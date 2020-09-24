У світі вже понад 32 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 315,7 тис. осіб, померли - 6,3 тис.
Станом на ранок 24 вересня у світі зареєстрували 315 717 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6333 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 32 097 341 випадок інфікування, з них 315 717 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 981 967 осіб, з них 6333 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 23,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень на COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Перу. Україна розташовується на 25-му місці цього рейтингу.
Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 7 139 553 (+41 616); Індії - 5 730 184 (+89 688); Бразилії - 4 627 780 (+32 445); Росії - 1 122 241 (+6431); Колумбії - 784 268 (+6731).
Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 206 593; Бразилія -139 065; Індія - 91 173; Мексика - 74 348; Велика Британія - 41 862.
Найбільше видужалих в Індії - 4 671 850, США - 4 398 907, Бразилії - 3 992 886, Росії - 923 699, Колумбії - 97 245.
Джерело: прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у телезверненні в неділю, пише https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-israel/israel-to-impose-a-three-week-nationwide-lockdown-media-reports-idUKKBN2640SQ?il=0 Reuters
Деталі: Під час карантину, який настане в сезон єврейських свят, ізраїльтяни повинні будуть залишатися в межах 500 метрів від своїх будинків, але можуть виїжджати на робочі місця.
Школи і торгові центри будуть зачинені, супермаркети й аптеки залишаться відчиненими.
Державний сектор працюватиме з меншою кількістю співробітників, а недержавні офіси і підприємства не повинні будуть зачинятися, якщо вони не приймають клієнтів.
Пряма мова Нетаньяху: "Я знаю, що ці заходи дорого обійдуться нам всім".
"Це не те свято, до якого ми звикли. І ми, звичайно ж, не зможемо відсвяткувати його в наших великих сім'ях".
Деталі: Нетаньяху, який зіткнувся зі зростаючою критикою в зв'язку з кризою через карантин, сказав, що доручив міністру фінансів розробити новий економічний пакет, щоб допомогти підприємствам, які постраждали від локдауну.
Довідка: За даними сайту https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0RYMPhu-J9i5t74sla8KOrJFIhGMs--0YIuvQzoxLeFrvwwr5FLpn42Qw#countries Worldometers , в Ізраїлі з початку епідемії зафіксовано 153 759 випадків коронавірусу - майже стільки ж, як в Україні.
«Biocad подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины. Компания Biocad становится индустриальным партнером научного центра и обеспечит массовое производство вакцины "Спутник V"», - говорится в сообщении. Уточняется, что промышленный выпуск вакцины начнется до конца 2020 г. Помимо производства жидкой вакцины Biocad планирует наладить выпуск вакцины в виде порошка. Такая форма выпуска не требует особых условий хранения при транспортировке.
