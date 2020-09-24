УКР
ОБСЄ зафіксувала 157 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу, від початку перемир'я - 1228

Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 157 порушень у Донецькій області. Порушення зафіксовано 22 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 23 вересня.

У Донецькій області Місія зафіксувала 157 порушень режиму припинення вогню (за оцінкою, деякі відбулися імовірно у зв'язку з проведенням навчань з бойовою стрільбою, зокрема 7 вибухів невизначеного походження), водночас майже всі порушення сталися в районах на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька) і на північний схід від н.п. Лебединське (підконтрольний уряду, 99 км на південь від Донецька). У попередній звітний період зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню протягом поточного і попереднього звітних періодів. Раніше Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню в Луганській області 20 вересня (див. Щоденний звіт СММ від 21 вересня 2020 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі понад 20 РСЗВ, розміщених із порушенням ліній відведення, - звіт

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом 1228 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 217 вибухів, 9 пролетілих невизначених боєприпасів і 13 освітлювальних ракет, а також 989 черг і пострілів).

+4
Обсевсевреттамтишинавовазеленскийтаксказал.😂
показати весь коментар
24.09.2020 07:26 Відповісти
+2
а зеленое минобороны два. и не надо тут качать лодку. зеленую крысу тошнит!
показати весь коментар
24.09.2020 08:02 Відповісти
+2
Абсурдна ситуація:
Дзвінок у поліцію: -Мою хату обстрілюють! Зробіть щось!
А у відповідь: -Вбиті чи поранені є? Немає? Тоді все добре - сидіть вдома, не провокуйте нападників і буде вам щастя!
Ну і в звіті, звісно, буде написане "Порушень правопорядку не було"...
Ось такий абсурд спадає мені на думку, коли я чую про "зелене перемир`я" і читаю звіти про ситуацію в зоні ООС...
показати весь коментар
24.09.2020 08:04 Відповісти
Хорошо что перемирие.
показати весь коментар
24.09.2020 07:49 Відповісти
И часто у вас такое?
показати весь коментар
24.09.2020 08:13 Відповісти
Тупе запитання - в стилі ватника і зедебіла
показати весь коментар
24.09.2020 08:52 Відповісти
Это в стиле психиатров.
показати весь коментар
24.09.2020 09:05 Відповісти
Коли новини з фронту різко відрізняються від заяв "миролюбців" та "уставших ат вайньі". Особливо, коли переможно ці капітулянти повідомляють про те, що погодили ще кілька дільниць відведення військ.
показати весь коментар
24.09.2020 11:00 Відповісти
Я про "дзвінок у поліцію".
Сам же придумал или "новини з фронту"?
показати весь коментар
24.09.2020 11:03 Відповісти
А тобі дуже хочеться побачити в житті таку абсрдну ситуацію? Може ще й прийняти в ній участь? До чого ці питання?
Але якщо тебе цікавить, чому саме таку анологію я привів у абсурдній ситуації, то поясню: розумова діяльність тих, що "папріколу" хоч і набагато вища тих, які "какаяразніца", але все одно не можуть провести простий аналіз "причина-наслідок" на ситуації, яка не пов'язана з їх повсякденням. А от хата, дзвінок, поліція - доволі звичні речі. Може хоч на такому прикладі до них та подібним до них дойде абсурдність ситуації.
Сподіваюсь така відповідь вже не викличе у тебе питань.
показати весь коментар
24.09.2020 14:42 Відповісти
только в голове зеленсклго ,соблюдается режим тишини ,на донбасе, зе ,не противно брехать тебе, ведь народ умнее затебя,,еще инаказивить наших воинов,которие дадут в ответ кацапам, позорище а не президент,,,
показати весь коментар
24.09.2020 09:10 Відповісти
Ну зачем так обсирать "достижения перемирья" найвэлычнишым? Могли бы и промолчать.
показати весь коментар
24.09.2020 09:19 Відповісти
та брешуть. зеліки сказали два. а те що поранені так то на невідомому пристрої. мабуть пристрій з марса впав
показати весь коментар
24.09.2020 18:39 Відповісти
 
 