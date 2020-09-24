На акціях протесту після "інавгурації" Лукашенка по всій Білорусі затримано 259 осіб, - правозахисники

В "інавгураційну" середу, а також вечір і ніч після неї по всій Білорусі затримано понад 250 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "TUT.by", про це повідомляє правозахисна організація "Вясна".

За даними правозахисників, незгодних затримували в Мінську, Гродні, Гомелі, Могильові, Полоцьку, Борисові, Барановичах, Столині, Поставах і Сміловичах. Загалом відомо 259 прізвищ. Декого цієї ж ночі відпускали, але переважна частина залишилася в РУВС.

За свідченнями очевидців, затримання були жорсткими. У списку правозахисників навпроти окремих прізвищ є такі примітки: "розбите обличчя", "доставлено до лікарні з травмою голови", "забрала швидка допомога".

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі.

Крім того, ЄС у четвер оголосив про невизнання легітимності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

