Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС

23 вересня в Калинівському районі Вінницької області між чинним депутатом Калинівської районної ради, який балотується в Калинівську ОТГ, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом у депутати облради виник конфлікт, під час якого один з його учасників зазнав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

До поліції звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади про те, що близько 18 години на територію його домогосподарства приїхав діючий депутат Вінницької обласної ради з кандидатом в депутати обласної ради.

Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат в депутати Вінницької обласної ради наніс заявнику удар в голову. У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser.

Свідком події, яка сталась на території товариства потерпілого, став працівник потерпілого. Він втрутився в ситуацію та допоміг припинити протиправні дії, здійснивши постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізований .

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку. Пошкоджений автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Слідством відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією інциденту відповідно до ч.2 ст. 296 ККУ (Хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.