"Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один із постійних членів Радбезу ООН", - Зеленський
Рада Безпеки ООН має стати більш прозорим і ефективним органом. Україна готова брати активну участь у його реформуванні.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент України зауважив, що система дедалі частіше починає давати збій – її атакують "баги" та "віруси". Щоб ООН і надалі відігравала важливу роль, слід удосконалювати наявні механізми.
"Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради Безпеки ООН. Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Ради Безпеки.
Україна братиме активну участь у процесі її реформування. Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним. В інтересах ООН мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ху@ло вже/// *гудить * ?
- Дональд, как ЭТО понять?!... Что за нагнетание обстановки?!...
- Владимир, в отличие от твоих «ихтамнет», мои в Украине есть… И, в случае чего, мы нанесём удар по «незаконным вооружённым формированиям» на территории Украины… Думаю, украинцы не обидятся, что мы проведём там «учения» «в обстановке, максимально приближенной к боевой…»? Ваших же войск там нет, как и под Дейр-аз-Зором?...
Как бы только сразу же не забыл о чём вещал,такое тоже бывает.