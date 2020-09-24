Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС
23 вересня в Калинівському районі Вінницької області між чинним депутатом Калинівської районної ради, який балотується в Калинівську ОТГ, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом у депутати облради виник конфлікт, під час якого один з його учасників зазнав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
До поліції звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади про те, що близько 18 години на територію його домогосподарства приїхав діючий депутат Вінницької обласної ради з кандидатом в депутати обласної ради.
Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат в депутати Вінницької обласної ради наніс заявнику удар в голову. У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser.
Свідком події, яка сталась на території товариства потерпілого, став працівник потерпілого. Він втрутився в ситуацію та допоміг припинити протиправні дії, здійснивши постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.
Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізований .
Правопорушник затриманий у процесуальному порядку. Пошкоджений автомобіль поміщений на арештмайданчик.
Слідством відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією інциденту відповідно до ч.2 ст. 296 ККУ (Хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
😂
Використовуєш їх методички свідомо, чи просто підтримуєш расєян, бо вони ненавидять Пороха?)
Це раз. І два- поспілкуйся з кацапнею, питання відпадуть.
😂
Обійми- пруф.
Із кацапнею я спілкуюсь тільки по одній причині- довести їм і читачам їхню брехливість, підлість та ницість.
😁
😁
- Скажіть, а це правда, як кажуть люди, у вас тут піда..си живуть?
- Не знаю... Зараз дружину спитаю... Вася, у нас тут піда..си живуть?...
сильновелико стремление взвалить на себя тяжкое бремя изнурительного труда и ответственности на благо народа. Доходит до драк среди готовых пойти на самопожертвование.
Майже всі наші "політики" такі самі..
Вспом'ятай Їх- стидоба..))
скорее выгнать могут принудительно из больнички без всякого труда.за неуплату
Зараз теж...
Ще одна хвиля..
Знаю- батьки були псіхатрами..
))
Мы же говорим не об обычном психе, а о том, кто решил использовать справку о невменяемости вместо депутатского мандата для решения своих дел . Так вот как только такой парень перейдёт дорогу более-менее серьёзному дяде, то организовать совершенно законно его исчезновение, да так, что родственники замахаются искать его по дуркам - плёвое дело. Были прецеденты
В мене є розкішне хобі гулі набивать на лобі))) (с) Тартак
И крыльев мощь я чувствую спиной.
Хочу взлететь, но мне мешает кто-то,
А я зову его в полет с собой.
Прошу его отбросить все печали,
Почувствовать как манит высота.
А тут вдруг санитары набежали…
И завязали мои крылья-рукава…
🤪😇
)))