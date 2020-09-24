ОБСЄ зафіксувала 157 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу, від початку перемир'я - 1228

Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 157 порушень у Донецькій області. Порушення зафіксовано 22 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 23 вересня.

У Донецькій області Місія зафіксувала 157 порушень режиму припинення вогню (за оцінкою, деякі відбулися імовірно у зв'язку з проведенням навчань з бойовою стрільбою, зокрема 7 вибухів невизначеного походження), водночас майже всі порушення сталися в районах на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька) і на північний схід від н.п. Лебединське (підконтрольний уряду, 99 км на південь від Донецька). У попередній звітний період зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню протягом поточного і попереднього звітних періодів. Раніше Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню в Луганській області 20 вересня (див. Щоденний звіт СММ від 21 вересня 2020 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі понад 20 РСЗВ, розміщених із порушенням ліній відведення, - звіт

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом 1228 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 217 вибухів, 9 пролетілих невизначених боєприпасів і 13 освітлювальних ракет, а також 989 черг і пострілів).