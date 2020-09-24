Дніпропетровщина вперше з початку пандемії опинилася в трійці лідерів з добової захворюваності на COVID-19 - 298 нових випадків
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Дніпропетровській і Харківській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 24 вересня в Києві на коронавірус захворіли 330 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 20 665 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 333 людини, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 6 149 пацієнтів.
Станом на 24 вересня кількість активних хворих у Києві становить 14 183 людей.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Дніпропетровська і Харківська області.
Так, на Дніпропетровщині добовий приріст хворих на коронавірус - 298 осіб, що є найбільшою кількістю інфікованих з початку пандемії. Загальна кількість хворих - 4 692. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 94 людини. З початку епідемії одужали 2478 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 2120.
На Харківщині на коронавірус захворіли 285 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 16 193 особи. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 316 осіб, за минулу добу - 1. З початку епідемії одужали 4 298 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 11 579 осіб.
Мешки для трупов Филатова похоже пригодятся.
Перечитай свой первый пост.
так же как "коктейль ДЛЯ Молотова"
Вот и поинтересовался откуда столько трупов Филатова.
В окрузі №5 (Франківський район м.Львова) в Міькраду в списку "Самопомочі" кандидуватимуть Андрій Шевців, Євген Бойко і Наталія Алексєєва.
Євген Бойко - директор департаменту «Адміністрація міського голови», який під час пандемії претворився на департамент марнотратства.
Так, у березні, коли львівські медики відчували критичну нестачу коштів і матеріалів для боротьби з коронавірусом, цей департамент закуповував https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-19-000579-a набори тістечок із зефіром маршмелоу , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-001041-b коробки для відзнак , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-002187-b історичні книжки , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-001222-b прапори , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-18-002067-a меблі та https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-27-003863-a нові комп'ютери .
Ну, невозможно слышать этот совковый анахронизм "днепропетровщина"...
эту всю гниль надо было(Путин бы обосрался) выжечь до корня, а не как всегда - два стула - один жоп.
я чуть не обосрался, увидев с ЧЕМ именно идиоты срав.нивают Гитлера.
какое же оно ничтожное то... че стоит только задержание "шамана".. оно поехавшее.
кому он присягал шоп "предать"?
я не хряковчанин(слава Перуну) если шо
А Аваков такой:
И я такой: - ну вот, сдавал же, а он не сдался
На навчаннях за участю Зеленського не вилетіла ракета Javelin\\\\\\\
Прости Словакия(туда полетел наш поперзидент)......
А вот если бы вылетела и сбила самолет, то радость была втройне!
Так что какой-нибудь конвертоплан вполне могли приземлить.
Днепр - это круто!!! Очень много очень богатых людей, но очень мало патриотичных Украинцев!!
==
Что ты плетешь Андрейка, днепровщина лидер по количеству бойцов в добробатах и соответсвенно погибших патриотов.
"СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОХОДИТ МЕЖДУ ЗАРАЖЕНИЕМ COVID-19 И ВОЗНИКНОВЕНИЕМ СИМПТОМОВ?
Продолжительность периода с момента заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около 5-6 дней, но может варьироваться в пределах от 1 до 14 дней."
Также нужно смотреть, есть ли рост количества тестов. Потому что, понимая, как копают под Филатова, вполне может быть команда увеличить количество тестов, чтобы привязать рост выявленных больных к проведенному празднику. У нас все лето на каждом шагу на улице и в транспорте слышен кашель, сомневаюсь, что все эти люди делали тесты на Covid. Переболели с легкими симптомами или бессимптомно, и вроде как иллюзия, что заболевших мало, а проводили бы массовое тестирование, может, ужаснулись от реального количества переболевших.
Не сомневаюсь, что Филатов никак не заинтересован в реальном изменении эпидемиологической ситуации в городе. Во-первых, попадание в другую карантинную зону - это новые ограничения и снижение поступлений в бюджет, во-вторых, под него копают и будут использовать любую зацепку, чтобы попытаться отстранить от выборов.