09.2020 10:18 Відповісти
Якщо зелені так і не сказали що РФ це і є окупант, то куди повинні йти ті незаконні збройні формування хто їх пригріє? РФ завдяки агентам в українській владі відмазалась і відхрестилась , мовляв її там в Донбасі не має, а є якісь міфічні найманці, сепаратисти, терористи то Зеленський просто спортив повітря, як в Житомирському універі, коли так і не спромігся навати окупантом Путіна і його вонючу РФ.
24.09.2020 10:32 Відповісти
Ну Фсё, все пАпередние этапы бубочка сделал, теперь переходит к следующему...
24.09.2020 10:45 Відповісти
У ПреЗе очередное раздвоение. Произносим одно, а делаем противоположное.
24.09.2020 11:25 Відповісти
 
 