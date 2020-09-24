Зеленський в ООН: Єдиний рецепт лікування рани, що кровоточить у центрі Європи, - деокупація Криму і Донбасу

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів брати участь у створенні міжнародної платформи для захисту прав жителів Криму і деокупації півострова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова", – сказав Зеленський у своєму відеовиступі на пленарному засіданні 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Президент також закликав підтримати оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна", яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року.

"Найголовніше: питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки – допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму та Донбасу", – наголосив Зеленський.

