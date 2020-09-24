"Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один із постійних членів Радбезу ООН", - Зеленський

Рада Безпеки ООН має стати більш прозорим і ефективним органом. Україна готова брати активну участь у його реформуванні.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України зауважив, що система дедалі частіше починає давати збій – її атакують "баги" та "віруси". Щоб ООН і надалі відігравала важливу роль, слід удосконалювати наявні механізми.

"Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради Безпеки ООН. Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Ради Безпеки.

Також читайте: Україна пропонує розмістити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, - Зеленський

Україна братиме активну участь у процесі її реформування. Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним. В інтересах ООН мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена", - сказав Зеленський.