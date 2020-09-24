УКР
Україна має повне право припинити подачу води до Криму, - представник Зеленського Кориневич

Припинивши водопостачання в окупований Росією Крим через Північно-Кримський канал, Україна не перекривала русло річки Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич у Facebook.

За його словами, представники окупаційної адміністрації РФ у Криму продовжують говорити про питання водопостачання: "Лунають різні заяви та коментарі з приводу того, що хтось не має права "перекривати" річку Дніпро і "позбавляти доступу до води з неї". З цього приводу можна сказати таке. Річка Дніпро вільно тече територією України, Білорусі та Росії. Ніхто не перекривав її русло та доступ до її води для людей, що проживають на території, якою протікає річка Дніпро".

"Річка Дніпро не тече територією Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду (канал), яка розташовується на території України, під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом, це українська споруда і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати", - написав Кориневич.

Нагадаємо, що проблема з водопостачанням у Криму виникла в 2014 році, коли Росія окупувала український півострів, порушивши міжнародне право. У відповідь на це наша країна перекрила воду з Херсонської області, яка надходила Північно-Кримським каналом, що забезпечував до 90% потреб півострова.

Позиція керівництва нашої держави в питанні подачі води до Криму залишається незмінною: вона буде відновлена ​​відразу ж після деокупації півострова.

+27
Ну, не знаю, за хороводы, а вот мы, с мужиками, еще в 2014 г., решили, что сразу после деоккупации, поедем в Алушту, Севастополь, Евпаторию и Керчь, с целью позадавать своим бывшим сослуживцам, тем, кто изменил Присяге, вопросы, очень разные вопросы. Возможно даже будут вопросы и по голове. Если они конечно не сдрыстнут. Впрочем это такие гниды, что постараються, как то отмазаться и поиспособиться.
24.09.2020 08:54 Відповісти
+19
Освобождение Крыма не будет агрессией против РАБссии...,поскольку в ООН Украина обозначена Крым это территория Украины...
24.09.2020 08:36 Відповісти
+19
не в море а на поля Херсонщины....которая расцвела за последние 6 лет
24.09.2020 08:57 Відповісти
показати весь коментар
По зеленскому будет, потому что при освобождении Крыма будет стрельба, а стрельбы клоуны боятся.
показати весь коментар
24.09.2020 08:38 Відповісти
Та ладно я сколько раз видел когда клоуны хлопушками стреляли по зрителям и нас падали конфетти ,
показати весь коментар
24.09.2020 08:52 Відповісти
Э-э-э-э! Что значит "имеет право прекратить"?! А что, еще не прекратила?! Может надо было говорить : "Имела право прекратить"? А то оговорка какая-то "по-Фрейду", получается...
показати весь коментар
24.09.2020 18:20 Відповісти
Как там по зеленскому?
УКРАИНА НЕ ПРЕКРАТИЛА ПОДАЧУ ВОДЫ В КРЫМ, УКРАИНА УВЕЛИЧИЛА ВЫБРОС ВОДЫ В ЧЕРНОЕ МОРЕ!
показати весь коментар
24.09.2020 08:36 Відповісти
Хотя мы все за это заплатим.
Северо-Крымский канал раньше весь шел на поля - т.е. в конечном итоге испарялся, а дожди над Украиной в летнее время приходят с южного направления как раз из Крыма и Черного моря.
Получалась замкнутая система -дожди выпадали, потом стекали в Днепр и снова возвращались в небо Украины и снова выпадали в виде дождя.
Теперь пусть и небольшую часть, но все же, из этого круговорота воды изъяли.
показати весь коментар
Шта?😮
показати весь коментар
мы коров уже не выгоняем пастись. А так всё ничё
показати весь коментар
😆
показати весь коментар
а какое нам дело до воронежских коров????

показати весь коментар
24.09.2020 09:42 Відповісти
Лето в Воронеже, сообщил корреспонденту «Вести Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков во вторник, 31 марта. Глава регионального гидрометцентра также рассказал о погоде в оставшиеся месяцы весны.
Среднемесячная температура в апреле будет в норме - около +8,2, а вот осадков может быть немного выше нормы, которая равна 38 мм. Май будет теплее обычного (норма +14,9), а вот дождей будет примерно как всегда.
Июнь и июль по обоим показателям будут в норме - Осадков ожидается 74 мм и 62 мм соответственно. А вот август будет жарким и сухим - осадков меньше, чем 52 мм нормы.
Сентябрь тоже не удивит: дождей выпадет на 61 мм.

В Воронеже с коровами всё нормально. У нас (Донецкая обл.) 3 месяца без дождей 2 месяца + 35.


24.09.2020 10:10 Відповісти
На звертай уваги- після глоду й не таке примариться!
24.09.2020 10:04 Відповісти
Новая байка от Медведчука.
Две недели назад он вещал, что, перекрыв канал, начались подтопления.
Теперь пошла новая байка про дожди...
24.09.2020 09:29 Відповісти
"Теперь пусть и небольшую часть, но все же, из этого круговорота воды изъяли."- шо, так це ж, етнічний екоцид, як ******* говорити прихильники BLM. Правда мене беруть сумніви чи є на території Криму представники пригнічиних народів Африки, а якщо там тільки білі рабовласники то, це повністю відповідає ******** демократичним трендам. Білі рабовласники мають страждати.
24.09.2020 10:19 Відповісти
не в море а на поля Херсонщины....которая расцвела за последние 6 лет
показати весь коментар
24.09.2020 08:57 Відповісти
НОВОСТИ КРЫМА . Хорошо произрастает непрерывно поливаемый солёной жёсткой водой в сухих крымских степях специальный сорт огурцов «Оккупантские -1». Урожаи в 2020 году - просто рекордные. По 40 центнеров с га. Новая уникальная передовая технология обработки выращенной продукции пришла в республику Крым в 2014 году неожиданно из Москвы и оказалась на редкость эффективной.
Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху заливаются той же солёной водой и закручиваются плотной крышкой. В таком виде огурцы могут долго храниться, практически до самой зимы. Огурцы готовы к употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы самим крымским правительством .
Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно порадовать себя степным огурцом. Поутру также очень хорош рассол, который, как правило остаётся крымчанину, чтобы он не забыл опохмелиться. Пустой баллон (банку) крымчанину рекомендовано правительством оставлять на следующий сезон, так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом может и должно увеличиваться , потому что вода в степях будет становиться всё солоней и солоней и закатывать можно будет всё, что только сможет вырасти в сухой крымской степи на радость крымчан.
Лучше всего получится «закатывать губу»…
24.09.2020 09:24 Відповісти
Україна має повне право припинити подачу води до Криму, - представник Зеленського Кориневич - Цензор.НЕТ 1336
24.09.2020 16:39 Відповісти
не, это для него комплимент, он не сможет осилить такую фразу, ибо он не лох 42 года.
24.09.2020 09:44 Відповісти
Це зайспокійлива піґулка від влади? Чого б це так "аднака і внєзапна"?
24.09.2020 08:36 Відповісти
Ну хоч одна притомна відповідь. Без всіляких "тамженашілюди, екокатастрофа, гуманітарніміркування".
24.09.2020 08:37 Відповісти
Эту функцию взяло на себя опзжопа
24.09.2020 08:39 Відповісти
Опять муссируют тему подачи воды. Кому это надо? На кого работают вся эта шобла типиллов?
24.09.2020 08:37 Відповісти
Подачу воды муссируют кацапские оккупанты в ООН. Это - ответ.
24.09.2020 08:47 Відповісти
Да. Плюс Кравчук и прочие прихлебатели Макшании.
24.09.2020 08:54 Відповісти
Вода в Крым отравлена КороновиRUSom
24.09.2020 08:39 Відповісти
И газ с Расии поступает мало каллорийный.
24.09.2020 08:53 Відповісти
По информации телеанала РАБссия -1, вода в Крым из Украины способствует онкологическим заболеванием...Правильно Мавзолейные....,жрите рис который высох в Крыму...
24.09.2020 08:43 Відповісти
Интересно, как будет происходить деоккупация украинского Крыма. Это событие следует отметить, как положено. Опять будут хороводы, песни, пляски всяких морячков, гулянья. Необходимо сжечь флаг оккупантов, всех незаконно поселившихся, всех тех, кому не люба Украина выселить в Россию. Транспортировка в товарных вагонах без справа возвращения. Ото гульнем, та гульнем.
24.09.2020 08:47 Відповісти
Ну, не знаю, за хороводы, а вот мы, с мужиками, еще в 2014 г., решили, что сразу после деоккупации, поедем в Алушту, Севастополь, Евпаторию и Керчь, с целью позадавать своим бывшим сослуживцам, тем, кто изменил Присяге, вопросы, очень разные вопросы. Возможно даже будут вопросы и по голове. Если они конечно не сдрыстнут. Впрочем это такие гниды, что постараються, как то отмазаться и поиспособиться.
24.09.2020 08:54 Відповісти
Штолен и пещер там много..места всем хватит...так что пусть валят а не отмазываются!!!А то мы им вспомним,,Ни кто не забыт-ни что не забыто"!!!
24.09.2020 09:00 Відповісти
Як я писав в березні 2014 одразу після деокупації та виселення незаконно перебуваючого в Криму кацапського населення пускати українців в Крим потрібно буде поступово, аби здичавіле аборигенне населення не лякалося салютів та гулянок до ранку. Одна справа дивитися через затоку на те що, відбувається в Одесі та Миколаєві літніми місяцями, а інша справа переживати таке самому. До визволення вони можуть навіть забути, як варити кукурудзу чи смажити чебуреки.
******* міжнародні тренди говорять про те що, здичавіле населення потрібно поступово привчати до цивілізації.
24.09.2020 10:27 Відповісти
Біда в тім,що твої бивші сослуживці теж можуть приїхати сюди,щоб задати вам з мужиками аналогічні запитання...І якщо сослуживці в разі чого можуть "здриснути" далеко на схід,то я просто не уявляю,куди здриснете ви з мужиками...Справа в тому,що "вопроси по головє" - то самий останній і самий сильний аргумент,але і примінюють його самі сильні...Якщо чуєтесь такими - їдьте вже,не чекайте деокупаціі,робіть її...Якщо ні - тихо бухайте і закусуйте...
24.09.2020 11:01 Відповісти
Это для вас, лаптеногих балалаечников, такие сказки сочиняют разного рода говнометы ртом, типа скабеевых и киселей, а вы настолько тупые, что в это верите. 😁😆😅🤣😂
24.09.2020 11:12 Відповісти
"Романчук", Гугл-перекладач поправ ... "ВнутріМКАДдя" виглядає...
24.09.2020 16:54 Відповісти
А жеб ти,насер-матер,всравсі на середині міста,слоню покойовий,курде зашмельцована...А жеб ті качка ногов копнула,жеб ті пшитіснуло і гепнуло...Таких шнурків як ти я си в дупє видів,так шо масти груди шаров мастю альбо шмаруй шмальцем...
А тепер знайти такий гугл-перекладач що все ото зрозуміти...Або старого львівянина,що хоч трохи знає батярську мову...
25.09.2020 17:18 Відповісти
А вони тобі скажуть що теж голосували за Зеленського. Вип'єте, погомоните...
24.09.2020 12:07 Відповісти
Да нет, мы с этими гнидами на 1 гектаре даже какать не сядем.
24.09.2020 12:19 Відповісти
Для того и построен Керченский мост, чтобы по нему рашколюбы с тележками и чемоданами могли драпануть на Тамань, как в 1945 году судетские немцы из Чехословакии.
24.09.2020 08:55 Відповісти
Можно и на ржавых баржах... Крымским татарам объявить на год вперед амнистию, и пусть берутся за работу!
24.09.2020 08:56 Відповісти
А "Транспортировка в товарных вагонах ...",буде по "Кримському мосту"? Тоді згоден... Заодно і перевіримо його міцність...
24.09.2020 09:13 Відповісти
Гумор гумором... Пишуть, що вже завезли 300 тис. росіян. Це не мало...
На перший погляд все просто - приймають громадянство, вчать мову і т.д.
Хто не хоче - депортація.
Якщо самі не виїдуть прикордонники замахаються викидати ...
24.09.2020 10:34 Відповісти
Яке " приймають громадянство"?!!!... Нам свого гімна ватяного вистачає... Проходять кримчани з українськими паспортами і все... А решта - на "міст Путіна"... Росія велика, всім місця вистачить...
24.09.2020 16:58 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Перекрыть воду в оккупированный парашниками украинский Крым, это не право, это ОБЯЗАННОСТЬ Украинв.
24.09.2020 08:49 Відповісти
Святий обов'язок!
24.09.2020 08:55 Відповісти
Україна має повне право припинити подачу води до Криму, - представник Зеленського Кориневич - Цензор.НЕТ 881
24.09.2020 08:51 Відповісти
та просто могилу цадика с умани перенести к каналу. за дамбой его перекрывающей. место паломничества решит проблему наполнения природных крымских резервуаров и подачу оттуда наполнителя в краны крысчан.
24.09.2020 08:53 Відповісти
А сралин обещал когда то передать евреям Крым,но потом евреи остановились на Израиле. кремлёвский Фюрер тоже может отдать центральную часть Крыма Китаю,чтобы они обслуживали весь Крым. Украине нужно вернуться к идее строительства своего канала на перешейке.
24.09.2020 08:59 Відповісти
А що, теперішній канал - не "український"? І куди його, той "новий" канал, від перешийка, будувать?... У Чорне море?
24.09.2020 09:16 Відповісти
Он украинский и будет ещё больше украинский ,когда всё население Украины будет украинское.
24.09.2020 09:24 Відповісти
Так... Ми не на мітингу... Я поставив питання з точки зору інженера-гідротехніка та агронома, а не "мітингаря- популіста"...
24.09.2020 09:28 Відповісти
Він мабуть пише про канал з Азовського в Чорне море для проходу кораблів в обхід Керченської протоки.
24.09.2020 10:31 Відповісти
Я "Ніколу" поставив питання... А Ви - його адвокат? Тим більше, я не бачу ніяких посилань на поновлення "Перекопського рову і валу"... Я його запитав, чому він вважає теперішній, Північно-Кримський канал, не "українським"... А він відповів, що "Он украинский и будет ещё больше украинский ,когда всё население Украины будет украинское". Де тут мова про морський канал з Чорного моря у Сиваш, через Перекоп і Чонгар?...
24.09.2020 10:37 Відповісти
Ну, може людина щось чула, а не розуміє. Таким треба пояснювати що, єдиний канал який зараз цікавить українців це, канал з Геніченська до Скадовська.
24.09.2020 11:00 Відповісти
Знаєте, коли я чогось не розумію, то я питаю людей, які можуть мені пояснить, а не "прорікаю істини" незрозумілої суті...
24.09.2020 11:09 Відповісти
Видимо юрист
24.09.2020 08:53 Відповісти
Щоб поставляти воду на Крим потрібно укласти договір, що Україна постачає воду на окуповану територію Криму. Такий договір кацапи ніколи не підпишуть, бо цим визнають що Крим вкрали. Всі діла.
24.09.2020 08:58 Відповісти
Так ото ж...
24.09.2020 09:17 Відповісти
Росіяни мають ще заплатити компенсації родинам вбитих ними українців, скалічиним і тим кого вони позбавили житла і землі. Окупанти хре...ві.
24.09.2020 08:59 Відповісти
Слуги народа ублюдки
24.09.2020 09:01 Відповісти
РАБссия подаст в Гаагский трибунал Иск.... на 500 ярдов долляров
24.09.2020 09:01 Відповісти
Зеля на самокате Гончарука отвезет литр воды Аксенову
24.09.2020 09:03 Відповісти
Много чести. Пускай пьёт то, что пожелал Москаль.
24.09.2020 09:15 Відповісти
крисчанє, каміння вам з неба побільше. велика українська річка Дніпро впадає в Чорне море,її води не течуть по території Криму, в Крим дніпровська вода може попадати лише штучним методом, каналом, який побудувала Україна за свій кошт.
Але вода ця лише для українського Криму, а не для окупантів та зайд зі сранєй-рязанєй, барнаулів, чіт-дріт та інших рассєянських кацапєтовок, не для їх воєнних баз та іншої сволоти.

Проганяйте окупантів, викидайте рассєянські ксіви з двухголовою куркою,і буде вам і вода, і нормальний європейський український паспорт з можливістю вільно подорожувати по Європі і не тільки... І нормально задихає малий бізнес в порівнянні з теперішніми окупаційними азіопським порядками, інакше далі буде тільки болючіше і гірше від каменюк небесних. Думайте.
24.09.2020 09:09 Відповісти
Иди-перекрой,кацапчик.
24.09.2020 12:34 Відповісти
Ця тема навіть не обговорюється. Закрийте свої хліборізки і працюйте на підняття добробуту людей і перемоги у війні з російсбким фашистським агресором.
24.09.2020 09:13 Відповісти
Керчани жаліються в Інтернет:
- Ну что за «измена»?!!! Воды нет в кранах… Даже просто напиться воды неоткуда…
- - Тю на вас!!! У вас «міст Путіна» під боком! Сів на машину, з»їздив у Росію, напився, та й назад…
24.09.2020 09:19 Відповісти
Крымчане свой выбор сделали - камни с неба вместо воды. К чему теперь "рыдання" в ООН?
24.09.2020 09:13 Відповісти
Представитель Зели тоже не нормальный. Кто-нибудь задаёт вопрос имеем ли мы право? Всё это является подготовкой шмаркли так-таки пустить воду в Крым.
24.09.2020 09:15 Відповісти
Не факт. Це може бути політичний тролінг, а може заходи на випередження.
Мені ця заява подобається. Там усе коротко і чітко. Юридичними термінами, без води. Рублені фрази.
24.09.2020 10:24 Відповісти
В этот день 1939 польское командование сдало город Львов советским оккупантам. Польскому офицерскому составу гарантировалась свобода и неприкосновенность имущества, но вскоре они оказались в братских могилах Катыни.
Всегда и все договоренности с россией исчезают в братской могиле.
24.09.2020 09:21 Відповісти
Україна має повне право припинити подачу води до Криму, - представник Зеленського Кориневич - Цензор.НЕТ 8914
24.09.2020 09:41 Відповісти
рашистська консерва діє. старанно виконує накази своїх гебешних кураторів...
24.09.2020 09:55 Відповісти
- В.А., собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
24.09.2020 17:02 Відповісти
Я не понимаю, а чего это ЗЕленые оправдываются?????

Это наша земля и что хотим, то и делаем.
24.09.2020 09:45 Відповісти
Потому что дебилы без яиц.
Были бы у них яйца -- вообще б молчали и не обращали внимание на всякие вякания по поводу подачи днепровской воды в Крым.
24.09.2020 10:09 Відповісти
Не факт ... Є така собі гуманістична і толерастична старушенція - Європа. Яка не хоче воювати. Тут поганого нема нічого, але ...
24.09.2020 10:27 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25639112.html Воды вам, на лопате

Опять про воду в Крым.... подробненько.

1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок постов и заминировав проходы на полуостров,не пустил на территорию Крыма.

В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили.

2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.

3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.

4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.

5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.

6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.

Воду в Крым пустить невозможно.

Олександр Нестеров
24.09.2020 10:06 Відповісти
Кравчук і Фокін в зелених діжках будуть на кобилі возити воду в Крим як допомогу окупантам.
24.09.2020 10:14 Відповісти
Хунта дай воды - камни с неба нечем запивать
24.09.2020 10:21 Відповісти
без формулы "штаенрашенмаера" в оккупированом рашистом украинском Крыму и создании особостатусной автономной Украинской народной республики (унр) с украинскими школами с мовою в делопроизводсве и с украинскими паспортами этак 270 тысяч - ложки воды не давать
24.09.2020 10:24 Відповісти
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!

.
.
.
...
24.09.2020 10:46 Відповісти
Так пусть представители оккупационной администрации РФ в Крыму продолжают говорить о вопросах водоснабжения. Тебя то кто спрашивает? Или специально трёшь эту тему?
24.09.2020 11:33 Відповісти
Щетаю что и после деоккупации ненужно подавать воду в Крым!
24.09.2020 12:01 Відповісти
"Щетай"...
24.09.2020 17:16 Відповісти
Запомните, дети: не давать воду крымчанам - это геноцид, а не давать газ украинцам в морозы - это весело и просто хозяйственная деятельность.
24.09.2020 14:27 Відповісти
У нас украли корову. Пришло время ее поить. И тут вдруг воры обнаружили, что колодца у них нет, колодец - на нашей территории. Опять ихний великий ПУ смаразматил.
25.09.2020 15:23 Відповісти
 
 