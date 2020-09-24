За добу в Україні COVID-19 захворіли 3 372 людини, одужали - 1 788, померли - 52
В Україні станом на ранок четверга, 24 вересня, зафіксовані 3 372 нові випадки зараження. При цьому 52 раніше хворих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії склала на ранок четверга 188 106 осіб, померли з початку пандемії 3 757 осіб (за добу 52), видужали - 83 458 (за добу - 1 788). Зараз в Україні COVID-19 хворіють 100 891 людина.
Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в м.Києві (307), Дніпропетровській (298), Харківській (285) та Тернопільській (265) областях.
Днем раніше, 23 вересня повідомлялося про 3 497 нові випадки, 22 вересня - про 2 884, 21 вересня - про 2675, 20 вересня - про 2966, 19 вересня - про 3240, 18 вересня - про 3228, 17 вересня - про 3584, 16 вересня - про 2958, 15 вересня - про 2905, 14 вересня - про 2462, 13 вересня - про 2476, 12 вересня - про 3103, 11 вересня - про 3144 інфікованих, 10 - про 2582, 9 вересня - про 2551, 8 вересня - про 2411.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или после того как попы высрали шо болеют только передасты - заболели сами?
Мммм, это круто, смотреть как даже Попка Римская в одиночестве бубнит мантры томУ ктО наслал вирус "зо хрехи наши" - шоб.... избавил от вируса
Если что - Ермак табличку подгонит.
Там у зелени есть шансы на выборах?
Скажу больше, во Львове и Тернополе пролетают даже верные сателлиты зелёных еврейские свобода и самопомоч
ні .треба зменшити штрафи до 1 000 (500 за носіння маски під носом) ) і преміювати за цю роботу мєнтів..
заболели 3 372 человека, (выздоровели - 1 788, умерли - 52) = 1840
Эту хрень не знает никто, тромбозы, суициды и.т.п. пока нет таблетки и вакцины лучше не выебы..я даст божкеьуо через пару лет все отдых наверстаем, и концерты. Спешить некуда
Число случаев COVID-19 в Канаде за последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось 1123 новых случая по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/24/novost/mir/kanada-vstupila-vtoruyu-volnu-pandemii-koronavirusa Согласно последним правительственным данным, общее количество инфицированных достигло 147 753 человек.
Мы в какую волну пандемии коронавируса вступили и когда?