У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. ІНСТРУКЦІЯ

У Держбюджеті-2020 на компенсацію за зруйноване житло на Донбасі передбачено 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Раніше Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

Порядком передбачено, що грошова компенсація надаватиметься постраждалим, які є власниками житла на контрольованій Урядом України території, та яке було зруйноване після 14 квітня 2014 року. Розмір компенсації постраждалим визначатиметься за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, але не більш як 300 тис. гривень.

У Державному бюджеті України на 2020 рік на ці цілі передбачено 20 млн гривень.

