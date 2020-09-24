Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб

Минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у межах Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" було подавлено.

Також повідомляється, що проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. Вогнева провокація противника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

"На жаль, неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень. Воїнів оперативно доправлено до лікувального закладу, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни подавили безпілотник найманців РФ, який порушив домовленості поблизу Водяного, - Міноборони. ВIДЕО

Крім того, в районі населеного пункту Новозванівка військовослужбовцями Збройних Сил ліквідовано осередки загоряння сухої трави. Завдяки вмілим та своєчасним діям українських захисників поширення пожежі вдалося уникнути.

"Від початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань РФ", - додали в пресцентрі ОС.