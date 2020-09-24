За добу в Києві виявили 330 випадків COVID-19, серед захворілих 31 дитина і 13 медиків, троє людей померли, - Кличко
Кількість мешканців Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу на 330 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Telegram.
"Троє хворих померли. За період пандемії коронавірус забрав життя 333 киян", - написав він.
За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 20 665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Так, захворіли: 171 жінка віком від 19 до 87 років; 128 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв; 14 дівчаток від 3 років до 17 та 17 хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, 13 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 116 осіб. Усього від коронавірусу вилікувалися 6159 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 60, у Деснянському – 51 та в Дніпровському районі – 44.
"Запобігти потраплянню Києва до "червоної зони" і поверненню до суворих обмежень можна тільки дотримуючись правил. Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе!" - написав мер Києва.
