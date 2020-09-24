Україна має повне право припинити подачу води до Криму, - представник Зеленського Кориневич

Припинивши водопостачання в окупований Росією Крим через Північно-Кримський канал, Україна не перекривала русло річки Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич у Facebook.

За його словами, представники окупаційної адміністрації РФ у Криму продовжують говорити про питання водопостачання: "Лунають різні заяви та коментарі з приводу того, що хтось не має права "перекривати" річку Дніпро і "позбавляти доступу до води з неї". З цього приводу можна сказати таке. Річка Дніпро вільно тече територією України, Білорусі та Росії. Ніхто не перекривав її русло та доступ до її води для людей, що проживають на території, якою протікає річка Дніпро".

"Річка Дніпро не тече територією Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду (канал), яка розташовується на території України, під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом, це українська споруда і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати", - написав Кориневич.

Також читайте: Кислиця про подачу води в окупований Крим: РФ має визнати себе окупантом і звернутися з офіційним проханням, а не з істериками

Нагадаємо, що проблема з водопостачанням у Криму виникла в 2014 році, коли Росія окупувала український півострів, порушивши міжнародне право. У відповідь на це наша країна перекрила воду з Херсонської області, яка надходила Північно-Кримським каналом, що забезпечував до 90% потреб півострова.

Позиція керівництва нашої держави в питанні подачі води до Криму залишається незмінною: вона буде відновлена ​​відразу ж після деокупації півострова.