За добу поліція відкрила сім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу в Україні. ІНФОГРАФІКА

За добу поліцейські відкрили сім кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

"Всього упродовж доби до поліції надійшло 90 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській областях - 9, 8 - у Донецькій та Київській областях, 7 - у Харківській області, 6 - у місті Києві, 5 - в Одеській, по 4 - у Вінницькій та Чернігівській, по 3 - у Дніпропетровській та Миколаївській, 2 - у Волинській, по 1 - у Луганській, Сумській, Херсонській та Черкаській областях", - сказано в повідомленні.

Загалом же з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 712 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

За добу в ЄРДР внесено відомості про 7 кримінальних правопорушень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС запускає чат-бот про місцеві вибори

Всього в ЄРДР внесено відомості про 80 ​​кримінальних правопорушень: 44 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 36 - пов'язані з виборчим процесом.