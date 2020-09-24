УКР
Новини Репресії в Білорусі
Таємна інавгурація ще більше підриває репутацію Лукашенка, - глава МЗС Великої Британії Рааб

Таємна інавгурація ще більше підриває репутацію Лукашенка, - глава МЗС Великої Британії Рааб

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, ще сильніше дискредитує його.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

"Таємна інавгурація Лукашенка, яка відбулася сьогодні в Мінську, ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу", - написав Рааб у соцмережі.

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Велика Британія закликали РФ забезпечити прозорість у справі отруєння Навального

У Держдепі США заявили, що не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі після його інавгурації.

Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, так звана інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі.

Білорусь (8028) Велика Британія (5741) інавгурація (233) Лукашенко Олександр (2686) репресії (1629) Рааб Домінік (29)
Топ коментарі
+6
Какая там ещё репутация? Там подрывать давно нечего.
24.09.2020 07:36 Відповісти
+5
Инавгурация втайне от народа - крысиная коронация, диктатор цепляется когтями за власть которая ему не пренадлежит.
24.09.2020 08:22 Відповісти
+4
Сам себя сделал НИКЕМ..
24.09.2020 07:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
британці у Вас є нормальна розвідка підірвіть його
24.09.2020 07:36 Відповісти
Бонда и Круза в придачу,миссия выполнима...
24.09.2020 07:45 Відповісти
Какая там ещё репутация? Там подрывать давно нечего.
24.09.2020 07:36 Відповісти
Сам себя сделал НИКЕМ..
24.09.2020 07:37 Відповісти
А мог бы сделать себе 56 %, Тихановской 44 и никаких проблем
24.09.2020 07:42 Відповісти
Без международной коммисии эти результаты приняли бы так же. Давным давно в честность циферок никто не верит. А тем более всяким опросным центрам.
24.09.2020 07:55 Відповісти
"Без международной коммисии эти результаты приняли бы так же."

Не факт...предыдущие несколько раз, когда Лукашенко переизберали, тоже было без международных комиссий.
24.09.2020 08:33 Відповісти
при невеликій перевазі БІЛОРУСИ БИ СПРИЙНЯЛИ..

тому схиляюся до версії ,що перевага у 80 відсотків-спецоперація кремля,щоб ДЕЛЕГІМІТИЗУВАТИ ЛУКУ...І зробити його повністю залежним від Ху%ла.
показати весь коментар
Евросоюз сделает безвиз белорусам и даст кредит 4 миллиарда евров...Вот это я понимаю помощь...
показати весь коментар
И тут прозвенел будильник...
показати весь коментар
Куранты кремля провели... Путлер Капут
показати весь коментар
теперь только от белорусов зависит где они будут жить, в новой северной корее, признаваемые только паРашей, или в цивилизованной стране.
показати весь коментар
.
Одна страна - один язык------ Это к Украине не подходит (( заявляют росс-пропагандоны )) . .. ..


А к росЦякии ?? . .????????????????????? ?? . Там должно быть как минимум 7 языковых групп , и 15-20 ЯЗЫКОВ !! .. . КАК МИНИМУМ ! ..


.. А считать УМИРАЮЩИЕ ЯЗЫКИ СИБИРССКИХ НАРОДОВ ???!!!!, . .


.


. . . Касапы ! . . . ДЕЛАЙТЕ ДЕМОКРАТИЮ У СЕБЯ !, , А ПОТОМ ,,......


... . . .. Да.. . А сколько у вас - военизированых МЕЧЕТИЙ , Протистанских храмов , домов молитв и т д.. ??.. ....


.


.


. ФАШИЗМ НА ЛИЦО !!!!!!!! .


ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ ! . !!..
. Бей ************* НАЦЫКОВ !,
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . . .. .




.
. . БЕЙ ************* НАЦЫКОВ и КАРАТЕЛЕЙ ! .
.
24.09.2020 08:21 Відповісти
24.09.2020 08:32 Відповісти
Перейшов на важкі наркотики...
24.09.2020 11:12 Відповісти
Инавгурация втайне от народа - крысиная коронация, диктатор цепляется когтями за власть которая ему не пренадлежит.
24.09.2020 08:22 Відповісти
Если белорусы проковтнут эту "коронацию" значит они не народ и не государство - территория заселенная рабами... миф про белорусских партизан, обычный коммунячий фейк. какими жила коммуна.
24.09.2020 08:25 Відповісти
А мы народ? Во всем мире цены на газ, нефть упали , и только в Украине в три раза повысились... а мы молчим!
24.09.2020 09:14 Відповісти
Таємна інавгурація ще більше підриває репутацію Лукашенка, - глава МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 868.....
24.09.2020 08:28 Відповісти
Вчора на ПРЯМОМУ була журналістка з Білорусі. Каже у нас ненависть до *****, а не до расіянців. Ми їм допоможемо його скинути. Памагальщики, панімашш.
24.09.2020 08:41 Відповісти
Божая наивность...
24.09.2020 15:46 Відповісти
Инаугурация в присутствии 700 человек и нескольких тысяч военнослужащих, принесших присягу Лукашу не считается. Надо было Координационный комитет и Тихановскую пригласить. Тогда может быть. А так по-прежнему "Тихановская наш Президент"
24.09.2020 09:41 Відповісти
Видать знает кошка, чьё сало съела, поэтому и "тайная вечеря".
24.09.2020 09:56 Відповісти
Ну вот Штирлиц, сказал довольный Мюдллер, а ви думали, что наш фюрер не оставил наследников ? Каким орлам передал он свои тоталитарные гены - Лукащенко, Путін, Кім Чен Ын, Пол Пот, Бокасса.
24.09.2020 10:37 Відповісти
Есть кндр, в которой жирует только пастух ын. А Л
юди не едят мяса, поточу что нищие.
Теперь может появиться бсср, где есть шанс жрать вместо мяса бульбу и сою, и петь дифирамбы бульба-хану лукавому.
А он будет расстреливать оппонентов из зенитки. По приколу.
А, может и уже делает, но тайно, чтобы Люди не узнали и п*ды не наваляли.
Или выпустит бульбачейн, подкрепленный картошкой.
К нефтечейну не допустит пуйло.
24.09.2020 10:53 Відповісти
лукашенка не презик , я раньше его инагурировался в подвале, кум свидетель
24.09.2020 14:23 Відповісти
 
 