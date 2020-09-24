ОБСЄ зафіксувала 157 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу, від початку перемир'я - 1228
Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 157 порушень у Донецькій області. Порушення зафіксовано 22 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 23 вересня.
У Донецькій області Місія зафіксувала 157 порушень режиму припинення вогню (за оцінкою, деякі відбулися імовірно у зв'язку з проведенням навчань з бойовою стрільбою, зокрема 7 вибухів невизначеного походження), водночас майже всі порушення сталися в районах на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька) і на північний схід від н.п. Лебединське (підконтрольний уряду, 99 км на південь від Донецька). У попередній звітний період зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню протягом поточного і попереднього звітних періодів. Раніше Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню в Луганській області 20 вересня (див. Щоденний звіт СММ від 21 вересня 2020 року).
Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом 1228 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 217 вибухів, 9 пролетілих невизначених боєприпасів і 13 освітлювальних ракет, а також 989 черг і пострілів).
Дзвінок у поліцію: -Мою хату обстрілюють! Зробіть щось!
А у відповідь: -Вбиті чи поранені є? Немає? Тоді все добре - сидіть вдома, не провокуйте нападників і буде вам щастя!
Ну і в звіті, звісно, буде написане "Порушень правопорядку не було"...
Ось такий абсурд спадає мені на думку, коли я чую про "зелене перемир`я" і читаю звіти про ситуацію в зоні ООС...
Сам же придумал или "новини з фронту"?
Але якщо тебе цікавить, чому саме таку анологію я привів у абсурдній ситуації, то поясню: розумова діяльність тих, що "папріколу" хоч і набагато вища тих, які "какаяразніца", але все одно не можуть провести простий аналіз "причина-наслідок" на ситуації, яка не пов'язана з їх повсякденням. А от хата, дзвінок, поліція - доволі звичні речі. Може хоч на такому прикладі до них та подібним до них дойде абсурдність ситуації.
Сподіваюсь така відповідь вже не викличе у тебе питань.