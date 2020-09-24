ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності
ЄС у четвер оголосив про невизнання легітимності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, "інавгурація" якого на новий термін відбулася напередодні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Так звана "інавгурація" 23 вересня 2020 року і новий мандат, про який заявив Олександр Лукашенко, не мають ніякої демократичної легітимності", - йдеться в заяві, поширеній Європейською зовнішньополітичною службою.
"Ця" інавгурація "вступає в пряме протиріччя з волею широких кіл білоруської громадськості, що виразилося в численних безпрецедентних мирних протестах, і лише слугує подальшому поглибленню політичної кризи в Білорусі", - наголошується в документі.
"Президентські вибори, що пройшли в Білорусі 9 серпня, не були ні вільними, ні справедливими, і ЄС не визнає їх фальсифікованих результатів", - нагадує Європейська зовнішньополітична служба.
Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.
У Держдепі США заявили, що не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі після його інавгурації.
Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, так звана інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі.
Так бывает, сябры, когда люди, по своей глупости, доверяют власть и руководство страной обычному чмошнику. И не важно, колхозный это чмошник или какой нибудь квартальный. Впрочем у вас, сябры, всё настолько запущенно, что медикаментозное лечение уже не поможет. Только хирургическое удаление опухоли и всех метастаз ею пущенных по всему организму.
Ты просто меньше на белорусов гони, когда у тебя в стране ≥ с ними.
Dass die UdSSR, diese Parascha, gibt es keinen Unterschied.
Entwicklung unterstützt er. Lustig. Sie unterstützen Rückschläge an deutsche Beamte aus Moskau, nicht die Entwicklung.
- А вона у них, як і любов до тещі, вимірюється у кілометрах... Чим далі від Росії, тим росіяни її більше *******...
А вот почему в глазах ЕС ***** таки легитимный ???
Чем он лучше Лукашеску ???
Неужели всё дело в ЯО ?
Отсюда и относительно терпимое отношение.
С Лукой картина совершенно иная. Соответственно и другая позиция ЕС и США
Траванул Навального? Да пох, забейте, газ нужнее.
Представители групп Сопротивления из микрорайонов Минска, вузов, а также разных городов Беларуси предложили начать генеральное наступление на диктатуру и в качестве первого шага - провести в воскресенье 27 сентября в центре наших городов в 14.00 Марш 97%, сделать эту акцию наиболее массовой в истории Беларуси. Для этого всем сторонникам перемен сконцентрировать усилия на ее подготовке, начав действовать прямо сейчас.
не знаю,як вам.а мені повіяло якоюсь БЕЗНАДІЙНІСТЮ від вибраних методів боротьби з Диктатурою..
черговий плювок в обличчя Народу від Бацьки нічого білорусів так і не навчив...
Во оно как...