Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС

23 вересня в Калинівському районі Вінницької області між чинним депутатом Калинівської районної ради, який балотується в Калинівську ОТГ, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом у депутати облради виник конфлікт, під час якого один з його учасників зазнав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

До поліції звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади про те, що близько 18 години на територію його домогосподарства приїхав діючий депутат Вінницької обласної ради з кандидатом в депутати обласної ради.

Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат в депутати Вінницької обласної ради наніс заявнику удар в голову. У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser.

Свідком події, яка сталась на території товариства потерпілого, став працівник потерпілого. Він втрутився в ситуацію та допоміг припинити протиправні дії, здійснивши постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізований .

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку. Пошкоджений автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Слідством відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією інциденту відповідно до ч.2 ст. 296 ККУ (Хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Вінницька область (1064) депутат (1803) бійка (751) МВС (3533)
...вася, ты хотел в "комменте" блеснуть умом и эрудицией? У тебя получилось, но как-то так...
Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС - Цензор.НЕТ 5538
Ну, черепная еще понимаю, но откуда мозговая? Чушь какая-то
Вот как сильно велико стремление взвалить на себя тяжкое бремя изнурительного труда и ответственности на благо народа. Доходит до драк среди готовых пойти на самопожертвование.
Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС - Цензор.НЕТ 5451
Неужели ПЕСыка отлупили?
😂
...вася, ты хотел в "комменте" блеснуть умом и эрудицией? У тебя получилось, но как-то так...
Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС - Цензор.НЕТ 5538
Це - Бінго!!!
Дубинский и собака.
Олеже, а поясни, чому ПЕС? Невже правильно Европа, а не Європа? Звичайно, якщо парасєйскі, то ПЕС. Ти з нарасєї?
У зв'язку із тим, що більшість "патріотичних" коментарів Цензора чомусь пишуть на мові країни-агресора (дивна ситуація), для їх розуміння змушений використовувати російську.
...язык комментариев для тебя - показатель "патриотизма"? Вот это ты отколол, шимпанЗЕ
А ти не змушуй себе, не потрібно. Тобто українською буде ПЄС? Вже не так звучить, як з нарасєйської, еге ж?)) Тому припускаю, що придумано про "песиків" якраз нарасєї)
Використовуєш їх методички свідомо, чи просто підтримуєш расєян, бо вони ненавидять Пороха?)
Із чого ти зробив висновок, що расєяни ненавидять Пороха? Навіть їх президент обнімає Порошенка, коли той жме йому руку. Чому Порошенко робить все, щоб приватизувати український патріотизм? Людина, яка у побуті та в сім'ї спілкується російською. Подивись відео із його молодшим сином Мішей. Олігарх, який грабував свою країну,хвала Богові, більше ніколи не буде президентом. Найвища ступінь цинізму - бути найбагатшим президентом у Європі найбіднішої країни Європи! Плекаю надію, що на наступних виборах український народ не вибере більше ні баригу ні клоуна.
Фото надай, де ***** Пороха обіймає.
Це раз. І два- поспілкуйся з кацапнею, питання відпадуть.
На тему обійм, інформації достатньо (навіть на Цензорі) - це раз. Я із кацапнею, на відміну від тебе, не спілкуюся - це два. І по-третє, Порох про твого кумира - це занадто амбіційно. Хіба що взірвані склади навіює!
😂
Кумира у мене немає.
Обійми- пруф.
Із кацапнею я спілкуюсь тільки по одній причині- довести їм і читачам їхню брехливість, підлість та ницість.
Якщо ти не порохобот, я тебе щиро вітаю з цим! Я все чекаю судового позову від пана Порошенка до пана Деркача про розповсюдження останнім "фейкових записів", які порочать світлий образ Сивочолого гетьмана! Ось де можна розгулятися московським адвокатам Порошенка! Які там картини!😂 Але, я чомусь впевнений, що такого позову не буде.
У нас против гбшной мразоты Деркача ввели персональные санкции. А зеленая слизь эту мразоту продолжает вылизывать
Санкции ввели за вмешательство в выборы в США. Факт вмешательства никто не оспаривает. Но это не значит, что они фейковые. Их фейковость Порошенко пускай в суде доказывает.
Факт в том, шо Деркач - гбшная мразь. Братан всей зеленой слизи.
Скорее ОПЗЖ.
😁
Татышо? А вот Моника на прессухе самолично огласил "продолжение" слива материалов Деркачу.Никто его за язык не тянул. Так шо тут, как ни крути, а налицо сотрудничество ОП с гбшным агентом.
Многоходовочка!
😁
Угу. русский с зебилом - братья навек.
І ти так і не відповів на питання- чому використовуєш нарасєйські абревіатури?
Знаєш, коли я читаю твої заяви, що : "Я із кацапнею, на відміну від тебе, не спілкуюся...", то згадую анекдот:
- Скажіть, а це правда, як кажуть люди, у вас тут піда..си живуть?
- Не знаю... Зараз дружину спитаю... Вася, у нас тут піда..си живуть?...
А от ми з кацапнею спілкуємся... Наприклад, з тобою...
Просто методички "патриотам-барыгоборцам" на Рассее пишут.
Ну, черепная еще понимаю, но откуда мозговая? Чушь какая-то
Вот как сильно велико стремление взвалить на себя тяжкое бремя изнурительного труда и ответственности на благо народа. Доходит до драк среди готовых пойти на самопожертвование.
Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС - Цензор.НЕТ 5451
*бремя ответственности и изнурительного труда
вот что корыто чудоманящее с людьми делает
Депутаты ублюдочная падаль
Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС - Цензор.НЕТ 8650
вот так хотят работать на благо народа- до смертоубийства
на своё благо эти ****** работают, а на народ им насрать!
Справка о невменяемости даёт не меньше возможностей, чем депутатский мандат.
Справка о невменяемости - это палка о двух концах. Невменяемому нельзя участвовать в выборах и избираться, с частной собственностью какие-то приколы и в больничку вас могут при необходимости запереть принудительно не на год а до конца жизни без всякого суда. И там обколоть до состояния овоща.
З усією повагою, Шановний Пане..
Майже всі наші "політики" такі самі..
Вспом'ятай Їх- стидоба..))
Вы говорите о морально-этическом уровне этих ребят... а в физическом плане большинство вполне здоровы и розовощёки . А психиатры - то такие суровые парни, что могут вполне это поправить. Я тут уже как-то рассказывал, как одна бабулька решила срезать угол и пройти по народной тропе через Облпсихбольницу №1 по ул. Павлова в одном небольшом городке в центре Украины и что из этого вышло .
ну,нащот больнички то вы загнули...кто оплачивать будет содержание?
скорее выгнать могут принудительно из больнички без всякого труда.за неуплату
Ще в 90-тіх розігнали. .
Зараз теж...
Ще одна хвиля..
Знаю- батьки були псіхатрами..
))
Государство будет содержать, кто ж ещё .
Мы же говорим не об обычном психе, а о том, кто решил использовать справку о невменяемости вместо депутатского мандата для решения своих дел . Так вот как только такой парень перейдёт дорогу более-менее серьёзному дяде, то организовать совершенно законно его исчезновение, да так, что родственники замахаются искать его по дуркам - плёвое дело. Были прецеденты
Шоб вы так жили, как прибедняетесь!
Депутантропы...
З кандидатом в депутати ми проводимо дебати.
В мене є розкішне хобі гулі набивать на лобі))) (с) Тартак
Ату его !!!!!
скажи мне за кого голосовал и я скажу кто ты . уровень интеллекта и моральные критерии человека можно определить по его приверженности к депутату . как правило в депутаты идут редкостные мрази. к сожалению выбирать неизкого.одно дерьмо.
Мда, хреновая у вас там в Венгрии ситуация с депутатами
такая как и у вас в венгрии
Оно и понятно, кто ж без статьи сейчас в депутаты ходит .Похоже подыграли друг другу. Но и возможен вариант чешуться рученьки прям уже не в моготу.На обычного гражданина очко играет ,а тут и попиарились и градус напряжения сбили.О порядочности говорить не приходиться очередные два клоуна депутата.
Смішно, якщо пролетять обидва.
Я упиваюсь ощущением полета,
И крыльев мощь я чувствую спиной.
Хочу взлететь, но мне мешает кто-то,
А я зову его в полет с собой.

Прошу его отбросить все печали,
Почувствовать как манит высота.
А тут вдруг санитары набежали…
И завязали мои крылья-рукава…
🤪😇
)))
Мені цікаво - а яка була причина "мордобиття"? Мабуть, не могли визначиться, хто більше любить "простий народ"...
Яке ж владне корито солодке
Во сволочи, как рвутся к власти и к своей раскошной жизни.
