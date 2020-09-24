Під Харковом чоловік по-звірячому вбив дружину, яка була на сьомому місяці вагітності. ФОТОрепортаж

Співробітники Чугуївського відділу поліції оперативно затримали за скоєння злочину раніше судимого 48-річного мешканця села Стара Покровка за підозрою у вбивстві вагітної дружини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області у Facebook.

Так, 23 вересня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з домоволодінь села Стара Покровка виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На тілі 37-річної жінки експерти виявили численні тілесні ушкодження. Також з’ясувалося, що вона була на сьомому місяці вагітності.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до вбивства причетний чоловік жінки, який раніше відбував покарання за спричинення людині тяжких тілесних ушкоджень. За кілька годин поліцейські затримали зловмисника в селищі Рогань.

У ході досудового розслідування було з’ясовано, що 21 вересня між подружжям сталася сварка. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік почав завдавати своїй дружині чисельних ударі. Від травм жінка померла.



Фото: поліція/Facebook

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Слідчі Чугуївського відділу поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.