Домовитися із шахтарями не вдалося, підприємство готують до зупинки, - заява адміністрації "Кривбасзалізрудком"

Правління ПАТ "Кривбасзалізрудком" виступило із заявою з приводу акції протесту, оголошеної деякими працівниками шахт "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська" і "Тернівська".

Як наголошується на сайті комбінату, керівництво вживало всіх можливих заходів для вирішення ситуації, попри те, що вимоги шахтарів були свідомо нездійсненними, передає УНІАН.

Так, адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" зазначила, що проводила неодноразові перемовини з представниками страйкувальників, пропонувала різні варіанти підвищення заробітної плати, підготувала й підписала Меморандум про взаєморозуміння та виконання зустрічних вимог між адміністрацією та працівниками комбінату.

Як розповіли у "Кривбасзалізрудком", адміністрація з 1 вересня 2020 року підвищила розміри тарифних ставок й окладів на 10–25% залежно від професій. Крім того, був доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки й посадові оклади на 25%.

"Додатково запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів всім працівникам підприємства на 10% з 01.10.2020", - йдеться в повідомленні.

Та, попри всі вжиті керівництвом заходи, частина працівників "Кривбасзалізрудкому" все ще залишається під землею. Не допомогли у вирішенні ситуації й звернення до компетентних державних регулювальних органів та профспілок.

Таким чином, всі спроби адміністрації досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, а виробничі потужності підприємства залишаються незаконно блокованими.

Тому правління підприємства звернулося із заявою до правоохоронних органів з проханням у межах чинного законодавства і наданих їм повноважень примусово припинити порушення законодавства, що блокують виробничий процес і майно підприємства.

"Задля мінімізації збитків, збереження виробничого обладнання, запобігання негативному впливу на довкілля вимушені почати заходи з підготовки підприємства до тривалого простою", - наголосили у комбінаті.

Крім того, працівникам підприємства й профспілкам повідомляють про скорочення штату у зв’язку із вимушеною зупинкою виробництва.

Також адміністрація комбінату попередила, що в нинішніх умовах залишатися в шахтах небезпечно для життя та здоров’я, тому вона оголосила про початок процедури зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів у простій.

"Адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" не відмовляється від подальших переговорів з протестувальниками, але виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню. У цьому випадку керівництво підприємства готове обговорювати вимоги шахтарів і шукати компроміс там, де це буде можливим", - підсумувало підприємство.