4 950 36

За добу в Україні COVID-19 захворіли 3 372 людини, одужали - 1 788, померли - 52

В Україні станом на ранок четверга, 24 вересня, зафіксовані 3 372 нові випадки зараження. При цьому 52 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії склала на ранок четверга 188 106 осіб, померли з початку пандемії 3 757 осіб (за добу 52), видужали - 83 458 (за добу - 1 788). Зараз в Україні COVID-19 хворіють 100 891 людина.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в м.Києві (307), Дніпропетровській (298), Харківській (285) та Тернопільській (265) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На повний карантин Україна може піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Все залежить від кількості випадків коронавірусу, - Ляшко

Днем раніше, 23 вересня повідомлялося про 3 497 нові випадки, 22 вересня - про 2 884, 21 вересня - про 2675, 20 вересня - про 2966, 19 вересня - про 3240, 18 вересня - про 3228, 17 вересня - про 3584, 16 вересня - про 2958, 15 вересня - про 2905, 14 вересня - про 2462, 13 вересня - про 2476, 12 вересня - про 3103, 11 вересня - про 3144 інфікованих, 10 - про 2582, 9 вересня - про 2551, 8 вересня - про 2411.

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+4
чувак поболеть на корону выпрашивает
24.09.2020 09:33 Відповісти
+4
За добу в Україні COVID-19 захворіли 3 372 людини, одужали - 1 788, померли - 52
24.09.2020 09:48 Відповісти
+3
И какова смертность среди этих 5 миллионов? К примеру в США, они уже в 3-4 раза перевысили смертность обычного гриппа.
24.09.2020 09:56 Відповісти
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 372 человека, выздоровели - 1 788, умерли - 52
24.09.2020 09:06 Відповісти
б*же, а вот где веруны то? Или арабы, лизавшие ручки дверей и прочие места, уже (за)кончились?
Или после того как попы высрали шо болеют только передасты - заболели сами?
Мммм, это круто, смотреть как даже Попка Римская в одиночестве бубнит мантры томУ ктО наслал вирус "зо хрехи наши" - шоб.... избавил от вируса
24.09.2020 09:18 Відповісти
24.09.2020 09:33 Відповісти
Навіть під ШВЛ(шанс вижити 1 з 5) дурантинофіли будуть розказувати,що у них "двостороння пневмонія"... (((
24.09.2020 09:47 Відповісти
Нихрена себе Днепр отметил день города
24.09.2020 09:19 Відповісти
Филатов порожняк не гонит!
24.09.2020 09:27 Відповісти
Угу, Степанов знает где больше тестов делать.
Если что - Ермак табличку подгонит.
24.09.2020 09:37 Відповісти
Львов, Тернополь, Харьков и Одессу тоже Ермак топит?
24.09.2020 09:40 Відповісти
А есть сомнения?
Там у зелени есть шансы на выборах?
Скажу больше, во Львове и Тернополе пролетают даже верные сателлиты зелёных еврейские свобода и самопомоч
24.09.2020 09:52 Відповісти
Гриппом за сезон в Украине болеет минимум 5 миллионов человек, но такой паники не было. Это говорит о том, что паника с этим ОРВИ вызвана искусственна с определёнными целями.
24.09.2020 09:21 Відповісти
какімі?
24.09.2020 09:33 Відповісти
Всего скорее это передел мировой экономики.
24.09.2020 09:36 Відповісти
На чию користь?
24.09.2020 09:40 Відповісти
За добу в Україні COVID-19 захворіли 3 372 людини, одужали - 1 788, померли - 52
24.09.2020 09:48 Відповісти
И какова смертность среди этих 5 миллионов? К примеру в США, они уже в 3-4 раза перевысили смертность обычного гриппа.
24.09.2020 09:56 Відповісти
Если считать всех умерших с вирусом гриппа то будет не меньше.
24.09.2020 18:25 Відповісти
Но цифры и ссылки приводить Вы не спешите...
24.09.2020 20:33 Відповісти
У Белауси самая высокая смертность за 5 лет, в Швеции - за 150. Там что, гриппом за эти периоды времени не болели?
24.09.2020 20:36 Відповісти
Тебе ещё эвтаназию не сделали?
25.09.2020 00:06 Відповісти
Можете запить с горя. Ваши мечты не сбываются.
25.09.2020 00:30 Відповісти
Но на вопрос Вы так и не ответили.
25.09.2020 00:31 Відповісти
При гриппе поражается 20 процентов легких? Брат жены , 44 года, Киев , здоровый образ жизни , Ковид со второго теста.
24.09.2020 12:12 Відповісти
Да. При осложнении грипп часто вызывает пневмонию.
24.09.2020 18:26 Відповісти
За 44 года он неоднократно ( как и большинство украинцев) болел гриппом, с легкими проблем не было, он сдает ежегодную довольно жесткую медкомиссию , включающую рентген легких.
25.09.2020 08:55 Відповісти
Треба суцільний карантин. Влада зеленського не контролює ситуацію з цим вбивчим вірусом.
24.09.2020 09:34 Відповісти
суцільний карантин в цьому допоможе?(((

ні .треба зменшити штрафи до 1 000 (500 за носіння маски під носом) ) і преміювати за цю роботу мєнтів..
24.09.2020 09:50 Відповісти
Пока идёт нарастание.. ..

заболели 3 372 человека, (выздоровели - 1 788, умерли - 52) = 1840
24.09.2020 09:59 Відповісти
А вузькоокі гниди, які й придумали цю фуйню, сидять і потирають, з задоволенням, свої жовті беньки. У них то вакцина давно готова. І кількість захворювань різко зупинилася.
24.09.2020 10:24 Відповісти
скорее рогатые криворукожопы из россии выпустили коронавиРУС, дабы отвлечь так сказать внимание от собственной ничтожности как интеллектуальной так и духовной, ради империализма и как не странно , именно они заявили о создании вакцины, некоторые российсчкие ученые на презентации даже проговорились, что "разработка вакцины потребовала много лет исследований, а разработка велась с 2016 года!"
24.09.2020 10:34 Відповісти
а сколько за сутки ушло в мир инной от дтп, алкоголизма ,утопленников , и передозированых или раковых больных, или туберкулезников ,или от сердечно- сосудистых заболеваний ???
24.09.2020 10:39 Відповісти
в чём связь ? при чем утопленник к больному на ковид ? .... чо за бред
24.09.2020 13:50 Відповісти
бредовые мозги Твои не в состоянии сообразить,что количество смертей связывает все выше перечисленное, и бредове Твои мозги не в состоянии сообразить ,почему нет монет из казны, ровно также на сердечно- сосудистые ,или раковые, или диабет. или другие заболевания, от которых смертность, во много раз превышает вирусную... ?
24.09.2020 14:12 Відповісти
ну и что? ну превышает .... и как это связано с ковидом ? как связана травма твоей головы об тупой предмет с ковидом ?) .... пляяя ржу с таких вот "аналитиков" )))
24.09.2020 14:15 Відповісти
Столько, сколько и год назад.
24.09.2020 22:25 Відповісти
При болезни раком есть показатель сколько людей выжило через пять лет
Эту хрень не знает никто, тромбозы, суициды и.т.п. пока нет таблетки и вакцины лучше не выебы..я даст божкеьуо через пару лет все отдых наверстаем, и концерты. Спешить некуда
24.09.2020 10:47 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/24/novost/mir/kanada-vstupila-vtoruyu-volnu-pandemii-koronavirusa https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/24/novost/mir/kanada-vstupila-vtoruyu-volnu-pandemii-koronavirusa Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вступила во вторую волну пандемии коронавируса.
Число случаев COVID-19 в Канаде за последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось 1123 новых случая по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/24/novost/mir/kanada-vstupila-vtoruyu-volnu-pandemii-koronavirusa Согласно последним правительственным данным, общее количество инфицированных достигло 147 753 человек.
Мы в какую волну пандемии коронавируса вступили и когда?
24.09.2020 11:35 Відповісти
 
 