УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10505 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
3 897 55

Зеленський в ООН: Єдиний рецепт лікування рани, що кровоточить у центрі Європи, - деокупація Криму і Донбасу

Зеленський в ООН: Єдиний рецепт лікування рани, що кровоточить у центрі Європи, - деокупація Криму і Донбасу

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів брати участь у створенні міжнародної платформи для захисту прав жителів Криму і деокупації півострова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова", – сказав Зеленський у своєму відеовиступі на пленарному засіданні 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Президент також закликав підтримати оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна", яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року.

Також читайте: Зеленський про врегулювання на Донбасі: Наступними кроками мають стати виведення НЗФ і повернення контролю України над держкордоном

"Найголовніше: питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки – допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму та Донбасу", – наголосив Зеленський.

Також читайте: Жителів Криму змушують позбуватися українських паспортів, - представник Києва в ООН Кислиця

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) Крим (14217) ООН (3418) Донбас (22360)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
"Нада токо пиристать стрилять" и все само порешается
показати весь коментар
24.09.2020 00:33 Відповісти
+17
А го ти робиш для цього, поц? Ти заборонив навіть отвєтку і розвідку. Говнокомандувач.
показати весь коментар
24.09.2020 00:37 Відповісти
+12
У офіцерів ЗСУ відібрали зброю перед візитом Зеленського на військові навчання

Офіцерам, що мали б контактувати з Зеленським під час військових навчань "Об'єднані зусилля-2020", наказали здати свою зброю
Сцыкло боится своей Армии, видно понимает, как военные его сильно "любят".
показати весь коментар
24.09.2020 01:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Нада токо пиристать стрилять" и все само порешается
показати весь коментар
24.09.2020 00:33 Відповісти
У петиков кризис жанра? Или уже спят основные?
показати весь коментар
24.09.2020 01:08 Відповісти
У вас уже давно "криза жанру"... Вже півтора року Порошенко не при владі, але кожен ранок, ще вдосвіта, поки ви спите, обходить ваші житла і ретельно сере вам в штани...
показати весь коментар
24.09.2020 10:41 Відповісти
именно так и поступал Петрусь
показати весь коментар
24.09.2020 06:20 Відповісти
Інтерв»ю:
- Петро Олексійович! Скажіть, як змінилась ваш життєдіяльність після того, як закінчилась Ваша каденція в якості Президента України? Мабуть, ви відчуваєте полегшення - спав тягар відповідальності за країну?
- Та ви що! Яке полегшення?!... Уявляєте, кожну ніч я змушений обходить усі міста і села України і насирать у штани всім прибічникам нині діючого президента!!! Тут ніякого здоров»я не вистачить…
показати весь коментар
24.09.2020 10:49 Відповісти
Его, по-ходу, биндера покусал...
показати весь коментар
24.09.2020 00:36 Відповісти
А го ти робиш для цього, поц? Ти заборонив навіть отвєтку і розвідку. Говнокомандувач.
показати весь коментар
24.09.2020 00:37 Відповісти
Более того, канцлер ФРГ Вилли Брандт в 70-е даже признал ГДР, хотя предыдущее правительство христиан-демократов это отказывалось делать наотрез (почитайте про Ostpolitik), установил с ними дружеские отношения, в ГДР начали смотреть ФРГшное телевидение, созваниваться со своими родственниками в ФРГ, Брандт получил Нобелевку за мир и впоследствии ГДР вернулась в ФРГ. Выигрышный стратегий больше, чем одна.
показати весь коментар
24.09.2020 01:28 Відповісти
Кац, здесь бояры нет)))
показати весь коментар
24.09.2020 00:54 Відповісти
Декларации Зе согласованы с свинособаками на период предвыборный.
показати весь коментар
24.09.2020 00:50 Відповісти
Вован такой умный - так прям и хочется его накуй послать!!! Опять звиздеж !!! Если так то выходи с Нормандского формата т.к. он бесперспективный и переходи к сбору за одним столом всех подписантов Будапештского договора !!! И в путь !!! .. а так это смахивает как один клоун который очень похож на порно-актрису пытается выпросить денег у сильных мира сего якобы на залечивания кровоточащей раны в центре Европы ...(рыгающий смайлик)
показати весь коментар
24.09.2020 00:53 Відповісти
І хто це бубочці пістона вставив, що він так рохбазікався?
показати весь коментар
24.09.2020 00:53 Відповісти
догадайся без дядьки Сема не обошлось
показати весь коментар
24.09.2020 01:49 Відповісти
Интересно, он читал текст до того как его озвучить?) Если читал, да еще и осмыслил, то он гляди так скоро станет биндеровцем и русофобом)))
показати весь коментар
24.09.2020 00:53 Відповісти
Лучше бы он это объяснил своим засЛанцам в Минске. А пока, с его подачи они там всё делают с точностью до наоборот.
показати весь коментар
24.09.2020 10:53 Відповісти
Покуда они еще ничего не делают... Только говорят... проверяют нашу реакцию) И прикрываются тем что народ против.... Главное, чтобы ничего не подписывали...
показати весь коментар
24.09.2020 11:10 Відповісти
Єдиним способом вилікувати цю "рану Європи" є поява однієї-однісінької крапочки на карті: де сходяться український, фінський і китайський кордони.
показати весь коментар
24.09.2020 00:54 Відповісти
У офіцерів ЗСУ відібрали зброю перед візитом Зеленського на військові навчання

Офіцерам, що мали б контактувати з Зеленським під час військових навчань "Об'єднані зусилля-2020", наказали здати свою зброю
Сцыкло боится своей Армии, видно понимает, как военные его сильно "любят".
показати весь коментар
24.09.2020 01:09 Відповісти
Ну это было ожидаемо. Если не ошибаюсь еще в прошлом году на учениях у военных даже обоймы с холостыми патронами отбирали, так сказать "во избежание"....
показати весь коментар
24.09.2020 01:31 Відповісти
Как так? Ведь военные за него голосовали!
показати весь коментар
24.09.2020 07:45 Відповісти
Вова , ніхто крім нас украінців не буде воювати із рашинським агресором на своій , Богом даній землі !
Про яку кримську платформу і спільні діі проти росіі ти базікаєш ?
Тільки сильна украінська армія і могутнє , ******* озброєння нам потрібно для боротьби із московітами , затям це !!
показати весь коментар
24.09.2020 01:11 Відповісти
Військового щляху вирішення проблеми Донбасу не існує!
П.Порошенко
показати весь коментар
24.09.2020 06:23 Відповісти
Так и Голда Меир говорила что у Израиля нет ядерного оружия))) Говорить можно все что угодно... Лишь бы уши свободные были)))
показати весь коментар
24.09.2020 11:13 Відповісти
Никто не спросил подонка,
Зачем он приказал посадить
В тюрьму Антоненко и Кузьменко ?
показати весь коментар
24.09.2020 01:15 Відповісти
Кац, палишся. По-перше- вони не друзі хорта, по-друге Порох до відсидки хорта і до його звільнення не має відношення. Це в рашапомийках розганяли фейк про те, що його засудили за "наругу над портретом Пороха". Міняй методичку
показати весь коментар
24.09.2020 05:34 Відповісти
Зеленский скот
показати весь коментар
24.09.2020 01:15 Відповісти
правильно сказал.
и зрадулечка, естественно.
показати весь коментар
24.09.2020 03:02 Відповісти
Путин не отдаст земли захваченные. Единственный способ вернуть их - это отвоевать!!!
показати весь коментар
24.09.2020 03:15 Відповісти
А чи не простіше працювати за його методою? Прибрати ***** за допомогою "Новачка" (купити можна все і всіх). У Хабаровську за допомогою кількох загиблих підпалити бунт, у Чечні "невідомі в формі армії рф" розстріляють кількох Кадирівців- і кацапня сама піде з України.
показати весь коментар
24.09.2020 05:39 Відповісти
Ти чиїх будеш?))
показати весь коментар
24.09.2020 06:46 Відповісти
Россия может вернуть захваченное, если опять окажется в том же положении, в каком оказалась в 90-х при низкой цене на нефть.
показати весь коментар
24.09.2020 07:49 Відповісти
И как это Молдове помогло в Приднестровье?)
показати весь коментар
24.09.2020 11:16 Відповісти
В те времена была ситуация разброда и шатания, и в "новой России" слишком многие видели некоего "гаранта демократии и стабильности". Сейчас - другое дело: в той же Молдове большинство всё поняло.
показати весь коментар
24.09.2020 14:54 Відповісти
Да я это понял, что в ней там что видели))) Я о другом... Я том, что даже в "том положении", рашка все равно остается образованием с имперскими замашками и никому ничего САМА не отдает... У нее все нужно ОТВОЕВЫВАТЬ... Естественно, когда она будет "в том состоянии" это будет делать легче... Но не сильно....
показати весь коментар
24.09.2020 15:40 Відповісти
Мавзолейные хмыри полюбили Белорусь ПОЦтриоты кремля учат белоруську мову...даже Михалков и Познер...
показати весь коментар
24.09.2020 06:35 Відповісти
Ддя того, чтобы начать деоккупацию, нужно хотя бы называть оккупанта. А то, если слушать зелёное говно, нас оккупируют то ли с Альфа-Центавра, то ли с невидимой галактики вообще. ****, ну как можно даже в таком ясном деле так обсцыкаться и обсираться. А потом залётные на Цензор зелёные мухи удивляются, что спамлят даже правильные картинки. А это потому, что если знаешь, что "я же ваш" - агент врага, то все равно срываешь с него даже правильную форму.
показати весь коментар
24.09.2020 08:04 Відповісти
У больного цирроз печени а его лечат от острого тонзилита.
Вопрос: Через сколько больной выздоровеет?
Так и с Крымом. Крым не оккупирован а аннексирован! Не хотят возвращения?
показати весь коментар
24.09.2020 08:49 Відповісти
Крим саме окупований. Анексія- коли жертва погоджується з її результатами. Щось не пригадаю, щоб Україна погодилася, що Крим- це РФ
показати весь коментар
24.09.2020 09:38 Відповісти
Аннексия - это насильственное присоединение. Добровольное, ну или добровольно-принудительное, как это было с Судетской областью, - аншлюс
показати весь коментар
24.09.2020 11:01 Відповісти
annexio, от лат. annexus - «присоединённый») - насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке.
Соответственно этому и механизм возврата территории.
Для прекращения оккупации, достаточно вывода вражеских войск.
показати весь коментар
24.09.2020 11:50 Відповісти
Зашёл чисто посмотреть, а в этой-то новости что может педронавтам не понравиться... Ну что ж... Всё незыблемо, петекантропы по-прежнему упоротые сектанты "сывочолого гетьмана"...)))
показати весь коментар
24.09.2020 09:35 Відповісти
І це при тому, що їхній соєвий монарх тільки й бубонів про мирне вирішення
показати весь коментар
24.09.2020 09:52 Відповісти
пуйлу про це сказав? Чи тільки наших розвідників вмієш здавати?
показати весь коментар
24.09.2020 09:36 Відповісти
Если послушать Зе на международной арене, нечего сказать, патриот и большой политик, а посмотришь на его кадровую поьитику, то видим коллаборанта и агента беса путлера, кстати аналогичную картину мы видели с шоколадом, значит на финише блазень получит 8% избирателей.
показати весь коментар
24.09.2020 11:29 Відповісти
 
 