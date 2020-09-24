У Євросоюзі стурбовані певними подіями навколо антикорупційної архітектури України, - посол ЄС Маасікас

В Євросоюзі зазначають, що безвіз - це не тільки про перетин кордонів, це і про довіру.

Слова посла ЄС в Україні Матті Маасікаса на сторінці в мережі Facebook наводить ЦПК, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема у Маасікаса запитали, чи є якась небезпека припинення безвізового режиму для українців зараз.

"Як ви знаєте, був чіткий перелік умов для безвізових поїздок. Безвіз - це не тільки про перетин кордонів, це і про довіру. Він включає в себе і інституційні речі теж. І ми стурбовані деякими подіями навколо антикорупційної архітектури", - зазначив дипломат.

"Посол згадав не тільки атаки на НАБУ і САП. Але і судовий позов Суркісів проти ПриватБанку і загрозу незалежності НБУ. Максимально дипломатично. Але так, щоб у Києві зрозуміли, що ці ігрища добром не закінчаться", - відзначили в ЦПК.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливе скасування безвізу з ЄС для українців, Зеленський заявив, що це Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом".

У МЗС повідомили, що Україна не отримувала від ЄС інформації про можливий перегляд безвізу.

Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель під час візиту в Україну заявив, що питання про перегляд безвізу для України "складне".