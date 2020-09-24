УКР
Україна солідарна з позицією ЄС щодо того, що відбувається в Білорусі, - Зеленський

Україна солідарна з позицією ЄС щодо подій, що відбуваються в Республіці Білорусь, і зазначає безперспективність для влади відсутності діалогу з народом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Те що ми сьогодні бачимо ... якщо влада не зупинить такі дії, вона отримає дуже потужний результат і відповідь від народу, якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. І тут Україна завжди буде підтримувати наших партнерів, тут ми однодумці з усіма країнами Євросоюзу", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за результатами зустрічі з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою.

Як повідомлялося, ЄС, США і низка країн не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності

Автор: 

Білорусь (8029) Зеленський Володимир (25203) Лукашенко Олександр (2687) Євросоюз (14013)
Топ коментарі
+4
У тебя у самого студентов пакуют в автозаки!

https://www.facebook.com/george.tuka?__cft__[0]=AZXMoAfKgqgs0tn3kH8vQ3y0SwM4Df5k7XNwC63Ic-4********************************************************-****************************************************&__tn__=-UC%2CP-R George Tuka

1 хв
·

Просто зараз відбувається спроба рейдерського захоплення Коледжу Олімпійського резерву з боротьби!

Он-лайн трансляція супротиву на сторінці Руху Опору Капітуляції!
З міста події повідомляють, що директора вже затримала поліція, а дівчині, яка є головою студкому, завдали струс мозку...
Самі студенти переконані в тому, що головна мета ЗЕкоманди - привласнити знмельну ділянку навчального закладу.
24.09.2020 13:02
24.09.2020 13:02 Відповісти
+3
Щось в лісі здохло? Чи сильно новий транш треба, який СБ і МВФ не дають?
24.09.2020 13:05
24.09.2020 13:05 Відповісти
+1
Нє, ну лідєр і фсьоа!
24.09.2020 12:39
24.09.2020 12:39 Відповісти
Нє, ну лідєр і фсьоа!
24.09.2020 12:39
24.09.2020 12:39 Відповісти
Знайшли НЕлоху формулюваннячко не називаючи Луку тим чим він є...
24.09.2020 12:40
24.09.2020 12:40 Відповісти
- і я таво і я таво і я таво же мнєнія!...(але забув, звідки це).
24.09.2020 12:55
24.09.2020 12:55 Відповісти
Петики, напрягитесь! Нельзя так беззубо! Как там у классика: " У тебя скучный вид, тебе никто денег не даст".
24.09.2020 13:01
24.09.2020 13:01 Відповісти
У тебя у самого студентов пакуют в автозаки!

https://www.facebook.com/george.tuka?__cft__[0]=AZXMoAfKgqgs0tn3kH8vQ3y0SwM4Df5k7XNwC63Ic-4********************************************************-****************************************************&__tn__=-UC%2CP-R George Tuka

1 хв
·

Просто зараз відбувається спроба рейдерського захоплення Коледжу Олімпійського резерву з боротьби!

Он-лайн трансляція супротиву на сторінці Руху Опору Капітуляції!
З міста події повідомляють, що директора вже затримала поліція, а дівчині, яка є головою студкому, завдали струс мозку...
Самі студенти переконані в тому, що головна мета ЗЕкоманди - привласнити знмельну ділянку навчального закладу.
24.09.2020 13:02
24.09.2020 13:02 Відповісти
https://twitter.com/IhorLapin
https://twitter.com/IhorLapin Ihor Lapin - Народний депутат України VIIІ скликання, People's deputy of Ukraine
https://twitter.com/IhorLapin @IhorLapin

Студентів коледжу Олімпійського резерву почали пакувати # в автозаки.
24.09.2020 13:03
24.09.2020 13:03 Відповісти
Щось в лісі здохло? Чи сильно новий транш треба, який СБ і МВФ не дають?
24.09.2020 13:05
24.09.2020 13:05 Відповісти
молодец, всё правильно сказал.
25.09.2020 01:28
25.09.2020 01:28 Відповісти
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Щонайменше пʼятнадцять народних депутатів із президентської фракції «Слуга народу» призначили в помічники батьків, братів, дружин і чоловіків. Деяких з них - із премією з держбюджету та підвищеними зарплатами. Хоча Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом у президенти, обіцяв, що у владі «кумівства не буде».
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
25.09.2020 09:55
25.09.2020 09:55 Відповісти
всіх блазнів до корита долучили. Уявляєте, вся ця шобла була злиднями, а тепер грош іваляться як з "рога ізобілія".. Не скоро ми їх позбавимось, ой не скоро..
25.09.2020 10:22
25.09.2020 10:22 Відповісти
ну хоч щось промукав віслюк оманський)). Напевно боїться що МВФ грошей не дасть, тому і "солідарний" з ЄС )))
25.09.2020 10:16
25.09.2020 10:16 Відповісти
Трусливый клоун.
Своей позиции никакой нет.
Может только подтявкивать:
"ми солидарны... ми солидарны..."
25.09.2020 11:57
25.09.2020 11:57 Відповісти
 
 