Зараз в Україні друга хвиля COVID-19, кордони відкриють, коли ситуація стабілізується, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що кордони України закриті, оскільки не можна ризикувати ні українцями, ні громадянами інших країн, які прибувають в Україну.
Про це президент сказав під час спільного брифінгу з президенткою Словацької Республіки Зузанною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз у всьому світі, тут Україна не є винятком, загострення пандемії і зростає кількість хворих. Тому в нас сьогодні заборонено в'їзд іноземних громадян. Гадаю, що це правильне рішення", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що таке рішення було, коли починалася перша хвиля коронавірусу.
"Ми змогли її зупинити. Тоді на 40 мільйонів українців у нас було хворих до 300 осіб. Від 100 до 300. Сьогодні ми маємо 3 тис. хворих на день. На жаль, це і є друга хвиля коронавірусу в Україні", - зауважив Зеленський.
Глава держави додав, що Україна не може ризикувати як українцями, так і громадянами з інших країн, які прибувають в Україну.
"Коли стабілізується ситуація в Україні - кордони буде відкрито обов'язково", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вторая волна сейчас в Европе. И там заболеваемость растет, а смерность падает.
В то время, как в Украине вместе с заболеваемостью растет смертность, как в Италии весной.
Та в багатьох лікарнях ці герої-медики вже не витримують. Зокрема, у Харкові медики масово звільняються через наплив хворих із коронавірусом. Мовляв, встигають лише приймати недужих, а на решту - бракує рук. Пацієнти самі нагадують, кому які ін'єкції призначені, бо на 96 хворих - одна медсестра.
Харківська лікарня №25 приймає хворих на ковід лише четвертий день. Останнім часом звідси звільнилися 26 медиків.
Пацієнтка Ніна Іванівна розмовляє з нами через вікно. Каже - хворі самі стали бити на сполох, коли на вихідних до них ніхто не підходив навіть щоб поміряти температуру. Ліки також жінка купує сама. Ніна Лиховід, пацієнтка харківської лікарні: "Не заходили, говорят, вы первую помощь получили, и лежите, ждите. Сами лечимся, все платное. Ну антибиотики дают что-то там по возможности колят, а то все. Ну в день я лично трачу 350-400 грн в день. На ліки, на капельниці, на все."
Ця дівчина через вікно спілкується з хворим батьком. Каже, по півдня стоїть під приймальним відділенням, але зустрітися з лікарем нереально. Альона Лебединець, донька пацієнта харківської лікарні: "Один этот, медсестра одна единственная, которая не заходит, не успевает зайти к людям. Отец допустим ходит напоминает, чтобы ему ставили капельницу, потому что она забывает. Сто человек и одна медсестра. Ну это вообще, так точно и один единственный врач."
Чиновники від медицини пояснюють - це збій, який виник у перші дні, коли один корпус цієї лікарні віддали під ковідних пацієнтів. За перші три доби хворі зайняли 96 зі ста ліжок. І лікарі - фізично не витримали.
Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова: "В 25-ій лікарні виникла така стресова ситуація, і у хворих, і у персоналу, яка пов'язана ось з цим великим потоком хворих людей; багато медиків написали заяви на звільнення. Бо бояться.. Ви зрозумійте, люди, які повинні працювати з ковід хворими, вони ж розуміють, що вони можуть захворіти самі. І коли вони пишуть заяву, то вони її пишуть, їм страшно за себе, за своїх близьких".
Після вмовлянь, сім медичних працівників повернулися до роботи. Їм пообіцяли трьохсот-відсоткові надбавки.
Олена Головіна, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міськради: "Подали заявление гораздо больше, 7 забрали. 25 предпочли уйти. Люди приняли решение, потому что все-таки понимают, для чего они пришли в здравоохранение и прежде всего, есть еще профессиональный долг."
Та родичі хворих, яких ми зустріли біля лікарні, кажуть - особливих змін не відчули.
Ганна Троянова, родичка пацієнта харківської лікарні: "Один на этаж. Два этажа заняты, сто человек, реально на 50 человек 1 медик. Ну плюс один врач в реанимации."
Не підписала поки що лікарня й відповідний договір із Національною службою здоров'я. Тому держава гроші на додаткових пацієнтів ще не виділяє.
чи нею стала заява ЗЕ ? )))))
Согласно «гипотезе двойного удара», которую предложили американские ученые, вирус SARS-CoV-2 может вызывать воспаления в центральной нервной системе. Впоследствии мозг начинает более остро реагировать на неврологическое событие, которое может быть вирусной инфекцией, воздействием пестицидов или обычным старением. В этом случае происходит аномальная нервная реакция, ведущая к нейродегенерации и болезни Паркинсона.
Проще говоря.....негласно признается уже вероятность ....зомби -апокалипсиса и то, что вирус управляется извне. Я уже не говорю, о факте адресной доставки. Если основная программа поведения человека сломана, он превращается в пустышку, бесцельно бессмысленно еле существующую. Если так, то факт того, что вирус пока распространяется, а не включается говорит именно об этом.
Так вот, был у маленьких зеленых некто Пропердон, очень творческая личность(все имена вымышлены, совпадения случайны), именно он занимался этим вирусом. Ему очень нравилось название вируса Апокалипсис. Но после пожара в лаборатории, а там взорвался баллон с газом, кто то случайно обломал вентиль баллона(ну как мешал кому то, в нужную минуту) эта лаборатория сгорела с образцами. Я думал со всеми....увы, это ошибка.
Так вот та лаборатория, где был пожар, и взрыв газового баллона и есть место выращивания вируса.....внимание.....маленькими зелеными. Это другая форма жизни!!!! не путайте людей с ними...
И кому же мне верить? Им, или неграмотному брехуну зеле......
Аж не знаю!!!!