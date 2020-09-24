УКР
Репресії в Білорусі
ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності

ЄС не визнав Лукашенка:

ЄС у четвер оголосив про невизнання легітимності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, "інавгурація" якого на новий термін відбулася напередодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Так звана "інавгурація" 23 вересня 2020 року і новий мандат, про який заявив Олександр Лукашенко, не мають ніякої демократичної легітимності", - йдеться в заяві, поширеній Європейською зовнішньополітичною службою.

"Ця" інавгурація "вступає в пряме протиріччя з волею широких кіл білоруської громадськості, що виразилося в численних безпрецедентних мирних протестах, і лише слугує подальшому поглибленню політичної кризи в Білорусі", - наголошується в документі.

Також читайте: Таємна інавгурація ще більше підриває репутацію Лукашенка, - глава МЗС Великої Британії Рааб

"Президентські вибори, що пройшли в Білорусі 9 серпня, не були ні вільними, ні справедливими, і ЄС не визнає їх фальсифікованих результатів", - нагадує Європейська зовнішньополітична служба.

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

У Держдепі США заявили, що не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі після його інавгурації.

Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, так звана інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі.

Білорусь (8029) Лукашенко Олександр (2686) репресії (1629) Євросоюз (14012)
+12
Александр Григорьевич меняет профессию.

ЕС не признал Лукашенко: "Инаугурация" и новый мандат не имеют никакой демократической легитимности - Цензор.НЕТ 6957
24.09.2020 09:36 Відповісти
+11
ЕС не признал Лукашенко: "Инаугурация" и новый мандат не имеют никакой демократической легитимности - Цензор.НЕТ 6705
24.09.2020 09:38 Відповісти
+10
Разберёмся, разберёмся, и шоб вы не сомневались. Вы, там, в Германии разберитесь, с херром Шрёдером и прочими сосунами из газпромовской трубы. Впрочем страна эта не ваша, вы там понаехавший. Из Параши поди сдрыстнули?
24.09.2020 09:51 Відповісти
Инаугурация, инаугурируемого инаугуратора.
Так бывает, сябры, когда люди, по своей глупости, доверяют власть и руководство страной обычному чмошнику. И не важно, колхозный это чмошник или какой нибудь квартальный. Впрочем у вас, сябры, всё настолько запущенно, что медикаментозное лечение уже не поможет. Только хирургическое удаление опухоли и всех метастаз ею пущенных по всему организму.
24.09.2020 09:36 Відповісти
Ты у себя в стране разберись золдатик.
24.09.2020 09:47 Відповісти
Разберёмся, разберёмся, и шоб вы не сомневались. Вы, там, в Германии разберитесь, с херром Шрёдером и прочими сосунами из газпромовской трубы. Впрочем страна эта не ваша, вы там понаехавший. Из Параши поди сдрыстнули?
24.09.2020 09:51 Відповісти
Нет, ещё успел из СССР в 91г сдрыстнуть. Мне труба не мешает. Всё что делается для розвития экономики ФРГ я поддерживаю.

Ты просто меньше на белорусов гони, когда у тебя в стране ≥ с ними.
24.09.2020 10:05 Відповісти
Der rote Luftballon des Genossen platzt nicht. Platzen Sie und füllen Sie die Luft mit dem Gestank von Parascha.

Dass die UdSSR, diese Parascha, gibt es keinen Unterschied.
Entwicklung unterstützt er. Lustig. Sie unterstützen Rückschläge an deutsche Beamte aus Moskau, nicht die Entwicklung.
24.09.2020 10:09 Відповісти
ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності - Цензор.НЕТ 1768
24.09.2020 10:17 Відповісти
- Чим відрізняється любов до Батьківщини у росіян, від такої ж любові у інших народів?...
- А вона у них, як і любов до тещі, вимірюється у кілометрах... Чим далі від Росії, тим росіяни її більше *******...
24.09.2020 10:54 Відповісти
ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності - Цензор.НЕТ 4381
24.09.2020 10:10 Відповісти
Так ты и фюрера русни любишь, русский.
24.09.2020 15:38 Відповісти
да толку от этого
24.09.2020 09:37 Відповісти
Поздравляю тебя, Шарик, ты-балбес!©
24.09.2020 09:37 Відповісти
С Лукашеску всё ясно .
А вот почему в глазах ЕС ***** таки легитимный ???
Чем он лучше Лукашеску ???
Неужели всё дело в ЯО ?
24.09.2020 09:38 Відповісти
Пацаки проглотили молча "обнуление" *****, т.е. им эта идея по душе. Поэтому и ЕС пофиг.
24.09.2020 09:48 Відповісти
У них вата в алкоголе они не знают что такое обнуление а вот ватный наперсточник с Харькова даже на ноль множить может!
24.09.2020 10:10 Відповісти
Дай Бог судьба его помножит на ноль.
24.09.2020 12:30 Відповісти
Из-за єтого чмошника Харьков почти каждій день опережает других по количеству заболевших
24.09.2020 12:32 Відповісти
Судя по-всему у них есть данные, что х-ло действительно выиграл прошлые выборы в рашке.
Отсюда и относительно терпимое отношение.
С Лукой картина совершенно иная. Соответственно и другая позиция ЕС и США
24.09.2020 10:01 Відповісти
Если все так просто, почему не признали нелегитимными выборы и пожизненное воцарение *****?
24.09.2020 09:38 Відповісти
Там только бизнес и ничего личного. Они его конечно осуждают, высказывают обеспокоенность и ВСЁ!
Траванул Навального? Да пох, забейте, газ нужнее.
24.09.2020 09:51 Відповісти
Бо самі рассіянє признали легитимными выборы и пожизненное воцарение *****.
24.09.2020 09:51 Відповісти
Марш 97% в воскресенье
Представители групп Сопротивления из микрорайонов Минска, вузов, а также разных городов Беларуси предложили начать генеральное наступление на диктатуру и в качестве первого шага - провести в воскресенье 27 сентября в центре наших городов в 14.00 Марш 97%, сделать эту акцию наиболее массовой в истории Беларуси. Для этого всем сторонникам перемен сконцентрировать усилия на ее подготовке, начав действовать прямо сейчас.

не знаю,як вам.а мені повіяло якоюсь БЕЗНАДІЙНІСТЮ від вибраних методів боротьби з Диктатурою..
черговий плювок в обличчя Народу від Бацьки нічого білорусів так і не навчив...ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності - Цензор.НЕТ 5884
24.09.2020 09:44 Відповісти
Картопляныки - слабаки! Шины пора жечь, а они - "марш 97%"
24.09.2020 09:50 Відповісти
Скоро їм доведеться жечь знецінений бєлий русскій рубль.
24.09.2020 09:53 Відповісти
Слабода дорого коштує.
24.09.2020 10:04 Відповісти
Я не за те...я за те, що на зміну бєламу русскаму рублю прийде вєлікій русскій рубль. А я пам'ятаю, як спочатку вони хотіли не білоруський рубль, а таляр. А могли би й в нас малоросскій рубль назвати. Але ми таки не вони.
24.09.2020 10:13 Відповісти
Спалять рубль, а отримають євро. Непогана заміна. ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності - Цензор.НЕТ 5088
24.09.2020 11:06 Відповісти
та йому взагалі по, хто його признає. його маразм непереможний.
24.09.2020 10:15 Відповісти
А царь то НЕ НАСТОЯЩИЙ!
Во оно как...
24.09.2020 10:24 Відповісти
ненастоящий
24.09.2020 14:34 Відповісти
Бацьке это особенно и не важно, его никогда там и не признавали. Белоруссия - это анклав России и всегда им будет, что при бацьке (дай Бог ему здоровья) так и после него.
24.09.2020 14:30 Відповісти
 
 