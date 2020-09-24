УКР
Дніпропетровщина вперше з початку пандемії опинилася в трійці лідерів з добової захворюваності на COVID-19 - 298 нових випадків

Дніпропетровщина вперше з початку пандемії опинилася в трійці лідерів з добової захворюваності на COVID-19 - 298 нових випадків

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Дніпропетровській і Харківській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 24 вересня в Києві на коронавірус захворіли 330 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 20 665 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 333 людини, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 6 149 пацієнтів.

Станом на 24 вересня кількість активних хворих у Києві становить 14 183 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий випадок смерті від COVID-19 серед дітей зафіксовано в Україні, - Степанов

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Дніпропетровська і Харківська області.

Так, на Дніпропетровщині добовий приріст хворих на коронавірус - 298 осіб, що є найбільшою кількістю інфікованих з початку пандемії. Загальна кількість хворих - 4 692. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 94 людини. З початку епідемії одужали 2478 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 2120.

На Харківщині на коронавірус захворіли 285 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 16 193 особи. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 316 осіб, за минулу добу - 1. З початку епідемії одужали 4 298 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 11 579 осіб.

+7
Хорошо отметили в Днепре день города!
Мешки для трупов Филатова похоже пригодятся.
24.09.2020 09:53 Відповісти
+6
Филатовский день города не прошёл даром.
24.09.2020 09:57 Відповісти
+4
но очень мало патриотичных Украинцев!!

==
Что ты плетешь Андрейка, днепровщина лидер по количеству бойцов в добробатах и соответсвенно погибших патриотов.
24.09.2020 10:27 Відповісти
То лі ішшо будіт.
24.09.2020 09:52 Відповісти
24.09.2020 09:53 Відповісти
И много там трупов Филатова?
24.09.2020 09:56 Відповісти
Вроде в марте тысячу закупили.
24.09.2020 09:59 Відповісти
Мешков или трупов Филатова?

Перечитай свой первый пост.
24.09.2020 10:06 Відповісти
"от Филатова"
так же как "коктейль ДЛЯ Молотова"
24.09.2020 10:08 Відповісти
Филатов был назван как приобретатель изделия "мешков для трупов" а не источник трупов.
24.09.2020 10:09 Відповісти
Ну ты наисал "мешков для трупов Филатова". Я читаю, как написано.

Вот и поинтересовался откуда столько трупов Филатова.
24.09.2020 10:10 Відповісти
ну извини кавычки не поставил, чтобы ты понимал
24.09.2020 10:22 Відповісти
Дарма ви на Філатова особливо наїзжаєте ))))

В окрузі №5 (Франківський район м.Львова) в Міькраду в списку "Самопомочі" кандидуватимуть Андрій Шевців, Євген Бойко і Наталія Алексєєва.

Євген Бойко - директор департаменту «Адміністрація міського голови», який під час пандемії претворився на департамент марнотратства.

Так, у березні, коли львівські медики відчували критичну нестачу коштів і матеріалів для боротьби з коронавірусом, цей департамент закуповував https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-19-000579-a набори тістечок із зефіром маршмелоу , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-001041-b коробки для відзнак , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-002187-b історичні книжки , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-001222-b прапори , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-18-002067-a меблі та https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-27-003863-a нові комп'ютери .
24.09.2020 11:45 Відповісти
Когда уже рада переименует в Днепровщину?
Ну, невозможно слышать этот совковый анахронизм "днепропетровщина"...
24.09.2020 09:53 Відповісти
Дніпро на березі Дніпра, де є Дніпровський район з такою ж вулицею.
24.09.2020 10:00 Відповісти
так дофига такого - воч вчера новость - "село "победа"", как и в Киеве уродина-мразь, истукан то.
эту всю гниль надо было(Путин бы обосрался) выжечь до корня, а не как всегда - два стула - один жоп.
24.09.2020 10:06 Відповісти
пєрдовський=камуняка-вбивця навічно засів в макитрах совкових потвор , а клоуни=шлємазли,які влізли в ВР своїх батьків-совків не образять...це ж не вітповідає кашруту
24.09.2020 10:44 Відповісти
24.09.2020 09:57 Відповісти
По сравнению с Запорожьем и Одессой, Филатов какраз относительно грамотно все организовал, с учетом карантина.
24.09.2020 10:08 Відповісти
КАК это ГРАМОТНО? Набережная была забита народом, кафешки, забегаловки все для удобства, работало. Маски? Не не слышали.
24.09.2020 10:12 Відповісти
Ну вот "правильность" и вылазит.
24.09.2020 10:59 Відповісти
Кто бі сомневался после дня города.Сейчас вылезут ботярі от Филатова и будут ніть при чом здесь день городааа..
24.09.2020 09:58 Відповісти
При чум тут день города, или поля? я - Православный и вируса не вижу.... кх-кх, , о б*же(бежит в аптеку)
24.09.2020 10:04 Відповісти
красную ниточку надень! Она спасёт от всех недугов!
24.09.2020 10:14 Відповісти
кстати, это Путин юзает)))
я чуть не обосрался, увидев с ЧЕМ именно идиоты срав.нивают Гитлера.
какое же оно ничтожное то... че стоит только задержание "шамана".. оно поехавшее.
24.09.2020 10:18 Відповісти
Харьков впереди всей Украины по трупам.Не зря Геня -предатель в Шарите съехал...
24.09.2020 09:58 Відповісти
"предатель"? кого или чего? Израиля шоле?
кому он присягал шоп "предать"?
я не хряковчанин(слава Перуну) если шо
24.09.2020 10:02 Відповісти
Предатель кацапов. Деньги взял - а Харьков им не сдал. И деньги возвращать не хотел, пока не подстрелили.
24.09.2020 12:33 Відповісти
Вот смотри, я - Гапа напр. Беру бабло и тукой: Харьков, сдайсь, раз-два.
А Аваков такой:
И я такой: - ну вот, сдавал же, а он не сдался
24.09.2020 16:19 Відповісти
Кто бы сомневался:
На навчаннях за участю Зеленського не вилетіла ракета Javelin\\\\\\\

Прости Словакия(туда полетел наш поперзидент)......
24.09.2020 10:01 Відповісти
Какая радость для тебя.
А вот если бы вылетела и сбила самолет, то радость была втройне!
24.09.2020 10:03 Відповісти
ты еврей? они максимум вертушку могут сбить то
24.09.2020 10:09 Відповісти
Джавелин» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ˈ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 dʒ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 æ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 v https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 l https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ɪ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 n https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / , чит. «Джэ́влин»,https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-3 [3] от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Javelin - «метательное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91 копьё , дротик»; общевойсковой индекс - FGM-148) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американский переносной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 БПЛА , заходящих на посадку винтомоторных самолётов)

Так что какой-нибудь конвертоплан вполне могли приземлить.
24.09.2020 10:17 Відповісти
Украина - Это сказка!!! 40 лет прожил в России и мечтал вернуться домой!!!!
Днепр - это круто!!! Очень много очень богатых людей, но очень мало патриотичных Украинцев!!
24.09.2020 10:22 Відповісти
очень много очень бедных людей
24.09.2020 10:26 Відповісти
но очень мало патриотичных Украинцев!!

==
Что ты плетешь Андрейка, днепровщина лидер по количеству бойцов в добробатах и соответсвенно погибших патриотов.
24.09.2020 10:27 Відповісти
Вот видимо патриотов всех и поубивало. Осталась одна вата.
24.09.2020 12:35 Відповісти
ничего, бабы ещё нарожают
24.09.2020 12:49 Відповісти
Цікаво, а коли у жОПУ заговорять про "перенесення місцевих виборів у окремих областях України в зв"язком з погіршенням епідеміологічної ситуації..."?... Мені здається, новини з Дніпром саме про це і говорять... Одного тільки не врахували "стратеги" - пов"язать цей спалах зі святкуванням "дня міста" - "трішки не в дугу"... Святкування було тиждень тому, а інкубаційний період у коронавірусу - ДВА ТИЖНІ...
24.09.2020 10:30 Відповісти
Інкубаційний період не два тижні а протягом двух тижнів, тобто від 1 до 14днів.
24.09.2020 10:54 Відповісти
Не треба "брать мєня за здесь...". "Інкубаційний період протягом двох тижнів" - це "ті ж яйця, тільки вид збоку...". Це означає, "лікарською мовою", що симптоми хвороби починають проявляться через ДВА ТИЖНІ після потрапляння збудника хвороби до організму... Так, деякі організми, ослаблені іншими хронічними захворюваннями, можуть мать прояви і раніше, однак ми тут говоримо про "масовий епідемічний спалах", а не про "індивідуальну реакцію окремих людських організмів...".
24.09.2020 11:22 Відповісти
Ні ви помиляєтесь. Ось що відповідає ВОЗ на це питання.
"СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОХОДИТ МЕЖДУ ЗАРАЖЕНИЕМ COVID-19 И ВОЗНИКНОВЕНИЕМ СИМПТОМОВ?
Продолжительность периода с момента заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около 5-6 дней, но может варьироваться в пределах от 1 до 14 дней."
24.09.2020 12:07 Відповісти
"Ты, Зин, на грубость нарываешься!...". Тобі, "мать твою через коромисло...", "повилазило", про що я написав? А тепер, "розумака", намалюй мені точну цифру, де "поодинокі випадки проявів симптомів захворювання через 5-6 днів після зараження", перетвоююються у "епідемічний спалах"... Давай, трудись... І не забудь підтвердить доказами, що туди не вперлися люди, які заразилися ще ДО святкування, проминули його без проявів захворювання, і вони "проявилися через 5-6 днів...". Та я тебе у судовому засіданні "порву, як Тузік - грєлку", як тільки ти от так почнеш "рота відкривать...". Тому що не існує подібної методики... А тут "зелєбобіки" ведуть до того, щоб порушить кримінальну справу стосовно Філатова, що дозволив святкування... В суді "може буть...", "я думаю...", не "проходить" : будь-які сумніви - на користь підсудного... Ох, як у мене "руки *********" і язик, щоб тебе "мордою по столу повозить" у судовому засіданні!!!...
24.09.2020 13:02 Відповісти
У вас неадекватна поведінка на адекватні зауваження підкріпленні словами лікарів, і я не стану гадати чому, це вже ваші таргани.
24.09.2020 14:58 Відповісти
І де ж у твоїх коментарях "слова лікарів"? І яких саме "лікарів"?... І чому ці слова повинні буть для мене аргументами?... Я читаю лише твоє балабольство, не підкріплене ніякими доказами... Це я тобі кажу як юрист, бо тут не стільки питання медичного характеру, скільки юридичного, бо, в кінці-кінців, воно буде вирішуваться не в реанімаційному відділенні лікарні чи кабінеті головлікаря, а в залі судових засідань... А там "головне слово" - за юристами... Я це знаю "з перших рук", бо не раз приймав участь у подібних розбірках - як на стороні позивача, так і відповідача...
24.09.2020 15:22 Відповісти
Усі ці ковідні перегони зникнуть після виборів...Це тільки зараз зелено-соплива влада ніяк не може визначитись,де вона проводитиме вибори,а де їх заборонить...
24.09.2020 10:39 Відповісти
Харьков третий только потому, что у нас здесь результаты терять начали - 2 недели проходит - с одностороннего воспаления легких - двухстороннее, у всей семьи потеря обоняния... две недели прошло - результатов нет (потеряли) - а больничный....внимание! закрывается - иди на работу!
24.09.2020 10:45 Відповісти
Филатов такой хороший, такой день города провел, надо срочно за него голосовать, прям срочно, а то ещё не весь город в руинах и парковках.
24.09.2020 10:58 Відповісти
Это у тебя в голове руины. Город оживает, и хорошеет. Такое строительство было в Днепре только в конце 60-х - в начале 70-х, когда строились пр. Кирова, Гагарина, Победа, Кр. Камень, Новый мост, Метеор... Набережная и гребной канал. При Украине, Город уничтожали. ВСЕ. От Кучмы, и до Яныка. А за парковку в центре надо брать по 50 грн в час, или 100. Центр забит авто! "Плохо живём" - 60% авто по 3-4 года, и это при 6 годах войны. Только за Филатова и надо голосовать... или вам мало говна от СН, бандитов ЖОПАблока и Вилкула? Так до фронта не далеко - 200 км, а за фронтом "рай", правда, если вас там будут убивать, то за попытку защищаться и стрелять в ответ вас могут оштрафовать. Врага нельзя убивать - так янелох захотел, и свалил в Европу. Езжайте в говно РФ и радуйтесь, это ваше.
24.09.2020 16:21 Відповісти
Центр Днепра это деловой район, а не исторический или рекреационный, машины там потому что там офисы. Ты понимаешь что ты даун? А насчёт цены в 50 гривен высказывание еще тупее. Теперь стоянки пустые, а машины все растыканы по тротуарам и да, я не против платить если деньги будут в городской бюджет идти, а не на Кипр. Ну и о стройках, ты асфальт на центральном проспекте и обшарпаные дома видел?
25.09.2020 21:34 Відповісти
Перечитал, еще раз. Боже да по вам врач плачет!
25.09.2020 21:37 Відповісти
Это был день города, а не области. Нужна выборка по заболевшим конкретно из Днепра, потому что если приехало много с области, так им же не запретишь. Вот в начале пандемии были шаги по контролю над въезжающими в город, так на того же Филатова власти начали гнать: что за самоуправство.
Также нужно смотреть, есть ли рост количества тестов. Потому что, понимая, как копают под Филатова, вполне может быть команда увеличить количество тестов, чтобы привязать рост выявленных больных к проведенному празднику. У нас все лето на каждом шагу на улице и в транспорте слышен кашель, сомневаюсь, что все эти люди делали тесты на Covid. Переболели с легкими симптомами или бессимптомно, и вроде как иллюзия, что заболевших мало, а проводили бы массовое тестирование, может, ужаснулись от реального количества переболевших.
Не сомневаюсь, что Филатов никак не заинтересован в реальном изменении эпидемиологической ситуации в городе. Во-первых, попадание в другую карантинную зону - это новые ограничения и снижение поступлений в бюджет, во-вторых, под него копают и будут использовать любую зацепку, чтобы попытаться отстранить от выборов.
24.09.2020 11:30 Відповісти
Филатов сделал горожанам праздник! Остальное зависит от горожан, от их культуры и сознания. Шо? Мэр обязан каждому зад(простите) подтирать! Или народ начнёт мозгами... а не жопой, как в 19 году. Дарвин - "естественный отбор"... там про мэра ничего не сказано. 80% инфицированных в Днепре - это любители церкви, реабилитационные центры сидельцев и тусовки. Сейчас добавилась школа.
24.09.2020 16:40 Відповісти
 
 