На Львівщині блоковано крадіжку нафти через врізку в магістральний нафтопровід "Дружба", - ДФС. ФОТО

Правоохоронці блокували діяльність організованої злочинної групи, яка тривалий час здійснювала крадіжку нафтопродуктів із магістрального нафтопроводу "Дружба" НАК "Нафтогаз України" на території Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

23 вересня шістьох учасників групи затримано на "гарячому" під час викачування нафти.

Виявлено та вилучено зброю, технічні засоби для перекачування нафтопродуктів, вантажні автомобілі із цистернами та інші ємності, заповнені викраденими нафтопродуктами в загальній кількості 150 кубів.





Наразі тривають заходи щодо встановлення всього кола учасників злочинної групи і документування можливо причетних до протиправної діяльності посадових осіб правоохоронних органів регіону та заподіяних збитків державному підприємству.





Відкрито кримінальне провадження за ст. 292 КК України (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів).