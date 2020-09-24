УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14748 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 488 45

Зараз в Україні друга хвиля COVID-19, кордони відкриють, коли ситуація стабілізується, - Зеленський

Зараз в Україні друга хвиля COVID-19, кордони відкриють, коли ситуація стабілізується, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що кордони України закриті, оскільки не можна ризикувати ні українцями, ні громадянами інших країн, які прибувають в Україну.

Про це президент сказав під час спільного брифінгу з президенткою Словацької Республіки Зузанною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у всьому світі, тут Україна не є винятком, загострення пандемії і зростає кількість хворих. Тому в нас сьогодні заборонено в'їзд іноземних громадян. Гадаю, що це правильне рішення", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що таке рішення було, коли починалася перша хвиля коронавірусу.

"Ми змогли її зупинити. Тоді на 40 мільйонів українців у нас було хворих до 300 осіб. Від 100 до 300. Сьогодні ми маємо 3 тис. хворих на день. На жаль, це і є друга хвиля коронавірусу в Україні", - зауважив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна не може ризикувати як українцями, так і громадянами з інших країн, які прибувають в Україну.

"Коли стабілізується ситуація в Україні - кордони буде відкрито обов'язково", - сказав Зеленський.

Також читайте: Україна солідарна з позицією ЄС щодо того, що відбувається в Білорусі, - Зеленський

Автор: 

кордон (4866) Зеленський Володимир (25203) карантин (18172) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
А вот и нифига. Это все первая волна, которую Украина не прошла, благодаря бездарности ЗЕкоманды.

Вторая волна сейчас в Европе. И там заболеваемость растет, а смерность падает.
В то время, как в Украине вместе с заболеваемостью растет смертность, как в Италии весной.
показати весь коментар
24.09.2020 13:23 Відповісти
+10
воно ж зебил не придірайтесь к хворому
показати весь коментар
24.09.2020 13:27 Відповісти
+9
в голове у тебя вторая волна...єто у нам первая нарастает. Достаточно на график посмотреть
показати весь коментар
24.09.2020 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вот и нифига. Это все первая волна, которую Украина не прошла, благодаря бездарности ЗЕкоманды.

Вторая волна сейчас в Европе. И там заболеваемость растет, а смерность падает.
В то время, как в Украине вместе с заболеваемостью растет смертность, как в Италии весной.
показати весь коментар
24.09.2020 13:23 Відповісти
перша,друга хвиля -ЦЕ МІФи...
показати весь коментар
24.09.2020 13:34 Відповісти
...стопудово, вася - персонально тебе маску можно вообще нигде не носить
показати весь коментар
24.09.2020 13:50 Відповісти
в голове у тебя вторая волна...єто у нам первая нарастает. Достаточно на график посмотреть
показати весь коментар
24.09.2020 13:24 Відповісти
воно ж зебил не придірайтесь к хворому
показати весь коментар
24.09.2020 13:27 Відповісти
А як же "ми настаящіє мастера спорта па барьбє с каронавірусам"?
показати весь коментар
24.09.2020 13:24 Відповісти
Язиком! Язиком він і війну вже закінчив, в голові у себе.
показати весь коментар
24.09.2020 13:27 Відповісти
И там же побелил ковид-19.
показати весь коментар
24.09.2020 14:18 Відповісти
У нас ситуация не лучше и не хуже, чем в других странах, не надо нагнетать. Лучше зкупите ивл
показати весь коментар
24.09.2020 13:25 Відповісти
Мои дети в субботу в Турцию летят..😳
показати весь коментар
24.09.2020 13:25 Відповісти
Хоть там без истерии.
показати весь коментар
24.09.2020 15:09 Відповісти
https://podrobnosti.ua/2368631-koronavrus-v-ukran-u-lkarn-harkova-masovo-zvlnjajutsja-mediki.html У Харкові медики масово звільняються через наплив хворих із коронавірусом.
Та в багатьох лікарнях ці герої-медики вже не витримують. Зокрема, у Харкові медики масово звільняються через наплив хворих із коронавірусом. Мовляв, встигають лише приймати недужих, а на решту - бракує рук. Пацієнти самі нагадують, кому які ін'єкції призначені, бо на 96 хворих - одна медсестра.
Харківська лікарня №25 приймає хворих на ковід лише четвертий день. Останнім часом звідси звільнилися 26 медиків.
Пацієнтка Ніна Іванівна розмовляє з нами через вікно. Каже - хворі самі стали бити на сполох, коли на вихідних до них ніхто не підходив навіть щоб поміряти температуру. Ліки також жінка купує сама. Ніна Лиховід, пацієнтка харківської лікарні: "Не заходили, говорят, вы первую помощь получили, и лежите, ждите. Сами лечимся, все платное. Ну антибиотики дают что-то там по возможности колят, а то все. Ну в день я лично трачу 350-400 грн в день. На ліки, на капельниці, на все."
Ця дівчина через вікно спілкується з хворим батьком. Каже, по півдня стоїть під приймальним відділенням, але зустрітися з лікарем нереально. Альона Лебединець, донька пацієнта харківської лікарні: "Один этот, медсестра одна единственная, которая не заходит, не успевает зайти к людям. Отец допустим ходит напоминает, чтобы ему ставили капельницу, потому что она забывает. Сто человек и одна медсестра. Ну это вообще, так точно и один единственный врач."
Чиновники від медицини пояснюють - це збій, який виник у перші дні, коли один корпус цієї лікарні віддали під ковідних пацієнтів. За перші три доби хворі зайняли 96 зі ста ліжок. І лікарі - фізично не витримали.
Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова: "В 25-ій лікарні виникла така стресова ситуація, і у хворих, і у персоналу, яка пов'язана ось з цим великим потоком хворих людей; багато медиків написали заяви на звільнення. Бо бояться.. Ви зрозумійте, люди, які повинні працювати з ковід хворими, вони ж розуміють, що вони можуть захворіти самі. І коли вони пишуть заяву, то вони її пишуть, їм страшно за себе, за своїх близьких".
Після вмовлянь, сім медичних працівників повернулися до роботи. Їм пообіцяли трьохсот-відсоткові надбавки.
Олена Головіна, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міськради: "Подали заявление гораздо больше, 7 забрали. 25 предпочли уйти. Люди приняли решение, потому что все-таки понимают, для чего они пришли в здравоохранение и прежде всего, есть еще профессиональный долг."
Та родичі хворих, яких ми зустріли біля лікарні, кажуть - особливих змін не відчули.
Ганна Троянова, родичка пацієнта харківської лікарні: "Один на этаж. Два этажа заняты, сто человек, реально на 50 человек 1 медик. Ну плюс один врач в реанимации."
Не підписала поки що лікарня й відповідний договір із Національною службою здоров'я. Тому держава гроші на додаткових пацієнтів ще не виділяє.
показати весь коментар
24.09.2020 13:26 Відповісти
Медицинська реформа Петра Олексійовича в дії.
показати весь коментар
24.09.2020 13:49 Відповісти
Медицинская реформа была проведена только в первичном звене, т.е. на уровне терапевтов. После этого к власти пришла зелёная банда, и реформа была полностью свёрнута.
показати весь коментар
24.09.2020 14:00 Відповісти
Реформу спотворила зелень.
показати весь коментар
24.09.2020 14:05 Відповісти
Это вообще не реформа , а издевательство над пациентами
показати весь коментар
25.09.2020 00:09 Відповісти
Бо Зелений Віслюк не розуміє, що ворота треба відкривати, а не битися в них головою.
показати весь коментар
24.09.2020 14:12 Відповісти
" Ну антибиотики дают " - дальше можно не читать, ибо полная брехня. При вирусных инфекциях антибиотики не выписывают, т.к. они бесполезны.
показати весь коментар
24.09.2020 14:02 Відповісти
У нас до сих пор это обязательная процедура, если в больничку попал, начинают еще до результатов анализов.
показати весь коментар
24.09.2020 15:25 Відповісти
Так, спочатку дають "на всяк випадок" антибіотик, а потім беруть проби на бактеріальний посів. А потім такі: "А хз від чого Ви помираєте, ми у Вас нічого не знайшли!" (розводять руками)
показати весь коментар
24.09.2020 16:55 Відповісти
Частіше відморожуються, ніби так і має бути.
показати весь коментар
24.09.2020 19:33 Відповісти
Антибіотики дають і при вірусних. Проте не тому, що вони є ліками проти вірусів- ні. А тому-що імунна система скерувала всі сили на боротьбу з вірусом, і двері відкриті для бактеріальних інфекцій.
показати весь коментар
24.09.2020 21:20 Відповісти
Позвозив сюди заразу з усього світу заради піару, а тепер розпатякує про якусь валну.
показати весь коментар
24.09.2020 13:26 Відповісти
В какую страну не "посвозили"? Огласите весь список
показати весь коментар
25.09.2020 00:12 Відповісти
Зараз в Україні друга хвиля COVID-19, кордони відкриють, коли ситуація стабілізується, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6426
показати весь коментар
24.09.2020 13:31 Відповісти
хтось зауважив якусь "розділову лінію " між першою і другою хвилею ?
чи нею стала заява ЗЕ ? )))))
показати весь коментар
24.09.2020 13:33 Відповісти
мастера борьбы нанайских мальчиков с ковид 19 спрашивать зе тим
показати весь коментар
24.09.2020 13:53 Відповісти
В переводе: ротшильды по-прежнему во власти, но она качается, потому они пытаются её удержать "ковидом" (дурантинами, зонами и проч.)
показати весь коментар
24.09.2020 13:59 Відповісти
Храните деньги в сберегательной кассе. )))
показати весь коментар
24.09.2020 19:34 Відповісти
В Швеции уже 250 волна 🌊))))
показати весь коментар
24.09.2020 14:04 Відповісти
COVID-19/ Коронавирус ......Не вижу оснований для беспокойства, Гончарук/ "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова / депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая./ "Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций".-А это говорит ум, честь и совесть большинства избирателей - не баран чихнул.
показати весь коментар
24.09.2020 14:08 Відповісти
Пздос...
показати весь коментар
24.09.2020 16:35 Відповісти
Віслюку, нема в нас ніякої ні першої, ні другої хвиль, бо тестування в нас- це курям насміх. В нас є епідемія, масштаб якої ніхто не знає від слова "взагалі". Візьми любе містечко з 100 тис. населення і проведи повне тестування всіх мешканців - і хворих, і здорових, - і ти офігієш.
показати весь коментар
24.09.2020 14:09 Відповісти
страшнее вируса COVID - "зе -вирус " оказался,ибо тот вирус волнами "covidными"рулит
показати весь коментар
24.09.2020 14:16 Відповісти
Вторая волна? А когда первая успела закончиться?
показати весь коментар
24.09.2020 14:16 Відповісти
Так перша хвиля, ще не розвинулась. Має бути великий ріст хворих, потім спад. А в Україні триває тільки ріст захворюваності, спаду ще не було.
показати весь коментар
24.09.2020 14:26 Відповісти
Исследователи опасаются, что пандемия коронавируса в будущем может вызвать глобальную вспышку неврологических нарушений у миллионов людей.
Согласно «гипотезе двойного удара», которую предложили американские ученые, вирус SARS-CoV-2 может вызывать воспаления в центральной нервной системе. Впоследствии мозг начинает более остро реагировать на неврологическое событие, которое может быть вирусной инфекцией, воздействием пестицидов или обычным старением. В этом случае происходит аномальная нервная реакция, ведущая к нейродегенерации и болезни Паркинсона.

Проще говоря.....негласно признается уже вероятность ....зомби -апокалипсиса и то, что вирус управляется извне. Я уже не говорю, о факте адресной доставки. Если основная программа поведения человека сломана, он превращается в пустышку, бесцельно бессмысленно еле существующую. Если так, то факт того, что вирус пока распространяется, а не включается говорит именно об этом.
Так вот, был у маленьких зеленых некто Пропердон, очень творческая личность(все имена вымышлены, совпадения случайны), именно он занимался этим вирусом. Ему очень нравилось название вируса Апокалипсис. Но после пожара в лаборатории, а там взорвался баллон с газом, кто то случайно обломал вентиль баллона(ну как мешал кому то, в нужную минуту) эта лаборатория сгорела с образцами. Я думал со всеми....увы, это ошибка.
Так вот та лаборатория, где был пожар, и взрыв газового баллона и есть место выращивания вируса.....внимание.....маленькими зелеными. Это другая форма жизни!!!! не путайте людей с ними...
показати весь коментар
24.09.2020 15:03 Відповісти
А врачи, и аналитики говорят, что согл. статистики - это еще первая волна!!!!
И кому же мне верить? Им, или неграмотному брехуну зеле......
Аж не знаю!!!!
показати весь коментар
24.09.2020 16:07 Відповісти
согласно ваших же заявлений это уже четвертая или пятая волна, которую вы называете второй, хотя по факту еще и первой то не было... вот в таком мире бреда и живем
показати весь коментар
24.09.2020 16:21 Відповісти
Ты-то смог ее восстановить? На кого этот бред рассчитан? Люди не способны открыть график и увидеть, что никакой второй волны не начиналось и "первую волну" никто так и не остановил в Украине?
показати весь коментар
24.09.2020 16:34 Відповісти
Передайте этому квартальному ********,что в Украине еще не закончилась первая волна!
показати весь коментар
24.09.2020 19:29 Відповісти
Зараз в Україні друга хвиля COVID-19, кордони відкриють, коли ситуація стабілізується, - Зеленський - Цензор.НЕТ 463
показати весь коментар
24.09.2020 20:21 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼👏👏👏😄
показати весь коментар
24.09.2020 20:42 Відповісти
 
 