На Львівщині блоковано крадіжку нафти через врізку в магістральний нафтопровід "Дружба", - ДФС. ФОТО
Правоохоронці блокували діяльність організованої злочинної групи, яка тривалий час здійснювала крадіжку нафтопродуктів із магістрального нафтопроводу "Дружба" НАК "Нафтогаз України" на території Львівської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
23 вересня шістьох учасників групи затримано на "гарячому" під час викачування нафти.
Виявлено та вилучено зброю, технічні засоби для перекачування нафтопродуктів, вантажні автомобілі із цистернами та інші ємності, заповнені викраденими нафтопродуктами в загальній кількості 150 кубів.
Наразі тривають заходи щодо встановлення всього кола учасників злочинної групи і документування можливо причетних до протиправної діяльності посадових осіб правоохоронних органів регіону та заподіяних збитків державному підприємству.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 292 КК України (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів).
Хоть и приятно, что ты думаешь, что на Львовщине все население сплошь 100%-ные патриоты.
нищих украинцев, почему нафтогазу можно нефть воровать у украинцев , а им у нафтогаза нельзя ?
почему нафтогазу можно нефть воровать у украинцев , а им у нафтогаза нельзя ?
Ты у нас такой дурак по субботам или так. У кого украли? У тебя и украли.
1. пыня с помощью Украины продаёт нефть на Запад. Если потери при транспортировке больше заложенного процента транспортная компания покрывает недостачу. Пыня не в убытках.
2. Это не бензин - нефть сырьё мало кому нужное. Эти 150 тонн влили как добытую на месте и получили из казны настоящие деньги. В Бориславе для этого псевдо скважины и бурят.
Новую скважину «Укрнафты» начали бурить на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области в 10 км от г. Борислав. Верхнемасловецкое месторождение (верхние горизонты) разрабатывается с 2002 года. Оно состоит из 12 скважин, 10 из которых действующие. Средний объем добычи на месторождении - около 210 тонн нефти/сутки.
Источник: https://kosatka.media/category/neft/news/dobycha-nefti-v-karpatah-kak-proishodit-skolko-stoit-i-kak-prodaetsya