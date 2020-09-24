На повний карантин Україна може піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Все залежить від кількості випадків коронавірусу, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що після місцевих виборів 25 жовтня ніхто не буде "закривати" українців на карантин.

Про це Ляшко повідомив в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Повторюся: ніхто нікого не закриватиме, якщо ми дотримуватимемося протиепідемічних норм, і епідемію можна буде контролювати. Люди не дотримуються цих норм, поки хтось із їхніх близьких не потрапляє до лікарні, особливо до реанімації. Бо здається, що це така легка хвороба і її легко переносять. Так, багато людей її переносять легко, але водночас, коли ми говоримо про необхідність носити маску, то йдеться і про турботу щодо людей старшого віку", - зазначив головний санлікар.

"І щодо національного локдауну, то я б не прив’язувався до будь-якої дати. На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. Інші країни показують приклад. Ізраїль уже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити", - додав Ляшко.

