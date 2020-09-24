УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14685 відвідувачів онлайн
Новини
820 17

Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто "слуги народу" стали ретельніше аналізувати законопроєкти, - представник Кабміну в Раді Мокан

Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто

Представник уряду у Верховній Раді, нардеп "Слуги народу" Василь Мокан вважає, що підтримка певних законопроєктів іншими фракціями парламенту не дає підстав стверджувати про відсутність монобільшості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Мокан заявив в ефірі "Україна 24".

"Я би не порівнював монолітність фракції на початку скликання і зараз. Справді, зараз законопроєкти голосуються складніше, збільшилась кількість ситуативних голосувань у Верховній Раді, коли певні законопроєкти підтримують інші політичні фракції, але це не означає, що монобільшості не існує де-юре і де-факто. У цьому плані, мені здається, що народні депутати стали більш прискіпливо аналізувати та визначатися щодо голосування за той чи інший законопроєкт", — зазначив Мокан.

Водночас неодностайність депутатів "Слуги народу" при ухваленні певних законопроєктів він пояснює й тим, що на сьогодні Рада завершила розгляд пакету законодавчих ініціатив, які були підготовлені ще в рамках виборчої кампанії та узгоджені з усіма членами фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 200 нардепів планують увійти в нове міжфракційне об'єднання "Шлях додому", на мій погляд, це "мир за всяку ціну", - "слуга народу" Юнаков

Автор: 

ВР (15177) Слуга народу (2844) Мокан Василь (55)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А раніше голосували за закони не аналізуючи? Це що за депутати такі?
показати весь коментар
24.09.2020 12:12 Відповісти
+6
Ой депутаты Зе тим освоили букварь и теперь читают
показати весь коментар
24.09.2020 12:10 Відповісти
+5
Да уж, что могут анализировать приматы, у которых нет мышления вообще. Уже напринимали такой гадости, что мама не горюй. Слудующей Раде будет что отменять. Идиоты в кубе.
показати весь коментар
24.09.2020 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой депутаты Зе тим освоили букварь и теперь читают
показати весь коментар
24.09.2020 12:10 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3216804/zelenskiyi_slugam_naroda_vas_nazyvali_zelenymi_knopochkami_i_printerom_ya_etim_gorjus
показати весь коментар
24.09.2020 12:17 Відповісти
Да уж, что могут анализировать приматы, у которых нет мышления вообще. Уже напринимали такой гадости, что мама не горюй. Слудующей Раде будет что отменять. Идиоты в кубе.
показати весь коментар
24.09.2020 12:18 Відповісти
саме так!
Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто "слуги народу" стали ретельніше аналізувати законопроєкти, - представник Кабміну в Раді Мокан - Цензор.НЕТ 1996
показати весь коментар
24.09.2020 12:34 Відповісти
Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать.
показати весь коментар
24.09.2020 12:12 Відповісти
А раніше голосували за закони не аналізуючи? Це що за депутати такі?
показати весь коментар
24.09.2020 12:12 Відповісти
Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто "слуги народу" стали ретельніше аналізувати законопроєкти, - представник Кабміну в Раді Мокан - Цензор.НЕТ 9468
показати весь коментар
24.09.2020 12:26 Відповісти
Падлошенка люди майже все контролюють в Україні тому змін на краще не буде
показати весь коментар
24.09.2020 12:18 Відповісти
Таки так, і ОПу, і Раду, і Генпрокуратуру, і ДБР.
показати весь коментар
24.09.2020 12:26 Відповісти
Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто "слуги народу" стали ретельніше аналізувати законопроєкти, - представник Кабміну в Раді Мокан - Цензор.НЕТ 885
показати весь коментар
24.09.2020 12:27 Відповісти
Говорить об отсутствии монобольшинства сейчас нельзя, просто "слуги народа" стали тщательнее анализировать законопроекты, - представитель Кабмина в Раде Мокан - Цензор.НЕТ 2279
показати весь коментар
24.09.2020 12:21 Відповісти
Не правий представник Кабміну. Головна причина - депутани монобільшості розбрелися по свбарендах - до нових і різних хазяїв. Це сталося тому, що там принципів нема ніяк.
показати весь коментар
24.09.2020 12:30 Відповісти
"монопенісуальна" більшість
Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто "слуги народу" стали ретельніше аналізувати законопроєкти, - представник Кабміну в Раді Мокан - Цензор.НЕТ 3760
показати весь коментар
24.09.2020 12:31 Відповісти
тщательнее- это смотреть не только титульный лист, но и искать порнокартинки среди текста?
показати весь коментар
24.09.2020 13:08 Відповісти
Говорить об отсутствии монобольшинства сейчас нельзя, просто "слуги народа" стали требовать больше ЗЕленых денег за каждое голосование, - представитель Кабмина в Раде Мокан
показати весь коментар
24.09.2020 16:22 Відповісти
Тобто, "монобільшості нема, але вона є"
показати весь коментар
24.09.2020 17:17 Відповісти
 
 