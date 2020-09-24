УКР
Під Харковом чоловік по-звірячому вбив дружину, яка була на сьомому місяці вагітності. ФОТОрепортаж

Співробітники Чугуївського відділу поліції оперативно затримали за скоєння злочину раніше судимого 48-річного мешканця села Стара Покровка за підозрою у вбивстві вагітної дружини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області у Facebook.

Так, 23 вересня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з домоволодінь села Стара Покровка виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На тілі 37-річної жінки експерти виявили численні тілесні ушкодження. Також з’ясувалося, що вона була на сьомому місяці вагітності.

Під Харковом чоловік по-звірячому вбив дружину, яка була на сьомому місяці вагітності 01

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до вбивства причетний чоловік жінки, який раніше відбував покарання за спричинення людині тяжких тілесних ушкоджень. За кілька годин поліцейські затримали зловмисника в селищі Рогань.

У ході досудового розслідування було з’ясовано, що 21 вересня між подружжям сталася сварка. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік почав завдавати своїй дружині чисельних ударі. Від травм жінка померла.

Під Харковом чоловік по-звірячому вбив дружину, яка була на сьомому місяці вагітності 02
Фото: поліція/Facebook

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Слідчі Чугуївського відділу поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Під Харковом чоловік по-звірячому вбив дружину, яка була на сьомому місяці вагітності 03

За тебя он голосовал.
Твоя критика не в тему.
Я даже не сомневаюсь за кого голосовал этот убийца-резедивист...
Ага, 37 лет бабе, можно сказать еще молодая женщина, снюхалась с каким-то уркой, 11 лет за нее старше, достойней кандидатур походу не было... Хотя он наверное был последним парубком в их селе
ОПЕРАТИВНО ТО КАК 23 поступила инфа в полицию а замочили 21 числа и что делали полтора суток.... решали тему?????
лечись.
Теперь он будет секс игрушкой на зоне до конца своих дней.
Не факт. Сегодня все продается и покупается, беспредел рулит.
Чому ?? Він йде за норм. ( для зони) статтею. Тим більш це вже друга ходка - знає як себе поставити косяків не наробити
Нет чтобы на пианино играть, как зеленский, он жену убил ..
Не знаю, Ленка тоже какая-то грустная все время ходит. Вряд ли ее кто-то обижает физически. Наверно про измены узнала, но ладно бы то только была Мендель, там же куча корабельных сосен в при дачу
Кстати не перестаю удивляться проффестионализму наших кибир-палитсаев. То сайт им взломают, то бейдж своему колеге начальнику патрульной не замужут с именем и фамилией, то тут вот лицо замазали, а кусок отражения морды в зеркале забыли. РУ-КО-ЖО-ПЫ
Под Харьковом мужчина зверски убил жену, которая была на седьмом месяце беременности - Цензор.НЕТ 4581
Пришла к выводу, что семья, происхождение/образование и прошлое человека имеет значение.
Исключений не встречала.
Ага, 37 лет бабе, можно сказать еще молодая женщина, снюхалась с каким-то уркой, 11 лет за нее старше, достойней кандидатур походу не было... Хотя он наверное был последним парубком в их селе
Та ужОс. Конечно, мы не знаем из какой среды была погибшая
Да при чём это, какая разница, из какой среды, из какой бы не была, а жизни лишать он не имел никакого права. Таких надо просто - истреблять!
Достойные все здесь, на форуме, например ты, не?)))
ну шо есть, то есть )))
На попе шерсть
Кэп
Не все так просто 🙂 Сейчас же демократия, все равны, все имеют равные права. Но вот опыт доказывает другое
Нормальная традиционная семья. Главное,что не геи какие-то.
Женское счастье на расее: когда муж не бьет ногами по голове и трезвый хотя бы полтора дня в неделю
а лучше - в год !
Для таких случаев и им подобных - вернуть смертную казнь. США в числе демократических и цивилизованных государств, но там высшую меру наказания не отменили. И правильно сделали, потому что такие преступления совершают не люди, а ВЫРОДКИ. На них человеческие законы не распространяются. Их надо уничтожать.
Ключевые моменты : демократическая и цивилизованная. У нас же нет справедливого суда, расправиться могут с каждым
Не говорите о том о чём не знаете. Смертная казнь осталась только в 6 штатах.
По федеральным законам не важно какой штат.
Опять не говорите о том о чём не знаете. Данное преступление не попадает под юрисдикцию федеральных властей.
22 штата отменили только ее. 28 штатов сохранили..откуда инфа что 6?
Ще в багатьох офіційно не відмінили, але діє мораторій.
Не говорите о чем не знаете: если ты нарушил федеральный закон и судят федералы, не имеет значения из какого ты штата.
Бедняжка. Неужели она не знала, по какой статье сидел ее избранник.
Нужно возвращать вышку, ещё далеко Украине до до Европы
Её, наверное, силой заставили выйти за него замуж?
Идиот 😡
Решил паприколу избавить общество от тяжкого наследия собственных генов, впрочем также как и голосовал.
Сомневаюсь что такие голосуют. Голосовать это означает сотрудничество с государством. А по понятиям это "западло". Блатные гонят голосовать зэков из касты "мужиков" за "ништяки" от администрации в зонах, но сами демонстративно не голосуют.
