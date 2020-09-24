ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності

ЄС у четвер оголосив про невизнання легітимності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, "інавгурація" якого на новий термін відбулася напередодні.

"Так звана "інавгурація" 23 вересня 2020 року і новий мандат, про який заявив Олександр Лукашенко, не мають ніякої демократичної легітимності", - йдеться в заяві, поширеній Європейською зовнішньополітичною службою.

"Ця" інавгурація "вступає в пряме протиріччя з волею широких кіл білоруської громадськості, що виразилося в численних безпрецедентних мирних протестах, і лише слугує подальшому поглибленню політичної кризи в Білорусі", - наголошується в документі.

"Президентські вибори, що пройшли в Білорусі 9 серпня, не були ні вільними, ні справедливими, і ЄС не визнає їх фальсифікованих результатів", - нагадує Європейська зовнішньополітична служба.

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

У Держдепі США заявили, що не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі після його інавгурації.

Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, так звана інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі.