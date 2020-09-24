УКР
"Викрадення" полковника ЗСУ Полоуса в Сумах було організовано в межах планових навчань, - поліція

У Сумах у межах навчань було організовано "викрадення" військового полковника. Поліція проводила навчання спільно з військовослужбовцями та Службою безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповів старший інспектор відділу комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецький.

"Була така інформація у ЗМІ. Поспішили, видали, але ні в кого не запитали. Це планові навчання, спільні з військовослужбовцями, СБУ і з поліцією. У МЕЖАХ цих навчань (було викрадення. - ред.). А насправді викрадення не було. Це все навчання", - сказав він.

Зазначимо, раніше про викрадення полковника Збройних сил України Юрія Полоуса повідомила на своїй сторінці у Facebook координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова. Зазначалося, що невідомі пред'явили вахтеру посвідчення співробітників СБУ, однак ні в СБУ, ні в прокуратурі нічого про таку операцію не знають. Поліцією, за її словами, був уведений план перехоплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представилися співробітниками СБУ: в Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ Юрія Полоуса

Топ коментарі
+34
плановые учения по похищению людей?
показати весь коментар
24.09.2020 13:37 Відповісти
+30
Нехай на Мертвечуку тренуються.
показати весь коментар
24.09.2020 13:57 Відповісти
+27
краще б ви вагнерівців так пахітєлі.
показати весь коментар
24.09.2020 13:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мухахахахаха это как с бабченко щтоле?
показати весь коментар
24.09.2020 13:37 Відповісти
Нехай на Мертвечуку тренуються.
показати весь коментар
24.09.2020 13:57 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2020 19:27 Відповісти
Слава тебе Господи .
А то уже думал , что это варвари
показати весь коментар
24.09.2020 13:37 Відповісти
плановые учения по похищению людей?
показати весь коментар
24.09.2020 13:37 Відповісти
Коршены Авакова они такие, должны уметь похищать
показати весь коментар
24.09.2020 13:38 Відповісти
может по противодействию похищению ?
показати весь коментар
24.09.2020 13:40 Відповісти
Так никто не противодействовал. По логике если тренироваться освобождать похищеных то само "похищение" можно опустить - зачем оно?
показати весь коментар
24.09.2020 14:50 Відповісти
наверное, по их вызволению.
показати весь коментар
24.09.2020 13:44 Відповісти
По ее словам, вахтеру неизвестные в масках представились как сотрудники СБУ, однако ни в СБУ, ни в прокуратуре ничего о такой операции не знают. Полицией введен план перехват.Источник: https://censor.net/ru/n3221003
показати весь коментар
24.09.2020 14:35 Відповісти
Нєізвєсно, а потім ізвєсно, виходить дебіли працюють в сбу.
показати весь коментар
25.09.2020 13:47 Відповісти
Одни на учениях играли роль сбу а вторые бсф, в следствии чего и произошла неразбериха.
показати весь коментар
25.09.2020 15:48 Відповісти
Так и думал что тренируются.
показати весь коментар
24.09.2020 13:37 Відповісти
Интересно полковнику сказали, что это учения?
показати весь коментар
24.09.2020 13:42 Відповісти
Конечно нет,его ещё побили для правдоподобности.
показати весь коментар
24.09.2020 13:54 Відповісти
Спросили где прячет деньги, и когда следующий сеанс связи с Алексом.
показати весь коментар
24.09.2020 14:37 Відповісти
Когда он начал выкладывать дсп информацию, наверное сказали.
показати весь коментар
25.09.2020 15:49 Відповісти
Нет слов... зачем в сми было писать ??
показати весь коментар
24.09.2020 13:38 Відповісти
а что, простите ,это у полиции за учения, когда они прикидываются сбушниками и похищают полковника ВСУ?
показати весь коментар
24.09.2020 13:38 Відповісти
Знайти проколи в системі безпеки, якої не має.
показати весь коментар
24.09.2020 13:51 Відповісти
***** "навчання": на одному потренувались, а у сотні - інфаркт ("завтра таке буде і зі мною!")
показати весь коментар
24.09.2020 13:39 Відповісти
Спочатку дослужіться до полковника, а потім вже бійтеся .
показати весь коментар
24.09.2020 14:32 Відповісти
"Намєстєстойраздва!" До чого тут "полковник"?! Ви вважаєте, що якби таким саме чином викрали директора школи або бухгалтера підприємства, то це мало б інший сенс?
показати весь коментар
25.09.2020 14:06 Відповісти
а что учились? Похищать людей или не дать похитить?
показати весь коментар
24.09.2020 13:39 Відповісти
Окейно ! Решта полковників буде більш уважними
показати весь коментар
24.09.2020 13:40 Відповісти
со стволом под подушкой...
показати весь коментар
24.09.2020 13:45 Відповісти
краще б ви вагнерівців так пахітєлі.
показати весь коментар
24.09.2020 13:42 Відповісти
А город подумал- ученья идут!
показати весь коментар
24.09.2020 13:42 Відповісти
Ну и что нашли полковника или ещё в поисках?
показати весь коментар
24.09.2020 13:45 Відповісти
А может он Неуловимый Джо
показати весь коментар
24.09.2020 22:39 Відповісти
учения надо назвать " плох тот полицейский, который не мечтает стать сбушником"
показати весь коментар
24.09.2020 13:45 Відповісти
Плох тот сбушник, который не хочет стать Бакановым
показати весь коментар
24.09.2020 13:46 Відповісти
Как я и сказал. Почерк то один и тот же, со времён убийства Бабченко не менялся, без огонька работают. Зато сколько в той теме зрады в комментах понаписывала соя)))
показати весь коментар
24.09.2020 13:47 Відповісти
Петики снова опростоволосились. А как дысали, как дысали! Ну, с них как с гуся вода. Подумаешь, одной зрадой меньше.
показати весь коментар
24.09.2020 14:12 Відповісти
Наверное, учились ловить после похищения: скорость реакции, перекрытие дорог, проверка и т.п., плюс проверили, насколько легко забрать человека, прикинувшись "людьми в черном", чтобы может изменить инструктаж для "вахтеров" и потенциальных жертв, как действовать в таких случаях, как проверять документы, куда звонить, куда звонить после факта "похищения", даже если визуально выглядит безупречно. Ну и все такое. Плюс проверка общества, по каким каналам просачивается информация в СМИ, как легко управлять эмоциями людей, закидывая дезу в прессу.
показати весь коментар
24.09.2020 13:48 Відповісти
В цих дебілів таких далекоосяжних планів апріорі не може бути.
показати весь коментар
25.09.2020 13:50 Відповісти
Цирк на дроте, разговоры президентов в нете, врагов отпускают, своих похищают, и никому дела нет с каких пуев у Венедиктовой 60000 в мес за гос дачу, которая обходится в 160000...
показати весь коментар
24.09.2020 13:48 Відповісти
А труп куда дели?
показати весь коментар
24.09.2020 13:48 Відповісти
Під час війни в країні,кожен офіцер ЗСУ,повинен ходити зі зброєю і не підчинятись жодним службам крім військової прокуратури,для особистої безпеки.
показати весь коментар
24.09.2020 13:49 Відповісти
Ага, щас. А вдруг бубочку повстречает кто, пристрелит же сразу...
показати весь коментар
24.09.2020 13:51 Відповісти
Хай не їздить лесапєтою.
показати весь коментар
24.09.2020 13:54 Відповісти
Для етого и вводят военное положение на фронте. У нас же крым и дамбас окупированы именно потому что военного положения никто вводить не захотел.
показати весь коментар
24.09.2020 13:53 Відповісти
Да ладно, из 18000 военнослужащих проходящих службу в Крыму , на материк вышло 2000 человек, остальные или откровенно предали Украину или просто уволились. А численность ЧФ РФ к тому моменту согласно Харьковских угод составляла 49000 чел. , плюс зеленые человечки. Все начальство ВМФ Украины в Крыму сейчас "доблестно" дослуживает в кацапстане, чихали они на военное положение, сказки не рассказывайте.
показати весь коментар
24.09.2020 14:03 Відповісти
...смотри только корму в своих штанах не прострели при пальбе "по македонски"(с) А виноват, конечно же, Порошенко
показати весь коментар
24.09.2020 13:56 Відповісти
Не варто хвилюватися, якщо вас вирішать брати на вулиці то, зроблять це правильно. Особливо, якщо будуть мати підозри що, ви озброєні та готові чинити збройний спротив.
показати весь коментар
24.09.2020 13:57 Відповісти
Як у Княжичах,не смішіть людей.
показати весь коментар
24.09.2020 14:06 Відповісти
а могли и не найти
показати весь коментар
24.09.2020 13:50 Відповісти
Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно.
показати весь коментар
24.09.2020 13:51 Відповісти
Походу ФСБУшники похитили полковника ВСУ а вывезти в ОРДЛО не смогли и сказали что ето были учения
показати весь коментар
24.09.2020 13:51 Відповісти
Дивно, зазвичай вішанням лапши Антошка Геращенко займається - невже дійсно правда?
показати весь коментар
24.09.2020 13:53 Відповісти
пардонте уточнить , а ученья чьи ??? путинское войско щас как раз учится ...
показати весь коментар
24.09.2020 13:54 Відповісти
Слава Богу !
показати весь коментар
24.09.2020 13:56 Відповісти
Учения удались , стырить можно любого .Живите спокойно МВД вас охраняет!!!
показати весь коментар
24.09.2020 13:58 Відповісти
А такие учения с похищением ЗЕбила можна провести.
показати весь коментар
24.09.2020 14:01 Відповісти
Ну, понятно! Полкану надо было гульнуть - придумал для жены отмазку....
Когда я служил, у нас один прапор так делал: надел повязку патрульного, домой забежал, жене - я в наряд и гоп-ца-ца....
показати весь коментар
24.09.2020 14:03 Відповісти
Давно не заходив....
Народ, була вже на ЦН новина, про те що Єрмак продав кацапам Цемаха за 40 мільйонів?
показати весь коментар
24.09.2020 14:09 Відповісти
"Но осадок остался"
показати весь коментар
24.09.2020 14:16 Відповісти
А нет желания у органов потренироваться на бывших рыгах?
показати весь коментар
24.09.2020 14:25 Відповісти
И форму надеть бсф, и с порога спросить адреса проукраинских активистов, глядишь столько бы интересного узнали.
показати весь коментар
24.09.2020 14:31 Відповісти
Стоял бы пулемет Максима в прихожке у военкома и учения переросли в боевые действия.
показати весь коментар
24.09.2020 14:29 Відповісти
Да что там похищать, их с генштаба как дрова развозят срочники тз роты охраны. Сам развлзил- щнаю
показати весь коментар
24.09.2020 14:50 Відповісти
планово продемонстрировали бездарность и возможность похищения.
показати весь коментар
24.09.2020 14:53 Відповісти
Все УЧЕНИЯ, связанные с угрозой жизни и здоровью людей, в МВД ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
показати весь коментар
24.09.2020 14:53 Відповісти
"...
Не скоро поляны травой зарастут.
А город подумал, а город подумал,
А город подумал: ученья идут."
показати весь коментар
24.09.2020 15:10 Відповісти
Наши СМИ как обычно, самые "умные"...
показати весь коментар
24.09.2020 15:34 Відповісти
Після третього Майдану кореспондент CNN ходить по Києву, дивиться на повішених на стовбах та гілляках депутатів, суддів, прокурорів, міністрів, митників, президентів і питає у перехожих: що це таке?
- Учєнія, - відповідають перехожі...
показати весь коментар
24.09.2020 16:47 Відповісти
Тренируйтесь лучше на хубле.
показати весь коментар
24.09.2020 17:41 Відповісти
Не одной ли «школы» (КГБ) «выпускники»??

Случай в Рязани. Осень 1999 г. «Это не был теракт, это были учения. В мешках был САХАР» - глава ФСБ РФ Н. Патрушев)

..В сентябре начинаются взрывы домов. Сначала в расположенном недалеко от Северного Кавказа городе Буйнакске взрывается дом, в котором жили русские военные. Через несколько дней ночью взрывается жилой дом уже в Москве. Начинается паника, люди выходят по ночам и дежурят у своих подъездов. Еще через пару дней - второй взрыв дома в Москве. Паника достигает пика. Путин начинает делать воинственные заявления ("Замочим в сортире всех террористов!"), его рейтинг как ракета несется вверх...

.. Еще через несколько дней происходит совершенно невероятный случай в Рязани. Вечером после сумерек местный житель случайно замечает, как в подвал его дома женщина и двое мужчин славянской внешности лихорадочно закладывают какие-то мешки. На их машине номер заклеен бумажкой с номерами местного региона. Он немедленно бежит домой и вызывает милицию. Когда он спускается обратно на улицу, странная компания уже уехала. Приезжает милиция и в затопленном подвале обнаруживает мешки со странным желтоватым веществом и взрыватель, установленный на пять утра. Производится срочная эвакуация жителей дома, включая безногих инвалидов, саперы обезвреживают взрыватель, а местный специалист квалифицирует вещество как гексоген, который используют при взрывах.
На следующий день по всем каналам трубят о "чудесном спасении" жителей Рязани, глава МВД Рушайло хвалит рязанцев за бдительность, Путин тоже хвалит рязанцев, в Рязани же объявляется план-перехват террористов. В конце концов по горячим следам террористов задерживают и ими оказываются сотрудники ФСБ (они предъявляют корочки). Все в ****. Через день глава ФСБ Патрушев говорит о том, что в Рязани были проведены учения, вместо гексогена в мешках был сахар.
Тут же выясняется, что по закону у ФСБ нет полномочий проводить учения на живых людей, не ставя их в известность. Кроме того, не была поставлена в известность ни местная милиция, ни местное отделение ФСБ. Также местный эксперт настаивает на том, что в мешках именно гексоген, а не сахар, но мешки быстро конфискуют ФСБшники.

..После Рязани взрывы прекращаются...

...В этот же день Путин начинает масштабную атаку на Чечню. Начинается Вторая Чеченская война...

...Депутаты и журналисты, требовавшие расследования рязанского инцидента, погибают в течение 2004-2006 годов.
показати весь коментар
24.09.2020 17:48 Відповісти
...чи встиг полковник зізнатись у криміналі, оце питання.
показати весь коментар
24.09.2020 18:44 Відповісти
..а если бы офицер смог эффективно защититься?.. с жертвами среди нападающих?
показати весь коментар
24.09.2020 20:16 Відповісти
Здоровые дядьки играют в "казаки-разбойники " за деньги налогоплательщиков ?
показати весь коментар
24.09.2020 21:33 Відповісти
Я и не удивился.Тупое проедание наших с вами денег,налогоплательщиков.
показати весь коментар
24.09.2020 22:20 Відповісти
 
 