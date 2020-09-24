УКР
На Львівщині блоковано крадіжку нафти через врізку в магістральний нафтопровід "Дружба", - ДФС. ФОТО

Правоохоронці блокували діяльність організованої злочинної групи, яка тривалий час здійснювала крадіжку нафтопродуктів із магістрального нафтопроводу "Дружба" НАК "Нафтогаз України" на території Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Львівщині блоковано крадіжку нафти через врізку в магістральний нафтопровід Дружба, - ДФС 01

23 вересня шістьох учасників групи затримано на "гарячому" під час викачування нафти.

Виявлено та вилучено зброю, технічні засоби для перекачування нафтопродуктів, вантажні автомобілі із цистернами та інші ємності, заповнені викраденими нафтопродуктами в загальній кількості 150 кубів.

На Львівщині блоковано крадіжку нафти через врізку в магістральний нафтопровід Дружба, - ДФС 02
На Львівщині блоковано крадіжку нафти через врізку в магістральний нафтопровід Дружба, - ДФС 03

Також дивіться: На Харківщині викрили масштабне розкрадання нафти з державного нафтопроводу, - СБУ.

Наразі тривають заходи щодо встановлення всього кола учасників злочинної групи і документування можливо причетних до протиправної діяльності посадових осіб правоохоронних органів регіону та заподіяних збитків державному підприємству.

На Львівщині блоковано крадіжку нафти через врізку в магістральний нафтопровід Дружба, - ДФС 04
На Львівщині блоковано крадіжку нафти через врізку в магістральний нафтопровід Дружба, - ДФС 05

Дивіться: На Івано-Франківщині блоковано нелегальний видобуток нафти з державної свердловини, - СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 292 КК України (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів).

нафта (5754) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) нафтопровід (372) ДФС (4048) Львівська область (2522)
+4
на территории Львовской области Длительное время осуществлялась кража нефтепродуктов. Видно для усиления патриотических мотивов. Наверно
24.09.2020 01:13 Відповісти
+2
маленький жербо, мне грустно( Эх, вы
24.09.2020 01:49 Відповісти
+2
Дружбой уже не пахнет, пора переименовывать
24.09.2020 06:55 Відповісти
на территории Львовской области Длительное время осуществлялась кража нефтепродуктов. Видно для усиления патриотических мотивов. Наверно
24.09.2020 01:13 Відповісти
Наверное тебе просто завидно!
Хоть и приятно, что ты думаешь, что на Львовщине все население сплошь 100%-ные патриоты.
24.09.2020 01:34 Відповісти
маленький жербо, мне грустно( Эх, вы
24.09.2020 01:49 Відповісти
Для поддержания традиций и навыков. Пересиленцы, бешенцы...
24.09.2020 07:08 Відповісти
галачина сами бандиты
24.09.2020 01:39 Відповісти
Кацапня на гавно исходит
24.09.2020 08:00 Відповісти
Тю, 150 кубов насадили у пыни, да за это нужно давать звезду героя , типо, за подрывную леятельность против мордора ... КАКИХ-то 150 КУБОВ... Пыня на углеводородах миллиардами ворочает, - обувает своих лаптеунтов... Повязали... не, это просто антипатриотический проступок.
24.09.2020 03:19 Відповісти
Жаль ребят, мусора мрази, нафтогаз обдирает
нищих украинцев, почему нафтогазу можно нефть воровать у украинцев , а им у нафтогаза нельзя ?
24.09.2020 03:21 Відповісти
150 кубов насадили у пыни, да за это нужно давать звезду героя , типо, за подрывную леятельность против мордора

почему нафтогазу можно нефть воровать у украинцев , а им у нафтогаза нельзя ?

Ты у нас такой дурак по субботам или так. У кого украли? У тебя и украли.
1. пыня с помощью Украины продаёт нефть на Запад. Если потери при транспортировке больше заложенного процента транспортная компания покрывает недостачу. Пыня не в убытках.
2. Это не бензин - нефть сырьё мало кому нужное. Эти 150 тонн влили как добытую на месте и получили из казны настоящие деньги. В Бориславе для этого псевдо скважины и бурят.

Новую скважину «Укрнафты» начали бурить на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области в 10 км от г. Борислав. Верхнемасловецкое месторождение (верхние горизонты) разрабатывается с 2002 года. Оно состоит из 12 скважин, 10 из которых действующие. Средний объем добычи на месторождении - около 210 тонн нефти/сутки.
Источник: https://kosatka.media/category/neft/news/dobycha-nefti-v-karpatah-kak-proishodit-skolko-stoit-i-kak-prodaetsya
24.09.2020 09:21 Відповісти
Ваапе- та вы ранты спутал, как и то , шо любите кидаться в крайности... Вам обязательно нужно превысить лимит допустимых потерь... во-зможно патриоты пожадничали поделиться откатом, дык их другие сменят... А то шо государству досталась менее трудозатратная нефт, дык шо в том плохого...ХМЫ... Явно вам не довподобы , когды и овцы целы, и волк сыт, и пыня в накладе... К чему бы это? мож ошибаюсь , но шобы развеять сомнения , скажите, пыня - поц?
24.09.2020 12:23 Відповісти
Вот тут то я дала Маху. Должна признаться что давая ответ на Ваш комментарий я не знала (и сейчас не знаю) кто такой пыня. Но Путин - ***** однозначно.
24.09.2020 13:12 Відповісти
Дружбой уже не пахнет, пора переименовывать
24.09.2020 06:55 Відповісти
 
 