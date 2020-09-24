УКР
Новини Коронавірус і карантин
7 558 45

На повний карантин Україна може піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Все залежить від кількості випадків коронавірусу, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що після місцевих виборів 25 жовтня ніхто не буде "закривати" українців на карантин.

Про це Ляшко повідомив в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Повторюся: ніхто нікого не закриватиме, якщо ми дотримуватимемося протиепідемічних норм, і епідемію можна буде контролювати. Люди не дотримуються цих норм, поки хтось із їхніх близьких не потрапляє до лікарні, особливо до реанімації. Бо здається, що це така легка хвороба і її легко переносять. Так, багато людей її переносять легко, але водночас, коли ми говоримо про необхідність носити маску, то йдеться і про турботу щодо людей старшого віку", - зазначив головний санлікар.

"І щодо національного локдауну, то я б не прив’язувався до будь-якої дати. На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. Інші країни показують приклад. Ізраїль уже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити", - додав Ляшко.

карантин (18172) місцеві вибори (1367) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+10
Вообще-то это не карантин и даже не обсервация, а ограничение прав и свобод людей в глобальном масштабе. Карантин это полная блокада населенного пункта силовиками, комендантский час, въезд-выезд полностью запрещен и т д. А этот "карантин" может очень плохо кончится, когда сыграют подсознательные инстинкты отдельных людей и масс. И дальше все пойдет по принципу Домино в масштабах планеты. С очень большой кровью.
показати весь коментар
24.09.2020 09:17 Відповісти
+8
У этих дебилов не получится закрыть всю страну на карантин. Народ не даст, выйдут и снесут этих слуг уродов.
показати весь коментар
24.09.2020 08:55 Відповісти
+6
Могу предсказать дату: 26 октября. Как только посчитают голоса, сразу всех упекут на полный карантин.
показати весь коментар
24.09.2020 08:50 Відповісти
Могу предсказать дату: 26 октября. Как только посчитают голоса, сразу всех упекут на полный карантин.
показати весь коментар
24.09.2020 08:50 Відповісти
Боюся, що першими в чергу на карантин стоятимуть Ляшко і інші позеленілі. Тільки карантин відбуватимуть у закладах пенітенціарної системи. Стоп! А чого боюся? Надіюся!!!
показати весь коментар
24.09.2020 09:01 Відповісти
У этих дебилов не получится закрыть всю страну на карантин. Народ не даст, выйдут и снесут этих слуг уродов.
показати весь коментар
24.09.2020 08:55 Відповісти
Угу ... Особливо у Харкові, де медперсонал ковідної лікарні позвільнялися з роботи.
показати весь коментар
24.09.2020 10:11 Відповісти
После выборов на экраны выйдет новый видосик где зелепукин с историческим посланием посадит всех на жесткий карантин
показати весь коментар
24.09.2020 08:57 Відповісти
Интересно этот "карантин" когда-нибудь кончится или "карантин навсегда", пока международные корпорации не решат свои дела. Сколько надо лет для "карантина" 5-10-20-100!??
показати весь коментар
24.09.2020 09:07 Відповісти
Само слово "карантин" переводится как "сорок дней"
показати весь коментар
24.09.2020 10:01 Відповісти
Британские ученые установили, что люди, которые используют одну и ту же одноразовую маску с апреля, вообще не подверглись заражению коронавирусом.
По их мнению, вывод о защитных противовирусных свойствах пыли и грязи на маске пока делать преждевременно.
Однако, данные статистики никто опровергнуть пока не сумел...
показати весь коментар
24.09.2020 09:09 Відповісти
А те, кто целовался в засос с больными, стали только здоровее.
показати весь коментар
24.09.2020 09:36 Відповісти
А тех, кто переходил дорогу в неположенном месте - сбили машины.
Запретить дороги и машины!
показати весь коментар
24.09.2020 10:41 Відповісти
Они канешно британцы в лице доктора Нила Фергюсона из имперского колледжа в Лондоне внесли большой вклад для Билла и Мелинды Гейтс в создание прогноза статистки заражения искусственным вирусом, созданным доктором Бариком из международной фармкорпорации СЕРІ. Теперь то после боя руками махать...
показати весь коментар
24.09.2020 10:24 Відповісти
только отшуршат выборы..и можно на карантин - чтоб никто не пикнул и не выперся на протесты пока будут подсчитывать (по заветам сралина) голоса и портить бюллетени если голоса не за тех, кто надо
показати весь коментар
24.09.2020 09:10 Відповісти
Вообще-то это не карантин и даже не обсервация, а ограничение прав и свобод людей в глобальном масштабе. Карантин это полная блокада населенного пункта силовиками, комендантский час, въезд-выезд полностью запрещен и т д. А этот "карантин" может очень плохо кончится, когда сыграют подсознательные инстинкты отдельных людей и масс. И дальше все пойдет по принципу Домино в масштабах планеты. С очень большой кровью.
показати весь коментар
24.09.2020 09:17 Відповісти
Ыксперд детектед
показати весь коментар
24.09.2020 09:35 Відповісти
...если...
Это ключевое.
показати весь коментар
24.09.2020 09:26 Відповісти
Американці дослідили тих хто найбільше заряжається ковідом. І вийшли на дуже цікаву статистику - 70% це ті, що і лягають спати з масками. Ті, що не носять маска взагалі 4%. Інші 26% то носять, то не носять.https://www.youtube.com/watch?v=OiqpeB2GQHQ
показати весь коментар
24.09.2020 09:27 Відповісти
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a5.htm?s_cid=mm6936a5_x&fbclid=IwAR2XckPSsES4q8VeLoY1jRkYronab3eGpgULD4RUTD1Ox6GBbGaNcFSo02k

Тем кому интересны факты, а не завывания ляшко и ко... вот вам табличка.
показати весь коментар
24.09.2020 10:48 Відповісти
Пшн с карантином и лоудауном впридачу
показати весь коментар
24.09.2020 10:10 Відповісти
Израиль с 25 сентября по 11 октября закрывает страну.Герметичный карантин.Работают только службы жизнеобеспечения.Удаление от дома -не более 1км.Заражённость возросла до 5000 сутки.Все разглагольствования в сетях будут пресекаться тюрьмой.
показати весь коментар
24.09.2020 10:10 Відповісти
Жах ...
показати весь коментар
24.09.2020 10:14 Відповісти
Ну шо, синку, помогли тобі твої маски?...
показати весь коментар
24.09.2020 10:55 Відповісти
Так, дядя, поки що не підхопив ковід. І серед моїх родичів теж.
показати весь коментар
24.09.2020 13:09 Відповісти
Коронатоталитаризм. Несогласных (даже в соцсетях)- в тюрьму.
показати весь коментар
24.09.2020 11:42 Відповісти
Он не боится умереть от коронавируса, который прилетит в голову?

Реально достали. Если объявят такой карантин, я за себя не отвечаю.
показати весь коментар
24.09.2020 10:21 Відповісти
Ще не всю країну продали зелені слуги урода під шумок карантину.
показати весь коментар
24.09.2020 10:25 Відповісти
Но на фото к статье ты БЕЗ маски, хоть это на совести цензора.
НО!!!

И интервью ты - подонок - тоже даешь БЕЗ маски, сидя менее чем в двух метрах от вон той блондиночки-журналистки, в закрытом помещении а не на улице.

https://nv.ua/opinion/karantin-v-ukraine-grozit-li-strane-novyy-*******-koronavirus-24-sentyabrya-novosti-ukrainy-50113761.html

Видео внизу.

Лжец и подонок, верить которому могут только ... неразумные.
показати весь коментар
24.09.2020 11:00 Відповісти
Вже явно,не криючись влада прив"язує короновірус до виборів...Вся зелена шелупонь,розкривши рота,дивиться на Зєлю і чекає,що він скаже - заборонити вибори чи ні?..А у того все залежить від того,з якої ноги встане,від дози,похмілля...та хіба мало причин у наркомана,щоб кардинально змінити курс очолюваної ним країни?..
показати весь коментар
24.09.2020 11:09 Відповісти
Після виборів готуйтеся до повного армагеддця.
показати весь коментар
24.09.2020 11:14 Відповісти
Ну конечно же ЗЕ-бобикам нужно выборы провести! А потом пусть хоть вся Украина сдохнет, главное к кормушке добраться! Кому после выборов нужны эти лохи-избиратели?
показати весь коментар
24.09.2020 16:21 Відповісти
 
 