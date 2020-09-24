УКР
Новини
У Євросоюзі стурбовані певними подіями навколо антикорупційної архітектури України, - посол ЄС Маасікас

В Євросоюзі зазначають, що безвіз - це не тільки про перетин кордонів, це і про довіру.

Слова посла ЄС в Україні Матті Маасікаса на сторінці в мережі Facebook наводить ЦПК, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема у Маасікаса запитали, чи є якась небезпека припинення безвізового режиму для українців зараз.

"Як ви знаєте, був чіткий перелік умов для безвізових поїздок. Безвіз - це не тільки про перетин кордонів, це і про довіру. Він включає в себе і інституційні речі теж. І ми стурбовані деякими подіями навколо антикорупційної архітектури", - зазначив дипломат.

"Посол згадав не тільки атаки на НАБУ і САП. Але і судовий позов Суркісів проти ПриватБанку і загрозу незалежності НБУ. Максимально дипломатично. Але так, щоб у Києві зрозуміли, що ці ігрища добром не закінчаться", - відзначили в ЦПК.

Також читайте: Україна не отримувала від ЄС інформації про можливий перегляд безвізу, - заступниця глави МЗС Джапарова

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливе скасування безвізу з ЄС для українців, Зеленський заявив, що це Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом".

У МЗС повідомили, що Україна не отримувала від ЄС інформації про можливий перегляд безвізу.

Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель під час візиту в Україну заявив, що питання про перегляд безвізу для України "складне".

безвізовий режим (1347) Євросоюз (14013) Центр протидії корупції (287) Матті Маасікас (134)
Топ коментарі
+11
Цікаво послухати Зе-ботів, які сорочки на грудях дотепер рвуть, що це все - фантазії порохоботів.
показати весь коментар
24.09.2020 12:25 Відповісти
+11
1. Те, кто дальше родного хутора не выезжал, ни за что не держатся.

2. У остальных полно резонов. Но тебе их перечислять бесполезно. См. п.1.
показати весь коментар
24.09.2020 12:38 Відповісти
+10
Хто такі "ми", любителі русскага міра і ********, ті хто хоче безвіз з тайожним союзом?
показати весь коментар
24.09.2020 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Я еще понимаю, почему мы держимся за МВФ, но зачем мы держимся за безвиз?
показати весь коментар
24.09.2020 12:25 Відповісти
Хто такі "ми", любителі русскага міра і ********, ті хто хоче безвіз з тайожним союзом?
показати весь коментар
24.09.2020 12:36 Відповісти
1. Те, кто дальше родного хутора не выезжал, ни за что не держатся.

2. У остальных полно резонов. Но тебе их перечислять бесполезно. См. п.1.
показати весь коментар
24.09.2020 12:38 Відповісти
https://censor.net/user/384181 в моєму кондуїті зазначений як особливо жирний 73/43%зебіл
показати весь коментар
24.09.2020 12:59 Відповісти
Это чтоли в том кондуите, который на Савушкина,55 ?
показати весь коментар
24.09.2020 13:07 Відповісти
Цікаво послухати Зе-ботів, які сорочки на грудях дотепер рвуть, що це все - фантазії порохоботів.
показати весь коментар
24.09.2020 12:25 Відповісти
Как определить момент, при котором их обеспокоенность становится глубокой, и глубочайшей?
показати весь коментар
24.09.2020 12:30 Відповісти
якщо мова про зебобіків - то, коли закінчиться безвіз і їх (заробітчан) пошлють на*уй на кордоні
показати весь коментар
24.09.2020 12:44 Відповісти
А потом эти зелики приезжают в Польшу и оттуда пишут пламенные тексты в поддержку поросёнка (оставил себе пару таких во френдах на ФБ). Петики такие себе петики)))
показати весь коментар
24.09.2020 12:57 Відповісти
Іди геть, руска курво!
показати весь коментар
24.09.2020 12:59 Відповісти
Спшердоляй от меня, касабськая потвора, надоел со своими глупостями.
показати весь коментар
24.09.2020 13:00 Відповісти
"скрепный зелепукин" они еще привозили 5-7 лярдов зелени для Украины , в то времья когда "зе " просит в МВФ 2-3 лярда...Курва ,не пердоль чловекам гловы , вудки тутай нема ,а для тего жы быс муг пить "боярышню росийску " мусишь путина поцаловать в дупу,,,
показати весь коментар
24.09.2020 14:29 Відповісти
Ходь до кутаса, губка, у тебя интеллект погремушки.
показати весь коментар
24.09.2020 14:35 Відповісти
Ха-ха, обеспокоенность,
А зрады навели как на глубокую обеспокоенность.
показати весь коментар
24.09.2020 12:35 Відповісти
Нечего возвазить по сути предъявы посла ЕС, так ты кривляться начал, как и все зеленая блевотина.
показати весь коментар
24.09.2020 13:01 Відповісти
Два Вовки - один з Крмлівського бункеру інший з-за спини кремлівського Козира прочитали для ООН правильні промови , за включенням одної деталі : *******... ський Вовка передав світу та НЕлоху, шо його, Пляшивого , задовольнить тільки той розподіл світу , який виник з часів народження ООН . А другий, Клован, все ще мріє з цим ублюдком говорити про мир...
показати весь коментар
24.09.2020 12:37 Відповісти
Кадровая политика блазня перечеркивает все его плюсы и достижения, и таким образом умножает на ноль, в том числе и его, как преза.
показати весь коментар
24.09.2020 12:40 Відповісти
"Обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры" А коррупционной архитектурой, коррупционной архитектоникой не обеспокоены? Это как нарко- бандитский образования, государства в "государстве" Украина... Все - и пресса, и суды, и все "нутряные органы", и... подчинено, подконтрольно - встроено в коррупционную архитектонику...
показати весь коментар
24.09.2020 12:45 Відповісти
не треба "бєспокоіться",треба просто перестати давати їм гроші,поки не зроблять все по закону
показати весь коментар
24.09.2020 12:47 Відповісти
МВФ уже давно перестали давать Украине деньги. А скоро и безвиз ку-ку. А нам всё ещё говорят о них в настоящем времени, как будто это не утерянные шмарклей возможности.
показати весь коментар
24.09.2020 13:22 Відповісти
антикорупционная архитектура, созданная прошлой властью много принесла раскрытых дел, на скамью посудимых и на нары кто попал? а на ее содержание пошли миллиарды, может что-то не так?
показати весь коментар
24.09.2020 13:25 Відповісти
Безвіз це, не стільки наше бажання, як право ЄС. Тому, треба уважно слухати європейських дипломатів і не чекати що, вони будуть грюкати по столу чи підвищувати голос. Європейські політики навіть смертний вирок виносили б з вічливою посмішкою і тихим голосом і в загальних фразах про вашу добру волю.
показати весь коментар
24.09.2020 13:47 Відповісти
Якої архітектури?!
показати весь коментар
24.09.2020 17:36 Відповісти
 
 