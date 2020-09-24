"Викрадення" полковника ЗСУ Полоуса в Сумах було організовано в межах планових навчань, - поліція
У Сумах у межах навчань було організовано "викрадення" військового полковника. Поліція проводила навчання спільно з військовослужбовцями та Службою безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповів старший інспектор відділу комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецький.
"Була така інформація у ЗМІ. Поспішили, видали, але ні в кого не запитали. Це планові навчання, спільні з військовослужбовцями, СБУ і з поліцією. У МЕЖАХ цих навчань (було викрадення. - ред.). А насправді викрадення не було. Це все навчання", - сказав він.
Зазначимо, раніше про викрадення полковника Збройних сил України Юрія Полоуса повідомила на своїй сторінці у Facebook координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова. Зазначалося, що невідомі пред'явили вахтеру посвідчення співробітників СБУ, однак ні в СБУ, ні в прокуратурі нічого про таку операцію не знають. Поліцією, за її словами, був уведений план перехоплення.
А то уже думал , что это варвари
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно.
Когда я служил, у нас один прапор так делал: надел повязку патрульного, домой забежал, жене - я в наряд и гоп-ца-ца....
Народ, була вже на ЦН новина, про те що Єрмак продав кацапам Цемаха за 40 мільйонів?
Не скоро поляны травой зарастут.
А город подумал, а город подумал,
А город подумал: ученья идут."
- Учєнія, - відповідають перехожі...
Случай в Рязани. Осень 1999 г. «Это не был теракт, это были учения. В мешках был САХАР» - глава ФСБ РФ Н. Патрушев)
..В сентябре начинаются взрывы домов. Сначала в расположенном недалеко от Северного Кавказа городе Буйнакске взрывается дом, в котором жили русские военные. Через несколько дней ночью взрывается жилой дом уже в Москве. Начинается паника, люди выходят по ночам и дежурят у своих подъездов. Еще через пару дней - второй взрыв дома в Москве. Паника достигает пика. Путин начинает делать воинственные заявления ("Замочим в сортире всех террористов!"), его рейтинг как ракета несется вверх...
.. Еще через несколько дней происходит совершенно невероятный случай в Рязани. Вечером после сумерек местный житель случайно замечает, как в подвал его дома женщина и двое мужчин славянской внешности лихорадочно закладывают какие-то мешки. На их машине номер заклеен бумажкой с номерами местного региона. Он немедленно бежит домой и вызывает милицию. Когда он спускается обратно на улицу, странная компания уже уехала. Приезжает милиция и в затопленном подвале обнаруживает мешки со странным желтоватым веществом и взрыватель, установленный на пять утра. Производится срочная эвакуация жителей дома, включая безногих инвалидов, саперы обезвреживают взрыватель, а местный специалист квалифицирует вещество как гексоген, который используют при взрывах.
На следующий день по всем каналам трубят о "чудесном спасении" жителей Рязани, глава МВД Рушайло хвалит рязанцев за бдительность, Путин тоже хвалит рязанцев, в Рязани же объявляется план-перехват террористов. В конце концов по горячим следам террористов задерживают и ими оказываются сотрудники ФСБ (они предъявляют корочки). Все в ****. Через день глава ФСБ Патрушев говорит о том, что в Рязани были проведены учения, вместо гексогена в мешках был сахар.
Тут же выясняется, что по закону у ФСБ нет полномочий проводить учения на живых людей, не ставя их в известность. Кроме того, не была поставлена в известность ни местная милиция, ни местное отделение ФСБ. Также местный эксперт настаивает на том, что в мешках именно гексоген, а не сахар, но мешки быстро конфискуют ФСБшники.
..После Рязани взрывы прекращаются...
...В этот же день Путин начинает масштабную атаку на Чечню. Начинается Вторая Чеченская война...
...Депутаты и журналисты, требовавшие расследования рязанского инцидента, погибают в течение 2004-2006 годов.