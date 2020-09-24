Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб
Минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у межах Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" було подавлено.
Також повідомляється, що проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. Вогнева провокація противника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.
"На жаль, неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень. Воїнів оперативно доправлено до лікувального закладу, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в районі населеного пункту Новозванівка військовослужбовцями Збройних Сил ліквідовано осередки загоряння сухої трави. Завдяки вмілим та своєчасним діям українських захисників поширення пожежі вдалося уникнути.
"Від початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань РФ", - додали в пресцентрі ОС.
тепер у нас "ліквідація" тільки пожеж 😈
https://petition.president.gov.ua/petition/105082
... ***
Фридрих Ницше.
К сожалению, этот человек президентом является.
Мрази зеленоОПЗЖшные ....
Українці сором'язливо обирають у владу неукраїнців, щоб не бути звинуваченим у націоналізмі. Такий менталітет.
Не афишируйте своё происхождение.
=============
Интересно, если ленку зеленскую насильники трахали бы каждый день во дворе, но она не беременнела, то это не изнасилование было бы?
Ложили сепары (или клали) на все договоренности с ЗЕ. Даже "дурилки картонные" с ним не считаются, Пушилин в открытую называет Украину проигравшей стороной.
Поранення випалкові - просто військовим не пощастило...
А путєн не винуватий - в його очах бажання миру...
*****...
Суки зебільні...