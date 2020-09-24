Зеленський в ООН: Єдиний рецепт лікування рани, що кровоточить у центрі Європи, - деокупація Криму і Донбасу
Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів брати участь у створенні міжнародної платформи для захисту прав жителів Криму і деокупації півострова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова", – сказав Зеленський у своєму відеовиступі на пленарному засіданні 75-ї сесії Генасамблеї ООН.
Президент також закликав підтримати оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна", яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року.
"Найголовніше: питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки – допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму та Донбасу", – наголосив Зеленський.
Офіцерам, що мали б контактувати з Зеленським під час військових навчань "Об'єднані зусилля-2020", наказали здати свою зброю
Сцыкло боится своей Армии, видно понимает, как военные его сильно "любят".
Про яку кримську платформу і спільні діі проти росіі ти базікаєш ?
Тільки сильна украінська армія і могутнє , ******* озброєння нам потрібно для боротьби із московітами , затям це !!
П.Порошенко
Зачем он приказал посадить
В тюрьму Антоненко и Кузьменко ?
и зрадулечка, естественно.
Вопрос: Через сколько больной выздоровеет?
Так и с Крымом. Крым не оккупирован а аннексирован! Не хотят возвращения?
Соответственно этому и механизм возврата территории.
Для прекращения оккупации, достаточно вывода вражеских войск.