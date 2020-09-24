УКР
Київське "Динамо" на виїзді переграло бельгійський "Гент" у першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське

У першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА київське "Динамо" на виїзді переграло бельгійський "Гент" з рахунком 2:1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи в "Динамо" забили Супряга (9 хвилина) і де Пена (79). У "Гента" відзначився Кляйндінст (41).

На 53 хвилині матчу за другу жовту картку був видалений гравець "Гента" Безус.

Також читайте: "Динамо" обіграло нідерландський "АЗ" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Поєдинок у відповідь відбудеться на НСК "Олімпійський" у Києві 29 вересня.

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1592)
+17
Пороха цікавили куди більш державницькі проблеми. Як то: Захист України від агресії ворога, Армія, Мова, Віра, Декомунізація, Економіка, Інвестиції, Безвіз, Кредити МВФ, Боротьба з корупцією і злочинністю, тощо.
показати весь коментар
24.09.2020 00:32 Відповісти
+6
Сразу видно,шо в команду пришел не "бей беги"
показати весь коментар
24.09.2020 00:13 Відповісти
+6
После второго гола и имея на игрока больше, могли бы и побегать по полю... Корона не слетела бы.
показати весь коментар
24.09.2020 00:16 Відповісти
Ура, ура, ура!
показати весь коментар
24.09.2020 00:06 Відповісти
Безус выиграл
показати весь коментар
24.09.2020 07:58 Відповісти
Оказался засланным казачком. Как долго скрывался .
показати весь коментар
24.09.2020 17:02 Відповісти
Гент по классу как АЗ - так что если не расслабятся дома то пройдут...
показати весь коментар
24.09.2020 00:09 Відповісти
в Алкмаара клас вищий
показати весь коментар
24.09.2020 00:25 Відповісти
Плюс-минус 1-2% роли не играет, у ДК все равно класс выше и больше шансов на успех чем у них двоих..главное я уже написал - не расслабляться !!!
показати весь коментар
24.09.2020 00:35 Відповісти
класс АЗ на голову выше Гента
показати весь коментар
24.09.2020 09:29 Відповісти
Останным часом для Динамо вийти в групу ЛЧ -дуже великий успіх.
але з групи далі -це вже фантастика..

Але Один плюс помітний.
Динамо нарешті закінчило з Міфом "про Динамівське серце"..
показати весь коментар
24.09.2020 09:31 Відповісти
Судячи по грі, то з АЗ було важче і Гент слабший набагато... Ну що там казати, як у них топ-звізда - наш Яремчук?
показати весь коментар
24.09.2020 08:42 Відповісти
Мирча еще и ДК в группу выведет,хоть можно будет посмотреть игры с норм командами,а не говномесилово УПЛ.
показати весь коментар
24.09.2020 00:10 Відповісти
Ну вьіведет в группу, но доставит ли удовольствие просмотр матчей сильньіх команд против ДК, сомневаюсь. В группе ДК будет бороться за попадание в ту же Лигу Европьі с третьего места
показати весь коментар
24.09.2020 08:50 Відповісти
и что? лучше с грандами бороться, чем с Люцерном
показати весь коментар
24.09.2020 09:30 Відповісти
Если ДК действительно будет бороться с грандами, а не ходить по полю, пропуская в каждом матчем по 5 банок, согласен, тогда есть смьісл, в противном случае лучше играть с командами одного с ДК уровня в Лиге Европьі
показати весь коментар
24.09.2020 12:58 Відповісти
Може пощастити.. якщо попедне в групу,де внаслідок коронавірусу ряд топових команд поки що не в оптимальній формі..
показати весь коментар
24.09.2020 09:33 Відповісти
Сразу видно,шо в команду пришел не "бей беги"
показати весь коментар
24.09.2020 00:13 Відповісти
Половину матча играя против десяти "бельгийцев" благодаря украинскому "диверсанту" Безусу, в какой то мере ослабленных уходом второго украинца Яремчука " по травме" еле еле душа в теле смогли докатать матч с позитивным счетом. Кстати второй гол наши забили от паса в виде рикошета третьего украинского игрока в бельгийском клубе Так что спасибо трем украинцам " Гента".Да счет остается а игра забывается и это верно. Но игра фиговая если честно. Одна надежда на то что в Киеве тоже добудут победу и будут играть в Лиге Чемпионов. " Десна" ( особенно) и "Колос" в групповые этапы ЛЕ не попадут останется одна "Заря". Ну хоть так.
показати весь коментар
24.09.2020 00:15 Відповісти
.. еще при попадании ДК в группу ЛЧ , то автоматом попадает в группу ЛЕ - Ворскла .
показати весь коментар
24.09.2020 00:22 Відповісти
ти чо? аааа, та ти ж 73/43%зебіл... вон воно шо...
показати весь коментар
24.09.2020 00:29 Відповісти
ти шо хвора !? прими таблЭтку шоколада от пЭдро!!!
показати весь коментар
24.09.2020 00:37 Відповісти
Не звертай уваги. Воно все знає і ******** судити)))
показати весь коментар
24.09.2020 06:50 Відповісти
Анмуру таблетка від порохоботства не допоможе..
Лише "рецепт від Швейка"...
Чай,кусень хліба і відрова клізма ))))
показати весь коментар
24.09.2020 09:39 Відповісти
дебіл https://censor.net/ru/user/368908, ну-ка, я заархівую твою муйню "при попадании ДК в группу ЛЧ , то автоматом попадает в группу ЛЕ - Ворскла" від https://censor.net/ru/comments/locate/3220961/019214b8-4af3-720a-baac-de88efe4e110 - щоб потім не відкрутився
показати весь коментар
24.09.2020 10:02 Відповісти
ну и что я сказал не так ? .. проверься у психиатра потом городи куйню..
показати весь коментар
24.09.2020 12:55 Відповісти
цікава версія))) яким чином?!))
показати весь коментар
24.09.2020 09:31 Відповісти
обладатель кубка Украины автоматом проходит в ЛЕ ,но т.к. ДК выбрало ЛЧ и идет играть в ЛЧ то в в ЛЕ будет играть финалист кубка Украины..не понял опять !?
показати весь коментар
24.09.2020 12:59 Відповісти
мне тебя жаль)))
показати весь коментар
24.09.2020 13:13 Відповісти
Не нюхай больше эту дурь!
показати весь коментар
24.09.2020 09:45 Відповісти
та не він один, як бачиш, нюхає...
показати весь коментар
24.09.2020 10:04 Відповісти
при першому голі Супрягу в грі залишив якраз той же Пластун. І це побачив ВАР
показати весь коментар
24.09.2020 00:28 Відповісти
После второго гола и имея на игрока больше, могли бы и побегать по полю... Корона не слетела бы.
показати весь коментар
24.09.2020 00:16 Відповісти
А еще на Луческу гнали, еретики
показати весь коментар
24.09.2020 00:19 Відповісти
на Луческу гнали несколько по другим причинам
показати весь коментар
24.09.2020 10:06 Відповісти
При Порошенко такого не было!
показати весь коментар
24.09.2020 00:26 Відповісти
Пороха цікавили куди більш державницькі проблеми. Як то: Захист України від агресії ворога, Армія, Мова, Віра, Декомунізація, Економіка, Інвестиції, Безвіз, Кредити МВФ, Боротьба з корупцією і злочинністю, тощо.
показати весь коментар
24.09.2020 00:32 Відповісти
А при Ющенку три українські клуби були в 1/2 фіналу Кубку УЄФА, а кроти його виграли... І що? Нащо тоді було Яника обирати?
показати весь коментар
24.09.2020 09:01 Відповісти
Вы на Цензоре хоть анонс игр делайте... Европейские кубки и сборную... можно было бы написать во сколько и где смотреть...
показати весь коментар
24.09.2020 00:30 Відповісти
для цього є купа спортивних і спеціалізовано футбольних сайтів
показати весь коментар
24.09.2020 09:32 Відповісти
Дай, Боже, щоб матч-відповідь був без валідолу, без вилучень в нашому складі і без жовтої у Родрігеша.
показати весь коментар
24.09.2020 00:35 Відповісти
До речі! Родрігес в обох матчах ДК нинішньої ЛЧ отримував по жовтій картці. Хіба він зможе зіграти у 29.09?
Чи дискваліфікують тепер після третьої ЖК?
показати весь коментар
24.09.2020 09:30 Відповісти
після третьої
показати весь коментар
24.09.2020 10:05 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2020 04:17 Відповісти
Динамо Київ попсувало собі карму..Вибором емблеми...
показати весь коментар
24.09.2020 09:36 Відповісти
Ну при Реброві карма норм була...
показати весь коментар
24.09.2020 09:47 Відповісти
це як виняток..
не зміг ужитися з СУКІСОМ.

Ребров отказался возвращаться в Динамо
Сергей Ребров получал предложение от украинского клуба, но ответил отказом

https://sport.ua/news/calendar/2020/07/22 22.07.2020





Сергей Ребров не вернется в киевское «Динамо». 46-летний наставник венгерского «Ференцвароша», получив на днях предложение от украинского клуба, в итоге ответил отказом.
показати весь коментар
24.09.2020 10:03 Відповісти
Кваліфікація Ліги чемпіонів: гол гравця збірної України приніс Ференцварошу виїзну нічию
00:36, 24.09.2020

Команди влаштували справжню гольову перестрілку. "Ференцварош" вів у рахунку, потім опинився в ролі сторони, яка програє, проте гол гравця збірної України Ігоря Харатіна приніс угорському клубу нічию. На 87-й хвилині він реалізував пенальті.
У складі "Ференцвароша" участь у матчі також брав українець Олександр Зубков, який вийшов на заміну на 73-й хвилині.
"Мольде" - "Ференцварош" - 3:3
Голи: Джеймс, 55, Ейкрем, 65, Еллінгсен, 83 - Болі, 7, Узуні, 52, Харатін, 87 (з пенальті)"Ференцварош" у кваліфікації Ліги чемпіонів:

Команда Сергія Реброва почала свій шлях у кваліфікації з першого раунду.
У "Шляху чемпіонів"
"Ференцварош" пройшов шведський "Юргорден" (2:0)
шотландський "Селтік" (2: 1)
, а https://www.unian.ua/sport/football/liga-chempioniv-rezultati-matchiv-tretogo-******-kvalifikaciji-15-i-16-veresnya-2020-novini-futbolu-11149460.html також "Динамо" Загреб (2:1).

https://www.unian.ua/sport/football/molde-ferencvarosh-gol-haratina-prinis-ferencvaroshu-vijiznu-nichiyu-novini-futbolu-11157485.html
показати весь коментар
24.09.2020 10:06 Відповісти
Там не те, що не зміг ужитися - він попросив підсилити команду кількома гравцями (бо Велозу, Драговіч і тд пішли), а Сурок сказав, що дєнєг нєт, но ви дєржитєсь!
показати весь коментар
24.09.2020 10:16 Відповісти
НЕ ПЕНДИ ДУРА !
показати весь коментар
25.09.2020 07:25 Відповісти
Наши "бельгийцы" не подведут и в Киеве! Надеемся на самих динамовцев!
показати весь коментар
24.09.2020 05:12 Відповісти
Безус красавчик
показати весь коментар
24.09.2020 05:50 Відповісти
Зачем играть против украинской команды с тремя украинцами в составе? Это бесперспективно.))
показати весь коментар
24.09.2020 07:39 Відповісти
Бо ці три українці - основні зірки Гента)))) Що говорить про рівень команди, бо від Безуса те ж Динамо відмовилося - не тягнув він!
показати весь коментар
24.09.2020 09:01 Відповісти
ага..
Є в Динамо "динамівські бігові нормативи".. Котрі,правда,з "бразильцями" Шахтаря "не працюють"
показати весь коментар
24.09.2020 09:38 Відповісти
про рівень команди найбільше говорить рівень її "іноземців".. а ще сумарна вартість гравців для трансферу..
Кендзьора,де Пена -це далеко не вища світова ліга...
показати весь коментар
24.09.2020 10:10 Відповісти
Чтобы не говорили про Луческу, но при нем Динамо забегало. Команда стала играть лучше....
показати весь коментар
24.09.2020 12:06 Відповісти
