4 535 33

Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб

Минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у межах Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" було подавлено.

Також повідомляється, що проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. Вогнева провокація противника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

"На жаль, неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень. Воїнів оперативно доправлено до лікувального закладу, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Новозванівка військовослужбовцями Збройних Сил ліквідовано осередки загоряння сухої трави. Завдяки вмілим та своєчасним діям українських захисників поширення пожежі вдалося уникнути.

"Від початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань РФ", - додали в пресцентрі ОС.

безпілотник (4722) Донбас (22360) операція Об’єднаних сил (6725)
+19
За прошедшие сутки перемирие соблюдалось только в голове одного человека.
К сожалению, этот человек президентом является.
24.09.2020 08:08 Відповісти
+14
Ну ножку бойцу оторвет, ниче страшного, сам виноват. А так-то боевых у нас нет...
Мрази зеленоОПЗЖшные ....
24.09.2020 08:08 Відповісти
+9
Как харашо шо у нас "режим тишины"!
... ***
24.09.2020 08:00 Відповісти
Ну і скількох вже штрафонули? наші зрадники з міністерства оборони?
тепер у нас "ліквідація" тільки пожеж 😈
24.09.2020 07:59 Відповісти
Они штрафуют "павстанцев". На той стороне.
24.09.2020 08:01 Відповісти
Підпишіть петицію щодо закриття проросійських партій:
https://petition.president.gov.ua/petition/105082
24.09.2020 08:28 Відповісти
Порошок сказав що кого оштрафують то він компенсує.
24.09.2020 08:28 Відповісти
Как харашо шо у нас "режим тишины"!
... ***
24.09.2020 08:00 Відповісти
Кто борется с чудовищем,должен остерегаться,чтобы самому не стать Чудовищем...
Фридрих Ницше.
24.09.2020 08:04 Відповісти
Хто бореться з "чудовищем", повинен користуватися його методами. і бути ще жорстокішим і хитрішим за нього, щоб перемогти його. А не "любити ворога свого" та "підставити другу щоку".
24.09.2020 08:49 Відповісти
За прошедшие сутки перемирие соблюдалось только в голове одного человека.
К сожалению, этот человек президентом является.
24.09.2020 08:08 Відповісти
В голове этого осла оманского война уже закончена.
24.09.2020 11:10 Відповісти
Ну ножку бойцу оторвет, ниче страшного, сам виноват. А так-то боевых у нас нет...
Мрази зеленоОПЗЖшные ....
24.09.2020 08:08 Відповісти
Владимир Бондарь
Українці сором'язливо обирають у владу неукраїнців, щоб не бути звинуваченим у націоналізмі. Такий менталітет.
24.09.2020 08:43 Відповісти
Ба, більше, вони навіть сором'язливо народжуються і сором'язливо помирають від голоду...
24.09.2020 08:54 Відповісти
Не без этого конечно. Это лишь дополгяет то, что я процитировал. Именно совок зацементировал в сознании "простого народа" негатив и боязнь национализма в любом виде. Молчу уже про этнический. В Запорожской Сечи как раз был нациолизм не этнический.
24.09.2020 09:44 Відповісти
Корчинский - п...дарок тот еще...
24.09.2020 08:44 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3220965/obse_zafiksirovala_157_narusheniyi_rejima_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_za_sutki_s_nachala_peremiriya
24.09.2020 08:13 Відповісти
Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 3688Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 1187Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 5428Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 2161
24.09.2020 08:13 Відповісти
Семейные фотографии?
24.09.2020 08:19 Відповісти
Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 9612Ага.Про быдло Мавзолейное насобирал Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 6745
24.09.2020 08:26 Відповісти
Зачем вы так о своих предках?
Не афишируйте своё происхождение.
24.09.2020 08:30 Відповісти
На последнем фото - твой папа
24.09.2020 08:47 Відповісти
Хвала Зеленскому за гарантированное перемирие!
=============
Интересно, если ленку зеленскую насильники трахали бы каждый день во дворе, но она не беременнела, то это не изнасилование было бы?
24.09.2020 08:32 Відповісти
А з гранотомета стріляли прицільно, чи ні? Головне в яку сторону? Можливо "повстанци" вже відбиваються від власовців?
24.09.2020 08:34 Відповісти
Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.
К сожалению, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь Источник: https://censor.net/ru/n3220968

Ложили сепары (или клали) на все договоренности с ЗЕ. Даже "дурилки картонные" с ним не считаются, Пушилин в открытую называет Украину проигравшей стороной.
24.09.2020 08:46 Відповісти
Это, так называемое "устойчивое перемирие " по-ждзеленски.
24.09.2020 09:18 Відповісти
Так то ж не прицельно...
Поранення випалкові - просто військовим не пощастило...
А путєн не винуватий - в його очах бажання миру...
*****...
24.09.2020 09:29 Відповісти
А це не рахується! Вони ж не прицільно, а провокативно стріляли. А наші самі винні! Ще, напевно, штраф заплатять, що під провокативний обстріл попали.
Суки зебільні...
24.09.2020 10:13 Відповісти
Так, зе-командование,в угоду трусливому главковерху, может и найти причину навесить на наших бойцов провокацию на неприцельный огонь орков
24.09.2020 13:56 Відповісти
Я собі уявляю депешу від колаборанта Тарана: "Двом військовослужбовцям, зазнавшим поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, повідомити про зняття 75% місячної надбавки за порушення "режиму тиші".
24.09.2020 10:18 Відповісти
осколки летели не прицельно, а куда попало?
24.09.2020 10:55 Відповісти
Смерть путиноидам! Слава героям АТО и воинам Тахрир аш Шам в Сирии!!!
24.09.2020 10:56 Відповісти
скоро как сябры будем в ладоши хлопать и цветы оркам дарить.
24.09.2020 12:28 Відповісти
 
 