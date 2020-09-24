УКР
"Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один із постійних членів Радбезу ООН", - Зеленський

Рада Безпеки ООН має стати більш прозорим і ефективним органом. Україна готова брати активну участь у його реформуванні.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України зауважив, що система дедалі частіше починає давати збій – її атакують "баги" та "віруси". Щоб ООН і надалі відігравала важливу роль, слід удосконалювати наявні механізми.

"Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради Безпеки ООН. Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Ради Безпеки.

Також читайте: Україна пропонує розмістити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, - Зеленський

Україна братиме активну участь у процесі її реформування. Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним. В інтересах ООН мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) ООН (3418) Радбез ООН (885)
+22
Вова, надо было меньше заглядывать в глаза этому нарушителю нашего суверинитета.
И больше заниматься отстаиванием суверинитета, а не гноблением Пороха
Столько времени потеряно зря.Столько предыдущих усилий Украины коту под хвост...
показати весь коментар
24.09.2020 01:58 Відповісти
+15
Скорее с равнодушием. Он сделал все, чтобы Украину перестали слушать на международной арене.
показати весь коментар
24.09.2020 02:00 Відповісти
+15
Вова, а чего ты постеснялся назвать хвамилие этого Члена?
Или потом боязно будет в глаза ему заглядывать?
показати весь коментар
24.09.2020 02:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
А що ? ..
Ху@ло вже/// *гудить * ?
показати весь коментар
24.09.2020 08:25 Відповісти
Пізновато Ваван ти прозрів. Більше того, що ти до цього зробив принесло шкоди Україні на десятки років вперед.
показати весь коментар
24.09.2020 08:33 Відповісти
Войсковые учения России на Северном Кавказе в разгаре. Над территорией Украины пошёл постоянный барраж американских стратегических бомбардировщиков Б-52. Звонок в Белый дом, из Кремля:
- Дональд, как ЭТО понять?!... Что за нагнетание обстановки?!...
- Владимир, в отличие от твоих «ихтамнет», мои в Украине есть… И, в случае чего, мы нанесём удар по «незаконным вооружённым формированиям» на территории Украины… Думаю, украинцы не обидятся, что мы проведём там «учения» «в обстановке, максимально приближенной к боевой…»? Ваших же войск там нет, как и под Дейр-аз-Зором?...
показати весь коментар
24.09.2020 08:56 Відповісти
"Недопустимо, когда один из постоянных членов Совбеза ООН"....Кто барышню платит- тот Ее и танцует,даже на таком высоком уровне, могли бы Зеленский и Кравчук заняться разработкой ядерных боезарядов,тогда будет сувернитет
показати весь коментар
24.09.2020 08:38 Відповісти
максимум что они могут - сбацать на рояле своими боеголовками ...
показати весь коментар
24.09.2020 10:52 Відповісти
Хорошо сказал ,редко ,но и такое бывает.
Как бы только сразу же не забыл о чём вещал,такое тоже бывает.
показати весь коментар
24.09.2020 09:31 Відповісти
И кто же это нарушает? Китай или США ?
показати весь коментар
24.09.2020 09:35 Відповісти
Що це сталося із Зелебенським, таке сказать про паРашу!
показати весь коментар
24.09.2020 10:23 Відповісти
На удивление хорошо сказал. Молодец!
показати весь коментар
24.09.2020 10:31 Відповісти
Нужно принять в уставе изменение при котором страна постоянный член Совбеза ООН, в случае ее прямого участия в агрессии, конфликте и т.д. не имеет право вето ( а то и право голоса), хотя это конечно не поможет потому что в ООН существует тандем РФ-Китай, но все же. А вообще я сторонник расширения постоянных членов Совбеза до 12 стран ( включить Японию, Индию, Германию, Италию, Канаду, Бразилию и Австралию - и вето накладывать 8 ю голосами.)
показати весь коментар
24.09.2020 10:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 