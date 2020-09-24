УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10243 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 236 19

У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. ІНСТРУКЦІЯ

У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. ІНСТРУКЦІЯ

У Держбюджеті-2020 на компенсацію за зруйноване житло на Донбасі передбачено 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Раніше Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

Порядком передбачено, що грошова компенсація надаватиметься постраждалим, які є власниками житла на контрольованій Урядом України території, та яке було зруйноване після 14 квітня 2014 року. Розмір компенсації постраждалим визначатиметься за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, але не більш як 300 тис. гривень.

У Державному бюджеті України на 2020 рік на ці цілі передбачено 20 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі жителі будинку, який обрушився торік у Дрогобичі, отримали компенсацію, загалом виплатили 40,4 млн грн, - Львівська ОДА

У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі 01

Автор: 

житло (1117) компенсації (712) Донбас (22361) Міністерство реінтеграції (500)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 666У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 8776
показати весь коментар
24.09.2020 11:20 Відповісти
+10
Компенсации должна выплачивать рашка, а не мы.
показати весь коментар
24.09.2020 11:20 Відповісти
+9
У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 7649
показати весь коментар
24.09.2020 11:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки відкату потрібно дати за це?
показати весь коментар
24.09.2020 11:13 Відповісти
Відкат - то таке... А інструкція не зовсім точна - упущено початок. Спочатку потрібно зібрати податки і збори з громадян України на підконтрольних територіях, потрясти різні фонд і меценатів.
показати весь коментар
24.09.2020 12:09 Відповісти
У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 7591
показати весь коментар
24.09.2020 11:14 Відповісти
а раньше можно было просто вступить в ряды ЗСУ и получить моральную компенсацию...
показати весь коментар
24.09.2020 11:16 Відповісти
У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 7649
показати весь коментар
24.09.2020 11:16 Відповісти
Я думаю, що перед тим, як прийти за компенсацією до нашого уряду, особа яка постраждала складає позов на адресу агресора - російської підерації, яка має в регресному порядку пізніше покрити затрати уряду на відбудову(компенсацію)? Чи уряд вирішив з бідних українців вирішити проблеми кацапів і поліцаів? Не додумалися позови приймати до нашої держави?
показати весь коментар
24.09.2020 11:17 Відповісти
Піар перед виборами понад усьо.
показати весь коментар
24.09.2020 11:27 Відповісти
У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 666У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 8776
показати весь коментар
24.09.2020 11:20 Відповісти
Компенсации должна выплачивать рашка, а не мы.
показати весь коментар
24.09.2020 11:20 Відповісти
Якась та сторона.
показати весь коментар
24.09.2020 11:23 Відповісти
73 % изберателей рашки
показати весь коментар
24.09.2020 13:04 Відповісти
Берете коктейль молотова и идете к росийскому посольству за компенсацией
показати весь коментар
24.09.2020 11:21 Відповісти
или к офису Жопоблока которые привели в Украину войну и окупантов
показати весь коментар
24.09.2020 11:22 Відповісти
зеленский со шмыгалем слетали в австрию. Результат - взяли кредит у австрийцев на покупку... австрийской пожарной техники на сумму 250млн евро. А в это время полтавский производитель пожарной техники, который производит аналогичную технику в только в два раза дешевле, остался без гос заказов на ближайшие 10 лет. поздравляю лохов-заводчан, которые сходили на выборы по-приколу, вас зеленский отимел по полной программе.
показати весь коментар
24.09.2020 11:23 Відповісти
Цього вистачить на 66 помешкань.
показати весь коментар
24.09.2020 11:25 Відповісти
Якщо компенсацію повинні платити ми,то до чого тоді **************? Іхтамнєт
показати весь коментар
24.09.2020 11:29 Відповісти
Це небувала ганьба!Люди які втратили житло одержать 20 млн.-тобто копійки. А ті бездарі що нічого не роблять (кабміни,офіси,депутатські зграі різних рівней,антикорупціонери,прокурори,судівські правоохоронці та багато інших) і живуть за рахунок держави-міл'ярди.
показати весь коментар
24.09.2020 11:33 Відповісти
Понятное дело, что не все из пострадавших кричали "путен введи", но я почему-то убежден, что именно эти будут первыми в очереди на всевозможные компенсации.
показати весь коментар
24.09.2020 11:48 Відповісти
Я. так понимаю, что это будет после деоккупации т.е. никода!
показати весь коментар
24.09.2020 13:38 Відповісти
 
 