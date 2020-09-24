Київське "Динамо" на виїзді переграло бельгійський "Гент" у першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

У першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА київське "Динамо" на виїзді переграло бельгійський "Гент" з рахунком 2:1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи в "Динамо" забили Супряга (9 хвилина) і де Пена (79). У "Гента" відзначився Кляйндінст (41).

На 53 хвилині матчу за другу жовту картку був видалений гравець "Гента" Безус.

Поєдинок у відповідь відбудеться на НСК "Олімпійський" у Києві 29 вересня.