Україна солідарна з позицією ЄС щодо того, що відбувається в Білорусі, - Зеленський

Україна солідарна з позицією ЄС щодо подій, що відбуваються в Республіці Білорусь, і зазначає безперспективність для влади відсутності діалогу з народом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Те що ми сьогодні бачимо ... якщо влада не зупинить такі дії, вона отримає дуже потужний результат і відповідь від народу, якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. І тут Україна завжди буде підтримувати наших партнерів, тут ми однодумці з усіма країнами Євросоюзу", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за результатами зустрічі з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою.

Як повідомлялося, ЄС, США і низка країн не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

