У світі вже понад 32 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 315,7 тис. осіб, померли - 6,3 тис.

Станом на ранок 24 вересня у світі зареєстрували 315 717 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6333 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 32 097 341 випадок інфікування, з них 315 717 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 981 967 осіб, з них 6333 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 23,6 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень на COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Перу. Україна розташовується на 25-му місці цього рейтингу.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 7 139 553 (+41 616); Індії - 5 730 184 (+89 688); Бразилії - ​​4 627 780 (+32 445); Росії - 1 122 241 (+6431); Колумбії - 784 268 (+6731).

Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 206 593; Бразилія -139 065; Індія - 91 173; Мексика - 74 348; Велика Британія - 41 862.

Найбільше видужалих в Індії - 4 671 850, США - 4 398 907, Бразилії - 3 992 886, Росії - 923 699, Колумбії - 97 245.