Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні". ФОТО
Під час робочої поїздки до Миколаївської та Херсонської областей Президент України Володимир Зеленський спостерігав за перебігом стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля – 2020", що проводяться із залученням визначених органів військового управління Збройних сил України, органів управління інших складових сил оборони та позначенням дій військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Це – перші навчання подібного рівня, які Україна проводить у статусі члена Програми розширених можливостей НАТО, і черговий крок до набуття взаємосумісності українського війська з арміями країн – членів Альянсу. Одне з головних завдань навчань – демонстрація готовності України дати відсіч збройній агресії самостійно та з використанням механізмів міжнародної підтримки, а також здатності протистояти іншим загрозам. Навчання також сприятимуть визначенню подальших напрямків розвитку системи управління ЗСУ.
"Це ще один сигнал потужної міжнародної підтримки України у захисті своєї територіальної цілісності та безпеки в Європі. Наш бойовий досвід стає частиною навчально-бойових програм, що високо цінуються в усьому світі. Свідченням цього є участь у навчаннях представників наших держав-партнерів", – зазначив Президент у Міжвідомчому центрі підготовки військових частин і підрозділів "Широкий лан", коли спостерігав за тактичними діями під час бригадних навчань 72-ї ОМБр.
Як доповів командувач військ оперативного командування "Північ" Валерій Залужний, підрозділи відпрацьовували штурм населених пунктів, наступ з ходу на непідготовлену оборону, атаку переднього краю противника, бій за оволодіння ротними опорними пунктами на першій позиції, застосування тактичного повітряного десанту.
У Херсонській області, поблизу села Львове, Президент України разом із послами країн – учасниць навчань, зокрема тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою та тимчасовим повіреним у справах Великої Британії в Україні Ніколасом Гарроксом спостерігали за перебігом тактичних навчань 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України та РТГр 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великої Британії. Зокрема, відпрацьовувались захоплення плацдарму, форсування водної перешкоди на всіх видах десантно-переправних засобів та подолання понтонного мосту.
У районі Кінбурнської коси поблизу селища Виноградне було відпрацьовано управління зосередженим вогневим ударом. Як поінформував Президента командувач військ оперативного командування "Південь" Ігор Палагнюк, ураження здійснювалося з РСЗВ "Вільха", "Ураган" по об'єктах в глибині оборони противника. Також відпрацьовувалося застосування ударного БпАК Bayraktar.
Після цього в порту Скадовська відбулися тактичні навчання 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Зокрема, відпрацьовувалася оборона морського порту, узбережжя та відбиття диверсійно-розвідувальних сил противника. Бригада була створена у Херсонській області у вересні 2018 року. Її завдання – охорона та оборона важливих об'єктів, контрдиверсійна діяльність та інша діяльність на випадок повномасштабної агресії. Херсонщина є пілотною областю для реалізації проекту з організації територіальної оборони. У навчаннях українська бригада використовує досвід Союзу оборони Естонії – Кайтселійт.
Президент позитивно оцінив навчання і привітав з проведеними випробуваннями. "Задоволений, як і всі українці, нашою армією, і вдячний кожному, хто захищає наш суверенітет та територіальну цілісність. Вважаю, що ці навчання дуже важливі, бо це не просто якесь тренування, а навчання, максимально наближені до реальності, до війни. Знаю, що і британці, і інші партнери з Альянсу, залучені до цих навчань, бачать, що багато речей навчила нас війна на сході країни, наші військові працюють на найвищому рівні", – розповів Глава держави.
Під час навчань було опрацьовано будівництво мостів та понтонів, переправлення техніки через річку тощо.
Володимир Зеленський відзначив підготовку українських військових і техніків. А вітчизняні зразки озброєння та військової техніки у процесі випробувань довели свою конкурентоспроможність на світовому ринку.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак подякував за сприяння у наданні Україні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО та відзначив участь військ держав – членів Альянсу в навчаннях "Об’єднані зусилля – 2020".
"Сьогодні наша співпраця наповнена практичним змістом. Уперше в історії України стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля – 2020" відбуваються за стандартами НАТО, адже органи військового управління переведені на J-структуру. Участь країн-партнерів у навчаннях є потужним сигналом солідарності", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля – 2020" проводяться з 22 по 25 вересня.
