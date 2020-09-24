Україна солідарна з позицією ЄС щодо того, що відбувається в Білорусі, - Зеленський
Україна солідарна з позицією ЄС щодо подій, що відбуваються в Республіці Білорусь, і зазначає безперспективність для влади відсутності діалогу з народом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Те що ми сьогодні бачимо ... якщо влада не зупинить такі дії, вона отримає дуже потужний результат і відповідь від народу, якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. І тут Україна завжди буде підтримувати наших партнерів, тут ми однодумці з усіма країнами Євросоюзу", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за результатами зустрічі з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою.
Як повідомлялося, ЄС, США і низка країн не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.
1 хв
·
Просто зараз відбувається спроба рейдерського захоплення Коледжу Олімпійського резерву з боротьби!
Он-лайн трансляція супротиву на сторінці Руху Опору Капітуляції!
З міста події повідомляють, що директора вже затримала поліція, а дівчині, яка є головою студкому, завдали струс мозку...
Самі студенти переконані в тому, що головна мета ЗЕкоманди - привласнити знмельну ділянку навчального закладу.
Студентів коледжу Олімпійського резерву почали пакувати # в автозаки.
Своей позиции никакой нет.
Может только подтявкивать:
"ми солидарны... ми солидарны..."