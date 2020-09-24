Дніпропетровщина вперше з початку пандемії опинилася в трійці лідерів з добової захворюваності на COVID-19 - 298 нових випадків

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Дніпропетровській і Харківській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 24 вересня в Києві на коронавірус захворіли 330 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 20 665 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 333 людини, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 6 149 пацієнтів.

Станом на 24 вересня кількість активних хворих у Києві становить 14 183 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий випадок смерті від COVID-19 серед дітей зафіксовано в Україні, - Степанов

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Дніпропетровська і Харківська області.

Так, на Дніпропетровщині добовий приріст хворих на коронавірус - 298 осіб, що є найбільшою кількістю інфікованих з початку пандемії. Загальна кількість хворих - 4 692. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 94 людини. З початку епідемії одужали 2478 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 2120.

На Харківщині на коронавірус захворіли 285 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 16 193 особи. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 316 осіб, за минулу добу - 1. З початку епідемії одужали 4 298 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 11 579 осіб.