Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто "слуги народу" стали ретельніше аналізувати законопроєкти, - представник Кабміну в Раді Мокан

Представник уряду у Верховній Раді, нардеп "Слуги народу" Василь Мокан вважає, що підтримка певних законопроєктів іншими фракціями парламенту не дає підстав стверджувати про відсутність монобільшості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Мокан заявив в ефірі "Україна 24".

"Я би не порівнював монолітність фракції на початку скликання і зараз. Справді, зараз законопроєкти голосуються складніше, збільшилась кількість ситуативних голосувань у Верховній Раді, коли певні законопроєкти підтримують інші політичні фракції, але це не означає, що монобільшості не існує де-юре і де-факто. У цьому плані, мені здається, що народні депутати стали більш прискіпливо аналізувати та визначатися щодо голосування за той чи інший законопроєкт", — зазначив Мокан.

Водночас неодностайність депутатів "Слуги народу" при ухваленні певних законопроєктів він пояснює й тим, що на сьогодні Рада завершила розгляд пакету законодавчих ініціатив, які були підготовлені ще в рамках виборчої кампанії та узгоджені з усіма членами фракції.

