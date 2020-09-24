УКР
Домовитися із шахтарями не вдалося, підприємство готують до зупинки, - заява адміністрації "Кривбасзалізрудком"

Фото: Супільне

Правління ПАТ "Кривбасзалізрудком" виступило із заявою з приводу акції протесту, оголошеної деякими працівниками шахт "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська" і "Тернівська".

Як наголошується на сайті комбінату, керівництво вживало всіх можливих заходів для вирішення ситуації, попри те, що вимоги шахтарів були свідомо нездійсненними, передає УНІАН.

Так, адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" зазначила, що проводила неодноразові перемовини з представниками страйкувальників, пропонувала різні варіанти підвищення заробітної плати, підготувала й підписала Меморандум про взаєморозуміння та виконання зустрічних вимог між адміністрацією та працівниками комбінату.

Як розповіли у "Кривбасзалізрудком", адміністрація з 1 вересня 2020 року підвищила розміри тарифних ставок й окладів на 10–25% залежно від професій. Крім того, був доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки й посадові оклади на 25%.

"Додатково запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів всім працівникам підприємства на 10% з 01.10.2020", - йдеться в повідомленні.

Та, попри всі вжиті керівництвом заходи, частина працівників "Кривбасзалізрудкому" все ще залишається під землею. Не допомогли у вирішенні ситуації й звернення до компетентних державних регулювальних органів та профспілок.

Таким чином, всі спроби адміністрації досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, а виробничі потужності підприємства залишаються незаконно блокованими.

Тому правління підприємства звернулося із заявою до правоохоронних органів з проханням у межах чинного законодавства і наданих їм повноважень примусово припинити порушення законодавства, що блокують виробничий процес і майно підприємства.

"Задля мінімізації збитків, збереження виробничого обладнання, запобігання негативному впливу на довкілля вимушені почати заходи з підготовки підприємства до тривалого простою", - наголосили у комбінаті.

Крім того, працівникам підприємства й профспілкам повідомляють про скорочення штату у зв’язку із вимушеною зупинкою виробництва.

Також адміністрація комбінату попередила, що в нинішніх умовах залишатися в шахтах небезпечно для життя та здоров’я, тому вона оголосила про початок процедури зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів у простій.

"Адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" не відмовляється від подальших переговорів з протестувальниками, але виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню. У цьому випадку керівництво підприємства готове обговорювати вимоги шахтарів і шукати компроміс там, де це буде можливим", - підсумувало підприємство.

протест (2442) шахтарі (538) КЗРК (4)
Топ коментарі
+14
Скільки там кривбасс давав за Нелоха голосів? 90+%?
Ну то жеріТе.
показати весь коментар
24.09.2020 13:12 Відповісти
+13
Кстати, спасибо жителям кривбаса за президента... Хавай ТЕ !
показати весь коментар
24.09.2020 13:13 Відповісти
+12
А шош найвеличніший янелох не допоміг землячкам? Вони ж голосували за нього.
показати весь коментар
24.09.2020 13:23 Відповісти
Объясните мне, плз - этот уголь у нас кому-то нужен? Где его используют?
показати весь коментар
24.09.2020 13:09 Відповісти
То руда.
показати весь коментар
24.09.2020 13:10 Відповісти
К тому же железная
показати весь коментар
24.09.2020 13:12 Відповісти
Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) - крупнейший производитель агломерационной руды в Украине. Большая часть продукции экспортируется в страны Восточной Европы. В структуру предприятия входят 4 шахты. Балансовые запасы составляют 210 млн т богатых железных руд со средним содержанием железа в породе 58,6%. Предприятием управляет группа "Приват".

показати весь коментар
24.09.2020 13:45 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2020 14:50 Відповісти
+++++
показати весь коментар
24.09.2020 15:19 Відповісти
Ааа, туплю.
А руда у нас подкем? РЛА, Пинчук и Тарута?
Ну тогда пусть бастуют. Нам от этого ни холодно, ни жарко.
показати весь коментар
24.09.2020 13:12 Відповісти
Ахметов?
показати весь коментар
24.09.2020 13:16 Відповісти
Та мені якось так само. А вгадай, звідки ті пани братимуть кошти на відшкодування своїх збитків?
показати весь коментар
24.09.2020 13:17 Відповісти
У зелохтората.
показати весь коментар
24.09.2020 13:19 Відповісти
Бінго! Приклад Беніних МАУ!
показати весь коментар
24.09.2020 13:20 Відповісти
Про Беню забыли.
показати весь коментар
24.09.2020 13:53 Відповісти
Не уголь а железная руда. Очень нужна! Ещё и в Европу експортируем..
показати весь коментар
24.09.2020 17:38 Відповісти
А що? От ОПі фінансування збільшили на 40 відсотків. Шахтарі, земляки Зєлєнского теж вирішили, що вони не лохи.
показати весь коментар
24.09.2020 13:09 Відповісти
Повилазять, і будуть працювати. 100%
показати весь коментар
24.09.2020 13:11 Відповісти
Щоб працювати у шахті, треба туди залізти, а не вилізти. Шахта - це не офіс.
показати весь коментар
24.09.2020 13:43 Відповісти
Скільки там кривбасс давав за Нелоха голосів? 90+%?
Ну то жеріТе.
показати весь коментар
24.09.2020 13:12 Відповісти
Кстати, спасибо жителям кривбаса за президента... Хавай ТЕ !
показати весь коментар
24.09.2020 13:13 Відповісти
https://www.5.ua/regiony/strashno-za-sebe-i-blyzkykh-u-kharkovi-z-opornoi-likarni-zvilniaiutsia-medyky-cherez-naplyv-patsiientiv-iz-covid-19-224645.html "Страшно за себе і близьких": у Харкові з опорної лікарні звільняються медики через наплив пацієнтів із COVID-19.

У Харкові в опорній лікарні №25 почали звільнятися медичні працівники - через наплив пацієнтів із коронавірусом. Про це заявила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє "https://suspilne.media/64927-prosu-zaluciti-nacgvardiu-onuka-znikloi-na-harkivsini-pensionerki-prodovzue-posuki/ Суспільне Харків" .
Чиновниця розповідає, що лікарня приймала пацієнтів три дні поспіль, 16-18 вересня. За ці дні медустанова, розрахована на 100 пацієнтів з COVID, прийняла 96 хворих.
"25 людей на сьогоднішній день подали заяви на звільнення. Я розмовляла з головним лікарем, він з ними працює, обговорює, просить залишитися, тому що в нас немає іншого виходу. Кадрів немає. Медичних кадрів у тій кількості, яка нам сьогодні потрібна, їх на сьогодні немає", - каже Горбунова-Рубан.
Вона зазначила, що в дефіциті - медсестри, анестезіологи, терапевти.
"Будемо набирати, будемо розмовляти, просити, ми ж лікарню не залишимо… Це дуже важкі моменти, зрозумійте. Люди, які повинні працювати з COVID-хворими, розуміють, що вони можуть захворіти. Вони пишуть заяви, тому що їм страшно за себе, за своїх близьких", - наголосила заступниця міського голови.
показати весь коментар
24.09.2020 13:18 Відповісти
У Харкові медики масово звільняються через наплив хворих із коронавірусом
Та в багатьох лікарнях ці герої вже не витримують. Зокрема, у Харкові медики масово звільняються через наплив хворих із коронавірусом. Мовляв, встигають лише приймати недужих, а на решту - бракує рук. Пацієнти самі нагадують, кому які ін'єкції призначені, бо на 96 хворих - одна медсестра.

Харківська лікарня №25 приймає хворих на ковід лише четвертий день. Останнім часом звідси звільнилися 26 медиків.
Пацієнтка Ніна Іванівна розмовляє з нами через вікно. Каже - хворі самі стали бити на сполох, коли на вихідних до них ніхто не підходив навіть щоб поміряти температуру.
Ніна Лиховід, пацієнтка харківської лікарні: "Не заходили, говорят, вы первую помощь получили, и лежите, ждите". Ліки також жінка купує сама.
Ніна Лиховід, пацієнтка харківської лікарні: "Сами, все платное. Ну антибиотики дают что-то там по возможности колят, а то все. Ну в день я лично 350-400 грн в день. На ліки, на капельниці, на все."
Ця дівчина через вікно спілкується з хворим батьком. Каже, по півдня стоїть під приймальним відділенням, але зустрітися з лікарем нереально. Альона Лебединець, донька пацієнта харківської лікарні: "Один этот, медсестра одна единственная, которая не заходит, не успевает зайти к людям. Отец допустим ходит напоминает, чтобы ему ставили капельницу, потому что она забывает. Сто человек и одна медсестра. Ну это вообще, так точно и один единственный врач."
Чиновники від медицини пояснюють - це збій, який виник у перші дні, коли один корпус цієї лікарні віддали під ковідних пацієнтів. За перші три доби хворі зайняли 96 зі ста ліжок. І лікарі - фізично не витримали.
Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова: "В 25-ій лікарні виникла така стресова ситуація, і у хворих, і у персоналу, яка пов'язана ось з цим великим потоком хворих людей; багато медиків написали заяви на звільнення. Бо бояться.. Ви зрозумійте, люди, які повинні працювати з ковід хворими, вони ж розуміють, що вони можуть захворіти самі. І коли вони пишуть заяву, то вони її пишуть, їм страшно за себе, за своїх близьких".
Після вмовлянь, сім медичних працівників повернулися до роботи. Їм пообіцяли трьохсот-відсоткові надбавки.
Олена Головіна, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міськради: "Подали заявление гораздо больше, 7 забрали. 25 предпочли уйти. Люди приняли решение, потому что все-таки понимают, для чего они пришли в здравоохранение и прежде всего, есть еще профессиональный долг."
Та родичі хворих, яких ми зустріли біля лікарні, кажуть - особливих змін не відчули.
Ганна Троянова, родичка пацієнта харківської лікарні: "Один на этаж. Два этажа заняты, сто человек, реально на 50 человек 1 медик. Ну плюс один врач в реанимации."
Не підписала поки що лікарня й відповідний договір із Національною службою здоров'я. Тому держава гроші на додаткових пацієнтів ще не виділяє.
показати весь коментар
24.09.2020 13:22 Відповісти
Цитата 1. "Ну в день я лично 350-400 грн в день [плачУ]".
Цитата 2: "на 96 хворих - одна медсестра".
Цитата 3: "на 50 человек 1 медик. Ну плюс один врач в реанимации."

Цитата 4 "Сами, все платное.".

Вывод. Каждый больной платит по 350-400 грн в день. 100 больных платят, следовательно, 35-40 тыс. грн в день. 1 медик, 1 реаниматолог, 1 медсестра плюс 1 неизвестный (из начальства) получают 40 тыс. грн на 4 человека по 10 тыс. грн. в день.
Вопрос. Почему увольняются? Вы много текста написали не о том. Более интересно, куда деваются деньги?
показати весь коментар
24.09.2020 14:13 Відповісти
Мда."350-400 грн в день. На ліки, на капельниці, на все." т.е. бабки "деваются" в аптеки,и врачи их не видят.
показати весь коментар
24.09.2020 14:23 Відповісти
Ваш ответ интересный. Получается, что аптеки, которым больницы разрешили у них арендовать небольшое помещение, всех врачей "поимели". Извините за лексику.
показати весь коментар
24.09.2020 14:33 Відповісти
не знаю как у вас, но у нас пациент не привязан кандалами к аптеке расположенной в помещении больницы и если даже что то покупается в прибольничной аптеке, то малая мзда идет только медичному директору КП медичного заклада в котором арендуется помещение под аптеку. врачи с этого не имеют ничего. если бы было так как вы пишите то естественно, никто бы не увольнялся.
показати весь коментар
24.09.2020 14:58 Відповісти
Вы говорите, что люди отдают деньги не в прибольничную аптеку, а в другие. То есть аптеки забирают много. Человек пишет: "Ну в день я лично 350-400 грн в день. На ліки, на капельниці, на все [інше]". Как видим, кроме лекарств, купленных в аптеках, пациент оплачивает капельницы и всё остальное. Допустим, это 60 грн. Из 96 (берём 100) пациентов платит каждый 60 грн 4-м медикам ежедневно. Это по 1,5 тысячи на одного ежедневно. От таких денег младший персонал не увольняется. Вопрос не к Вам, но всё же - куда идут деньги пациентов?
показати весь коментар
24.09.2020 15:58 Відповісти
"на все [інше]" - поесть например, ибо хавать ту дрысню что дают в больничке не каждый сможет. вот и весь секрет куда идут деньги.
поверьте врачи и медсестры если и получат от кого- то благодарность то это смешные суммы и крайне редко это происходит, так как народ сейчас стал бедным и потому жадным.
показати весь коментар
24.09.2020 16:11 Відповісти
Офигеть
Бухгалтер от бога
За десятку в день там очередь врачей бы стояла
Да и за пятерку со всей Украины бы ехали
показати весь коментар
24.09.2020 16:11 Відповісти
Зато кернес окружен кучей врачей. Вот и лечился бы в 25-й больнице
показати весь коментар
24.09.2020 23:53 Відповісти
Угу-угу...
А ДЕНЬГИ,
что Зе-наркоман выделил из Бюджета на их зарплаты уже тю-тю - "освоены"...
показати весь коментар
24.09.2020 13:22 Відповісти
А шош найвеличніший янелох не допоміг землячкам? Вони ж голосували за нього.
показати весь коментар
24.09.2020 13:23 Відповісти
ага, хотели беню с ринатом раскрутить, а получат остановку предприятия, помню лысый социалист, - каплин хотел такое же устроить на арселоре, вовремя его нах послали.
показати весь коментар
24.09.2020 13:25 Відповісти
вітання вам зєвата!
показати весь коментар
24.09.2020 13:28 Відповісти
Юзика пробовали на переговоры посылать ? Он может , мы видели , как он "договаривался" с криворожском мусорком
показати весь коментар
24.09.2020 13:32 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2020 13:37 Відповісти
В Омане инвестиция была получена зелей от путина , за здачу Украины, что он усилено выполняет.
показати весь коментар
24.09.2020 14:14 Відповісти
ІМХО: Терміново треба вводити Законний (а головне - дієвий) механізм реприватизації (повернення в Державну власніість піідпреємств, на яких власники суттєво порушують ряд основних базових вимог щодо діяльності, а саме а) економічний блок, що складається з оцінки прибутковості, конкурентності, незмінності профілю виробництва та ін.; б) соціальний блок: здатність власника нести соціальне навантаження у вигляді виплат заробітної платні, що відповідає галузевим стандартам, підтримки соціально-побутових об"єктів, що переходять у власність єдиним пакетом, та ін). ФДМУ перетворився в такий собі базарний лоток, а про функцію нагляяду за майном, що належить (або належало) Державі, - забув з самого момменту свого заснування. В цьому - й біда!
показати весь коментар
24.09.2020 13:37 Відповісти
а зачем нам вертать в госсобственность эти шахты с тупыми кротами, которым "все должны"?
показати весь коментар
24.09.2020 13:47 Відповісти
Хоча б для того, щоб знайти більш ефективного власника (і законно!!! позбавити приХватизованого раніше всих цих коломойш, рінатів, хвірташів та ін.) Наприклад, підприємства залізно-рудного комплекса могли б бути цікавими для європейських або азійських інвесторів; енергетичного - для китайських і т.ін...
показати весь коментар
24.09.2020 14:25 Відповісти
Все по классике - лишь бы буржуям насолить - отнять все у них.
А если другим имвесторам эти объекты не интересны? И останутся они висеть на шее у государства. И проблемы коломойских станут проблемами государства. Не, нам такое счастье не надо.
показати весь коментар
24.09.2020 14:28 Відповісти
Я так розумію, що суть dutch auction під визначені правила приватизації Автору невідома... Тоді: "бувайте!"
показати весь коментар
24.09.2020 14:54 Відповісти
Вы здесь вряд ли кому то что то объясните... здесь преимущественно злорадствуют все.
показати весь коментар
24.09.2020 17:41 Відповісти
эти шахты очень даже прибыльные и хр кто их вернет. а Беня с Ахметкой редкосные жлобы конечно,25 проц. хе-хе от 10 т.грн. аж 12,5 на руки!!!? та пздц,хай сами в шахту ныряют.
показати весь коментар
24.09.2020 14:26 Відповісти
Все брехня.За 10 или 12 тищ никто бы там не работал.
показати весь коментар
25.09.2020 07:03 Відповісти
Возможно,что вычитал в инете то и написал.если есть другая инфа о зарплате можешь поделиться ссылкой
показати весь коментар
25.09.2020 13:16 Відповісти
Дневной выработки хватит чтобы 200 лет платить зарплату на 100% больше чем сейчас. Непонятно куда уходят деньги.
показати весь коментар
24.09.2020 13:39 Відповісти
Чтобы разобраться, надо опубликовать зарплаты менеджеров правления ПАО и сравнить их с зарплатами шахтёров. Все будут удивлены тем, что при таких космических зарплатах менеджеров и хозяев, не удалось договориться с шахтёрами. И это при том, что украинские шахтёры получают в 10 раз меньше европейских (сравниваем, конечно, в одной валюте).
показати весь коментар
24.09.2020 14:45 Відповісти
Похоже, что стачечный комитет этого и добивался.
показати весь коментар
24.09.2020 13:44 Відповісти
Не пойму. Им не платят. Ну то берите углем, тащите домой, продавайте, топите зимой. В чом проблема и при чом тут Зеленский???
показати весь коментар
24.09.2020 13:44 Відповісти
Руду а не уголь. Продают аж гай шумить. За границу в основном. А на заработную плату ничего не остается.
показати весь коментар
24.09.2020 14:03 Відповісти
да какая разница, руду пусть продают знач
показати весь коментар
24.09.2020 14:05 Відповісти
Сходите касками вазелину по макитре постучите)))) Кривойрог---це ты)))
показати весь коментар
24.09.2020 13:45 Відповісти
Нехай офіси,Кабмін і Рада на стільки собі піднімають. Які вже сьогодні "покращили" наше життя! Газ здорожчав майже в два рази,олія на 37%,сьогодні цукор злетів на 36% та плюс інфляція яку нам бояться називати. Це подяка нам за те що всі ми вскладчину утримуємо іх самих, іх автопарки,окремі (закриті )санаторіі,лікарні,ідальні,резиденціі і мабуть багато чого що ми й самі не здогадуємося...
показати весь коментар
24.09.2020 14:23 Відповісти
"...предприятие готовят к остановке, - заявление администрации "Кривбассжелезрудком" - власники та адміністрація так вже накрались що комбінат може цілий рік не працювати. Залізна руда біржевий товар, торгують контрактами махінатори. Зажерлеві потвори їм замало навару 50 USD з тони, не думаю що при про 20 - 40 USD навару олігархи схуднуть

Железная руда - Котировки - USD/Тоннаhttps://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/grafik-v-realnom-vremeni/zheleznaya-ruda-cena Торги в реальном времени
124,79 USD Время20:41 Дата23.09.2020
показати весь коментар
24.09.2020 14:32 Відповісти
Ви там з Ринатом Ахметовичем не балуйте.
показати весь коментар
24.09.2020 14:38 Відповісти
ахтожцезробивсеберазом???
шо, ніпамог зємєля???
показати весь коментар
24.09.2020 14:50 Відповісти
Шикарно ЗЕшахтёров бубочка поимела
показати весь коментар
24.09.2020 15:01 Відповісти
Порох астанавісь 😂😂😂
показати весь коментар
24.09.2020 15:48 Відповісти
Отключите вентиляторы и купите им билеты в Воркуту.
показати весь коментар
24.09.2020 17:44 Відповісти
шахта рыжего гудка, что за копейку удавится.
а виноват Зе.
показати весь коментар
25.09.2020 01:22 Відповісти
 
 