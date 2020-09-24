Дуда в ООН закликав об'єднатися проти агресії Росії в Україні та Грузії

У протидії російській агресії проти України та Грузії ключова роль належить міжнародній солідарності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Дуже важливо забезпечити співпрацю між державами у ситуаціях, коли порушуються фундаментальні норми міжнародного права, як у випадку агресії РФ проти Грузії та України", - сказав Дуда.

Він зазначив, що "у світі не може й не буде досягнуто тривалого миру, поки не поважатиметься закон".

"Стосовно кризи якості відносин між державами, то хочу наголосити, що одним із незмінних пріоритетів Польщі є питання поваги до міжнародного права", - зауважив президент.

Дуда додав, що у своїй діяльності в межах ООН Польща "послідовно звертала увагу на фундаментальну роль міжнародного права у збереженні глобальної безпекової архітектури".

Як повідомлялося, 21 вересня розпочалася 75-та сесія Генасамблеї ООН. Глави держав виступають на ній у відеоформаті.