Зеленський про врегулювання на Донбасі: Наступними кроками мають стати виведення НЗФ і повернення контролю України над держкордоном

Україна за останній рік довела своє прагнення до встановлення миру на Донбасі і сподівається на подальшу єдність та підтримку міжнародної спільноти на шляху мирного врегулювання цього конфлікту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зауважив, що 27 липня на Донбасі розпочався режим всеосяжного припинення вогню, який, попри спроби зриву, дає надію на досягнення стабільної "тиші". А вона вкрай необхідна для продовження руху до миру.

"Наступними кроками на цьому шляху мають стати: виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і, врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що за останній рік Україна довела своє прагнення до миру. "Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн Нормандського формату, досягли суттєвого прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб", – зауважив він.

"Упевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею – й авторитету міжнародного права важливу роль має відігравати саме ООН", – додав Зеленський.

