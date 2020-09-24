Таємна інавгурація ще більше підриває репутацію Лукашенка, - глава МЗС Великої Британії Рааб

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, ще сильніше дискредитує його.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

"Таємна інавгурація Лукашенка, яка відбулася сьогодні в Мінську, ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу", - написав Рааб у соцмережі.

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

У Держдепі США заявили, що не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі після його інавгурації.

Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, так звана інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі.