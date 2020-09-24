На акціях протесту після "інавгурації" Лукашенка по всій Білорусі затримано 259 осіб, - правозахисники
В "інавгураційну" середу, а також вечір і ніч після неї по всій Білорусі затримано понад 250 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "TUT.by", про це повідомляє правозахисна організація "Вясна".
За даними правозахисників, незгодних затримували в Мінську, Гродні, Гомелі, Могильові, Полоцьку, Борисові, Барановичах, Столині, Поставах і Сміловичах. Загалом відомо 259 прізвищ. Декого цієї ж ночі відпускали, але переважна частина залишилася в РУВС.
За свідченнями очевидців, затримання були жорсткими. У списку правозахисників навпроти окремих прізвищ є такі примітки: "розбите обличчя", "доставлено до лікарні з травмою голови", "забрала швидка допомога".
Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.
Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі.
Крім того, ЄС у четвер оголосив про невизнання легітимності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Правда у Ганди получилось
але Є різниця між вже тоді цивілізованою англійською імперією ,де вже тоді існувала "ГРОМАДСЬКА ДУМКА"і Мордором..
и свалил бы бесплатно, а не так шоб Вольнову дать 3.5к. есро за Швецию(работа, виза).
иди "поразвлнекайся" шоли
так может Луку побрить и переодеть если в остальном разницы не будет ?
какие то изменения в личной жизни конечно будут но на развесистых рогах супруга эта перемена ни как не скажется
ТОму Пора закривати рубрику "Білоруська революція"
И то, что сам Кучма помогал тайно помазать на царство лысого, особенно подчёркивалось в наших новостях.
Вот, Зюганов знал, а Кремль не знал - не верю!!! Но даже у кремля хватило мозгов отмазаться от этого цирка, подставив православного коммуниста в деменции.
У Кучмы не хватило...
Думаю, что следует кое-что уточнить.
Про интелект.
Тихановская окончила школу с золотой медалью и Мозырский университет по специальности «Иностранные языки (английский, немецкий)» с красным дипломом. В совершенстве знает несколько языков. Работала переводчиком. Какое-то время жила в Ирландии. Домохозяйкой она стала с 2019 года, выйдя из декрета. Владеет компаниями ОДО «Компас» и ООО «Радуга Развлечений».
Колесникова выпускница Белорусской академии музыки по специальности «дирижер и флейтист» (Между прочим, на курсе она была единственной девочкой) и Высшей школы музыки и театра в Штутгарте, факультеты старинной и современной музыки...
Флейтистка, преподаватель, дирижер, создательница авторского проекта «Уроки музыки для взрослых», организатор культурных проектов. Свободно владеет несколькими языками.
Она сама начала преподавать музыку (флейту) с 17 лет в столичной гимназии при консерватории. Играла в Национальном академическом концертном оркестре Беларуси (оркестр Финберга), а также в Президентском оркестре. Какое-то время жила в Штутгарте.
Является также арт-директором культурного хаба «Ок 16» в Минске. В 2017 году выступила в качестве одного из создателей творческого объединения Artemp, проводившего различные мероприятия в области современного искусства. Стояла у истоков проекта «Оркестр для роботов». Вместе с разработчиками музыкального приложения Gismart приобщала школьников к программированию. В этом проекте школьников учили программированию роботов-музыкантов.
А чего добились Вы, https://censor.net/ru/user/471528, чтобы позволить себе постоянно писать об этих женщинах: "В обеих интеллект ноль"?
ТІхановська є така ,яка є..
ЖОДНИХ ПРЕТЕНЗІЙ.
Претензії до білорусів-мужиків,котрі навіть сьогодні не спромоглись на загальнеонаціональний страйк.
це другий за значимістю екперимент після Майдану...
ось ти ,лахті,і спалився... ))))