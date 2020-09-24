"Викрадення" полковника ЗСУ Полоуса в Сумах було організовано в межах планових навчань, - поліція

У Сумах у межах навчань було організовано "викрадення" військового полковника. Поліція проводила навчання спільно з військовослужбовцями та Службою безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповів старший інспектор відділу комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецький.

"Була така інформація у ЗМІ. Поспішили, видали, але ні в кого не запитали. Це планові навчання, спільні з військовослужбовцями, СБУ і з поліцією. У МЕЖАХ цих навчань (було викрадення. - ред.). А насправді викрадення не було. Це все навчання", - сказав він.

Зазначимо, раніше про викрадення полковника Збройних сил України Юрія Полоуса повідомила на своїй сторінці у Facebook координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова. Зазначалося, що невідомі пред'явили вахтеру посвідчення співробітників СБУ, однак ні в СБУ, ні в прокуратурі нічого про таку операцію не знають. Поліцією, за її словами, був уведений план перехоплення.

