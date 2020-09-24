За добу в Україні COVID-19 захворіли 3 372 людини, одужали - 1 788, померли - 52

В Україні станом на ранок четверга, 24 вересня, зафіксовані 3 372 нові випадки зараження. При цьому 52 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії склала на ранок четверга 188 106 осіб, померли з початку пандемії 3 757 осіб (за добу 52), видужали - 83 458 (за добу - 1 788). Зараз в Україні COVID-19 хворіють 100 891 людина.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в м.Києві (307), Дніпропетровській (298), Харківській (285) та Тернопільській (265) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На повний карантин Україна може піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Все залежить від кількості випадків коронавірусу, - Ляшко

Днем раніше, 23 вересня повідомлялося про 3 497 нові випадки, 22 вересня - про 2 884, 21 вересня - про 2675, 20 вересня - про 2966, 19 вересня - про 3240, 18 вересня - про 3228, 17 вересня - про 3584, 16 вересня - про 2958, 15 вересня - про 2905, 14 вересня - про 2462, 13 вересня - про 2476, 12 вересня - про 3103, 11 вересня - про 3144 інфікованих, 10 - про 2582, 9 вересня - про 2551, 8 вересня - про 2411.