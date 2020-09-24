УКР
2 939 14

Дуда в ООН закликав об'єднатися проти агресії Росії в Україні та Грузії

У протидії російській агресії проти України та Грузії ключова роль належить міжнародній солідарності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Дуже важливо забезпечити співпрацю між державами у ситуаціях, коли порушуються фундаментальні норми міжнародного права, як у випадку агресії РФ проти Грузії та України", - сказав Дуда.

Він зазначив, що "у світі не може й не буде досягнуто тривалого миру, поки не поважатиметься закон".

"Стосовно кризи якості відносин між державами, то хочу наголосити, що одним із незмінних пріоритетів Польщі є питання поваги до міжнародного права", - зауважив президент.

Також читайте: Зеленський - ООН: окупація Криму й агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі

Дуда додав, що у своїй діяльності в межах ООН Польща "послідовно звертала увагу на фундаментальну роль міжнародного права у збереженні глобальної безпекової архітектури".

Як повідомлялося, 21 вересня розпочалася 75-та сесія Генасамблеї ООН. Глави держав виступають на ній у відеоформаті.

+10
Дуда, вибач за зє(((
24.09.2020 07:32 Відповісти
+5
Дякуємо полякам, які є надійні і зрозумілі сусіди.
24.09.2020 08:36 Відповісти
+4
Интересная ситуация в Белоруси.Срок Лукашеску истекает 5 ноября.Инаугурировался незаконно.Старый Лукашеску потерял власть,а новый Лукашеску нелитимен... Которого в Мире не признают...
24.09.2020 07:34 Відповісти
Дуда, вибач за зє(((
24.09.2020 07:32 Відповісти
Интересная ситуация в Белоруси.Срок Лукашеску истекает 5 ноября.Инаугурировался незаконно.Старый Лукашеску потерял власть,а новый Лукашеску нелитимен... Которого в Мире не признают...
24.09.2020 07:34 Відповісти
рыгорыча и до этого не сильно привечали, так что он это как-нибудь переживэ...
24.09.2020 07:42 Відповісти
Поздно переживать.... он НИКТО...
24.09.2020 07:43 Відповісти
да рыгорыч особо и не переживает...пока для него открыты российский рынок и кредиты все это не имеет большого значения...по-настоящему для него может быть страшно лишь то, что в Москве ему приготовят замену - вот это будет полный песдетс, потому как тогда только через труп...
24.09.2020 08:09 Відповісти
Замена готова, просто он ещё новичёк не выпил,
рыгорович с сцынками идёт на помойку истории
У патрушева свои планы
24.09.2020 08:13 Відповісти
Обрыгалович теперяче недрыгалович,
Его сынки гомосеки
24.09.2020 08:11 Відповісти
Дуда в ООН закликав об'єднатися проти агресії Росії в Україні та Грузії - Цензор.НЕТ 7013
24.09.2020 08:23 Відповісти
ქართველები ჩვენი ძმები არიან, მადლობა! დიდება საქართველოს! დიდება უკრაინას!
24.09.2020 08:35 Відповісти
Дякуємо полякам, які є надійні і зрозумілі сусіди.
24.09.2020 08:36 Відповісти
Это тот случай когда сосед больше переживает чем рояльный (хозяин квартиры)
24.09.2020 09:00 Відповісти
Друзі пізнаються в біді.
24.09.2020 09:11 Відповісти
.
24.09.2020 16:52 Відповісти
 
 