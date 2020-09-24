Зараз в Україні друга хвиля COVID-19, кордони відкриють, коли ситуація стабілізується, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що кордони України закриті, оскільки не можна ризикувати ні українцями, ні громадянами інших країн, які прибувають в Україну.

Про це президент сказав під час спільного брифінгу з президенткою Словацької Республіки Зузанною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у всьому світі, тут Україна не є винятком, загострення пандемії і зростає кількість хворих. Тому в нас сьогодні заборонено в'їзд іноземних громадян. Гадаю, що це правильне рішення", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що таке рішення було, коли починалася перша хвиля коронавірусу.

"Ми змогли її зупинити. Тоді на 40 мільйонів українців у нас було хворих до 300 осіб. Від 100 до 300. Сьогодні ми маємо 3 тис. хворих на день. На жаль, це і є друга хвиля коронавірусу в Україні", - зауважив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна не може ризикувати як українцями, так і громадянами з інших країн, які прибувають в Україну.

"Коли стабілізується ситуація в Україні - кордони буде відкрито обов'язково", - сказав Зеленський.

